Både antikt och nytt på årets Fordutställning

Badhusparken fylldes av Fordar när EuroFord Nordic firade sitt 20-års jubileum. Bilar med årsmodell från 1950-tal till 2020-tal fick skina i solljuset.

Daniel Högman visar upp sin Fordson Super Major som dels har fått pryda ett åländskt frimärke och även har vunnit ”årets selfie” i Sverige 2024.

– Det var min kusin som åkte bak i släpvagnen som skulle ta kort på mig och så syntes hon i backspegeln, berättar han. Traktorn har funnits på gården sedan hans frus morfar köpte den 1960.

– Den har inte sett något annat än gården, säger han.

Daniel ställer även ut en turkos Taunus P4 från 1964 som rustades klar till sommaren.

Stefan Karlsson visar upp skåpbilen Taurus Transit från 1964 som han ägt i två år.

– Jag är svag för gamla Fordar, det har jag varit hela livet.

Är Ford favoritbilmärket?

– Ja det skulle jag säga, säger Stefan Karlsson.

Hur många bilar är det här idag totalt tror du?

– Det är nog upp emot 75 bilar tror jag, säger han.

Äldsta Forden i parken

Ella Lindfors, sekreterare för Fordklubben på Åland, står vid försäljningen där man kan köpa tröjor, kepsar och kalendrar med klubbens logga. Hon ställer under dagen ut sin ljusblå Prefect.

– Jag tror det är den äldsta bilen i parken, den är från 1959, berättar hon.

Besökarna på Fordutställningen har möjlighet att rösta på sin favoritford, och de tre bilar med flest röster får pris. En jury kommer även att utse bästa original och bästa modifierade Ford, samt den Ford som tagit sig längst för att komma till Badhusparken.

Man har även möjlighet att anmäla sig till en gemensam middag på Stallhagen efter utställningen.

Byggt om till isbil

Vid sin bruna Escort Mk1 från 1968 hittar vi Jesper Karlsson.

– Det är min pappas första bil, men jag har gjort om allt på den själv. Det har tagit många timmar men det har varit ett nöje, berättar han.

Bilen är ombyggd till en isbil och har delar från olika märken.

– Motorn är exempelvis från en Mazda, säger Jesper.

Han berättar att bilen stått utan rutor i 15 år men blev klar i vintras inför isdagen.

Nyan står och bevakar Fordar när Lumparlandsbussen gör entré. De kommer från Röda kors-marknaden där de har skjutsat runt på människor och samtidigt samlat in pengar till Röda korset.

– 205 euro fick vi in, berättar Tore ”Putte” Karlsson som varit med och byggt den återskapade Lumparlandsbussen. Med i bussen hittar vi även konduktören för dagen, Lasse Gottberg. Bussen kör vid särskilda tillfällen, på torsdag ska den till Lumparland och på lördag till Föglö.