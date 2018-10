Julio Fernandes kan lämna IFK Sport

FOTBOLL. Trots att han har kontrakt till och med 2019 med option för 2020 kan Julio Fernandes, 21, vara på väg att lämna IFK Mariehamn i förtid.

– Vi får se vad som händer, säger IFK:s klubbdirektör Peter Mattsson.

Det blev bara två mål på sammanlagt 495 minuter fördelade över 17 ligamatcher för Julio Fernandes under sin debutsäsong i IFK Mariehamn.

Störst avtryck gjorde han istället i IFK:s farmarlag, FC Åland. Under sommaren spelade han sju division 3-matcher med FC Åland och stod där för tolv mål.

Nu tyder det mesta på att Fernandes kan vara på väg att lämna IFK Mariehamn och Åland. Under förra veckan provtränade den 21-årige anfallaren med svenska Jönköpings Södra och spelade också match med deras U21-lag. Fernandes stod för två mål när Jönköpings Södra U21 vann mot Trelleborg U21 med 4–3.

