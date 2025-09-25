Rajamäki rankad etta på golf-tour

Ditt namn

Trots svåra väderförhållanden tog fler åländska golfare en pallplats i sista deltävlingen av Dormy Future Tour senaste helg. Det blev även klart att Melker Rajamäki slutar som rankad etta i hela U18-klassen.

I helgen avgjordes den sista deltävlingen i Dormy Future Tour på en blöt Ruukki golfbana i Pojo. Ålands golfklubb hade med fyra spelare och två av dem tog en pallplats.

I U12-klassen tog Erik Kavander en tredjeplats, i U15 kom Hugo Nordin på femteplats och Alexander Wikblom på tolfteplats. Melker Rajamäki tog en andraplats i U18-klassen.

I ett pressutskick skriver Niklas Rajamäki från Ålands golfklubb att det var imponerande spel av alla då det var svåra förhållanden under helgens tävlingar.

Melker Rajamäkis andraplats resulterade även i att han när touren är klarspelad är rankad etta av 126 spelare i U18-klassen.

I ett pressutskick står det att det lär vara första gången en åländsk golfare vinner den totala rankingen under ett år.

”Melkers mål i år var att försöka vinna total rankingen då han var väldigt nära ifjol också. Vilket han lyckades bra med”, står det i pressutskicket.