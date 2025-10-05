Sista chansen att delta i Åland gallup

Ditt namn

Din e-post

Ämne

Ditt meddelande (valfritt)



Är du villig att engagera dig i kommunalpolitiken? Borde Åland ha färre kommuner?

Delta i Åland Gallup och gör din röst hörd.

I Hammarland påpekade revisorerna nyligen att kommunalpolitikerna är för få i förhållande till antalet platser de ska fylla, så att en stor del sitter på många poster. Det anses vara ett demokrati-problem.

Samtidigt har lagtinget nyligen godkänt kriskommunlagen, som gör att kommunernas ekonomi följs upp och att de kommuner som har för svag kommun ska utredas. I förlängningen kan landskapet tvinga ihop en kommun med svag ekonomi med en annan kommun.

Mot den här bakgrunden frågar Nya Åland nu två kommunrelaterade frågor i Åland Gallup; den första gäller hur många kommuner man tycker att Åland ska ha och den andra pejlar intresset för kommunalpolitiska uppdrag.

Åland Gallup ber även deltagarna ta ställning till ett påstående om vindkraftens samhällsekonomiska betydelse. Ålands radio bad i somras lagtingsledamöterna ta ställning till påståendet. Dess exakta formulering är: ”Etableringen av havsbaserad vindkraft verkar vara Ålands bästa enskilda möjlighet att vända den samhällsekonomiska utvecklingen i landskapet.” Svarsalternativen går från instämmer helt och hållet till instämmer inte alls.

Som vanligt ställs även en fråga om vilket parti man skulle rösta på om det var val till lagtinget i dag.

Gallupen öppnade den här gången på tisdag kväll klockan 22.00. Åland Gallup är öppen fram till ikväll 23.59.

Åland Gallup görs av Mats Adamczak och genomförs så att deltagarna själv söker upp gallupen. Svaren viktas enligt kön, ålder, bostadsort och hur man röstat i det senaste valet.