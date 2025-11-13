66 miljoner i samfundsskatt från Åland ifjol – vi har hela listan

Åländska företag och föreningar betalade sammanlagt 66,5 miljoner i samfundsskatt år 2024. Här kan du söka bland dem alla!
Eftersom listorna är hämtade från Skatteförvaltningen är vissa ortsnamn på finska. Siffrorna framför ortsnamnen är kommunkoder.
|Bolag/förening
|Beskattningskommun
|Beskattningsbar inkomst
|Debiterade skatter
|Ålandsbanken Abp
|478 Maarianhamina
|68 532 545
|9 048 398
|Orkla Suomi Finland Oy Ab
|478 Maarianhamina
|40 827 309
|8 168 462
|Lundquist Shipping Company Limited
|Utlandsregistrerat
|23 986 455
|4 800 291
|Ångfartygs Aktiebolaget Alfa
|478 Maarianhamina
|21 965 913
|4 396 183
|Shinobu Shipping Company Limited
|Utlandsregistrerat
|18 517 237
|3 706 447
|Rederiaktiebolaget Eckerö
|043 Eckerö
|18 084 880
|3 619 976
|Rederiaktiebolaget Hildegaard
|478 Maarianhamina
|16 832 822
|3 369 564
|Ålandsbanken Fondbolag Ab
|478 Maarianhamina
|11 919 136
|2 360 780
|Colorant Chromatics Ab
|736 Saltvik
|9 089 226
|1 820 845
|Alandia Försäkring Abp
|478 Maarianhamina
|8 862 605
|1 744 081
|Andelsbanken för Åland
|478 Maarianhamina
|7 459 352
|1 494 870
|Ålands Skärgårdsrederi Ab
|295 Kumlinge
|7 112 489
|1 425 498
|Eriksson Bygg Ab
|478 Maarianhamina
|4 575 594
|918 119
|Brändö Lax Ab
|035 Brändö
|4 448 242
|892 648
|North Sea Shuttle Company Limited
|Utlandsregistrerat
|3 629 575
|728 915
|Trivsel Ab
|170 Jomala
|3 205 295
|644 059
|Nordic Trout Ab
|062 Föglö
|2 596 077
|522 215
|Rafael Investering Ab
|478 Maarianhamina
|2 348 289
|404 407
|Ålands Penningautomatförening
|478 Maarianhamina
|2 250 568
|453 114
|Optinova Godby Ab
|060 Finström
|1 945 569
|392 114
|Ålands Telekommunikation Ab
|478 Maarianhamina
|1 835 257
|370 051
|Mariehamns Energi Ab
|478 Maarianhamina
|1 756 555
|354 311
|Ab Mariehamns Parti
|478 Maarianhamina
|1 689 723
|340 945
|Optinova Holding Ab
|478 Maarianhamina
|1 562 499
|242 750
|Varuboden på Åland Ab
|170 Jomala
|1 399 375
|282 875
|Ab Samseglingsagenturen
|478 Maarianhamina
|1 255 049
|226 300
|PAF-Consulting Abp
|170 Jomala
|1 249 702
|252 940
|Holmbergs fastighets Ab
|478 Maarianhamina
|1 123 806
|204 279
|Carl Rundberg Ab
|170 Jomala
|1 081 121
|219 224
|Optinova Jomala Ab
|170 Jomala
|933 642
|189 728
|Mariehamns Telefon Ab
|478 Maarianhamina
|904 141
|183 828
|Aktiebolaget Svenpab
|478 Maarianhamina
|892 721
|119 908
|Hugoil ab
|478 Maarianhamina
|889 460
|157 090
|Carinita Ab
|076 Hammarland
|788 212
|153 035
|Harrys El Ab
|478 Maarianhamina
|776 890
|158 062
|ViskoTeepak Holding Ab Ltd
|478 Maarianhamina
|756 095
|153 830
|Crosskey Banking Solutions Ab Ltd
|478 Maarianhamina
|707 162
|143 873
|Ab Mathias Eriksson
|478 Maarianhamina
|664 639
|135 219
|Cityläkarna Mariehamn Ab
|478 Maarianhamina
|661 985
|134 679
|Ålands VVS-Kylcenter Ab
|478 Maarianhamina
|657 538
|131 976
|Mariehamns Bioenergi Ab
|478 Maarianhamina
|656 997
|133 664
|CL Group Ab
|478 Maarianhamina
|627 447
|127 650
|Park Alandia Hotell Ab
|478 Maarianhamina
|610 422
|122 164
|Fastighetsaktiebolaget Torggatan 6 i Mariehamn
|478 Maarianhamina
|587 881
|119 599
|J & L Shipping Ab
|478 Maarianhamina
|576 565
|117 296
|Åland Hotel Group ÅHG Ab
|478 Maarianhamina
|560 308
|113 988
|HP Kyla & Värme Ab
|478 Maarianhamina
|548 066
|111 496
|Berndtsson Invest Åland Ab
|060 Finström
|532 674
|106 926
|Baltic Group Ab
|478 Maarianhamina
|513 878
|101 726
|Holmbergs Ab
|478 Maarianhamina
|511 483
|104 052
|Ålands Tidnings-Tryckeri Aktiebolag
|478 Maarianhamina
|480 996
|97 848
|Miro-Transport Ab
|170 Jomala
|471 954
|96 008
|Solel Åland Ab
|478 Maarianhamina
|471 933
|96 003
|Byggpartner Åland Ab
|170 Jomala
|457 264
|93 018
|Varggropens Sand Ab
|076 Hammarland
|450 152
|91 571
|Husell Invest AB
|478 Maarianhamina
|447 432
|67 972
|Investment Ab Karvik
|478 Maarianhamina
|447 414
|20 953
|JANKI AB
|771 Sund
|447 044
|90 938
|Långnäs hamn Ab
|438 Lumparland
|444 327
|90 386
|Evolver Investment Group Ab
|478 Maarianhamina
|436 680
|88 829
|Oy ViskoTeepak Ab
|478 Maarianhamina
|424 123
|86 274
|EL & LJUS experten Åland Ab
|417 Lemland
|418 043
|85 037
|Svinryggens Deponi Ab
|170 Jomala
|417 597
|84 946
|Flisö Fisk Ab
|062 Föglö
|408 319
|83 058
|Ålands Skogsindustrier Ab
|060 Finström
|401 819
|81 735
|Ålands Schakt Ab
|478 Maarianhamina
|386 074
|78 531
|Trean ab
|478 Maarianhamina
|384 269
|76 272
|Moma Ab
|478 Maarianhamina
|378 015
|71 055
|Mariehamns hamn Ab
|478 Maarianhamina
|374 658
|76 208
|Mariannes Tandklinik AB
|478 Maarianhamina
|374 406
|75 885
|Consilia Solutions Holding Ab
|478 Maarianhamina
|373 762
|76 026
|Rundbergs Bil & Service Ab
|478 Maarianhamina
|368 076
|74 868
|Gjut och Betong Investeringsaktiebolag
|478 Maarianhamina
|367 985
|68 378
|Hags Ab
|478 Maarianhamina
|366 538
|69 613
|BEWE Commerce Ab
|478 Maarianhamina
|354 116
|63 332
|Järsö Invest Ab
|478 Maarianhamina
|340 556
|69 268
|Investmentbolaget Torggatan 14 Ab
|478 Maarianhamina
|340 552
|69 267
|Tenala Invest Ab
|478 Maarianhamina
|340 550
|69 267
|Tenala Buccaneers Ab
|478 Maarianhamina
|340 549
|69 267
|Hjortö Invest Ab
|478 Maarianhamina
|339 589
|69 071
|Ålands Apoteksvaror Ab
|478 Maarianhamina
|339 027
|68 957
|Åkeri Per-Erik Mattsson Ab
|060 Finström
|338 843
|66 248
|W.J. Dahlman Ab
|478 Maarianhamina
|335 088
|68 155
|Åland Post Ab
|170 Jomala
|332 050
|67 537
|Mariehamns Elementbyggen Ab
|170 Jomala
|315 572
|64 184
|Ålands Trålfiske Ab
|478 Maarianhamina
|309 940
|63 038
|Allbygg Ab
|478 Maarianhamina
|308 746
|62 795
|MT Casino Ab
|478 Maarianhamina
|307 074
|62 038
|Ålbiocom Ab
|771 Sund
|305 387
|62 102
|Föglö Invest Ab
|062 Föglö
|303 247
|51 542
|Silva Capital Ab
|170 Jomala
|302 602
|60 440
|Alandia Tech Trade Ab
|478 Maarianhamina
|295 762
|60 153
|Ahlsell Åland Ab
|170 Jomala
|286 534
|58 275
|Flygfyrens Stållager Ab
|170 Jomala
|285 168
|57 997
|AMT Fish Ab
|062 Föglö
|273 685
|50 054
|BBM Consulting Ab
|478 Maarianhamina
|272 870
|55 494
|All-Mek Ab
|478 Maarianhamina
|268 071
|54 517
|Oy Trailer-Link Ab
|478 Maarianhamina
|266 048
|53 828
|Fastighetsbyrå Karlsson Ab
|478 Maarianhamina
|265 053
|49 990
|HB-Handels Ab
|478 Maarianhamina
|263 563
|53 600
|Ålands Trädgårdshall Andelslag
|170 Jomala
|258 000
|52 468
|DAX Trading Ab
|478 Maarianhamina
|257 494
|52 365
|Siljan Konsult Ab
|170 Jomala
|252 938
|51 438
|Tvåan ab
|478 Maarianhamina
|252 618
|51 334
|Mike Alpha Ab
|478 Maarianhamina
|251 774
|51 201
|Mike Charlie Ab
|478 Maarianhamina
|251 774
|51 201
|Baltic Capital Ab
|478 Maarianhamina
|251 561
|43 953
|Fastighetsaktiebolaget Klintens Servicecenter i Mariehamn
|478 Maarianhamina
|245 718
|48 326
|KG Transport och Gräv Ab
|060 Finström
|245 000
|62 073
|Storgårds lantbruk Ab
|736 Saltvik
|241 616
|49 134
|Begravningsbyrå Nocturne Ab
|478 Maarianhamina
|240 843
|48 977
|Ålands Företagsbyrå Ab
|478 Maarianhamina
|234 316
|47 648
|Bo-Bil Ab Mariehamn
|478 Maarianhamina
|233 497
|46 718
|Horsvik Ab
|766 Sottunga
|227 935
|44 796
|Divaltium Ab
|170 Jomala
|227 489
|42 906
|Canard Ab
|478 Maarianhamina
|227 167
|46 193
|H-Fastigheter Ab
|478 Maarianhamina
|225 295
|42 755
|Iwa CafÈ & Mat Ab
|170 Jomala
|222 655
|45 275
|Fastighets Ab Atum
|478 Maarianhamina
|218 819
|44 495
|Revisa Ab
|170 Jomala
|216 722
|44 068
|Lindström Åland Ab
|478 Maarianhamina
|216 360
|43 994
|Zero Ventures Ab
|478 Maarianhamina
|216 053
|43 932
|Byggkontroll Åland Ab
|478 Maarianhamina
|210 329
|42 767
|BLOMSTRINGE AB
|170 Jomala
|207 757
|42 244
|F-Fast Ab
|478 Maarianhamina
|206 311
|41 949
|Alandia Security Ab
|478 Maarianhamina
|205 400
|40 888
|AXrent Ab
|478 Maarianhamina
|204 553
|41 592
|Prompt ab
|478 Maarianhamina
|203 062
|39 429
|Klintens Schakt Ab
|478 Maarianhamina
|199 994
|40 664
|Alandia All Tech Ab
|170 Jomala
|197 245
|40 104
|OX2 Åland Ab
|478 Maarianhamina
|192 356
|39 110
|Hermans & Revisorernas Ab
|478 Maarianhamina
|190 777
|38 788
|DKCO Advokatbyrå Ab
|478 Maarianhamina
|184 855
|37 583
|Advokatbyrå Carlsson Wingert Ab
|478 Maarianhamina
|183 238
|37 254
|Storfjärdens Fisk Ab
|043 Eckerö
|182 689
|37 142
|Abra automation Ab
|478 Maarianhamina
|182 306
|37 064
|Qurera AB
|478 Maarianhamina
|181 549
|36 910
|JK Seasalt Oy
|766 Sottunga
|179 535
|36 500
|Mike Bravo Ab
|478 Maarianhamina
|176 715
|35 926
|November Sierra Ab
|478 Maarianhamina
|176 715
|35 926
|Guld Viva Ab
|478 Maarianhamina
|176 034
|35 888
|Föglöbutiken Ab
|062 Föglö
|173 542
|35 281
|Evolver Equity Ab
|478 Maarianhamina
|172 794
|35 129
|Prosapia Ab
|478 Maarianhamina
|172 176
|32 256
|Mariehamns Bilhall Ab
|478 Maarianhamina
|169 681
|34 495
|Niska Export Ab
|478 Maarianhamina
|165 141
|33 571
|Fastighets Ab Norrböle
|478 Maarianhamina
|163 531
|32 706
|Mariehamns Motorcompany Holding Ab
|478 Maarianhamina
|163 332
|33 203
|Godbyläkarna AB
|060 Finström
|157 695
|32 056
|Byggträ, U. Simons Ab
|478 Maarianhamina
|157 195
|31 954
|Ålands Fordonsskadecenter Ab
|478 Maarianhamina
|157 135
|31 942
|Inter Handling Åland Ab
|478 Maarianhamina
|155 744
|31 659
|Bäck Advokatbyrå Ab – Bäck Asianajotoimisto Oy
|170 Jomala
