Discgolfbanan i Hammarland är invigd Sport

Ditt namn

Din e-post

Ämne

Ditt meddelande (valfritt)



DISCGOLF. Hammarlands discgolfbana invigdes officiellt på måndagskvällen – det med pompa och ståt. Man passade även på att spela den första tävlingen på banan.– Det känns otroligt bra att få inviga den efter flera års arbete, säger projektledaren Kim Grönqvist.

Hammarlands discgolfbana invigdes på måndagskvällen. Banan var föremål för viss kritik under uppförandet i fjol höstas då bandragningen delvis går i nära anslutning till fornborgen i området.

– Det är en ren och skär skandal, sade kritikern Marcus Wallén då.

På måndagskvällen spelades ändå den första tävlingen på banan, och Hammarlands IK, som ansvarar för banan höll samtidigt en invigningsceremoni.

– Det känns som en otrolig lättnad att få inviga banan i dag. Jag gick med i Hammarlands IK hösten 2022 och blev då projektledare för discgolfbanan. Där och då hade jag ingen aning om hur mycket jobb det skulle bli, så det känns väldigt bra nu, nästan tre år senare, att få vara här i dag, säger Kim Grönqvist.

Ni har jobbat länge och mycket för den här stunden alltså?

– Ja, det har varit förvånansvärt mycket att göra, och under sommartid har det ibland varit svårt att få ihop frivilliga. ”Talko-gänget” som har ställt upp här har verkligen gjort ett helt fantastiskt jobb, det ska samtliga frivilliga ha ett stort tack för.

Är du en aktiv discgolfare själv?

– Ja, jag kastar gärna även om jag inte är jätteduktig. Jag gör vad jag hinner och kan med två små barn hemma.

Vill lyfta fram fornborgen för allmänheten

Kim Grönqvist berättar också att man har fortsatt kontinuerlig kontakt med landskapets kulturbyrå angående fornborgen i området.

– Antikvarien Daniel Anderberg har varit på plats och vi har kommit överens om årliga kontroller från deras sida för att följa upp eventuellt slitage på fornborgen. Vi har även markerat ut med hjälp av skyltar att fornborgen finns här.

Kan det till och med vara så att fornborgen nu, i och med discgolfbanans tillkomst, lyfts fram mer hos allmänheten?

– Det är åtminstone vår förhoppning. Vägen upp till fornborgen är ju nu röjd och därigenom är den också mer tillgänglig. Vi hoppas och vill att den lyfts fram mer för allmänheten nu.

Ställer du upp i invigningstävlingen i dag – och hur ser du i såfall på dina chanser där?

– Jag ställer upp, men det är inte så viktigt hur det går. Det är bara roligt att få vara med.

Eldsjäl stod för första kastet

Under invigningen bjöds det både på kaffe och bullar, och när banan väl var officiellt invigd drog premiärtävlingen i gång. Det första officiella kastet stod en av de sanna eldsjälarna i projektet för, Helge Lindroos. Ett 20-tal tävlande ställde upp i en partävling i tre olika klasser, och bäst gick det för duon Isac Furu och Neo Edvall som gick runt på fina tolv under banans par.

I damklassen gick segern till Cecilia Berglund och Anna Söderlund med +10, medan Daniel Karlsson och Tommy Wirtanen tog hem amatörklassen på totalt fem under par.