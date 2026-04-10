IFK:s elva mot SJK: Patut in – Huttunen ut

FOTBOLL. IFK Mariehamn går in i årets andra omgång när man bortamöter SJK i Seinäjoki med start klockan 19.00 på fredagen.

I premiären hemma mot nykomlingen TPS fick IFK nöja sig med ett kryss. I den andra omgången bortamöter man SJK, och huvudtränare Gary Williams gör en ändring i startelvan. In på mittfältet kommer Emmanuel Patut, medan Anttoni Huttunen börjar på bänken.

Så här ser IFK:s elva ut i Seinäjoki:

Matias Riikonen – Jiri Nissinen, Pontus Lindgren, Noah Nurmi, Samson Ngulube, Emmanuel Patut, Jelle van der Heyden, Sebastian Dahlström, Nikolaos Dosis, Adam Larsson, Luke Pearce.

Avspark sker klockan 19.00 och matchen kan ses via Ruutu.