|153 952
|31 294
|Hugo Andersson Ab
|076 Hammarland
|153 797
|31 263
|MARIEHAMNS ELKONSULT Ab
|170 Jomala
|152 722
|30 432
|Alandia Air Ab
|478 Maarianhamina
|149 939
|30 478
|Fina Fisken Åland Ab
|170 Jomala
|149 229
|30 333
|Västra Hamnens Restaurangdrift Ab
|478 Maarianhamina
|147 764
|30 035
|Vibb Ab
|478 Maarianhamina
|146 069
|29 690
|Björnviken Holding Ab
|043 Eckerö
|141 417
|26 770
|Ålands Lås & Säkerhet Ab
|478 Maarianhamina
|140 727
|28 603
|Godby Shipping Ab
|478 Maarianhamina
|140 507
|28 558
|Arkitektbyrå Tiina Holmberg Ab
|478 Maarianhamina
|137 037
|27 852
|BI Solutions AB
|478 Maarianhamina
|136 350
|27 712
|Mariehamns Tryckeri Ab
|478 Maarianhamina
|136 006
|27 642
|Alandia Investment Center Ab
|478 Maarianhamina
|135 910
|27 623
|Kalmers Ab
|478 Maarianhamina
|135 475
|27 534
|Mariehamns Kontorsmaskiner Ab
|478 Maarianhamina
|134 046
|27 243
|JFS El & Energi Ab
|062 Föglö
|132 615
|26 952
|HOT Hjälpmedel & Ortopedisk Teknik Ab
|478 Maarianhamina
|131 284
|26 681
|A1K PARTNERS AB
|478 Maarianhamina
|129 254
|26 268
|Rollic Ab
|478 Maarianhamina
|128 325
|26 079
|Apollo Space Coordination AB
|060 Finström
|126 908
|25 791
|Bedris Måleri & Bygg Ab
|478 Maarianhamina
|126 085
|25 623
|Kalmers Meko Ab
|478 Maarianhamina
|125 014
|25 405
|Byggfirma Christer Gustavsson Ab
|478 Maarianhamina
|124 872
|25 376
|Axtours.ax Ab
|478 Maarianhamina
|124 020
|25 203
|Granna Ab
|060 Finström
|119 530
|23 945
|AXrent Lager Holding Ab
|478 Maarianhamina
|118 682
|24 117
|Åkeri Jan Widman Ab
|076 Hammarland
|118 565
|24 093
|GA Bygg Ab
|417 Lemland
|116 292
|23 630
|SuomiVita Oy
|170 Jomala
|116 031
|23 577
|Oy MakMik Ab
|478 Maarianhamina
|115 701
|16 499
|Ålands Turisminvest Ab
|043 Eckerö
|115 630
|23 496
|Jade Holding AB
|766 Sottunga
|113 385
|23 039
|Ålands Tandvård Ab
|478 Maarianhamina
|112 134
|22 784
|Eckerö Linjen Ab
|043 Eckerö
|111 552
|17 144
|Knegar’n Ab
|478 Maarianhamina
|111 345
|22 624
|Landskapets fastighetsverk
|478 Maarianhamina
|111 180
|5 270
|Hjortö stugor & stockhus Ab
|736 Saltvik
|110 829
|22 519
|Mickos’s RitateljÈ & Arkitektstudio Ab
|478 Maarianhamina
|108 529
|22 051
|Inred Ab
|478 Maarianhamina
|107 374
|21 390
|REP VVS AB
|170 Jomala
|107 200
|21 780
|Elidma Ab
|478 Maarianhamina
|105 770
|21 489
|Woiva AB
|060 Finström
|105 327
|21 399
|PBKonsult Ab
|478 Maarianhamina
|103 616
|21 051
|Sandströms Bygg Ab
|170 Jomala
|102 371
|20 798
|Wåge & Co Ab
|478 Maarianhamina
|101 890
|20 271
|Brändö Andelshandel
|035 Brändö
|101 784
|20 678
|Ab Matdivisionen
|478 Maarianhamina
|100 158
|20 347
|Ulvbane Ab
|736 Saltvik
|100 000
|25 315
|Karlssons Schakt & Transport Ab
|170 Jomala
|99 334
|20 180
|Fastighets Ab Strandgatan 23 i Mariehamn
|478 Maarianhamina
|99 049
|20 122
|Mariehamns Seglarförening rf
|478 Maarianhamina
|98 527
|14 933
|Scandibygg Ab
|478 Maarianhamina
|98 349
|19 979
|Bamböle Skog Ab
|060 Finström
|98 303
|19 661
|BEVSMART Ab
|478 Maarianhamina
|98 039
|19 916
|Terminal Ab Mariehamn
|478 Maarianhamina
|97 662
|16 483
|Klintens kontors- och industrifastigheter Ab
|478 Maarianhamina
|97 329
|19 466
|Vind AX Ab
|043 Eckerö
|97 145
|19 734
|Bomec Åland Ab
|060 Finström
|95 925
|19 486
|Ronnys-Mek Ab
|736 Saltvik
|95 306
|19 360
|Ålands Persienn Ab
|170 Jomala
|94 875
|19 272
|AL MARE CONSULTING AB
|478 Maarianhamina
|94 691
|19 235
|Emiraten ab
|170 Jomala
|93 771
|19 047
|Lisco Bok och Papper Ab
|478 Maarianhamina
|93 123
|18 916
|Apollonia Operations AB
|060 Finström
|92 451
|18 779
|Ålands Vatten Ab
|170 Jomala
|91 333
|18 551
|Audiotrade Åland Ab
|478 Maarianhamina
|91 311
|18 647
|Baltic Bygg Alandia Ab
|170 Jomala
|91 076
|18 499
|S-Z Dental Ab
|478 Maarianhamina
|90 023
|18 285
|Haglund Holding Ab
|478 Maarianhamina
|89 702
|18 219
|Bra Möbler på Åland Ab
|478 Maarianhamina
|89 564
|18 191
|Ålandsbaronen Ab
|478 Maarianhamina
|89 212
|18 120
|Karlssons Kiropraktor Klinik Ab
|478 Maarianhamina
|89 150
|17 715
|Komulainens Bygg & Entreprenad Ab
|060 Finström
|88 481
|17 971
|Be Ro Ma Ab
|478 Maarianhamina
|87 320
|15 681
|Byggservice Vårdö Ab
|941 Vårdö
|86 701
|17 609
|Matligan Ab
|478 Maarianhamina
|86 352
|17 538
|Norrut Åland Ab
|065 Geta
|85 914
|17 449
|Boatside Åland Ab
|478 Maarianhamina
|85 447
|17 354
|Dominantti Ab
|060 Finström
|85 000
|21 513
|Skärgårdshugg Ab
|062 Föglö
|84 980
|15 781
|Sektor Nordic Ab
|478 Maarianhamina
|84 399
|17 140
|Gottby Matt och Tapet Ab
|170 Jomala
|83 898
|17 038
|Grönalund Ab
|170 Jomala
|83 702
|4 153
|Fennomarc Ab
|170 Jomala
|82 419
|15 731
|Olgas Åker Ab
|170 Jomala
|81 578
|16 566
|Fastighets Ab TTT
|478 Maarianhamina
|81 418
|16 533
|Sigges Verkstad Ab
|478 Maarianhamina
|81 372
|16 624
|Capinova Oy Ab
|771 Sund
|81 012
|16 451
|Alandia Map Ab
|478 Maarianhamina
|80 154
|16 276
|Jomala Församling
|170 Jomala
|80 019
|3 793
|Axoft Ab
|060 Finström
|78 820
|16 005
|IRLEKA Ab
|478 Maarianhamina
|78 422
|15 924
|DC Svets Ab
|478 Maarianhamina
|77 548
|15 746
|Fysio Åland Ab
|478 Maarianhamina
|77 388
|15 713
|Åländska Segelsällskapet rf
|478 Maarianhamina
|76 677
|3 868
|Matkreatören i Mariehamn Ab
|478 Maarianhamina
|76 495
|15 532
|Norra Bergshöjden Ab
|076 Hammarland
|76 325
|15 497
|Kenneths VVS Ab
|417 Lemland
|75 966
|15 424
|Klingbergs Plåtslageri Ab
|170 Jomala
|74 960
|15 219
|KungsHolmen Ab
|060 Finström
|74 932
|1 309
|E-Meal Ab
|478 Maarianhamina
|74 645
|15 155
|Sparhallen Åland Ab
|170 Jomala
|73 714
|14 966
|Baltic Trading Company Ab
|478 Maarianhamina
|72 992
|14 819
|Svinö Stugby Ab
|438 Lumparland
|72 860
|14 792
|AB Klintens Plåt
|170 Jomala
|71 957
|14 608
|Sunds Buss & Lastbilstransporter AB
|771 Sund
|71 797
|14 576
|Finströms kommunaltekniska Ab
|060 Finström
|71 516
|14 519
|Hammarlands HP Holding Ab
|478 Maarianhamina
|71 012
|14 516
|Albin Invest Ab
|771 Sund
|70 857
|14 384
|Mar-Ken Ab
|076 Hammarland
|70 834
|11 259
|Ab Notberg
|478 Maarianhamina
|70 608
|0
|Wiklöf Hotel Services Ab Oy
|478 Maarianhamina
|70 426
|14 297
|Nems Ab
|478 Maarianhamina
|70 322
|12 947
|Donalds Arkitekter Ab
|478 Maarianhamina
|70 285
|14 268
|SINECURA AB
|478 Maarianhamina
|68 237
|13 851
|Hyris Ab
|478 Maarianhamina
|66 628
|13 524
|Cantrax Ab
|170 Jomala
|65 524
|13 299
|Renovator Mariehamn Ab
|478 Maarianhamina
|65 292
|13 240
|Mickes Mat Ab
|060 Finström
|64 354
|13 061
|Vård-Invest Ab
|941 Vårdö
|63 508
|12 566
|JM Produkt Ab
|170 Jomala
|63 019
|12 889
|ZOOligan Ab
|478 Maarianhamina
|62 801
|12 745
|Tandhygienisten, Kerstin Ekström Ab
|478 Maarianhamina
|62 146
|11 928
|Fastighets Ab Bygg-Dax
|478 Maarianhamina
|61 720
|12 525
|Lawhill Ab
|478 Maarianhamina
|61 021
|3 300
|AXOS Ab
|478 Maarianhamina
|60 442
|0
|Ålands Elcenter Ab
|170 Jomala
|60 333
|11 937
|Dahltech Ab
|941 Vårdö
|59 988
|12 173
|K-G Eriksson Trading Ab
|478 Maarianhamina
|59 650
|12 104
|Turing Ab
|478 Maarianhamina
|59 355
|12 044
|Fastighets Ab Västra Utfarten
|478 Maarianhamina
|58 813
|11 933
|Norra Ålands församling
|060 Finström
|58 633
|2 779
|Oy Zoo Arkki-Zoo Arken Ab
|478 Maarianhamina
|58 120
|11 792
|Rosenblad’s Ab
|478 Maarianhamina
|58 093
|11 787
|Snälla Tandfen Ab
|478 Maarianhamina
|57 666
|11 700
|STEEL FM AB
|478 Maarianhamina
|57 666
|11 700
|Roger Eklund Ab
|478 Maarianhamina
|57 524
|11 671
|Hugos Fastigheter Ab
|076 Hammarland
|57 340
|11 634
|Straitrock analys Ab
|478 Maarianhamina
|57 070
|11 579
|Sama Dental Ab
|478 Maarianhamina
|57 035
|11 572
|Fastighets Ab Mejeritomten i Mariehamn
|478 Maarianhamina
|56 538
|11 471
|Heavenroose Dental Care Ab
|478 Maarianhamina
|56 490
|11 461
|Dino’s Ab
|478 Maarianhamina
|55 554
|11 270
|Ab Lyckliga Gatan
|478 Maarianhamina
|55 396
|11 238
|Energiprestanda Ab
|478 Maarianhamina
|54 659
|11 088
|Merrem Ab
|478 Maarianhamina
|54 429
|11 041
|Noble Management & Invest Ab
|060 Finström
|54 421
|11 040
|Alandia Business Alliance Ab
|478 Maarianhamina
|54 284
|11 012
|EK-MED Ab
|478 Maarianhamina
|54 048
|10 830
|Eklund & Son Ab
|043 Eckerö
|53 806
|10 915
|Sunes Rör Ab
|043 Eckerö
|53 357
|10 823
|Bygglovet på Åland Ab
|478 Maarianhamina
|53 242
|10 800
|Magazine Promotion Services Ab Oy
|478 Maarianhamina
|53 127
|11 215
|MIDAX AB
|478 Maarianhamina
|52 963
|10 743
|Rönnhem Ab
|170 Jomala
|52 186
|10 585
|Nordiska Matkompaniet Ab
|771 Sund
|51 722
|10 490
|KEA Aktiebolag
|417 Lemland
|51 380
|10 421
|Mira Food Ab
|170 Jomala
|51 102
|10 364
|Bellof Island Oy
|478 Maarianhamina
|49 940
|10 088
|Bomanson & Co Ab
|478 Maarianhamina
|49 939
|9 988
|Ålands Desk-Top Consulting Ab
|478 Maarianhamina
|49 584
|6 714
|Hammarhugg Ab
|076 Hammarland
|49 439
|9 888
|Aktiebolaget Lyyski Fastigheter
|170 Jomala
|49 382
|9 876
|Bomans Trafikskola Ab
|478 Maarianhamina
|49 341
|9 868
|Ålands Hugg Ab
|076 Hammarland
|49 340
|9 868
|Sotare Lars Häggblom Ab
|076 Hammarland
|49 275
|9 855
|Scintilla Ab
|478 Maarianhamina
|48 820
|9 764
|Eriksson Capital Ab
|060 Finström
|48 555
|9 711
|Ålands Turist & Konferens Ab
|170 Jomala
|48 525
|9 705
|Vivere Ab
|736 Saltvik
|47 991
|9 598
|JWS Burger AB
|478 Maarianhamina
|47 770
|9 554
|Emilas Holding Ab
|478 Maarianhamina
|47 496
|7 646
|Ab Meklas
|478 Maarianhamina
|47 323
|9 465
|Ålands Pälsodlarförening r.f.
