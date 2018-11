Fyra provspelare på ingång Sport

FOTBOLL. I slutet av veckan tar Åland United emot en kvartett provspelare.

– Det ska bli spännande att se vad de har att erbjuda, säger sportchef Mikael Virta.

Det handlar om försvarsspelaren Sofia From (BK30, Sverige), anfallaren Cassandra Korhonen (BK30, Sverige), mittfältaren Wilma Spets (TPS) och anfallaren Ronja Ikonen (PK-35 Vanda).

Av dessa borde åtminstone Ronja Ikonen, 20, vara ett namn som flera Åland United-supportrar känner igen. Det var nämligen genom Ikonen som PK-35 Vanda fick med sig en poäng när lagen möttes i Myrbacka i maj, då hon kvitterade till 1–1 i den 93:e minuten.

Wilma Spets, 19, är från Pargas och har meriter från U19-landslaget. Under den gångna säsongen spelade hon 22 ligamatcher för TPS och stod där för fyra mål.

Sofia From, 24, och Cassandra Korhonen, 20, åkte under säsongen ur svenska Elitettan (nästhögsta serien) med Västerås BK30. Båda spelade i 25 av lagets 26 seriematcher och stod för sammanlagt tio mål – Korhonen för åtta och From för två.

Samtliga testar med Åland United under torsdag och fredag, förutom Cassandra Korhonen som ansluter först på fredagen.