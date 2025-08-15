Åländsk julsenap vann VM-guld Nyheter

VM-medaljerna fortsätter trilla in för Klosterprodukters senap. Den här gången är det julsenapen som trollbundit domarna i Wisconsin som varje år utser världens bästa.

Senapsmakaren Olle Dahl har tidigare skördat framgångar i USA med sin Kökarsenap som vann guld i den sötstarka kategorin år 2023. Årets guld är ännu mer prestigefyllt eftersom det dels innebär en vinst i den sötstarka kategorin men även att julsenapen anses bäst av alla produkter i hela tävlingen.

– De utser en guldmedaljör i varje kategori – sötstark, grov, och så vidare – och sedan tävlar alla guldmedaljörer mot varandra där vinnaren blir ”grand champion”.

”Seglade förbi

Olle Dahl berättar att segern var tydlig och att han anade att julsenapen hade tagits väl emot av de drygt 50 domarna som hade som uppgift att bedöma över 250 sorters senap i årets mästerskap. Enligt motiveringen på tävlingens hemsida ”seglade den skandinaviska senapen förbi konkurrenterna mot vinsten av det prestigefyllda Grand Champion-priset”.

– När de meddelade mig att vi hade vunnit sa de att den utan jämförelse var den bästa och att i princip alla hade röstat på den. Jag började misstänka att det hade gått bra redan innan vinsten offentliggjordes eftersom jag fick förfrågningar om möjligheten att exportera den till USA.

Tredje året

2025 är tredje året som Olle Dahl och Klosterprodukter deltar i tävlingen. 2023 vann som sagt Kökarsenapen guld i sin kategori.

– Det året var det 350 produkter som tävlade mot varandra, så jag tänkte att jag måste prova igen för att se om det var en engångsgrej eller inte. 2024 ställde vi upp med Kökarsenapen igen och tog silver, så nu 2025 så tänkte jag att det var ”check” på den och skickade in julsenapen i stället.

Vinsten offentliggjordes redan i slutet av april, men Olle Dahl bestämde sig då för att inte slå på den stora trumman direkt. Ett inlägg på Facebook blev det.

– Det kändes märkligt att marknadsföra jul-senap på våren och egentligen nu också när det fortfarande är sommar.

Julsenapen beskriver han själv som kryddigt och ”väldigt julig”.

– Det är mycket julkryddor som nejlika, kanel och annat i den. Och mycket honung.

Tävlingen, vars offentliga namn är World-wide Mustard Competition, arrangeras av National Mustard Museum i Middleton, Wisconsin i USA sedan 1995.