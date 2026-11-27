Har din förening inte lämnat in anmälan till föreningsregistret i Finland? I april görs en stor rensning i systemet och över 14 000 föreningar riskerar att raderas. Av dem är 90 åländska. Nya Åland har hela listan.
I april 2027 avregistrerar Patent- och registerstyrelsen (PRS) ur föreningsregistret de föreningar som upphört med sin verksamhet. Avregistreringen gäller föreningar som under de senaste 20 åren inte har lämnat in någon anmälan till föreningsregistret och ”vars verksamhet i övrigt inte kan antas fortsätta”.
Totalt handlar det om 14 569 föreningar i hela Finland, ett stort antal av dem på Åland. Bland listan på åländska föreningar återfinns bland annat Finströms företagarförening, Gottby frivilliga brandkår, Finnö Fiske och Byalag, Lemlands Lantmannagille, Föreningen Sjöfararkapellet, Jazzklubben på Åland, Kobba Hoppers MC-veteranerna, Vivakören, Ålands redarförening, Ålands trädgårdsförening, Båtklubben Lagunen, Vårdkasarnas Scouter rf, Hamnsundets Båtklubb, Eckerö Golfklubb och Brändö byalag.
Om föreningen finns med i förteckningen men fortfarande är verksam, ska föreningen senast 27 april 2027 anmäla att verksamheten fortsätter. Senast genomfördes ett motsvarande avregistreringsförfarande 2017. Då omfattade avregistreringsförfarandet cirka 40 000 föreningar.
|Hemort på svenska
|Föreningens namn
|Brändö
|Brändö byalag rf
|Brändö
|Brändö Turistföretagarklubb rf
|Brändö
|Jurmo Hembygdsförening rf
|Eckerö
|Eckerö Golfklubb rf
|Eckerö
|Föräldraföreningen vid daghemmet Nyckelpigan rf
|Finström
|Alandia Contest Team rf
|Finström
|Finströms Företagareförening rf
|Finström
|Finströms Sångkör rf
|Finström
|Finströms Ungdomsförening rf
|Finström
|Godby Centralantennförening rf
|Finström
|Idrottsföreningen Finströms Kamraternas supporterklubb rf
|Finström
|Ålands Betodlareförening r.f.
|Finström
|Ålands kontrollförening rf
|Finström
|Ålands Vårdförbunds anställda rf
|Geta
|Geta kulturförening
|Geta
|Norra Ålands fiskevårds- och sportfiskeförening rf
|Hammarland
|Alandia Bowhunting Association (ABA) rf
|Hammarland
|Frebbenby byaförening rf
|Hammarland
|Hammarlands Företagarklubb rf
|Hammarland
|Innebandyklubben Hammarland rf
|Hammarland
|Näfsby Jaktlag rf
|Hammarland
|Sobre Kamratförening rf
|Hammarland
|Sälis jaktlag rf
|Jomala
|Föreningen för Sjöbloms emigrant- och torparmuseum rf
|Jomala
|GOTTBY FRIVILLIGA BRANDKÅR R.F.
|Jomala
|United Minds rf
|Jomala
|Ålands Highland Cattle Förening rf
|Jomala
|Ålands Viltvårdare rf
|Kökar
|Finnö Fiske och Byalag rf
|Kökar
|Föreningen Folkhälsan i Kökar rf
|Lemland
|Internationella Ebenezers avdelning i Finland, Kansainvälisen Ebenezerin Suomen osasto rf
|Lemland
|Lemlands Lantmannagille r.f.
|Mariehamn
|Akademi föreningen surströmming rf
|Mariehamn
|Alandia IT och Multimediaförening rf
|Mariehamn
|B.K NGD rf
|Mariehamn
|Bowlingklubben Baccus r.f.
|Mariehamn
|Dalbo byalag rf
|Mariehamn
|Drakhjerta ry
|Mariehamn
|Evangeliföreningens Ålandskrets rf
|Mariehamn
|Ferrymasters rf
|Mariehamn
|Finansanställda på Åland rf
|Mariehamn
|Föreningen För Arbetssökande på Åland, FFA rf
|Mariehamn
|Föreningen Sjöfararkapellet i Sjökvarteret rf
|Mariehamn
|Hantverksföreningen Östra Smedjan rf
|Mariehamn
|Idrottsföreningen Kamraterna Congo rf
|Mariehamn
|Jazzklubben på Åland rf
|Mariehamn
|JC mot narkotika rf
|Mariehamn
|Karlberg/Larpes släktförening rf
|Mariehamn
|Kobba Hoppers MC-veteranerna rf
|Mariehamn
|Kulturföreningen x-alterego rf
|Mariehamn
|Mariehamns Schakklubb rf
|Mariehamn
|Mariehamns Sångkör MS rf
|Mariehamn
|Melges 24 Youth Racing rf
|Mariehamn
|Nereus Rex Sällskapet rf
|Mariehamn
|Sea Shepherd Conservation Society Finland rf
|Mariehamn
|Sjömanshemsföreningen rf
|Mariehamn
|Sun Marina Gästhamnar rf
|Mariehamn
|Sällskapet Gustafs Skål-Åland rf
|Mariehamn
|Vivakören rf
|Mariehamn
|Väckelsevind rf, Herätyksen Tuuli ry
|Mariehamn
|Ålands Dansförening rf
|Mariehamn
|Ålands Datorförening rf
|Mariehamn
|Ålands dyksällskap rf
|Mariehamn
|Ålands Eltekniska Förening r.f.
|Mariehamn
|Ålands Forna Flicklottor och Soldatgossar rf
|Mariehamn
|Ålands Fotbolldomare rf
|Mariehamn
|Ålands Jurister rf
|Mariehamn
|Ålands Marinhistoriska Sällskap rf
|Mariehamn
|Ålands Montessoriförening rf
|Mariehamn
|Ålands Muslimska Förening rf
|Mariehamn
|Ålands Pilidrottsförening ry
|Mariehamn
|Ålands Redarförening rf
|Mariehamn
|Ålands Schackklubb rf
|Mariehamn
|Ålands Seminförening r.f.
|Mariehamn
|Ålands Sommelierförening rf
|Mariehamn
|ÅLANDS SPORTFISKEKLUBB R.F.
|Mariehamn
|Ålands tekniska skolas elevförening r.f.
|Mariehamn
|Ålands Trädgårdsförening rf
|Mariehamn
|Ålands Vattenskyddsförening rf
|Mariehamn
|Ålands Vårdlärare rf
|Mariehamn
|Ålandsbankens Förmän och Specialister rf
|Mariehamn
|Ålandsfuchsian rf
|Mariehamn
|Åländska Studentgillet rf
|Mariehamn
|ÅS/400 rf
|Saltvik
|Hamnsundets Båtklubb rf
|Sund
|Båtklubben Lagunen rf
|Sund
|Sunds Företagarklubb rf
|Vårdö
|Kakaduorna rf
|Vårdö
|Vårdkasarnas Scouter rf
|Vårdö
|Vårdö Sjöräddare rf