|478 Maarianhamina
|46 551
|8 623
|SpoREko Ab
|170 Jomala
|46 189
|9 238
|Byggtjänst Erik Hjärne Ab
|170 Jomala
|46 138
|8 887
|Investål Ab
|478 Maarianhamina
|45 908
|9 182
|Ab Färgdvärgen
|478 Maarianhamina
|45 860
|9 172
|Västersol Ab
|170 Jomala
|45 215
|9 043
|Cityjuristerna Ab
|478 Maarianhamina
|45 212
|9 042
|LM Plåt & Laser Ab
|736 Saltvik
|45 049
|9 010
|EnjoyÅland Ab
|170 Jomala
|44 580
|8 916
|FFSL Holding Ab
|170 Jomala
|44 412
|8 250
|Gita Salongen Ab
|478 Maarianhamina
|44 107
|8 821
|Byggerål Ab
|478 Maarianhamina
|44 091
|7 268
|Liftraser Ab
|478 Maarianhamina
|44 057
|8 911
|Ålands Sjötrafik Ab
|318 Kökar
|42 347
|8 469
|Ab Badhusberget
|478 Maarianhamina
|42 291
|7 333
|Blissmo Ab
|060 Finström
|42 216
|8 443
|Ab Lantbruk Åland
|170 Jomala
|42 147
|8 429
|Skogs Järven Ab
|076 Hammarland
|42 026
|8 405
|Ab Signatur B
|417 Lemland
|42 009
|8 043
|Ålround Ab
|170 Jomala
|41 951
|8 390
|HyrMax Ab
|170 Jomala
|41 853
|8 371
|Mike Whiskey Ab
|478 Maarianhamina
|41 421
|8 284
|Björlin GITech Ab
|771 Sund
|41 261
|8 252
|TomKonsult Ab
|417 Lemland
|40 541
|8 108
|Föglö Fastighets Ab
|062 Föglö
|40 382
|8 076
|Struktura Design Ab
|065 Geta
|40 014
|8 003
|Tomtens Mjölk AB
|736 Saltvik
|39 859
|7 972
|EVVE Ab
|478 Maarianhamina
|39 112
|7 822
|Ekonomi Resurs Ab Ben Henriksson
|478 Maarianhamina
|39 006
|7 801
|Madeleine Sandell Ab
|170 Jomala
|38 714
|7 743
|Alandia Tug AB
|417 Lemland
|38 618
|7 724
|Emretsson byggprodukter Ab
|736 Saltvik
|38 227
|7 645
|GLASSBAREN AB
|478 Maarianhamina
|37 633
|7 527
|BL Struktur AB
|478 Maarianhamina
|37 304
|7 461
|Bomans Stugor Ab
|060 Finström
|37 205
|7 441
|Fastighets Ab Byggpartner
|170 Jomala
|37 195
|7 439
|Rickert-Olsson konsulter AB
|170 Jomala
|37 184
|7 437
|Affes Sjömaskiner Ab
|417 Lemland
|37 130
|7 426
|Garcia Sahlin Ab
|065 Geta
|37 101
|7 420
|Ålands Tipset Ab
|478 Maarianhamina
|36 957
|7 391
|GeHo Ab
|478 Maarianhamina
|36 902
|7 380
|Soltuna Ab
|065 Geta
|36 411
|7 282
|Landsbygdens Skattetjänst Ab
|170 Jomala
|36 134
|7 227
|LÖFBACKA TRADITIONSBYGG AB
|043 Eckerö
|36 056
|7 211
|Global offshore project consulting Ab
|478 Maarianhamina
|36 034
|7 307
|Asfalt AX Ab
|478 Maarianhamina
|36 015
|7 303
|Ålands Juristcenter Ab
|076 Hammarland
|35 845
|7 169
|Norrkusten Ab
|065 Geta
|35 490
|5 967
|Aneta Invest Ab
|170 Jomala
|35 379
|6 050
|Din Veterinär Åland AB
|060 Finström
|35 258
|7 052
|Finbo Fastigheter Ab
|170 Jomala
|35 000
|8 750
|Turhörnan Åland AB
|478 Maarianhamina
|35 000
|8 750
|JS Entreprenad Ab
|043 Eckerö
|34 834
|6 967
|Tank invest Ab
|941 Vårdö
|34 814
|6 219
|LA Blommor Ab
|478 Maarianhamina
|34 276
|6 855
|Jakt- och Fiskebutiken ƒventyret Ab
|478 Maarianhamina
|34 212
|6 842
|RH-Traktor Ab
|076 Hammarland
|34 189
|6 838
|Fastighets Ab Söderby Center
|417 Lemland
|34 056
|6 811
|BFR Holding Ab
|478 Maarianhamina
|33 972
|6 794
|Bryggan Fastigheter Aktiebolag
|417 Lemland
|33 917
|6 783
|By Julietta Ab
|478 Maarianhamina
|33 732
|6 746
|Fastighets Ab Capitolium
|478 Maarianhamina
|33 412
|6 682
|Ålands södra skärgårdsförsamling
|062 Föglö
|33 223
|1 575
|LBJ Agenturer Ab
|478 Maarianhamina
|33 193
|6 345
|Nordpolen tjänster Ab
|478 Maarianhamina
|33 100
|6 620
|Öhmans Bil Ab
|170 Jomala
|33 023
|6 605
|Loikas agenturer Ab
|170 Jomala
|32 642
|6 344
|Charlies pizza och restaurang Ab
|060 Finström
|32 357
|6 471
|TCC Ålclean Ab
|043 Eckerö
|32 248
|6 450
|Ragnarinvest Ab
|478 Maarianhamina
|32 229
|6 446
|Bo Cap Ab
|318 Kökar
|32 196
|6 439
|Fluid Konsulter AB
|478 Maarianhamina
|32 114
|6 423
|GridLink Ab
|062 Föglö
|32 058
|6 412
|SSK Byggservice AB
|170 Jomala
|31 976
|6 395
|BRONGE AB
|043 Eckerö
|31 805
|6 361
|Votum Ab
|478 Maarianhamina
|31 733
|6 347
|Dax Agenturer Ab
|478 Maarianhamina
|31 712
|6 342
|Rörbolaget Åland Ab
|170 Jomala
|31 679
|6 336
|Arritas Ab
|478 Maarianhamina
|31 591
|6 318
|PsyCura Ax AB
|060 Finström
|31 310
|6 262
|Seamlessales Holding AB
|076 Hammarland
|31 238
|6 248
|Dånö Strandvillor Ab
|736 Saltvik
|31 179
|6 236
|Lindro Konsult Ab
|170 Jomala
|30 867
|4 434
|Utskärgårdstjänster ab Kumlinge
|295 Kumlinge
|30 861
|6 172
|PerNord Ab
|478 Maarianhamina
|30 680
|6 136
|Ab Feja Oy
|478 Maarianhamina
|30 451
|6 090
|JM Mat & Bak Ab
|170 Jomala
|30 250
|4 925
|Lemland-Lumparlands Församling
|417 Lemland
|30 241
|1 433
|N. Häggbloms Åkeri Ab
|043 Eckerö
|30 078
|6 016
|Hastersboda fiskelag och samfällighet
|062 Föglö
|30 075
|7 970
|Edge Print Oy Ab
|478 Maarianhamina
|29 972
|5 994
|Gester Consulting and Investment Ab
|478 Maarianhamina
|29 954
|5 829
|Infrateknik Åland Ab
|478 Maarianhamina
|29 711
|5 942
|Alandia All Ting Ab
|062 Föglö
|29 614
|5 863
|Käringsunds Camping Ab
|043 Eckerö
|29 524
|5 905
|JoHo Pyro Professional Fireworks AB
|478 Maarianhamina
|29 459
|5 992
|Lost Inn Ab
|060 Finström
|29 334
|5 867
|Fastighets Ab Opalen
|478 Maarianhamina
|29 162
|5 832
|Culing Ab
|478 Maarianhamina
|29 084
|3 373
|Multitronic Åland Ab
|478 Maarianhamina
|29 019
|5 804
|Brink Tec Ab
|060 Finström
|28 717
|5 743
|Ålands Turistservice ab
|478 Maarianhamina
|28 583
|5 717
|Mariehamns Motorcompany Ab
|478 Maarianhamina
|28 371
|5 674
|Bomanson Fastigheter Ab
|478 Maarianhamina
|28 288
|5 658
|Aaland Process Machinery Ab Ltd
|170 Jomala
|28 185
|5 637
|utred ab
|478 Maarianhamina
|27 925
|5 585
|Junior S Ab
|478 Maarianhamina
|27 846
|5 569
|Bosses Gräv Ab
|060 Finström
|27 759
|5 552
|Fastighets Ab Skarpansvägen 26 i Mariehamn
|478 Maarianhamina
|27 630
|5 526
|GAPAB Ab
|417 Lemland
|27 483
|5 497
|TT Ålands Tandläkarna Ab
|478 Maarianhamina
|27 359
|5 472
|Alandia Engineering Marine Ab
|478 Maarianhamina
|27 248
|5 450
|Energipartner Åland Ab
|736 Saltvik
|27 062
|5 412
|Haga Norra Ab
|076 Hammarland
|26 840
|5 368
|Alandia Relining Ab
|170 Jomala
|26 698
|5 340
|Quick Consulting Ab Ltd
|736 Saltvik
|26 505
|5 301
|Zappab Ab
|043 Eckerö
|26 423
|4 846
|Living V & I Ab
|478 Maarianhamina
|26 415
|5 283
|Real Photography Ab
|478 Maarianhamina
|26 369
|5 274
|Eljest-Invest Ab
|478 Maarianhamina
|26 088
|4 435
|Fastighets Ab Farmen
|170 Jomala
|25 896
|5 179
|Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland rf
|478 Maarianhamina
|25 777
|1 222
|MAVI-INVEST AB
|060 Finström
|25 639
|1 722
|Sea North Ab
|060 Finström
|25 107
|5 021
|HallÈns Agenturer Ab
|478 Maarianhamina
|25 032
|4 452
|MN Måleri Ab
|170 Jomala
|24 458
|4 892
|Yachtech AB Ltd
|478 Maarianhamina
|24 447
|4 889
|Tjudö Vingård Ab
|060 Finström
|24 300
|4 860
|Hilanders VVS Ab
|043 Eckerö
|24 296
|4 859
|Cach invest Ab
|170 Jomala
|23 747
|4 749
|Juridisk byrå Vindicera Ab
|478 Maarianhamina
|23 622
|4 724
|SM Elektro Ab
|170 Jomala
|23 349
|4 670
|ACS-Infinity Ab Oy Ltd
|478 Maarianhamina
|23 332
|4 666
|Soder Ab
|478 Maarianhamina
|23 324
|4 665
|GE Shipping Ab Ltd
|478 Maarianhamina
|23 254
|2 533
|WL Invest Ab
|170 Jomala
|23 041
|4 708
|FutureYou Ab Åland
