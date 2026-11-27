Här i bildspelet kan du rösta på din favorit bland alla härliga discogäster, som fotograferades av Nyans fotograf Jeremic Slavoljub under Disco Fever på fredagskvällen. En lyxig VIP-upplevelse står på spel.
I fredags hölls glittrande 70-talsdisco med livemusik när Baltichallen gjordes om till festlokal igen. När dörrarna öppnades för supégästerna var Nya Åland på plats med fotograf vid röda mattan.
Här i bildspelet kan du se alla gäster som ville fotograferas – och du kan enkelt rösta på din favorit genom att klicka på hjärtat i bilden. Huvudvinst för bilden som får flest röster är ett lyxigt VIP-paket till Sjödagarna nästa år.
Såhär funkar tävlingen
Alla gäster som ville, fotograferades av fotograf Jeremic Slavoljub, på plats vid röda mattan i Baltichallen mellan klockan 17 och 18 på fredagskvällen 27 november 2026.
Bilderna publiceras på Nya Ålands hemsida, www.nyan.ax, och även ett urval i tidningen.
I bildspelet på nyan.ax röstar allmänheten på den bild man tycker är värdig vinnare för en 70-tals outfit.
Du röstar enkelt genom att klicka på hjärtsymbolen på den bild du röstar på. Fyll sedan i din e-postadress för att skicka in din röst.
Röstningen pågår till söndag 6 december.
Det går bara att rösta en gång.
Fotografiet med flest röster vinner.
Vinnarbilden publiceras sedan i Nya Åland och på nyan.ax.
Bland alla som röstar och lämnar in sin e-postadress delas det ut några mindre priser från Nya Åland.
VIP-paket till vinnaren
VIP-paket för Sjödagarna 2027 för två personer där föjande ingår:
Vinprovning med Lina Dumas-Mead
Kryssning med Albanus
Inträde till den stora kvällskonserten lördag 7 augusti 2027
Middag