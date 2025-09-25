Rajamäki rankad etta på golf-tour

Trots svåra väderförhållanden tog fler åländska golfare en pallplats i sista deltävlingen av Dormy Future Tour senaste helg. Det blev även klart att Melker Rajamäki slutar som rankad etta i hela U18-klassen.
I helgen avgjordes den sista deltävlingen i Dormy Future Tour på en blöt Ruukki golfbana i Pojo. Ålands golfklubb hade med fyra spelare och två av dem tog en pallplats.
I U12-klassen tog Erik Kavander en tredjeplats, i U15 kom Hugo Nordin på femteplats och Alexander Wikblom på tolfteplats. Melker Rajamäki tog en andraplats i U18-klassen.
I ett pressutskick skriver Niklas Rajamäki från Ålands golfklubb att det var imponerande spel av alla då det var svåra förhållanden under helgens tävlingar.
Melker Rajamäkis andraplats resulterade även i att han när touren är klarspelad är rankad etta av 126 spelare i U18-klassen.
I ett pressutskick står det att det lär vara första gången en åländsk golfare vinner den totala rankingen under ett år.
”Melkers mål i år var att försöka vinna total rankingen då han var väldigt nära ifjol också. Vilket han lyckades bra med”, står det i pressutskicket.
Dormy Future Tour
Är en nationell golf tour som har regionala tävlingar.
De yngsta deltagarna är nio år och går lika många hål. Nästa klass är U12 med 18 hål vilket gäller för alla klasser upp till U18 som är den äldsta klassen.
Pojkar U12, totalt 88 spelare
Erik Kavander, plats 11.
Pojkar U15, totalt 171 spelare
Hugo Nordin, plats 8.
Alexander Wikblom, plats 11.
Algot Haglund, plats 46.
Hannes Sundberg, delad 83.
Hugo Björklöf, delad 83.
Pojkar U18, totalt 126 spelare
Melker Rajamäki, plats 1.
Zacharias Wikblom, plats 17.
Samuel Koskinen, delad 32.