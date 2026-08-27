ÅHS återremitterar budgetförslag – sparkraven är för stora

Den budgetram för 2027 som landskapsregeringen lagt fram för ÅHS ligger på 112,8 miljoner. Det innebär besparingar som enligt ÅHS styrelse inte är realistiska och man har därför beslutat att återremittera förslaget.

I ÅHS beredning av budgetramen för 2027 konstateras att den är mycket utmanande och kräver granskning av hela organisationen. Redan nu pågår resultatförbättringsprojekt som optimering av antal vårdplatser och effektiviserad administration. Att spara in tre miljoner på patientvård utanför Åland, vilket föreslogs för nästa års budget, bedöms inte vara möjligt utan att äventyra patientsäkerheten.

På ÅHS styrelsemöte i går onsdag beslutade man därför att återremittera ärendet till landskapsregeringen.

– Förfarandet är sådant att på våren lägger tjänstemännen ett förslag som skickas till landskapsregeringen. Det förslaget låg på tre miljoner mer, men så kom det tillbaka från landskapsregeringen med inbesparingskrav på tre miljoner. Så har man jobbat med det, men nu har tjänstemännen konstaterat att det inte går. De hittar inte besparingar för 2027 på tre miljoner, säger styrelseordförande Sara Kemetter (S) till Nya Åland.

”Stor patientsäkerhetsrisk”

Kemetter berättar att de stora kostnaderna som ÅHS har är fasta, så som hyran, antal bäddplatser och löneökningar. Det gör att utrymmet där ÅHS kan spara in blir väldigt snävt.

– Därför blir tre miljoner väldigt mycket pengar att försöka hitta. Då ansåg också tjänstemännen att det kan leda till en stor patientsäkerhetsrisk.

På styrelsemötet diskuterades även frågan om likvärdiga IVF-behandlingar på Åland som på fastlandet och möjligheten att införa sådan vård för de personer som vill söka hjälp för att skaffa flera barn. Kemetter säger dock att de behövt bordlägga ärendet eftersom det i nuläget innebär för stora kostnader.

– Vi måste diskutera om vi har råd med det här, så vi tar med det i diskussionen med landskapsregeringen. Det är bordlagt tills vi vet vad vi har för pengar. Det är en vård som man inte måste erbjuda och vi har också hamnat i en situation där vi måste börja diskutera vilken vård vi kan erbjuda och inte. Så det blir tuffa diskussioner, säger hon.

Möjligt att omdisponera

Finansminister Mats Perämaa (Lib) säger att det är för tidigt att uttala sig om vad landskapet kan göra i det här ärendet och om det finns möjlighet att gå ÅHS till mötes gällande sparkraven.

– Så småningom får vi in budgetförslag från alla politikområden. Det finns utrymme för att omdisponera mellan olika politikområden om landskapsregeringen i sitt kommande förslag till lagtinget bedömer att konsekvenserna till någon del är för stora. Då kan man se om man kan hitta motsvarande resultatförbättringar på något annat område.

Perämaa säger att de ramar som är satta är de som man bedömer måste uppnås för att balansera den offentliga ekonomin, men att det är förståeligt att det blir kärvare att klara de sparmål som kommer varje år.

– Det är inte oväntat att inte alla verksamheter har lätt att uppnå de resultatförbättringskrav som vi eftersträvar, säger han.