|478 Maarianhamina
|22 860
|4 572
|InNORDIC AB
|478 Maarianhamina
|22 739
|4 548
|Solhagens gård Ab
|771 Sund
|22 735
|4 547
|Fastighets Ab Utsikten
|170 Jomala
|22 490
|4 498
|Saku Medical Ab
|478 Maarianhamina
|22 429
|4 486
|Konditori Choklad Ab
|478 Maarianhamina
|22 388
|4 478
|Hus & Fritidscenter Åland Ab
|478 Maarianhamina
|22 377
|4 475
|Jomala Bil & Lackservice Ab
|076 Hammarland
|22 264
|4 453
|Majeng Ab
|478 Maarianhamina
|22 189
|4 438
|Mariehamns Tidningstjänst Ab
|478 Maarianhamina
|22 072
|4 414
|Lager 43 Ab
|478 Maarianhamina
|22 013
|4 503
|Ax Sjöentreprenader AB
|417 Lemland
|21 548
|4 310
|Försäkringsjuridik N. GrunÈr Ab
|478 Maarianhamina
|21 501
|4 300
|Eckerö-Hammarlands församling
|076 Hammarland
|21 408
|1 015
|Storby Byalag
|043 Eckerö
|21 250
|5 631
|Björkmans Plåtslageri Ab
|736 Saltvik
|20 974
|4 195
|Teknikpartner Åland Ab
|478 Maarianhamina
|20 958
|4 192
|Gardomum Ab
|478 Maarianhamina
|20 952
|4 190
|Axiotex Ab
|478 Maarianhamina
|20 770
|3 964
|Christians Ekotjänster Ab
|478 Maarianhamina
|20 653
|4 131
|Moderamen Ab
|478 Maarianhamina
|20 646
|4 129
|Bärgarn Ab
|478 Maarianhamina
|20 583
|4 117
|SV Bygg Ab
|170 Jomala
|20 408
|4 082
|Hammarstrand Ab
|076 Hammarland
|20 290
|4 058
|Björn ide Ab
|736 Saltvik
|20 243
|4 049
|Ålands Centralandelslag, ÅCA
|170 Jomala
|20 004
|4 001
|Bergkullaby Ab
|736 Saltvik
|20 000
|5 000
|Mariehamns Raggarklubb Oldtime Cruisers
|478 Maarianhamina
|20 000
|5 000
|Ålandsbussen Ab
|478 Maarianhamina
|19 924
|3 985
|Fastighets Ab Björkgården
|065 Geta
|19 911
|3 982
|Crestum Ab
|170 Jomala
|19 843
|3 969
|Serendio Ab
|478 Maarianhamina
|19 790
|3 958
|Kattnäs Camping Ab
|076 Hammarland
|19 496
|3 899
|Ab Drängarna Åland
|771 Sund
|19 463
|3 893
|KT Åland Ab
|478 Maarianhamina
|19 430
|3 886
|Åstorpa Redovisningsbyrå Ab
|170 Jomala
|19 369
|3 259
|Hebo-Rör Ab
|736 Saltvik
|19 300
|3 860
|Besiktningshuset AB
|043 Eckerö
|19 185
|2 273
|Wellmountain Ab
|478 Maarianhamina
|19 129
|3 826
|LEE Wind Energy Solutions Ab
|417 Lemland
|19 111
|3 822
|Lindroos Invest Ab
|076 Hammarland
|19 083
|3 817
|Gerhards Foto Ab
|478 Maarianhamina
|18 927
|3 785
|Ålands biobränsle Ab
|060 Finström
|18 861
|3 772
|Feel Good Åland Ab
|478 Maarianhamina
|18 785
|3 757
|Stormskärs Växthus Ab
|941 Vårdö
|18 760
|3 852
|Treb Ab
|478 Maarianhamina
|18 703
|3 719
|Bröderna Eriksson Ab
|478 Maarianhamina
|18 650
|3 730
|Embarsund Ab
|062 Föglö
|18 637
|3 727
|Mariehamns Ingenjörskonsult Ab
|478 Maarianhamina
|18 603
|3 721
|Bra Fastigheter i Svibydal Ab
|478 Maarianhamina
|18 601
|2 842
|Snäckö Invest Ab
|478 Maarianhamina
|18 490
|3 698
|Hälsofabriken Ab
|478 Maarianhamina
|18 264
|3 653
|Juhler Ab
|478 Maarianhamina
|18 257
|3 651
|P-O Karlsson Ab
|417 Lemland
|18 194
|3 639
|Brell AB
|478 Maarianhamina
|18 056
|3 611
|Blombergs Måleri Ab
|076 Hammarland
|17 990
|3 598
|Jomala Taxi Ab
|170 Jomala
|17 970
|3 594
|Eckerö Camping & Stugor Ab
|043 Eckerö
|17 835
|3 567
|Djupsund Analytics Ab
|170 Jomala
|17 810
|3 562
|Saltviks Församling
|736 Saltvik
|17 762
|942
|EK-Teknik Ab
|295 Kumlinge
|17 761
|3 552
|Felican Ab
|771 Sund
|17 712
|3 542
|Knubbe Ab
|170 Jomala
|17 704
|3 541
|TT Åland Ab
|478 Maarianhamina
|17 674
|3 535
|TRANVIKS BYGG AB
|771 Sund
|17 592
|3 518
|Smak av Åland AB
|060 Finström
|17 425
|3 485
|Nora-hus Ab
|170 Jomala
|17 249
|3 450
|DW Trading Ab
|478 Maarianhamina
|17 038
|3 408
|VillaVi Ab
|060 Finström
|16 902
|3 380
|AX Utveckling Ab
|478 Maarianhamina
|16 886
|3 377
|Asce Ab Ltd
|478 Maarianhamina
|16 708
|3 342
|Vidar Holding Ab Ltd
|478 Maarianhamina
|16 706
|3 341
|NALLES AB
|043 Eckerö
|16 705
|3 341
|LHIP Research and Analysis Ab
|771 Sund
|16 636
|3 327
|Stiftelsen Sjökvarteret i Mariehamn sr
|478 Maarianhamina
|16 552
|3 310
|PBS Superwise Ab
|478 Maarianhamina
|16 529
|3 306
|Godbygg Ab
|060 Finström
|16 527
|3 305
|Kastelholms Lantbruksservice Ab
|771 Sund
|16 461
|3 292
|Eklunds Åkeri Ab
|043 Eckerö
|16 413
|3 283
|Droskan Taxi Ab
|065 Geta
|16 358
|3 272
|Bröderna Fagerström Ab
|736 Saltvik
|16 319
|3 264
|Ålands Linfärjetrafik Ab
|941 Vårdö
|16 305
|3 261
|Mickes Taxi Ab
|170 Jomala
|16 287
|3 257
|Rökeri Kiosken Ab
|478 Maarianhamina
|16 276
|3 255
|Fastighetsaktiebolaget R. Palmer
|060 Finström
|16 224
|3 245
|Eklund Electrical Service Ab Ltd
|478 Maarianhamina
|16 192
|3 238
|Sundby gård Ab
|771 Sund
|16 180
|3 236
|Eckerö Line Ab Oy
|478 Maarianhamina
|16 175
|3 235
|Advokatbyrå Widman & Co Ab
|478 Maarianhamina
|16 110
|3 222
|BK-Fastigheter Ab
|035 Brändö
|16 104
|3 221
|Karlssons Infra Ab
|170 Jomala
|16 056
|3 211
|Fredrik Rosenqvist Ab
|060 Finström
|16 036
|3 207
|Westerdahl Engineering Ab
|478 Maarianhamina
|16 024
|3 205
|Strandlunda Holding Ab
|170 Jomala
|15 995
|2 293
|Godby Kongresshotell Ab
|060 Finström
|15 883
|1 462
|Orrdalsbo Ab
|478 Maarianhamina
|15 850
|3 170
|Häggblom Strategy Consulting Ab
|941 Vårdö
|15 815
|3 163
|Föglö Allservice Ab
|062 Föglö
|15 516
|3 103
|Tredax Ab
|417 Lemland
|15 439
|3 088
|Polka Dot Ab
|170 Jomala
|15 281
|3 056
|Mariterra Ab
|736 Saltvik
|15 250
|3 050
|First Principles Ab
|478 Maarianhamina
|15 245
|3 049
|Tajcum Ab
|478 Maarianhamina
|15 209
|3 042
|Vesterkalmare byalag
|170 Jomala
|15 196
|4 027
|JansÈns Bergsprängning Ab
|170 Jomala
|15 186
|3 037
|MY-06 Ab
|478 Maarianhamina
|15 072
|3 014
|Färjsundets Seglarförening-F.S.F. rf
|060 Finström
|15 029
|3 006
|AxSmart
|062 Föglö
|15 000
|3 750
|Henderssons Lantbrukstjänst Ab
|076 Hammarland
|15 000
|3 750
|LMJ HOLDING AB
|478 Maarianhamina
|15 000
|3 750
|Skärgårdskonsulterna Ab
|060 Finström
|15 000
|3 750
|Brainvest AB
|170 Jomala
|14 962
|2 992
|CL Invest Ab
|478 Maarianhamina
|14 885
|2 590
|PLV-Holding Ab
|478 Maarianhamina
|14 757
|2 951
|Karlsgård Ab
|170 Jomala
|14 709
|2 942
|Lax Capital Ab
|318 Kökar
|14 662
|2 932
|AB MICBRO
|478 Maarianhamina
|14 560
|2 912
|AX Ombyggnads Ab
|170 Jomala
|14 517
|2 903
|Respond4You Ab
|478 Maarianhamina
|14 463
|2 893
|Therese Andersson Media AB
|478 Maarianhamina
|14 374
|2 875
|Köks-Meny Storkök Ab
|478 Maarianhamina
|14 359
|2 872
|Fågelbergets investerings AB
|170 Jomala
|14 112
|1 621
|Möckelö samfällda land- och vatten
|170 Jomala
|14 079
|3 731
|Målar-Fix Ab
|478 Maarianhamina
|14 060
|2 812
|Plantbiten Ab
|766 Sottunga
|14 010
|2 802
|Fyris Ab
|043 Eckerö
|13 961
|2 792
|AGraceinvest Ab
|417 Lemland
|13 902
|2 781
|Alandia FlowDog Ab
|736 Saltvik
|13 890
|2 778
|Englunds Transport Ab
|035 Brändö
|13 826
|2 765
|Ålandsbonden Ab
|170 Jomala
|13 816
|2 763
|Ab Oskars Agenturer Oy Ltd
|478 Maarianhamina
|13 670
|2 734
|Dedalo Oy
|478 Maarianhamina
|13 461
|2 692
|SaarCap Ab
|170 Jomala
|13 414
|2 683
|Radspakr Ab
|043 Eckerö
|13 408
|2 682
|Mariehamns Dataprodukter Ab
|478 Maarianhamina
|13 402
|2 680
|Chili Ink Ab
|478 Maarianhamina
|13 363
|2 673
|Bruson Invest Ab
|478 Maarianhamina
|13 206
