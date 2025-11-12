Skattetoppen offentliggörs i dag- Wiklöf i den åländska toppen

Ditt namn

Anders Wiklöf återfinns även i år i topplaceringen av den så kallade skattetoppen för Åland. Han betalade totalt 3,4 miljoner i skatt år 2024.

Såhär ser topp tre ut för Åland år 2024:

Anders Wiklöf, skatter och avgifter sammanlagt 3,4 miljoner euro Ben Lundqvist, skatter och avgifter sammanlagt 3 miljoner euro Dick Lundqvist, skatter och avgifter sammanlagt 2,1 miljoner euro

I dag, onsdag 12 november, är den årliga så kallade Skattetoppsdagen. Det innebär att Skatteförvaltningen publicerar offentliga uppgifter om inkomstbeskattningen för hela landets befolkning, företag och samfund för år 2024.

I de offentliga beskattningsuppgifterna syns dock inte personens alla inkomster, så listorna visar inte självklart vem som tjänade mest under fjolåret.

Till exempel finns inte eventuella skattefria förmåner, skattefria inkomster eller ränteinkomster med i summorna. Också avdragen minskar den inkomst som syns i de offentliga uppgifterna, påpekar skattemyndigheten.