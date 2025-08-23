Debut för stjärntravaren Don Fanucci Zet i kväll Sport

Det är första gången som travtränaren och kusken Daniel Redén tävlar på Åland. I kväll kör han sin stjärnhäst Don Fanucci Zet och ekipaget är ivriga att få tävla. När Nyan träffar dem hörs det ivriga gnägg inifrån boxen.

– Han är taggad som tusan i dag, säger Redén.

Han hoppas att deras chanser är goda, men säger att det framför allt ska bli roligt att få köra på Åland för första gången.

– Det fanns några lopp i Sverige att välja på men jag tyckte vi skulle göra en rolig grej och jag har aldrig varit här förut. Vi alla måste också dra vårt strå till stacken för att bredda sporten.

