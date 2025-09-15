Bomarsundsbron repareras – påverkar trafiken

Ditt namn

Idag inleds reparationsarbeten på den relativt nya Bomarsundsbron. Problemet är vibrerande hängare.

Bomarsundsbron togs i bruk i början av 2023, även om bron invigdes officiellt först i maj. Den totala kostnaden för broprojektet var över 8 miljoner euro. Under byggprocessen uppdagades problem – norrpilen på ritningen pekade åt söder, alltså 180 grader fel. Då hade redan över hälften av stålbalkarna monterats och arbetet behövdes göras om. Missen orsakade extra kostnader på 66 000 euro, men den summan har landskapet senare fått tillbaka.

I februari 2024 konstaterades en till felkonstruktion, att bron vibrerade i hård vind. Nu ska problemet åtgärdas.

”Reparationsarbetena är en del av ett åtgärdsprogram som tagits fram av landskapsregeringen, tillsammans med experter på utmattning i stålkonstruktioner och brons konstruktörer. Åtgärderna syftar till att lösa problemet med vibrationer i hängarna vid kraftig vind”, skriver landskapsregeringen i ett utskick.

Arbetena beräknas vara klara senast fredag 26 september. Under reparationsperioden kommer ett körfält samt gång- och cykelbanan på bron att vara avstängda för trafik. Arbetena sker dagtid mellan kl. 08:00 och 17:00, och trafiken kommer att regleras med trafikvakter under denna tid.

”Trafikanter som behöver passera bron uppmanas att reservera extra tid för att ta hänsyn till eventuella trafikförseningar.”

32 av brons 60 hängare kommer under arbetet att fyllas med torkat grus för att öka massan och trögheten, vilket förhindrar att hängarna hamnar i egensvängning vid hårda vindar.

”Denna åtgärd påverkar inte brons bärighet negativt.”