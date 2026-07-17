Publiktryck på både dansband, visor och sommarteater

Tre av sommarens evenemang på Åland – dansbandsfestivalen, Geta poesi och visa, Teater Gårdens sommarteater – är redan avslutade och arrangörerna är nöjda med både biljettförsäljning och respons. Finska dansbandet Hurma gjorde succé i Degerby.– De hade ett lite annat sound, lite mer varierat än ett vanligt dansband, säger arrangören Conny Jansson.

Dansbandsfestivalen hade lite otur med vädret de första dagarna.

– Det var lite som förra året, men sedan redde det upp sig och det var riktigt bra stämning hela veckan, säger Conny Jansson.

– Vi hade många nya akter och alla funkade bra. Vi provade med ett helfinskt band, Hurma, som hade ett lite annat sound, lite mer varierat än ett vanligt dansband. Men publiken gillade verkligen upplägget, det var riktigt roligt.

Sist ut lördagen den 11 juli var Larz Kristerz och Danne Stråhed & Dynamo: ”en väldigt lyckad kombo”.

Biljettförsäljningen ökade med 15 procent, men så var också evenemanget förlängt med en dag jämfört med tidigare år.

– Vi har nu ordnat festivalen fem år i rad, och vi har många besökare från norra och södra Sverige, och allt fler finska också. Det var många helfinska besökare som kom för just Hurma, så nu går snacket på finska sidan, säger Conny Jansson.

Gott om publik på ”Det sista tåget”

Sommarpjäsen ”Det sista tåget”, med professionella skådespelare och regissör, visades tio gånger i juni och juli på Teater Gårdens hemmascen i GE-villans trädgård i Mariehamn.

– Vi är jättenöjda. Vi hade gott om publik, och flera utsålda föreställningar, säger Marc Svahnström, direktör för Teater Gården.

Staden har inte förnyat bygglovet för scenen, så läget inför nästa säsong är oklart.

– Det finns bud att det ska komma en ny scen, men vi vet inte hur den ser ut eller vem som ska ha behörighet att repetera och spela på den scenen. Men det är jättefint om det byggs en ny scen, säger Marc Svahnström.

Lyckat för Geta poesi och visa

Hanna Navier, verksamhetsledare för festivalen Geta poesi och visa, ser också tillbaka på ett lyckat evenemang den 10-11 juli.

– Det gick väldigt bra, det blev fint väder så vi kunde genomföra alla konserter som planerat utomhus. Geta kyrka var nästan fullsatt när Grabbarna från Eken spelade, på Getadagen. Vi fick så många besökare som vi hoppades på, och också lite fler besökare som var med hela helgen, det var kul.

På söndagen var det lite blåsigt när Ellinor Brolin tolkade Kjell Höglund.

– Då fick vi sätta dubbla yllesockor på mikrofonerna – det är ett trick när det blåser, säger Hanna Navier.

Geta poesi och visas småskalighet förblir dess styrka.

– Artisterna tycker det är trevligt med det lilla formatet och tipsar kollegor, så musiker hör av sig till oss. Vi siktar på lite mer poesi nästa år, vi har lite idéer och några som vi inte fick plats med i år. Och vi söker alltid efter åländska artister förstås, säger Hanna Navier.