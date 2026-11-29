Efter lördagens seger mot Segeltorp blev söndagen betydligt tyngre för IFK Mariehamn då Nynäshamn vann med 5-1 på Islandia. IFK ligger nu åtta i tabellen när grundserien nått halvvägs. Samtidigt tvingades Atte Eskelinen lämna matchen och åka till sjukhus efter att ha fått en puck i ansiktet.

IFK Mariehamns hockeyherrar fick med sig två poäng från lördagens bortamatch mot Segeltorp. Matchen slutade 5-5 efter ordinarie tid och förlängning, innan IFK avgjorde i straffläggningen och vann med 6-5.

Annons

På söndagen väntade Nynäshamn hemma på Islandia. IFK tog ledningen i första perioden men i slutet av andra kvitterade gästerna och i tredje perioden tog gästerna över matchen helt och kunde till slut vinna med 5-1. Helgens täta matchande och sjukdomar bidrog enligt IFK:s huvudtränare Calle Juslin-Nyqvist till att laget inte orkade hålla nivån hela matchen.

– De fick några snabba mål där i början av tredje perioden, och det kändes som att vi var lite slut efter gårdagen och inte hade orken kvar i slutet. Vi hade dessutom några spelare borta och var lite tunna på försvarssidan. Det var en tung match helt enkelt, säger han.

Han är desto nöjdare med lördagens insats mot Segeltorp.

– Gårdagens match var super. Jag tycker att vi spelade riktigt bra och det var en viktig seger.

Behöver hitta jämnheten

IFK har under säsongen blandat resultaten, men har också visat att laget kan mäta sig med flera av seriens topplag. Calle Juslin-Nyqvist menar att laget behöver hitta en större jämnhet.

– Säsongen har varit upp och ner. Vi har ju vunnit mot några topplag och mycket känns bra. Vi har visat att vi kan vinna mot alla lag men sedan behöver vi hitta lite mer balans och jämnhet.

Annons

Helgens täta matchande, sjukdomar och en hård träningsvecka bidrog enligt tränaren till att laget inte orkade hålla nivån hela söndagen.

Eskelinen till sjukhus

Söndagsmatchen fick också en tråkig händelse när Atte Eskelinen träffades av en puck i ansiktet. Han tvingades avbryta matchen och åka till sjukhus.

– Han fick en puck i ansiktet. Och det blödde rätt mycket så han fick åka in till sjukhuset och sy. Det var inte heller optimalt att tappa en till back med tanke på att vi redan inför matchen hade en tunn försvarslinje, säger IFK:s huvudtränare Calle Juslin-Nyqvist om skadan.

Halva serien kvar – IFK på playoff-plats

Med halva grundserien spelad ligger IFK Mariehamn på åttonde plats i Hockeytvåan Östra med 23 poäng då Nynäshamn efter söndagens match gick om dem med 24 poäng.

Grundserien spelas som en dubbelserie och omfattar 30 matcher. De sex främsta lagen går direkt till kvartsfinal i Hockeytvåans slutspel, medan lag sju till tio får spela så kallat play-in för att at en plats i slutspelet. Där möter sjuan tian och åttan nian i matchserier som avgörs i bäst av tre matcher. De två vinnarna går sedan vidare till kvartsfinal.