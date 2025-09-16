Kalm och Edvall vinnare av dubbel-ÅM i discgolf

Ditt namn

Din e-post

Ämne

Ditt meddelande (valfritt)



DISCGOLF. ÅM i dubbel avgjordes i helgen när discgolfarna kastade 36 hål på två olika banor. Bäst gick det för Marcus Kalm och Neo Edvall.

Marcus Kalm och Neo Edvall tog hem ÅM i dubbel när discgolfarna gjorde upp på två olika banor i helgen. Tillsammans stod paret för 108 kast (15 under par) över två 18-hålsrundor på i tur och ordning Soltunas och Västerkalmares discgolfbanor. Tvåa i klassen Pro open blev Adam Lindberg och Oskar Lönnqvist på 114 kast (-9), medan Leo Jansson och Mathias Sandqvist lade beslag på bronset med 119 kast (-4).

I damernas Pro open gick guldet till Marie Lågland och Jessica Hinkka på totalt 139 kast (+16). Silvermedaljerna gick till dubbelparet Anna Söderlund/Cecilia Berglund med fyra kast fler, och bronset tog Annica Mattsson och Ulrika Nordberg hand om på 184 kast.

Samtliga medaljörer publiceras här intill.