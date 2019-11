Också Isaksson går till SJK – ”blev omedelbart intresserad” Sport

FOTBOLL. Mittfältaren Keaton Isaksson följer i Robin Sids fotspår och flyttar till Seinäjoki. Den 25-årige mittfältaren har nämligen skrivit på för SJK.

– När jag hörde att SJK och Honkavaara var intresserade av mig blev jag omedelbart intresserad, säger Isaksson på klubbens hemsida.

Tidigare i november blev det klart att anfallaren Robin Sid lämnar IFK Mariehamn för SJK.

Nu står det klart att han får sällskap av en annan IFK-spelare, nämligen Keaton Isaksson. Sent i går kväll kunde Nya Åland avslöja att 25-åringen inte skulle bli kvar i grönvitt.

– Jag fortsätter inte i IFK, sade Isaksson samtidigt som han avslöjade att han förde diskussioner med en annan klubb.

– Förhoppningsvis löser det sig inom kort.

Under torsdagen presenterades han sedan som nyförvärv i SJK, med ett kontrakt som gäller över en säsong, 2020.

– Det känns riktigt bra att komma hit. När jag hörde att SJK och Honkavaara (huvudtränare Jani Honkavaara, reds.anm.) var intresserade av mig blev jag omedelbart intresserad, säger Isaksson på SJK:s hemsida.

Keaton Isaksson värvades till IFK Mariehamn under sommarfönstret 2018, från dåvarande ligajumbon PS Kemi – som vid tidpunkten brottades med stora ekonomiska problem. Totalt blev det 40 ligamatcher och sju ligamål i den grönvita tröjan.