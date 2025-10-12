En förlust och en seger för IFK:s hockeyherrar

Ditt namn

Din e-post

Ämne

Ditt meddelande (valfritt)



HOCKEY. Dubbla matcher för IFK Mariehamn i helgens omgångar i hockeytvåan. Summan av kardemumman blev en bortaförlust och en skön seger hemma i Islandia.– En mycket positiv helg, säger tränaren Calle Juslin-Nyqvist.

IFK:s bortalördag i hockeytvåan mot IK Göta blev besvärlig. Gästande IFK Mariehamn tog förvisso en tidig tvåmålsledning, men därefter rasade allt när hemmalaget satte fem raka puckar bakom IFK-keepern Henri Aaltovirta. IK Göta var slutligen starkare med slutresultatet 8–4 efter att IFK kommit så nära som till 5–4 i den sista perioden, dock satte en crosschecking och ett efterföljande matchstraff på Henri Saavalainen punkt för IFK:s upphämtningsförsök.

– Vi hade en bra sekvens i början av tredje, men fick sedan en utvisning som blev kostsam för oss, nu gäller det att hitta ödmjukheten och att komma tillbaka till arbetet inför söndagens hemmamatch, säger IFK-tränaren Calle Juslin-Nyqvist till Eastcoast hockeys Youtubekanal efter matchen.

Frustrationen vändes till seger

Och visst kom man tillbaka. Det med besked när kommerserådet Anders Wiklöf bjöd publiken på inträdet hemma i Islandia på söndagen. IFK Mariehamn tog då en tidig ledning mot Flemingsberg genom andralinans högerforward Eelis Salovaara endast en dryg minut in i matchen. Därefter blev det en tajt och målsnål tillställning, som ändå gästerna kvitterade i numerärt underläge när 6:28 hade spelats av andra perioden.

Det var trots allt IFK som hade kommandot i andra med skotten 18–14 (totalt 37–19 efter två perioder), men när drygt sju minuter återstod av perioden utökade ”Flempan” ändå till 1–2 inför 520 frustrerade hemmaåskådare. IFK kom trots allt tillbaka och kvitterade matchen genom Erkka Luotonen när 33:09 hade spelats. Därefter var det åter dags för matchstraff i ett alltmer irriterat Islandia, den här gången på dubbla IFK:are samt en Flemingsberg-spelare efter en lång polsk riksdag på isen. En kort stund senare slog gästerna in ledningsmålet till 2–3 och frustrationen i IFK växte ytterligare.

”Positiv helg”

Tredje perioden hann bli drygt 14 minuter gammal innan jublet i Islandia kom, det efter Henri Hattunens kvittering till 3–3 – och efter det fick också motståndarmålvakten Vilhelm Blom nog och klev ut till förmån för nästa keeper, Martin Sten. När Erkka Luotonen dessutom slog in sitt andra för kvällen till 4–3 med drygt två minuter kvar till slutsummern, andades hallen endast positiva tankar – och sedan fick Oliver Kämäräinen även stänga matchen med ett 5–3-mål med bara sekunder kvar.

– Det var en positiv helg som vi kan ta med oss många lärdomar ifrån, bland annat när det gäller att arbeta i fulla 60 minuter, säger Calle Juslin-Nyqvist efter slutsignalen.

Det blev en del irritation på isen i dag, speciellt i samband med de dubbla matchstraffen för IFK. Vad tänker du kring den situationen?

– Det blev lite efterslängar där både Jesse Kaupinsalo och Ilmari Sustio till slut flög av isen, vilket kanske kändes lite märkligt. Men så är det på den här nivån – det kommer in känslor som spiller över lite i heta situationer.

Hur går dina personliga tankar kring inledningen av divison 2, har det varit som du väntade dig inför säsongen?

– Nja, inte riktigt. Jag är lite överraskad ändå att vi kan tävla om segern mot de flesta lagen, även om Hammarby nog är i en klass för sig. Det vi behöver göra framåt är att gå igenom en del saker och minimera våra misstag. Men som helhet sett hakar vi på motståndet på den här nivån bättre än jag vågat hoppats.

Kommande helg möter man Eskilstuna borta på lördagen, nästa hemmamatch går den 26:e oktober mot Viggbyholm/Waxholm.