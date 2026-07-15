Nostalgiska och dömande blickar i ny konstutställning

Saga Erlin, 24, bjuder på uttrycksfulla verk i blyerts och tusch på sin första egna offentliga utställning.

Sedan förra veckan har man chansen att se Saga Erlins konstutställning ”Ögonkast” på stadsbiblioteket. Här har hon samlat verk från 2019 till 2026.

– Jag tycker att de tematiskt hör ihop. De handlar om blickar och motsättningar mellan dessa som finns i de här bilderna, säger Saga Erlin om verken.

De elva detaljerade konstverken är i blyerts och tusch, med ett fåtal i blandteknik. I verken undersöker Saga Erlin olika scenarier genom blickarna som hon beskriver på flera sätt.

– De är nostalgiska och dömande, drömmande och framåtblickande, så jag tänker att det är olika sorters blickar.

Erlin hämtar inspiration till konsten från flera håll, men musik och låttexter är en av de större inspirationskällorna.

– Det kan vara just en ”line” i en låt. I en låt sjunger de ”ain’t what they call rock’n’roll”. Jag tänkte då, vad är det som de inte tycker att det är rock’n’roll? Jag skulle säga att musik överlag är väldigt inspirerande för mig, säger Saga Erlin.

Genom sina samlade verk på stadsbiblioteket vill Erlin förmedla en uttrycksfull och rolig känsla.

– Jag tror jag mest vill samla något som jag tycker att är småroligt och som kanske får andra att dra på munnen när de ser det, säger Saga Erlin.

Tidigare har Saga medverkat i en samutställning i Ekenäs stadsbibliotek. Hon har även illustrerat två utgivna böcker, samt ett par som inte getts ut än. En av dem handlar om branden i Ekenäs för 200 år sedan som förstörde stora delar av staden och kyrkan.

– Jag har gjort illustrationer till min pappas böcker. Den ena handlar om Raseborgs slott i Ekenäs och den andra om en krigsfartygsundergång. Sen har jag nu gjort några illustrationer till böcker som inte ännu kommit ut, men de kommer att komma snart, säger Saga Erlin.