|2 641
|Din Fastighet Ab
|478 Maarianhamina
|13 086
|2 617
|WINTER AGENCY ÅLAND AB
|478 Maarianhamina
|13 045
|2 609
|Ab Sveden
|478 Maarianhamina
|13 034
|0
|Skåtar Ab
|170 Jomala
|13 015
|2 603
|Kökar Havspaviljong Ab
|318 Kökar
|13 006
|2 601
|Åland Tourist Map Ab
|478 Maarianhamina
|12 863
|2 573
|Hammarhagen Ab
|060 Finström
|12 709
|2 542
|Plåtslageri K. Björling Ab
|065 Geta
|12 702
|2 540
|Simbelmyne Ab
|478 Maarianhamina
|12 648
|2 530
|Skylten Reklamaktiebolag
|478 Maarianhamina
|12 644
|2 529
|FUNNEL 4 YOU Ab
|478 Maarianhamina
|12 585
|2 517
|Ålands Stenhuggeri Ab
|478 Maarianhamina
|12 561
|2 512
|Vest Bygg Ab
|076 Hammarland
|12 503
|1 104
|Andersson Invest Ab
|478 Maarianhamina
|12 415
|2 483
|Rubber Åland Ab
|736 Saltvik
|12 312
|2 462
|Alandia Online Solutions Ab
|478 Maarianhamina
|12 286
|2 457
|Finink Oy
|478 Maarianhamina
|12 089
|2 418
|Financial Freedom Ab
|478 Maarianhamina
|12 029
|2 406
|Bamböle Såg Ab
|060 Finström
|12 006
|2 401
|Åland Travel ab
|771 Sund
|11 883
|2 377
|Kronan i Mariehamn Ab
|478 Maarianhamina
|11 824
|2 365
|Ålands Psykiatritjänster Ab
|478 Maarianhamina
|11 699
|2 340
|Fastighets Ab Vikingagränd 4, Mariehamn
|478 Maarianhamina
|11 646
|2 329
|Kumlinge Stugor Ab
|295 Kumlinge
|11 562
|2 312
|Gun Lindmans Hälso- och Sjukvårdsservice Ab
|035 Brändö
|11 554
|2 311
|Chilibolaget Ab
|478 Maarianhamina
|11 485
|2 297
|Eriks Glas Ab
|170 Jomala
|11 374
|2 275
|Investstedt Ab
|170 Jomala
|11 320
|2 264
|VA Teknik Ab
|170 Jomala
|11 234
|2 247
|Erlandsson & Erlandsson Ab
|478 Maarianhamina
|11 153
|2 231
|Soleba Ab
|170 Jomala
|11 092
|2 218
|KA Dentalservice Ab
|478 Maarianhamina
|11 052
|2 210
|Axu Invest Ab
|478 Maarianhamina
|10 940
|2 188
|JISS Solution Ab
|478 Maarianhamina
|10 918
|2 284
|K.J Marineconsulting Ab
|478 Maarianhamina
|10 872
|1 900
|AteljÈ Pli Ab
|478 Maarianhamina
|10 811
|2 162
|J&B Bygg AB
|478 Maarianhamina
|10 752
|2 150
|Opus Marcus Ab
|478 Maarianhamina
|10 702
|2 140
|El & Byggteknik på Åland Ab
|170 Jomala
|10 642
|2 128
|Kurt’s TV-butik Ab
|478 Maarianhamina
|10 504
|2 101
|Fastighets Ab Borgen i Jomala
|170 Jomala
|10 462
|2 092
|Fastighets Ab Hammarlund
|076 Hammarland
|10 426
|2 085
|Esox Åland Ab
|043 Eckerö
|10 248
|2 050
|Björkkö Ab
|478 Maarianhamina
|10 219
|2 144
|OXEN AB
|170 Jomala
|10 204
|2 041
|LEDAX Ab
|170 Jomala
|10 178
|2 036
|NXT Media Ab
|478 Maarianhamina
|10 122
|2 024
|Fastighets Ab Grandell
|478 Maarianhamina
|10 119
|2 024
|Högmans måleri Ab
|170 Jomala
|10 008
|2 002
|ACURAAX Ab
|170 Jomala
|10 000
|2 500
|AlandTech Ab
|478 Maarianhamina
|10 000
|2 500
|Alfreds agenturer Ab
|478 Maarianhamina
|10 000
|2 500
|Axparts Ab
|170 Jomala
|10 000
|2 500
|CV Food AB
|478 Maarianhamina
|10 000
|2 500
|Fantax Ab
|478 Maarianhamina
|10 000
|2 500
|Fastighets Ab Birgine
|478 Maarianhamina
|10 000
|2 500
|Fastighets AB Jordgubben
|478 Maarianhamina
|10 000
|2 500
|Hägnaden Ab
|736 Saltvik
|10 000
|2 500
|JSL Fastigheter Ab
|478 Maarianhamina
|10 000
|2 500
|Porslinax Oy
|478 Maarianhamina
|10 000
|2 500
|VeloxAirsoft Oy
|478 Maarianhamina
|10 000
|2 500
|Webbax Ab
|478 Maarianhamina
|10 000
|2 500
|Ålands Discgolf Förbund rf
|478 Maarianhamina
|10 000
|2 500
|Åländska taxitjänster Ab
|060 Finström
|10 000
|2 500
|Leons Hus Ab
|736 Saltvik
|9 925
|1 985
|Bråttö Fiskelag
|062 Föglö
|9 730
|2 578
|Fastighets Ab Spiran
|076 Hammarland
|9 702
|1 940
|Bygg&Marin aktiebolag
|295 Kumlinge
|9 590
|1 918
|Professional Events Åland Ab
|076 Hammarland
|9 531
|1 906
|Alfa Svartsmara Ab
|060 Finström
|9 516
|1 903
|Ålands Servicecenter Ab
|170 Jomala
|9 461
|1 892
|Villa Valentina Ab
|417 Lemland
|9 447
|1 889
|Eklunds Entreprenad Eckerö Ab
|043 Eckerö
|9 433
|1 887
|Skarpnåtö samfällda landområden
|076 Hammarland
|9 392
|2 589
|MASL Ab
|478 Maarianhamina
|9 291
|1 858
|Henrik’s Puts & Fix Ab
|060 Finström
|9 250
|1 850
|Mariehamns Persondatorer Ab
|478 Maarianhamina
|9 217
|1 843
|Lignells Läkartjänst Ab
|478 Maarianhamina
|9 154
|1 831
|Skandinavisk Byggkonsult Ab
|076 Hammarland
|9 109
|1 822
|Kyander†consulting†AB
|170 Jomala
|9 098
|1 820
|Yuki Invest Oy Ab
|478 Maarianhamina
|9 008
|1 088
|Spikat AB
|736 Saltvik
|8 839
|1 768
|JURIDISK BYRÅ CH. JANSSON AB
|170 Jomala
|8 802
|1 335
|Överby Byalag
|043 Eckerö
|8 795
|2 331
|Alterator AB
|043 Eckerö
|8 730
|1 746
|Ab L. Hilander
|060 Finström
|8 664
|1 733
|Energikompaniet aktiebolag
|295 Kumlinge
|8 645
|1 729
|Hammar Projekt Ab
|478 Maarianhamina
|8 547
|1 709
|Omtu AB
|478 Maarianhamina
|8 521
|1 704
|No 1, Lindström & Co Ab
|478 Maarianhamina
|8 519
|1 704
|Kubik skog & maskin AB
|170 Jomala
|8 515
|1 703
|Dagny Ab
|417 Lemland
|8 504
|1 701
|Fastighetsaktiebolaget ASP Huset
|478 Maarianhamina
|8 425
|1 685
|JEAB Entreprenad Ab
|076 Hammarland
|8 403
|1 681
|Tim Granesäter Ab
|478 Maarianhamina
|8 314
|1 663
|Erik Rustner Tandläkare Ab
|478 Maarianhamina
|8 312
|895
|AE Bilverkstad Ab
|170 Jomala
|8 275
|1 655
|Ålandsbrödet Ab
|060 Finström
|8 226
|1 645
|FAB HeJo Ab
|736 Saltvik
|8 222
|1 644
|Lindqvist & Oivo Ab
|478 Maarianhamina
|8 037
|1 607
|Goodfood Mariehamn Ab
|478 Maarianhamina
|8 036
|1 607
|El-ledarna Ab
|478 Maarianhamina
|8 018
|1 604
|Djurholms Fisk Ab
|035 Brändö
|7 982
|1 596
|Trender Moda Ab
|478 Maarianhamina
|7 947
|1 589
|Glada Muu Ab
|478 Maarianhamina
|7 939
|1 588
|AJ1-Invest Ab
|478 Maarianhamina
|7 932
|1 586
|Jimmys Restaurangservice Ab
|170 Jomala
|7 894
|1 579
|Enghamn Ab
|295 Kumlinge
|7 841
|1 568
|Sax Man Ab
|478 Maarianhamina
|7 670
|1 534
|Oy CMX Finland Ab
|478 Maarianhamina
|7 611
|1 522
|Brändö bys fiskelag och samfällda
|035 Brändö
|7 594
|2 013
|M.B Bygg Ab
|170 Jomala
|7 562
|1 512
|Lina Sandell Ab
|478 Maarianhamina
|7 550
|1 510
|KVINNOKLINIKEN-AX Ab
|170 Jomala
|7 545
|1 509
|Skärgårdsvärme Ab
|035 Brändö
|7 436
|1 487
|Cristallic J.R. Ab
|417 Lemland
|7 385
|1 477
|Gästhem Jomala Gård AB
|170 Jomala
|7 359
|1 472
|Sportfiskeområde Eckerökortet
|043 Eckerö
|7 315
|1 463
|Rask Business Partner Ab
|478 Maarianhamina
|7 290
|1 458
|Sagojord Nordisk Scenkonst AB
|478 Maarianhamina
|7 257
|1 451
|Johannesskär Ab
|065 Geta
|7 241
|1 448
|Wikens Wänner r.f.
|941 Vårdö
|7 200
|341
|J.S. Däck Ab
|170 Jomala
|7 016
|1 403
|Radonax Ab
|065 Geta
|6 990
|1 398
|Agatrans Ab
|170 Jomala
|6 938
|1 388
|Beauty Hair & Make Up Studio Ab
|478 Maarianhamina
|6 918
|1 384
|Tjudö Marketing Ab
|060 Finström
|6 891
|1 378
|Tältfixarna Åland AB
|736 Saltvik
|6 811
|1 362
|Leovind AB
|417 Lemland
|6 722
|1 344
|Hang Loose Ab
|478 Maarianhamina
|6 717
|1 343
|Lundbergs revisions- och konsultbyrå Ab
|771 Sund
|6 657
|1 331
|Sunds Schakt Ab
|771 Sund
|6 632
|1 326
|Gottskär Ab
|318 Kökar
|6 612
|1 322
|Magictan Finland Ab
|478 Maarianhamina
|6 575
|1 315
|LaMason management Ab
|478 Maarianhamina
|6 556
|727
|DsignGarden Ab
|170 Jomala
|6 453
|1 291
|Pingstförsamlingen på Åland r.f.
