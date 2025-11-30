Åland gallup: Hur stor är din julklappsbudget?

Ditt namn

Inga julklappar? Ett par små till barnen eller storslagna paket till hela släkten? I Åland Gallup ställs nu frågan om din budget för årets julklappar.

Enligt en undersökning som YouGov gjort för Amazon Sveriges räkning planerar den genomsnittliga svensken att spendera cirka 3 050 svenska kronor, vilket motsvarar 276 euro, på julklappar i år. Nästan 90 procent köper någon julklapp på rea eller extrapris. Undersökningen gjordes i början av oktober med dryga tusen deltagare.

En annan undersökning, som Nordea låtit Verian göra inför julen förra året, 2024, visar att genomsnittssvensken då planerade att lägga 6 769 svenska kronor på juluppköp, varav 3 865 kronor (350 euro) läggs på julklappar.

Nu frågar Nya Åland hur stor din budget för julklappar är? Alternativen är 100, 250, 500, 750 och över 1 000 euro.

Skärgårdstrafik

I Åland Gallup i november ställer Nya Åland även tre frågor om skärgårdstrafiken: vilken typ av användare man är av trafiken, om man vill se långa alternativt korta rutter och vad man tänker om finansieringen av trafiken.

Som vanligt ställs även en fråga om vilket parti man skulle rösta på om det var val till lagtinget i dag.

Åland Gallup öppen att delta i fram till måndag kväll 23.59.

Åland Gallup görs av Mats Adamczak och genomförs så att deltagarna själv söker upp gallupen. Svaren viktas enligt kön, ålder, bostadsort och hur man röstat i det senaste valet.