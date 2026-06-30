Pelago 2026 blir en tredelad heldagsfestival

Årets Pelagofestival, den femte i ordningen, har hittat tillbaka till Badhusparken efter förra årets mellanspel i hotell Arkipelag. Det blir ett endagsevent, med artister från Åland och Sverige. – Vi har bra koll på vilka som kommer att växa. Och de artister som kommer hit är alltid taggade på att spela, säger Tom Axelsson. Pelagoteamet tipsar till exempel om svenska Jalda: passa på att se henne före det stora genombrottet.

Arrangörerna Linus Aldeborg, Daniel Lönnfors, Tam Pham-Nguyen och Tom Axelsson är nöjda att vara tillbaka i Badhusparken. Pelago 2026 kan sägas vara en tvådagarsfestival komprimerad till en, börjande med en förfest på Kulturvillan i Badhusparken, huvudspelning i Badhuspaviljongen, och efterfest på Indigo. Datumet är lördagen den 4 juli. Klockan runt, för de ihärdiga.

– Vi har gått ihop med Kulturvillan och Jålit för att ordna förfesten, säger Linus Aldeborg.

– Vi gillar Kulturvillan, man får en lite hemmafestkänsla där, säger Daniel Lönnfors.

Festivalen fortsätter i Badhuspaviljongen och på terrassen ovanför paviljongen, med livemusik och häng. Dörrarna till paviljongen öppnas vid 21.

– På Kulturvillan blir det dj:s, och i Badhuspaviljongen mest liveakter, säger Tom Axelsson.

Efter kl 01 flyttar festivalen österut till Indigo, där arrangörerna har bokat övre våningen för liveakter och Calypsobaren för dj:s och dansgolv. Programmet pågår till kl 04.

Första spelningen för Jalda

En av kometerna på årets Pelago är Jalda (SE).

– Det går jättebra för henne just nu. Det här blir hennes första spelning, säger Linus Aldeborg.

Fricky (SE) är mer etablerad, och har enligt Linus Aldeborg släppt låtar som streamats upp till 40 miljoner gånger.

– Vi har lite växt upp med honom, säger Daniel Lönnfors.

På Indigo uppträder bland andra undergroundrapparen Wockkhard (SE) och indiepopartisten Theo Alessandro (SE).

Pelago är en festival med akter som arrangörerna själva gillar. Så har det varit från början.

– Första gången, när vi hade festivalen på Bastun, så tog vi hit kompisar. Vi försöker lite hitta tillbaka till det, och till att ge nya artister en chans utöver de mer etablerade. Hjälpa folk att hitta musik, säger Linus Aldeborg.

– Ja. Det är en stor grej när folk kommer efteråt och säger att ”nu lyssnar jag på den här artisten hela tiden”, säger Daniel Lönnfors.

Personlig upplevelse

Artisten LKN som uppträdde på den första Pelagofestivalen har numera skivkontrakt och har supportat Oskar Linnros och Victor Leksell. Och han är inte ensam om att få fler spelningar efter att ha spelat på Pelago.

– Vi har bra koll på vilka som kommer att växa. Och de artister som kommer hit är alltid taggade på att spela, säger Tom Axelsson.

– Vi vill att det ska kännas personligt, och vara en upplevelse också för artisterna som kommer hit, säger Tam Pham-Nguyn.

Hit hör att bjuda artisterna på en extra god middag, tillagad av åländske mästerkocken Samuel Gordon, av åländska ingredienser.

De marknadsför festivalen till ålänningar i första hand.

– Men den långsiktiga planen är att genomföra en festival som pågår i flera dagar, och då ska vi satsa mer på marknadsföring utåt, få hit inresande. Till dess växer vi från var vi är. Och vi tror att det finns åländsk publik som gillar samma musik som vi, säger Tam Pham-Nguyn.

De ser sig inte som direkta konkurrenter till Rockoff.

– Vi är ett alternativ, säger Linus Aldeborg.

– Rockoff är kul, det är roligt när det händer något i stan, säger Tom Axelsson.

Årets Pelago sammanfaller med fotbolls-VM, men det har de redan tänkt på.

– Matchen visas på tv här, det är ingen ursäkt att inte komma, säger Daniel Lönnfors.

Det enda som de fyra ännu fnular på är vem som ska köra Röde Orm-tåget med festivaldeltagare från Badhusparken till Indigo, ”så att man kan spara benen till att dansa”. Intresseanmälningar tas emot.