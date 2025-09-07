Succédebut för streetrace i Hammarland

Ditt namn

Din e-post

Ämne

Ditt meddelande (valfritt)



MOTORSPORT. Årets streetrace kördes utanför Hammarbo i Hammarland – och det blev en publiksuccé när både gatbilar och motorcyklar tävlade om uppmärksamheten.

Gummiröken ligger tät som en dimma utanför Hammarbo i Hammarland. V8:ornas muller, när hundratals och åter hundratals hästkrafter släpps lös, överröstar med lätthet speakern i högtalarna och förorsakar en del vibrationer i de 100-tals bröstkorgar i publikhavet – det handlar naturligtvis om streetrace. Många intresserade har alltså hittat till platsen, och visst bjuds det på show i väntan på startgranens signaler.

– Wow, det här var häftigt, säger några tillresta svenska turister som ogärna vill ha sina namn i tidningen.

En veteran i gamet, i ordets rätta bemärkelse, som däremot gärna ställer upp på en intervju, är 75-åriga Bosse Nylund, som deltar med sin Ford Mach 1 från 1972

– Jag planerar att hålla på med det här så länge jag kommer i bilen och är någorlunda frisk, säger han och skrattar.

I normala fall kör han i klassen Stock/Super Stock på preppade banor i Sverige eller Finland, men han ville även ställa upp när det ordnas streetrace på hemmaplan.

– Det blev inte till något alls det här, det fanns inget grepp i underlaget så det fortsatte spinna fast jag slog i treans växel, säger en besviken Bosse Nylund efter sin första repa på förmiddagen.

Repan över 201 meter körde han på 9,8 sekunder, en sträcka som han i vanliga fall avverkar cirka tre sekunder snabbare.

Men kul kanske att få vara här och visa upp dig och bilen?

– Ja, fast inte när det inte fungerar som det borde.

Bosse Nylund valde därför att avstå den första omgången på morgonen, och även den tredje.

Blir fästet bättre utåt dagen i takt med att alltmer gummi sätter sig i asfalten?

– Ja, det blir förhoppningsvis så.

Hur snabbt är du uppe i 100 kilometer per timme från stillastående?

– På cirka 20 till 30 meter, eller 1,4 sekunder ungefär, det beror lite på min egen reaktionstid också.

På tal om det – skulle du som äkta veteran i branschen säga att reaktionstiden blir sämre med åren?

– Nej, faktiskt inte. Jag har bara blivit lugnare med åren när jag sitter på startlinjen.

Grisen i säcken som levererar

Ute på gatan fortsätter burnouterna och racen att avlösa varandra. Och under en planerad lunchpaus ska Ida Lindqvist och Kevin Danielsson köra ett uppvisningsrace med sina dragsters, och Nya Åland fick en pratstund med Ida precis innan hon mullrade i gång sin 8,9 liters Chevrolet big block V8 på drygt 850 hästkrafter.

– Den här dragstern köpte vi utan att egentligen veta hur den gick, motorn var nyrenoverad och dragstern var i tre olika delar. Det var lite ”grisen i säcken”, men det visade sig vara en himla bra gris, säger hon med ett skratt.

När hon inte visar upp sig på hemmaplan, kör Ida Lindqvist sin dragster mestadels på det hon kallar sin hemmabana – Kjula Dragway i Eskilstuna.

– Man kan säga att vi har varit med och skapat vår klass där, ”440 Outlaw”. Där kör vi 201 meter med eget index, alltså att man kör mot sin egen tid och ska komma så nära den som möjligt.

Men du har även tävlat på en kvarts mile – alltså 402 meter. På vilken av distanserna presterar du och dragstern bäst?

– 402 meter är också roligt då man hinner få upp lite högre hastigheter. Men 201 meter är mer spännande när det mesta verkligen hänger på starten. Men det är svårt att säga på vilken sträcka vi presterar bäst.

Är du snabbare än alla streetbilar här i dag sett till prestandan i din dragster?

– Om jag hade grepp skulle jag nog våga påstå det, men i de här förhållandena vore det nog knepigt att slå vissa av dem. På en preparerad strip skulle jag däremot bli en jobbig motståndare för dem.

Hur förväntar du dig att det blir på dagens underlag?

– Jag gissar att det egentligen bara blir en enda lång burnout för min del i dag, haha.

Snabba vinnare

Ju längre dagen led, desto mer gummi lades det ner i asfalten, och vinnare i de olika klasserna blev slutligen Nisse Järnet i klassen radial, Jesper Jerresten i mc-klassen och Tommy Fredriksson i slicks-klassen.

Hur gick det då för Ida Lindqvists dragster? Jo, det blev precis som hon förutspådde – en enda lång och stadig burnout, medan Kevin Danielssons repa blev mer svängande där han slutligen tvingades släppa på gasen.

Totalt ställde 33 fordon upp i streetracet 2025, och snabbaste slicksbil för dagen blev Håkan Sundberg från Norrtälje med sina 202,7 kilometer per timme där de 201 metrarna avverkades på 6,250 sekunder. Jesper Jerrestens mc slog till med en ännu bättre tid då han korsade mållinjen på 6,195 sekunder. I radial-klassen körde Nisse Järnet in på 6,813 sekunder.