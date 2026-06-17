Från Åland till Örnsköldsvik – Roger cyklar för hjärthälsan

För ålänningen Roger Nordberg är långfärdscykling mer än bara en fysisk utmaning det är också ett sätt att bearbeta livet efter att han fick beskedet att han behöver en pacemaker. Förra året cyklade han från Åland till Öland. I år går färden till Örnsköldsvik.

När sommarens cykeläventyr tar sin början väntar omkring 650 kilometer på sadeln för Roger Nordberg. Starten sker på torsdag i Godby och målet är att nå Örnsköldsvik i slutet av nästa vecka. Att slutdestinationen börjar på bokstaven Ö är ingen slump.

– Det har blivit min grej. Förra året cyklade jag från Åland till Öland och i år blir det Örnsköldsvik, nästa år har jag planer på att ta en lite kortare resa till Örebro, berättar han.

Nya Åland träffar Roger Nordberg på tisdagen när han hämtar sin cykel som varit på service på Cykelstället.

Han berättar att förra årets resa blev en blandad upplevelse då de första dagarna präglades av motvind och mentala prövningar.

– Det var två riktigt tunga dagar i starten. Men sedan fick jag sällskap av en följebil och en kompis under de sista etapperna, och det gav ny energi.

Trots motgångarna avverkade han 725 kilometer på sex dagar vilket är ett genomsnitt på omkring 120 kilometer om dagen.

I år väljer han ett lugnare upplägg. Etapperna blir kortare, cirka 100 kilometer, och schemat innehåller flera planerade stopp för återhämtning och sociala möten.

– Jag vill träffa folk längs vägen och göra resan till lite mer än bara cykling.

Första etappen går till Söderfors utanför Tierp, där han stannar över midsommar hos släktingar. Därefter väntar stopp i Axmar, Hudiksvall, Sundsvall och Höga Kusten innan den sista sträckan till Örnsköldsvik.

Vid Höga Kusten får han dessutom sällskap.

– Håkan Strömmer som bor på Åland men kommer från Örnsköldsvik ska möta upp mig där. Han följer med som backup de sista dagarna.

Beskedet som förändrade allt

Bakgrunden till cykelprojektet ”Embrace the Pace” går tillbaka till december 2023. Då Roger Nordberg fick beskedet om att han behövde en pacemaker som en blixt från klar himmel.

– Jag var på väg till jobbet när jag fick en märklig känsla i kroppen. Först trodde jag att jag var utbränd. Jag hade ingen tanke på att det kunde handla om hjärtat.

Efter flera undersökningar konstaterades det att han hade ett AV-block i hjärtat och läkarna agerade snabbt.

– De sa att jag behövde en pacemaker redan dagen efter. Det kom som en chock, berättar Roger Nordberg.

Vid tidpunkten hade han precis fyllt 50 år.

– Jag minns att jag låg där och stirrade upp i taket och funderade på vad som hade hänt.

Trots den initiala oron var hans frågor till läkarna ganska enkla.

– Jag frågade om jag fortfarande kunde cykla och om jag fortfarande kunde bada bastu och svaret var ja, säger Roger Nordlund, som började cykla under pandemin.

Cyklingen blev snabbt ett sätt att hantera den mentala omställningen efter operationen.

– Det här är lika mycket en mental resa som en fysisk. Att sitta ensam på cykeln och vara med sina egna tankar är den bästa terapin jag vet.

Han cyklar utan hörlurar för att kunna ta in omgivningen.

– Under förra årets cykling kunde det gå flera timmar utan att jag såg en människa. Då började jag prata med kor och hästar längs vägen, säger Roger Nordberg med ett skratt.

Samlar in pengar

Cykelresorna har också fått ett större syfte. Genom projektet ”Embrace the Pace” samlar han in pengar till föreningen Vårt Hjärta, som stöttar personer med hjärtsjukdomar och pacemaker.

– Jag fick själv mycket hjälp genom deras samtalsgrupper när allt var nytt. Det här är mitt sätt att ge något tillbaka, säger han, och fortsätter:

– Vill man stöda kan man bidra till föreningen Vårt Hjärta och märka gåvan med ”Embrace the Pace”.

När han rullar ut från Godby på torsdag väntar många timmar ensam på vägarna genom Sverige. Men fokus ligger inte bara på att nå Örnsköldsvik.

– Det handlar om att visa att livet inte tar slut bara för att man får en pacemaker. Man kan fortfarande göra saker, sätta upp mål och utmana sig själv, säger Roger Nordberg, och fortsätter:

– Knäna kommer säkert att göra ont och man kommer att bli trött. Men det hör till. Det viktigaste är att fortsätta framåt.