Christoffer Viktorsson var ensam IFK-supporter i Kuopio: ”Det var värt resan”

Christoffer Viktorsson var ensam IFK Mariehamn-supporter på plats när IFK besegrade KuPS med 4–2 i Kuopio. Trots lång resa, regn och en natt i bilen ångrar han inte en sekund att han åkte.

För att se IFK Mariehamn på bortaplan tog Christoffer Viktorsson bilen hela vägen till Kuopio. Det blev en resa med många timmar bakom ratten, en missad sovplats och en natt i bilen och väl på plats visade det sig att han var den enda IFK-supportern på läktaren.

– Jag tänkte efter vinsten mot SJK senast att det skulle vara kul att komma iväg och se en match med tre poäng till. Det var lite mission impossible att tänka att det skulle bli en vinst mot KuPS som leder serien, men jag är optimist tills motsatsen är bevisad.

Resan började på lördagen då Viktorsson körde ombord på Åbofärjan. Under rean från Åbo till Kuopio träffade han bekanta och han hade även planerat att sova en natt hos en av dem, men den planen sprack.

– Jag hade en sängplats klar, men det sket sig, så jag åkte till Jyväskylä och sov i bilen. Sedan gick jag in på ABC på morgonen och åt frukost och körde sedan mot Kuopio.

Bra bemötande

När han kom fram till matcharenan visste han fortfarande inte om någon annan IFK-supporter skulle dyka upp.

– Jag hade ingen aning när jag åkte. Ibland kan det vara någon ålänning som bor i Finland som kommer till matcherna men den här gången var jag ensam.

Det blev alltså Viktorsson som fick representera IFK Mariehamn på egen hand. Och KuPS-fansen lade snabbt märke till honom.

– De trodde inte att någon skulle komma. Jag blev stoppad av en kille som kunde engelska och han frågade om jag var från Mariehamn. De hade verkligen inte förväntat sig att det skulle komma någon bortasupporter.

Bemötandet från hemmalagets funktionärer var positivt.

– Han som tog emot mig i biljettkassan var imponerad över att jag rest så långt helt själv och bjöd på biljetten. Det var överlag väldigt bra bemötande.

Sedan fick han hela bortasektionen, som var mer av ett öltält än en läktare, för sig själv. Där stod han själv i ösregn och blåst och hejade fram IFK.

– Det var inte så farligt. Jag drog upp huvan och tog tag i megafonen som jag hade med mig och började heja. Det stod att det var storm, men jag märkte inte så mycket av det. Men visst var jag lite blöt när jag satte mig i bilen efter matchen, säger han oh fortsätter:

– När det var så bra spel från IFK gav det mig också energi att fortsätta stötta dem hela matchen. De spelade riktigt bra fotboll och de första 20 minuterna spelade de ut KuPS helt och hållet.

Skön hemresa

Och tre poäng blev det. IFK vann med 4–2, vilket gjorde den långa resan betydligt lättare att smälta.

– Resan hem var mycket roligare än resan dit.

Efter matchen fick han också en del uppmärksamhet från IFK-spelarna.

– De tyckte att det var skitkul att jag hade kommit och tackade för stödet. De frågade om jag rest från Åland och jag berättade att jag brukar stå och grilla korv och sälja öl på hemmamatcherna.

Natten till måndag spenderade han hos en kompis i Tammerfors och på tisdagsmorgonen kommer Christoffer tillbaka till Åland.

– När jag kom ner till Tammerfors-trakten i går kväll kände jag ganska fort att jag blev riktigt trött så det var skönt att få sova en lång natt i en säng.

Känner du att det var värt den långa resan?

– Definitivt. Resan var skitkul och det blev de tre poäng jag hoppades på. Att det dessutom blev 4–2 gör det ännu bättre nu är det bara att hoppas på ännu en vinst mot Jaro på måndag.