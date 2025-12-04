Stallhagen behöver mer pengar­ – ber aktieägare om 1,4 miljoner

Ditt namn

Din e-post

Ämne

Ditt meddelande (valfritt)



Stallhagen behöver stärka kassan för aviserade satsningar och för att täcka de senaste årens förluster.Nästa vecka hoppas bryggeriet få positiv respons från sina ägare för ännu en nyemission.

Nu kallar Stallhagen till extra bolagsstämma den 9 december. Styrelsen föreslår åter en nyemission, med rätt att emittera upp till 138 898 nya A-aktier. Det innebär att antalet aktier kan fördubblas i Stallhagen. Nuvarande aktieägare erbjuds köpa till lika många aktier som i dag.

Teckningspriset är 10 euro per aktie, att jämföra med 20 euro vid den senaste större nyemissionen 2023.

Då lyckades man öka aktiekapitalet med 1 063 000 euro. Efter de senaste två årens förluster på knappt 1,3 miljoner euro kan det återställas om emissionen blir fulltecknad.

Stallhagen genomgick 2023 också en omfattande sanering då lokala krögare som Stig Grönlund och Dennis Jansson samt Jesper Blomsterlund gick in med större summor för att refinansiera och rädda företaget – och som sa att man ville ge ge Stallhagen en viktig plats i det åländska kroglivet.

Nu väljer man att först fråga alla drygt 3 000 aktieägare – men om emissionen inte blir fulltecknad i första fasen får styrelsen erbjuda återstående aktier till av styrelsen utvalda investerare.