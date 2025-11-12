Foto: Media Mikko Kuusi startade matleveransbolaget Wolt 2014. 2021 sålde han det till det amerikanska företaget Doordash. Nu sitter han i Doordash styrelse och toppar den finländska skattelistan. Woltgrundare toppade Finlands skattelista Nyheter 17:01 onsdag, 12 november, 2025 DELA Facebook Ditt namn Din e-post Ämne Ditt meddelande (valfritt) Mer läsning Mest kvarskatt på Föglö Nästan 500 ålänningar skattade för minst 120 000 euro ifjol – är du eller grannen med på listan? Skattetoppen offentliggörs i dag- Wiklöf i den åländska toppen