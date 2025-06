IFK:s fystränare lämnar klubben efter ett halvår Sport

Efter sex månader i klubben lämnar IFK:s fystränare Angelos Barbas Åland för en flytt till Belgien.

I december stod det klart att IFK, efter att tidigare fystränaren Philip Garvö lämnade klubben för en flytt till Belgien, skrivit ett kontrakt med Angelos Barbas över två säsonger. Men bara ett halvår senare är det nu klart att han gör samma flytt som sin företrädare Philip Garvö.

”Angelos fick en bra möjlighet att gå vidare i sin karriär, efter endast en kort tid här hos oss. Det är roligt att kunna hjälpa både spelare och ledare vidare i sin karriär”, kommenterar IFK Mariehamns vd och sportchef Jimmy Wargh i ett pressmeddelande.

Angelos Barbas lämnar klubben omedelbart och IFK har redan en kortsiktig lösning klar.

Under veckan tar Fysio Åland med Anton och Maryette Karring över Barbas arbetsuppgifter. De kommande två bortamatcherna mot FC Inter och FF Jaro tar IFK in Lasse Lagerblom, som var med Finlands U21 landslag under EM tidigare i somras, som fystränare.