|478 Maarianhamina
|6 451
|306
|Kodeo Labs Ab
|170 Jomala
|6 406
|1 281
|Holdit Ab
|478 Maarianhamina
|6 405
|1 281
|Västerfjärdens Bygg & Entreprenad AB
|062 Föglö
|6 376
|1 275
|Lagurina Ab
|478 Maarianhamina
|6 333
|1 267
|Evert’s Ab
|417 Lemland
|6 243
|1 249
|FranzÈn Redovisning Oy
|060 Finström
|6 154
|1 231
|Centrum i Mariehamn Ab
|478 Maarianhamina
|6 086
|1 217
|Bryggeri Ab Bock – Wasa
|417 Lemland
|6 078
|1 216
|STECO Ab
|295 Kumlinge
|6 049
|1 210
|KJ-Restaurants Ab
|478 Maarianhamina
|6 008
|1 202
|Konsulterna Åland AB
|478 Maarianhamina
|5 996
|1 199
|Arritech Ab
|170 Jomala
|5 985
|1 197
|Alltvätten Ab
|736 Saltvik
|5 963
|1 193
|Fastighets Ab Tallhyddan
|035 Brändö
|5 866
|1 173
|Larsson Holding Ab
|170 Jomala
|5 866
|1 173
|Lecapital Ab
|478 Maarianhamina
|5 856
|1 171
|Consilia Solutions Ab
|478 Maarianhamina
|5 810
|1 162
|Marina Hamnsundet Ab
|736 Saltvik
|5 806
|1 161
|owlandit.ax ab
|043 Eckerö
|5 761
|1 152
|Sonboda Bys fiskelag
|062 Föglö
|5 759
|1 526
|Mitec Marine Ab
|170 Jomala
|5 757
|1 151
|Ålands Simförening rf
|478 Maarianhamina
|5 742
|1 148
|Rosteriverket AB
|478 Maarianhamina
|5 681
|1 136
|Bergö Fiskelag
|060 Finström
|5 662
|1 500
|JS Lagerhotell Ab
|043 Eckerö
|5 655
|1 131
|PamCap Ab
|478 Maarianhamina
|5 654
|1 131
|Kitro Ab
|478 Maarianhamina
|5 627
|1 125
|UNDER YTAN Ab
|417 Lemland
|5 568
|1 114
|Kompaniet AB Eriksson’s fastighetsservice
|478 Maarianhamina
|5 519
|1 104
|MECAX Consulting AB
|170 Jomala
|5 460
|1 092
|Backmans Optik Ab
|478 Maarianhamina
|5 435
|1 087
|Salong Cut Ab
|170 Jomala
|5 362
|1 172
|Husdoktorn Ab
|478 Maarianhamina
|5 353
|1 071
|Ålands Näringsliv rf
|478 Maarianhamina
|5 344
|49
|Tallberga Såg Ab
|060 Finström
|5 312
|1 062
|AX Hiss Ab
|417 Lemland
|5 279
|1 056
|LICA Style Ab
|478 Maarianhamina
|5 279
|1 056
|Fastighets Ab Hos
|478 Maarianhamina
|5 276
|1 055
|Ålands dyk & ribcharter AB
|478 Maarianhamina
|5 267
|1 153
|HS Consulting Ab
|170 Jomala
|5 266
|1 053
|Finn-Pentagon Holding Ab
|478 Maarianhamina
|5 252
|1 050
|Möbelbutiken Ab i Mariehamn
|170 Jomala
|5 241
|1 048
|Bamböle Fiskevårdsförening
|060 Finström
|5 227
|1 385
|JneTech Ab
|766 Sottunga
|5 193
|1 039
|Finn Flyer Marina Ab
|076 Hammarland
|5 176
|1 035
|Bodisco Investments Ab
|043 Eckerö
|5 158
|1 032
|Vigulant Ab
|478 Maarianhamina
|5 113
|1 023
|T&M Bokföring Ab
|478 Maarianhamina
|5 082
|1 016
|Succedo Invest & Consulting Oy Ab
|478 Maarianhamina
|5 040
|1 008
|Bogskär Ab
|478 Maarianhamina
|5 032
|1 006
|Schaumans Redovisning Ab
|417 Lemland
|4 978
|996
|Ålands Senap Ab
|060 Finström
|4 941
|663
|Lingam Ab
|478 Maarianhamina
|4 913
|983
|Zetterman Ab
|478 Maarianhamina
|4 806
|961
|Åva Fiskesamfällighet
|035 Brändö
|4 793
|1 270
|Fananamma Food Ab
|170 Jomala
|4 783
|957
|Lundqvist Rederierna ab
|478 Maarianhamina
|4 765
|953
|Konstant Hundra Procent Ab
|941 Vårdö
|4 671
|934
|Bolecta Ab
|736 Saltvik
|4 662
|932
|LAFSBÖLE Fri Tid AB
|736 Saltvik
|4 636
|813
|Eriksson Holding Ab
|438 Lumparland
|4 609
|922
|Godby Fiskesamfällighet
|060 Finström
|4 594
|1 217
|Fotoklubben Obscura rf
|478 Maarianhamina
|4 554
|1 011
|Kal-Marine Ab
|170 Jomala
|4 532
|906
|Ab Kon-Ing Oy
|478 Maarianhamina
|4 514
|903
|Ålands varuautomater Ab
|478 Maarianhamina
|4 512
|902
|Riskkontroll Åland Ab
|170 Jomala
|4 499
|900
|JanMar Ab
|295 Kumlinge
|4 462
|892
|Wurma Ab
|043 Eckerö
|4 422
|884
|Mattssons Isolering Ab
|060 Finström
|4 400
|880
|Eklunds Fastigheter Ab
|766 Sottunga
|4 353
|871
|My Ak Ab
|478 Maarianhamina
|4 283
|857
|STORFORS & CO AB
|478 Maarianhamina
|4 282
|856
|Ab Pärlan i Mariehamn
|478 Maarianhamina
|4 269
|854
|Zebrabil Ab
|478 Maarianhamina
|4 256
|851
|Trä-montage Ab
|417 Lemland
|4 243
|849
|Märrskatehöjden Ab
|417 Lemland
|4 227
|845
|Remarine Ab
|170 Jomala
|4 194
|839
|Germundö Alpin r.f.
|736 Saltvik
|4 191
|838
|B-Mix Ab
|478 Maarianhamina
|4 180
|836
|Ålands Karamelleriet Ab
|771 Sund
|4 160
|832
|AX-Bygg Ab
|170 Jomala
|4 151
|830
|Alandia Bygg & Konstruktion Ab
|771 Sund
|4 063
|637
|Andelslaget Ålands Maskinring
|060 Finström
|4 059
|812
|OAK Trädgårdsservice Ab
|170 Jomala
|4 049
|810
|Citymäklaren Ab
|478 Maarianhamina
|4 036
|792
|Fastighets Ab Gula Huset 1c
|170 Jomala
|4 031
|806
|JBOLAGET AB
|478 Maarianhamina
|3 983
|797
|Aktiebolaget Disab
|170 Jomala
|3 948
|790
|Nord-Marin Småbåtsvarvet Ab
|478 Maarianhamina
|3 907
|781
|Goru Ab
|478 Maarianhamina
|3 865
|773
|LM-Finans Ab
|076 Hammarland
|3 853
|441
|CL Fastigheter Ab
|478 Maarianhamina
|3 831
|0
|Alandia Easy Wash Ab
|478 Maarianhamina
|3 825
|765
|Food’n’Joy Ab
|478 Maarianhamina
|3 812
|762
|Brilliant Business Ab
|478 Maarianhamina
|3 800
|760
|AXEkonomi Ab
|295 Kumlinge
|3 791
|758
|Strömma fiskelag
|076 Hammarland
|3 781
|1 002
|Sottunga Andelshandel
|766 Sottunga
|3 758
|752
|Nima Ab
|478 Maarianhamina
|3 752
|750
|Ndlovu Ab
|478 Maarianhamina
|3 693
|739
|MHD Advokatbyrå Ab
|478 Maarianhamina
|3 655
|731
|Södra Brändö Turistservice Ab
|035 Brändö
|3 596
|719
|Kråkskärs Fritidsområde Ab
|043 Eckerö
|3 593
|719
|Baltic Produkter Ab
|478 Maarianhamina
|3 574
|715
|Brändö Fiskecenter Ab
|035 Brändö
|3 547
|709
|Ståhlmans Ab
|170 Jomala
|3 472
|694
|REDO Ekonomilösningar Ab
|478 Maarianhamina
|3 397
|679
|Mephoto Ab
|478 Maarianhamina
|3 381
|676
|Consens Åland Ab
|043 Eckerö
|3 358
|772
|Joan-Nordic Consulting Ab
|438 Lumparland
|3 348
|670
|REDEKO Ab
|170 Jomala
|3 332
|666
|Uotila Invest Ab
|478 Maarianhamina
|3 320
|664
|Sandbergs Transport & Service ab
|035 Brändö
|3 296
|659
|Finholma bys fiskelag
|062 Föglö
|3 287
|871
|MaPa Fishing Team Ab
|170 Jomala
|3 274
|655
|Mariehamns Datahus AB
|478 Maarianhamina
|3 274
|655
|Trade It Åland Ab
|771 Sund
|3 269
|654
|AX Logopedi Ab
|478 Maarianhamina
|3 219
|644
|Ålands Electro Company Eleco Ab
|478 Maarianhamina
|3 218
|644
|Kjälls ab
|295 Kumlinge
|3 141
|628
|Ålands Neurologiska Förening rf
|478 Maarianhamina
|3 134
|149
|LMA-Konsult Ab
|478 Maarianhamina
|3 129
|626
|Lemberg & Lemberg Ab
|478 Maarianhamina
|3 111
|622
|Solbacka Smycken Ab
|170 Jomala
|3 106
|621
|Jannes Plåt Ab
|170 Jomala
|3 067
|613
|JMF Möbel Ab
|736 Saltvik
|3 056
|521
|My Company Ab
|478 Maarianhamina
|2 998
|600
|Torsholma Fiske- och Byalag
|035 Brändö
|2 931
|777
|LYYSKI BOSTƒDER AB
|170 Jomala
|2 902
|580
|Hygglit Ab
|478 Maarianhamina
|2 829
|566
|Waterworx Ab
|076 Hammarland
|2 782
|556
|Fastighets Ab Olofsnäs
|065 Geta
|2 771
|654
|Humlan Ab
|417 Lemland
|2 730
|546
|Fraktkontor Ab
|478 Maarianhamina
|2 650
|530
|Öjens Vattenandelslag
|065 Geta
|2 648
|530
|Avloppsexperten Åland Ab
|060 Finström
|2 641
|528
|Ålands skid- och skidskyttecentrum AB
|170 Jomala
|2 618
|524
|Systemteknik Ab i Eckerö
|043 Eckerö
|2 589
|518
|Disponenthuset på Åland Ab
|478 Maarianhamina
|2 561
|512
|Krister Englund & Co Ab
|035 Brändö
|2 542
|509
|JAXSO Ab
|043 Eckerö
|2 494
|499
|ermida Ab
|417 Lemland
|2 453
|591
|EC Redovisning Ab
|170 Jomala
|2 450
|490
|Axbil Alandia Ab
|417 Lemland
|2 428
|586
|Ab Station L
|417 Lemland
|2 421
|484
|Fastighets Ab Reviret
|478 Maarianhamina
|2 417
|483
|Ådit ab
|170 Jomala
|2 401
|480
|Axbuss Ab
|170 Jomala
|2 387
|477
|Marin Teknik OTL Ab
|478 Maarianhamina
|2 385
|477
|Vilma Alandia Group Ab Oy
|478 Maarianhamina
|2 378
|476
|HS Craft AB
|170 Jomala
|2 336
|467
|Bamböle samfällda land och vattenområden
|060 Finström
|2 329
|617
|MH Marinteknik AB
|417 Lemland
|2 308
|462
|RS Stickfri möbel och inredningssnickeri AB
|060 Finström
|2 267
|453
|CLT Åland Ab
|417 Lemland
|2 243
|449
|Eklunds Bygg Ab
|766 Sottunga
|2 233
|447
|SARAX Holding AB
|170 Jomala
|2 232
|446
|Fastighets Ab Laurenska Gården i Mariehamn
|478 Maarianhamina
|2 226
|445
|Bara Klippning Ab
|478 Maarianhamina
|2 222
|444
|Jomala Bys Samfällda
|170 Jomala
|2 201
|583
|Mariehamns Rederiaktiebolag
|478 Maarianhamina
|2 139
|0
|Gustav Group Ab
|478 Maarianhamina
|2 124
|425
|Critical Tech Ab
|318 Kökar
|2 102
|420
|Go Optimal AB OY
|478 Maarianhamina
|2 065
|413
|Yttre & Inre Hållbarhet Ab
|478 Maarianhamina
|2 027
|405
|Tandhygienist Åland Ab
|478 Maarianhamina
|2 019
|404
|Kappahl Åland Ab
|478 Maarianhamina
|2 004
|401
|LATS.AX AB
|478 Maarianhamina
|2 002
|400
|Zainez Ab
|478 Maarianhamina
|2 000
|400
|Skarpnåtö Fiskelag
|076 Hammarland
|1 983
|525
|Torpars Fastighets Ab
|941 Vårdö
|1 983
|497
|HOPP ÅLAND AB
|478 Maarianhamina
|1 972
|394
|Guidos Management Service Ab
|478 Maarianhamina
|1 970
|394
|Sunds Byggtjänst Ab
|771 Sund
|1 959
|392
|TCA Svets & Konstruktion Ab
|060 Finström
|1 912
|382
|Insula Consulting AB
|478 Maarianhamina
|1 858
|372
|Möckelby Fastighets Ab
|170 Jomala
|1 854
|371
|Confido Bokföringsbyrå Ab
|478 Maarianhamina
|1 851
|370
|NH Konsult Ab
|170 Jomala
|1 850
|370
|Hellestorp bys fiskelag och samfällda
|417 Lemland
|1 849
|490
|SR-Mechanical Ab
|478 Maarianhamina
|1 835
|367
|Kalmers Trading Ab
|478 Maarianhamina
|1 807
|361
|Peruna Deep Consulting Ab
|076 Hammarland
|1 797
|359
|Oland Trade House Ab
|043 Eckerö
|1 795
|359
|Coemere Investments Ab
|478 Maarianhamina
|1 782
|0
|Ålands Elektrolindning AB
|478 Maarianhamina
|1 778
|356
|F:ma Markus Andersson Ab
|771 Sund
|1 739
|348
|Ab CD-Partner Finland Oy
|417 Lemland
|1 735
|347
|Murman på Åland Ab
|170 Jomala
|1 697
|339
|Hampf Transport Ab
|035 Brändö
|1 643
|329
|Rehab City Ab
|478 Maarianhamina
|1 625
|325
|Williams Buss Ab
|043 Eckerö
|1 608
|322
|Trädgårdsspecialisten i Saltvik AB
