IFK avslutade säsongen som sig bör – med seger

Ditt namn

Din e-post

Ämne

Ditt meddelande (valfritt)



FOTBOLL. Det såg relativt krampaktigt ut i en halvlek, men i andra producerade IFK framåt och tog en skön seger när AC Oulu besökte WHA i den sista omgången av kvalserien.

Den sista matchen för året spelades när IFK tog emot AC Oulu på lördagskvällen, och det började försiktigt. Men i andra halvan kom de grönvita ut med en större hunger att avsluta säsongen snyggt. Redan ett par minuter in i andra akten var Leo Andersson, som gjorde sin bästa match för året, framme på en hörna och satte 1–0 till hemmalaget. Dryga tio minuter senare slog Daniel Enqvist in slutresultatet 2–0 till IFK, som därmed gick obesegrat genom kvalserien.

FC Haka förlorade samtidigt hemma mot KTP, och åker därmed ner till Ligaettan. KTP får kvala mot TPS om sin plats i Tipsligan.

Läs mer om matchen i måndagens Nya Åland.