Kolonisterna dominerar på Önningebymuseet i sommar

Önningebymuseet i Jomala uppmärksammar i år önningebykolonisternas liv och konst genom att visa 250 verk ur samlingen.

Ett rum inne i museet tillägnas kolonigrundaren Victor Westerholms konstskapande. Tavlorna föreställer ofta idylliska landskap, bland annat från hans hem i Tomtebo vid Lemströms kanal. Kjell Ekström är ordförande i Önningeby hembygdsförening och berättar inlevelsefullt om Westerholms livsskeenden.

– Victor Westerholm kan räknas som en av Finlands första impressionister. Han blev inspirerad av den franska konstvärlden, efter att ha rest dit ett antal gånger. Det är roligt att få lyfta hans konst, eftersom större namn såsom J.A.G Acke tidigare har överglänst, säger han.

Konstnärsparet Raffaello Gambogi och Elin Danielsson-Gambogi anlände till Önningeby år 1901. På Åland fann paret inspiration till nya verk. Deras relation var ingen dans på rosor och prövades kraftigt efter en utomäktenskaplig affär.

– Jag tror att Westerholm tyckte att det var lite jobbigt med italienska gräl på Tomtebo, säger Kjell Ekström.

Livet på Önningebyvis

Inne i museets stenladugård finns verk av kvinnliga Önningebykolonister. Majoriteten av de kvinnliga konstnärerna gifte sig aldrig. I slutet av 1800-talet såg man i allmänhet snett på umgänge mellan ogifta kvinnor och män, vilket gjorde gemenskapen på Önningeby unik. Enligt Kjell Ekström var Elin Danielsson-Gambogi kritisk till vissa av parens livsstil.

– Hon sa vid ett tillfälle att paret borde gifta sig nu om de ska åka till Helsingfors. Man kan inte fortsätta att bo på Önningebyvis, berättar Kjell Ekström.

Bakom museets kassa står Wilma Nordberg från Föglö. Under sommaren kommer hon att jobba på Önningebymuseet.

– Det har varit kul och lärorikt att vara här. Jag studerar bildkonst i Jakobstad under resten av året, säger Wilma Nordberg.