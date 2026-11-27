Har din förening inte lämnat in anmälan till föreningsregistret i Finland? I april görs en stor rensning i systemet och över 14 000 föreningar riskerar att raderas. Av dem är 90 åländska. Nya Åland har hela listan.

I april 2027 avregistrerar Patent- och registerstyrelsen (PRS) ur föreningsregistret de föreningar som upphört med sin verksamhet. Avregistreringen gäller föreningar som under de senaste 20 åren inte har lämnat in någon anmälan till föreningsregistret och ”vars verksamhet i övrigt inte kan antas fortsätta”.

Totalt handlar det om 14 569 föreningar i hela Finland, ett stort antal av dem på Åland. Bland listan på åländska föreningar återfinns bland annat Finströms företagarförening, Gottby frivilliga brandkår, Finnö Fiske och Byalag, Lemlands Lantmannagille, Föreningen Sjöfararkapellet, Jazzklubben på Åland, Kobba Hoppers MC-veteranerna, Vivakören, Ålands redarförening, Ålands trädgårdsförening, Båtklubben Lagunen, Vårdkasarnas Scouter rf, Hamnsundets Båtklubb, Eckerö Golfklubb och Brändö byalag.

Om föreningen finns med i förteckningen men fortfarande är verksam, ska föreningen senast 27 april 2027 anmäla att verksamheten fortsätter. Senast genomfördes ett motsvarande avregistreringsförfarande 2017. Då omfattade avregistreringsförfarandet cirka 40 000 föreningar.