|736 Saltvik
|1 600
|320
|PR-trans Ab
|170 Jomala
|1 589
|318
|C-Line Ab
|060 Finström
|1 578
|316
|Tomas Lyyski Ab
|170 Jomala
|1 569
|314
|Algots Varv Ab
|478 Maarianhamina
|1 518
|304
|Oy Fennorail Ab Ltd
|478 Maarianhamina
|1 515
|303
|Byggnadsbyrå C. Eklund Ab
|060 Finström
|1 480
|296
|AX Klabben Ab
|736 Saltvik
|1 475
|295
|Viggossi Ab
|736 Saltvik
|1 440
|288
|STEN Skomakeri Ab
|478 Maarianhamina
|1 401
|280
|Salminens Ab
|771 Sund
|1 326
|265
|Eckerö Shipping Ab Ltd
|478 Maarianhamina
|1 299
|260
|Noatun Vindpark Norra Ab
|478 Maarianhamina
|1 293
|259
|Noatun Vindpark Södra Ab
|478 Maarianhamina
|1 281
|256
|Önningeby Samfällda
|170 Jomala
|1 279
|339
|Eckerö Båtförening rf
|043 Eckerö
|1 237
|247
|Markkontroll Åland Ab
|170 Jomala
|1 200
|240
|Långbergsöda Samfällda
|736 Saltvik
|1 194
|316
|PåVäg AB
|736 Saltvik
|1 172
|234
|Julles CafÈ & Konditori Ab
|736 Saltvik
|1 158
|232
|International Consumer (IC) Enterprises Finland Oy
|478 Maarianhamina
|1 066
|213
|Blomsterlunds Bygg Ab
|170 Jomala
|1 065
|213
|Byggnadsbyrå J. Bergman Ab
|170 Jomala
|1 055
|211
|Rendicon Oy
|478 Maarianhamina
|1 034
|178
|Isaksö bys samfällighet
|065 Geta
|1 026
|272
|Torp Bys Samfällda
|170 Jomala
|1 021
|271
|Ericalund Ab
|478 Maarianhamina
|994
|299
|Bodisco Ventures AB
|043 Eckerö
|934
|187
|Ehns Ab
|478 Maarianhamina
|914
|183
|Karlby Samfällda vattenområde
|318 Kökar
|913
|242
|Staff-Ax Ab
|771 Sund
|904
|181
|Alandia Trading AB
|478 Maarianhamina
|892
|278
|AX Systems Ab
|065 Geta
|877
|175
|NE invest Oy
|170 Jomala
|855
|171
|Skönhetsmagasinet Åland Ab
|478 Maarianhamina
|851
|170
|Xylogik Ab
|417 Lemland
|805
|161
|Alandia Trade Center Ab
|478 Maarianhamina
|793
|159
|Anders Å Karlsson Ab
|417 Lemland
|783
|157
|Hummelholms glasskiosk Ab
|035 Brändö
|766
|153
|Brandbolaget på Åland Ab
|170 Jomala
|751
|150
|Larstad Ab
|478 Maarianhamina
|747
|299
|Fastighets Ab Skogshyddsvägen 5
|478 Maarianhamina
|740
|148
|Gavi Capital Ab
|478 Maarianhamina
|724
|145
|Västerfjärdens Fastigheter AB
|062 Föglö
|723
|145
|Bellof Motorsport Ab
|170 Jomala
|711
|242
|Föreningen för Matts-Jans Hemgård rf
|060 Finström
|700
|240
|Gripenberg Performance Ab
|043 Eckerö
|683
|137
|AB Norrängens Biprodukter
|170 Jomala
|682
|136
|Utrusta Ab
|478 Maarianhamina
|678
|136
|Österkalmare Samfällda Vattenområden
|170 Jomala
|674
|179
|G&B i Jomala Ab
|170 Jomala
|649
|130
|Visit.ax Ab
|062 Föglö
|645
|129
|Kungsöby Samfällda
|170 Jomala
|639
|169
|MEQ Consulting Ab
|478 Maarianhamina
|631
|126
|BCs Byggtjänster Ab
|170 Jomala
|625
|125
|Hasses Ur och Guld Ab
|478 Maarianhamina
|615
|123
|Nötö Bys Fiskelag
|062 Föglö
|583
|154
|Ålands Vindkraft Ab
|478 Maarianhamina
|541
|108
|SNBLL Software Ab
|478 Maarianhamina
|496
|0
|Ekonomikompaniet Ab
|060 Finström
|494
|99
|Alandia Retail Center Ab
|478 Maarianhamina
|493
|99
|Axpect Ab
|478 Maarianhamina
|463
|93
|Hästö-Nygård Ab
|766 Sottunga
|455
|91
|Ålands Bygg Fastighets Ab
|478 Maarianhamina
|454
|91
|MT Fastigheter Ab
|478 Maarianhamina
|425
|85
|Kundresan Ab
|478 Maarianhamina
|421
|84
|PL-S Konsult Ab
|170 Jomala
|421
|84
|Agri Maskin Ab
|060 Finström
|389
|78
|Rörläggare Egeland Ab
|076 Hammarland
|381
|76
|Alltidiköket Ab
|478 Maarianhamina
|371
|74
|Kim Lindström Invest Ab
|076 Hammarland
|363
|73
|SAMFƒLLD SKOG, MOSSNƒSET
|076 Hammarland
|344
|91
|NTG Alandia Ab
|170 Jomala
|326
|65
|Djurmo Turism Ab
|035 Brändö
|323
|65
|Viking Line Buss Ab
|478 Maarianhamina
|308
|62
|Litora Ab
|170 Jomala
|307
|61
|Hexax Group Oy
|478 Maarianhamina
|300
|60
|Vargö konsulting Ab
|170 Jomala
|297
|59
|Toböle bys samfällighet
|736 Saltvik
|293
|78
|Rolf Widman Ab
|736 Saltvik
|272
|54
|AXfastighet Ab
|478 Maarianhamina
|256
|51
|FRAN Ab
|478 Maarianhamina
|243
|49
|HJ Marine consulting Ab
|170 Jomala
|243
|49
|Björnhuvud bys fiskelag och samfällda
|043 Eckerö
|237
|63
|Lumpo Bys Fiskevårdssammanslutning
|438 Lumparland
|236
|63
|Ålands Skaleri Ab
|076 Hammarland
|230
|46
|Zenit Fastigheter Ab
|478 Maarianhamina
|229
|46
|Brattvall Holding Ab
|771 Sund
|226
|45
|Ålands Juristkonsult Ab
|478 Maarianhamina
|221
|44
|Fastighets Ab Asksäter
|060 Finström
|160
|32
|Divisio Ab
|771 Sund
|148
|30
|Alandiamade 4U Ab
|478 Maarianhamina
|139
|28
|Uvars AB
|060 Finström
|124
|25
|Mörkös vattenandelslag
|417 Lemland
|104
|21
|JO Maskiner Ab
|478 Maarianhamina
|98
|20
|Firma Bertel Sund Ab
|065 Geta
|83
|117
|K. Neovius Ab
|478 Maarianhamina
|83
|17
|Jessica Nylund AB
|478 Maarianhamina
|65
|13
|Kajs Bygg AB
|478 Maarianhamina
|64
|13
|Fastighets Ab Gröninge
|478 Maarianhamina
|45
|9
|Ålands Flygklubb r.f
|478 Maarianhamina
|44
|9
|Tidningstryckarna på Åland Ab
|478 Maarianhamina
|44
|9
|Ab Långören
|035 Brändö
|40
|8
|Novab Ab
|736 Saltvik
|40
|8
|Dalkarby Samfällt
|170 Jomala
|33
|9
|Ekonomica Ab Åland
|478 Maarianhamina
|32
|6
|Norrgården Ab
|736 Saltvik
|29
|6
|Fastighets Ab Tallängen
|295 Kumlinge
|28
|6
|FAB Uppgårdsvägen 18 Ab
|478 Maarianhamina
|27
|5
|Wård – Wind Ab
|941 Vårdö
|25
|5
|Fastighets Ab Karlbergsvägen 1 Mariehamn
|478 Maarianhamina
|23
|5
|On Fleek Åland Ab
|170 Jomala
|22
|4
|Lagret AB
|478 Maarianhamina
|19
|4
|Fastighets Ab Ålandsvägen 48
|170 Jomala
|11
|2
|Storagatan 3 AB
|478 Maarianhamina
|9
|2
|Klintcenter Ab
|478 Maarianhamina
|6
|1
|Ålands Pressdistribution Ab
|478 Maarianhamina
|5
|1
|Clemes Ab
|478 Maarianhamina
|4
|1
|Andelslaget Odlarringen
|043 Eckerö
|3
|1
|Rafaels Export Ab
|170 Jomala
|3
|1
|Fastighets Ab Blåa Huset 1d
|170 Jomala
|2
|0
|Fastighets Ab Nygatan 7
|478 Maarianhamina
|1
|0
|¡lenskur islandshästförening rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|36 Productions Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|A. Palmer Sailing Ab Ltd
|478 Maarianhamina
|0
|0
|A.K. Förvaltning Ab
|417 Lemland
|0
|0
|A.K. Montage Ab
|417 Lemland
|0
|0
|A20 Marketing
|478 Maarianhamina
|0
|0
|A3 Investments Ab Ltd
|295 Kumlinge
|0
|0
|A4 Invest Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|AAD invest AB
|060 Finström
|0
|0
|Ab Alandia Engineering Oy
|478 Maarianhamina
|0
|0
|AB Bergbo Stugor
|043 Eckerö
|0
|0
|Ab Bra-Kök
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ab Deep Water Invest Ltd
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ab Duvan
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ab Eka Jansson
|736 Saltvik
|0
|0
|Ab Friluftsentreprenörerna S.G.U.
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ab Grand Group Ltd
|438 Lumparland
|0
|0
|Ab Gransjö
|062 Föglö
|0
|0
|Ab Kallas SkärGård Ab
|941 Vårdö
|0
|0
|Ab KBTterapi.ax
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ab Krokius
|170 Jomala
|0
|0
|Ab Lindan Konsult
|060 Finström
|0
|0
|Ab Midnight Holding
|417 Lemland
|0
|0
|Ab Navitrade Ltd
|478 Maarianhamina
|0
|0
|AB Nordic Business Venture Management and Consulting Group
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ab Nyboviken
|043 Eckerö
|0
|0
|Ab Plasto Oy Ltd
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ab Praestonius Oy, Ltd
|170 Jomala
|0
|0
|Ab Rafael
|170 Jomala
|0
|0
|Ab Reltima Ltd
|170 Jomala
|0
|558
|Ab Scibo
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ab Sever Union
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ab Skärgårdsflyg
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ab Skärgårdssmak Oy
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ab Softbreeze Ltd
|478 Maarianhamina
|0
|0
|AB Spanvinavia SA
|478 Maarianhamina
|0
|100
|Ab Storagatan 14
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ab Tallships Ltd
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ab VP Ultra
|417 Lemland
|0
|0
|Ab Ålands TV
|478 Maarianhamina
|0
|0
|ABC-BYGG AB
|478 Maarianhamina
|0
|0
|ABW Holding Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Acernis Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|ACS Clean Tech Ab
|060 Finström
|0
|0
|ACS Clean Tech Ab konkursbo
|060 Finström
|0
|0
|ACT-Åland Consulting, Travel & Event Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|ACT-Åland Consulting, Travel & Event Ab konkurssipesä
|478 Maarianhamina
|0
|0
|AD VVS Ab
|736 Saltvik
|0
|0
|Adamant SOC Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Addera Mera AB
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Adfenix Finland Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Adriatic Trade Ab
|417 Lemland
|0
|0
|Afrika.ax rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Aftonsol på Tellholm Ab
|076 Hammarland
|0
|0
|Agility.Ax rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ahlström Homestead Ab
|076 Hammarland
|0
|0
|Ahveniset r.y
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Aikido Åland rf
|771 Sund
|0
|0
|airAX Air Services Ab
|060 Finström
|0
|0
|AJM Invest Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Akerniest Ab
|060 Finström
|0
|0
|Aktiebolaget Lådan
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Aktiebolaget Marknadshuset
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Aktieägarföreningen Viking rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Aktiv Sandösund Ab
|941 Vårdö
|0
|0
|Aktiva Redovisning Åland Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Aktivmusik Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Aland Advanced Water Technology Ab
|438 Lumparland
|0
|0
|Aland eco-tec Ab
|062 Föglö
|0
|100
|Alandia Asset Management Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Alandia Big Band r.f.
