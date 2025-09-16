Kalm och Edvall vinnare av dubbel-ÅM i discgolf

DISCGOLF. ÅM i dubbel avgjordes i helgen när discgolfarna kastade 36 hål på två olika banor. Bäst gick det för Marcus Kalm och Neo Edvall.
Marcus Kalm och Neo Edvall tog hem ÅM i dubbel när discgolfarna gjorde upp på två olika banor i helgen. Tillsammans stod paret för 108 kast (15 under par) över två 18-hålsrundor på i tur och ordning Soltunas och Västerkalmares discgolfbanor. Tvåa i klassen Pro open blev Adam Lindberg och Oskar Lönnqvist på 114 kast (-9), medan Leo Jansson och Mathias Sandqvist lade beslag på bronset med 119 kast (-4).
I damernas Pro open gick guldet till Marie Lågland och Jessica Hinkka på totalt 139 kast (+16). Silvermedaljerna gick till dubbelparet Anna Söderlund/Cecilia Berglund med fyra kast fler, och bronset tog Annica Mattsson och Ulrika Nordberg hand om på 184 kast.
Samtliga medaljörer publiceras här intill.
ÅM i discgolf – doubles:
MPO
1) Marcus Kalm, Neo Edvall 108, 2) Adam Lindberg, Oskar Lönnqvist 114, 3) Leo Jansson, Mathias Sandstedt 119.
FPO
1) Marie Lågland, Jessica Hinkka 139, 2) Anna Söderlund, Cecilia Berglund 143, 3) Annica Mattsson, Ulrika Nordberg 184.
MA1
1) Simon Granesäter, Jimmy Lööw 127, 2) Richard Lindgren, Andreas Mattsson 128, 3) Samuel Jansson, Rickard Hjärner 131.
Mixed
1) Harry Beeks, Pille Raadik 121, 2) Emanuel Sanchez, Hanna Johansson 146.