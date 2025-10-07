ÅCA:s vd lämnar sin post

Ditt namn

ÅCA:s vd Joakim Blom har beslutat att lämna sin tjänst för ”en ny utmaning utanför organisationen”. Det skriver bolaget i ett pressmeddelande.

– Vi har haft ett mycket gott samarbete med Joakim och vill rikta ett varmt tack för den

insats som gjorts under hans tid som vd. Vi önskar all framgång i den nya rollen, säger

Styrelseordförande, Malin Jingstål i pressmeddelandet.

Pressmeddelandet fortsätter:

”Lämnandet sammanfaller med avslutandet av ett inbesparingsprogram där bland annat

sex tjänster minskats till följd av naturliga avgångar och hållbarhet förlängts vilket

medfört minskade produktionsdagar.

– Det känns naturligt att lämna nu. 2025 har på många sätt varit ett utmanande år men

tack vare alla dessa åtgärder vi nu vidtagit har ÅCA idag en konkurrenskraftig

organisation med goda förutsättningar inför framtiden, säger Blom.

Styrelsen har påbörjat processen att rekrytera en ny vd. Blom kommer att kvarstå under

en övergångsperiod för att säkerställa en smidig överlämning.

ÅCA:s verksamhet fortgår som vanligt med oförändrad inriktning på våra

mjölkleverantörers bästa och högkvalitativa produkter för våra åländska konsumenter.”