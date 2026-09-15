JIK parafotboll laddar inför årliga IFK-mötet

Foto: Matilda Saul
JIK Parafotboll är redo för den 21:a matchen mot IFK. Övre raden från vänster: Frida Carlsson (tränare), Josefina Eriksson, Miranda Åkerholm (tränare), Anja Dennstedt, Simon Sydén, Matteus Styrström, Isak Pettersson, Jeffrey Blomqvist, Kim Nordberg (tränare) och Nettan Toivonen (tränare). Nedre raden från vänster: Lisa Englund, Liam Gröndahl, Alice Andersson, Louisa Roos, Alva Eriksson, Axner Häggblom och Moa Selin. På bilden saknas spelarna Erik Weyand, Daniel Backman, Casper Mattsson, Maxim Teräs och Kaylane Oliveira.