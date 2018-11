”Daja” hjälte – i sista hemmamatchen Sport

FOTBOLL. Med bara två minuter kvar av sin allra sista hemmamatch i IFK Norrköping fick Daniel ”Daja” Sjölund beträda planen.

Resten kan redan nu klassas som fotbollshistoria.

– Jag kunde aldrig drömma om ett sådant här avslut, säger Sjölund, som genom sitt 3–2-mål håller liv i guldstriden.

Hemma mot Örebro SK hade IFK Norrköping chansen att säkra andraplatsen i Allsvenskan och samtidigt – kanske – hålla liv i guldstriden.

När 92 minuter spelats var ställningen 2–2. Då fick Daniel Sjölund, 35, göra ett sista inhopp på Östgötaporten, inför ögonen på 9 124 åskådare.

Kort därefter skarvade han in matchavgörande 3–2, bara 30 sekunder från slutet.

– Det är 3–2 och vem gör målet? Jag tror det är Daniel Sjölund… Det är Daniel Sjölund, skrek kommentatorn i tv-sändningen på C More.

Sjölund stormade in i straffområdet på ett inåtskruvat inlägg från Lars Krogh Gerson och lyckades där få en tå på bollen.

Glädjen var total och Östgötaporten fullkomligen exploderade.

– Det var häftigt. Vilken avslutning, berättar Daniel Sjölund för Nya Åland, som når honom sent på söndagen.

– Jag var egentligen bara glad över att få komma in på planen och säga hejdå till alla supportrar, som varit helt fantastiska under min tid i Norrköping. Och så får jag näta.

– Nej, jag kunde nog aldrig drömma om ett sådant här avslut.

