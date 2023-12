500 kvotflyktingar nästa år Notiser

Finland tar emot 500 kvotflyktingar nästa år. Beslutet fattades i samband med att riksdagen godkände nästa års budget den här veckan.

Enligt ett pressmeddelande från Inrikesministeriet så tar Finland emot syriska, afghanska, kongolesiska och venezuelanska flyktingar i utsatt ställning samt flyktingar som flyttats från Libyen till Rwanda. I flyktingkvoten tas det dessutom emot akuta fall utan några särskilda begränsningar i fråga om land eller nationalitet.

Enligt Inrikesministeriet prioriterar Finland kvotflyktingar från mest utsatta grupper, exempelvis barnfamiljer, ensamstående kvinnor och personer med funktionsnedsättningar.

Flyktingkvoten minskar kraftigt nästa år i jämförelse med de senaste åren. Under åren 2017–2020 tog Finland emot cirka 750 kvotflyktingar per år och åren 2021–2023 över 1 000 kvotflyktingar per år. Statistiken kommer från Migrationsverket.