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Alandia Communication Systems Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Alandia Contractor Ab
|035 Brändö
|0
|0
|Alandia Corporate Performance Management Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Alandia EV Charging Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Alandia Fonder Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Alandia Forel Ab
|043 Eckerö
|0
|0
|Alandia Greenhouse AB
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Alandia Holding Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Alandia Kapitalförvaltning Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Alandia Limfog Ab
|076 Hammarland
|0
|0
|Alandia marin & maskin Ab
|043 Eckerö
|0
|0
|Alandia Partners Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Alandia Service Ab
|318 Kökar
|0
|0
|Alandia Square Dancers ry
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Alandia Strings r.f
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Alandia Top Show Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Alandia Tourist Trade Ab
|478 Maarianhamina
|0
|100
|Alandia Towing Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Alandia Triathlon rf
|043 Eckerö
|0
|0
|Alandia Veterinärklinik Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Alandia Weldtech Ab
|060 Finström
|0
|0
|Alandica Bugg rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Alegro AB
|170 Jomala
|0
|0
|Alfsol AB
|736 Saltvik
|0
|0
|Algots Hus Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Allwinds Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Aluwood Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Alvicon Holding Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Alwa Invest Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Amalias Fastigheter Ab
|417 Lemland
|0
|0
|Amered Ab
|076 Hammarland
|0
|0
|AmmoniQ Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Andelslaget BKF Brändö-Kumlinge Fiber
|035 Brändö
|0
|0
|Andelslaget Bocknäs Vatten
|736 Saltvik
|0
|0
|Andelslaget Brändö Företagstjänst
|035 Brändö
|0
|0
|Andelslaget Handkraft
|736 Saltvik
|0
|0
|Andelslaget Lappo vatten och miljö (ALV&M)
|035 Brändö
|0
|0
|Andelslaget Lumparlands torksammanslutning
|438 Lumparland
|0
|0
|Andelslaget Sundets Vatten
|771 Sund
|0
|0
|Andelslaget Tjenan Vatten
|736 Saltvik
|0
|0
|Andelslaget Torsholma Vatten
|035 Brändö
|0
|0
|Andersons Förvaltnings Ab
|736 Saltvik
|0
|100
|Anderssons VVS-Service Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Andersö Fisk Ab
|065 Geta
|0
|0
|Andromeda Invest Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Anette Lindqvist Ab
|060 Finström
|0
|0
|Anita Group Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Annas Vatten Ab
|065 Geta
|0
|0
|Annmade Ab
|417 Lemland
|0
|0
|Anonform AB
|771 Sund
|0
|0
|Ansavi Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|antbrams ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|April Kommunikation Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Apriori Ab
|941 Vårdö
|0
|0
|APTwood Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Aranyx Ab
|170 Jomala
|0
|100
|Arbetarnas Bildningsförbund på Åland r.f.
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Arbetula Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Arcekturus Ab
|035 Brändö
|0
|0
|Archipelago Pares rf
|941 Vårdö
|0
|0
|Arcom Ekonomi Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Aretec Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Art Work Design’s Åland Ab Ltd
|170 Jomala
|0
|0
|Arvika Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ascensor Ab
|771 Sund
|0
|0
|Asociatia romanilor de pe Åland rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|ASP Åland Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Asterholma Byalag rf
|035 Brändö
|0
|0
|Asterholma Specialtransport Ab
|035 Brändö
|0
|0
|Asterholma Turism & Fastigheter AB
|035 Brändö
|0
|0
|Asterholma Vindenergi Ab
|035 Brändö
|0
|0
|ASTERION DM Finland Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Astrakan Invest Ab
|941 Vårdö
|0
|0
|Avarum Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Avitax Assistenthjälp på Åland Oy
|478 Maarianhamina
|0
|0
|AWL-Fastighets Ab
|736 Saltvik
|0
|0
|Ax Alfa Gamma Media Ab
|736 Saltvik
|0
|0
|AX Byggentreprenad Ab
|076 Hammarland
|0
|0
|AX Eckerö Golf Ab
|065 Geta
|0
|0
|AX Finans Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|AX Installatören Ab
|065 Geta
|0
|0
|Ax Invest Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ax Konsult & Gräv Ab
|771 Sund
|0
|0
|AX Kontroll Ab
|170 Jomala
|0
|0
|AX Nordström Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|AX Sales Ab
|771 Sund
|0
|0
|AX Schaktkompaniet Ab
|076 Hammarland
|0
|0
|AX Service Ab
|076 Hammarland
|0
|0
|AX Stone Ab
|076 Hammarland
|0
|0
|AX Vulcanus Ab
|065 Geta
|0
|0
|AX-Entreprenad Ab
|170 Jomala
|0
|0
|ax-stallions ab
|417 Lemland
|0
|0
|AX-Triton Invest Ab
|065 Geta
|0
|0
|AXator Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Axceed Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|AXCON AB
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Axel Eriksson & Co Ab
|060 Finström
|0
|0
|Axentum Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Axgard Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|AXGES Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|AxnRide RY
|417 Lemland
|0
|0
|Axora Ab
|736 Saltvik
|0
|0
|Axplore Ab
|076 Hammarland
|0
|0
|AXPROBUS Ab
|060 Finström
|0
|0
|Axsafe Ab
|170 Jomala
|0
|100
|Axventure Ab
|060 Finström
|0
|0
|B.K. Komet r.f.
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Baan Na Food Oy
|035 Brändö
|0
|100
|Backas Brink Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Backman Holding Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Bagarstugan Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Bagdash Ab
|478 Maarianhamina
|0
|100
|Baggholma samfällighet
|035 Brändö
|0
|0
|Bakland Ab
|295 Kumlinge
|0
|0
|Baltic Environment Solutions Ab
|035 Brändö
|0
|0
|Baltic FR8 Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Baltic Naval Solutions Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Baltic Resources Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Baltic Sea Trading Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Barconsult-Finland Ab
|043 Eckerö
|0
|0
|Bastö Andrum Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Bastö Hotell & Stugby Ab
|060 Finström
|0
|0
|Bastö Hotell AB
|478 Maarianhamina
|0
|0
|BD Redovisning Ab
|076 Hammarland
|0
|0
|Beauty Therapy ax Ab
|076 Hammarland
|0
|100
|Bellac Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Bellarino Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Bellarino Ab konkursbo
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Bengt Granholm Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Bengts Holding Ab
|318 Kökar
|0
|0
|Bergkullastiftelsen sr
|736 Saltvik
|0
|500
|Bergs Transport Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Bergsutsikten Ab
|065 Geta
|0
|0
|Berhen Group AB
|062 Föglö
|0
|0
|Bertby & Vassböle Fiskelag
|736 Saltvik
|0
|0
|Bertby Samfällda
|736 Saltvik
|0
|0
|Bertel Wickström & Co Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|BerthÈn Mare Marin Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|BESAPP Ab
|035 Brändö
|0
|0
|Beshi Dental Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Bestyr Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|BGT Security Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Bifa Ab Bilfirma
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Bifa Bike Åland Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Bila Ab, Bil & Lantbruk
|170 Jomala
|0
|0
|Bildoktorn Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Bilskadecenter Åland Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Bilverkstan i Mariehamn Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Bimelix Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Bimpen Ab
|076 Hammarland
|0
|0
|BioEnerMart Ab
|771 Sund
|0
|0
|Birka Sjöfartsintresse RF
|478 Maarianhamina
|0
|0
|BJ Holding Ab
|060 Finström
|0
|0
|Bjarne Sjölund Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Bjärströms Bys Fiskelag
|060 Finström
|0
|0
|Bjärströms Bys Samfällighet
|060 Finström
|0
|0
|Björkberg Ab
|076 Hammarland
|0
|0
|Björkslingan Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Björkö byalag rf
|295 Kumlinge
|0
|0
|Björkö Fisk Ab
|035 Brändö
|0
|0
|BjörnEs Måleri Ab
|417 Lemland
|0
|0
|BK Smash Åland rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|BlackEye Capital Ab
|170 Jomala
|0
|0
|BLK Trading Ltd Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Bobbne Ab
|076 Hammarland
|0
|0
|Bobiten Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Boland kiinteistöt Oy
|478 Maarianhamina
|0
|100
|Bolvägen Invest AB
|060 Finström
|0
|0
|Boman & Sundberg Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Bomanson Holding Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Bomarsundssällskapet r.f.
|771 Sund
|0
|0
|Bonnläpparna Ab
|736 Saltvik
|0
|0
|Boomar International Ab
|736 Saltvik
|0
|0
|Borgast Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Borreliagruppen på Åland rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Bostadslaget Ab
|060 Finström
|0
|0
|Bovik Byaförening rf
|076 Hammarland
|0
|0
|Bovik M Fl Byars Fiskelag
|076 Hammarland
|0
|0
|Boviks bygg och allservice Ab
|076 Hammarland
|0
|0
|Brandkåren Eckerö rf
|043 Eckerö
|0
|0
|Brink Tec Service Ab
|060 Finström
|0
|0
|Brudhäll Ab
|318 Kökar
|0
|0
|Brändö Biografförening rf
|035 Brändö
|0
|0
|Brändö bostadsrättsförening
|035 Brändö
|0
|0
|Brändö Brew Ab
|035 Brändö
|0
|0
|Brändö Byalag rf
|035 Brändö
|0
|0
|Brändö Bygg Ab
|035 Brändö
|0
|0
|Brändö Fritidsservice Ab
|035 Brändö
|0
|0
|Brändö Hembygdsförening rf
|035 Brändö
|0
|0
|Brändö idrottsklubb BIK rf
|035 Brändö
|0
|0
|Brändö Kommun
|035 Brändö
|0
|0
|Brändö Populärmusik rf.
|035 Brändö
|0
|0
|Brändö Verkstan Ab
|035 Brändö
|0
|0
|Brändö-Kumlinge församling
|035 Brändö
|0
|0
|Brändötrafiken AB
|035 Brändö
|0
|0
|Budgetrent Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Bumic Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Butikslokal Skarpans Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Butterhill Ab
|941 Vårdö
|0
|0
|by TiinaM AB
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Bygg & Måleri Pekka Niemi Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Bygg & Måleri R. Karlsson Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Byggeriet Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Byggex Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Byggfast Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Bygghansa Ab
|062 Föglö
|0
|0
|Bygghantering Nyholm Ab
|043 Eckerö
|0
|0
|Bygghm ab
|060 Finström
|0
|0
|Byggkonsult Björn Holmström Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Byggnadsfirma Hans Mattsson Ab
|060 Finström
|0
|0
|Byggnadsfirma Hans Mattsson Ab konkursbo
|060 Finström
|0
|0
|Byggnadsvårdssällskapet på Åland
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Byggtema Ab
|065 Geta
|0
|0
|ByteJot AB
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Båkan Ab
|035 Brändö
|0
|0
|BÅT & PENNA AB
|035 Brändö
|0
|0
|Båthuset i Mariehamn Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|bärkraft.ax Åland rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|C w tecab Ab
|065 Geta
|0
|0
|Caelum Oy
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Cainby Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Calle & Co Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Calliflow Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Cantilena r.f.
|736 Saltvik
|0
|0
|Carelian Caviar Marketing Ab
|478 Maarianhamina
|0
|2 677
|Carl Oscar Dannströms Aktiebolag
|170 Jomala
|0
|0
|Carus Ab Ltd
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Carus Ferry Ab Ltd
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Carusl-PBS Invest Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Caspeco Ab
|417 Lemland
|0
|0
|Catch Invest Ab
|060 Finström
|0
|0
|Cavannus Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|CB Konstruktion Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|CC i Geta Ab
|065 Geta
|0
|0
|CDON Alandia Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Celeste Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|CG Engineering Ab
|062 Föglö
|0
|0
|Chibo Holdings Ab Ltd
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Chokladbiten D&W Ab
|060 Finström
|0
|0
|Ciceron Data Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Cikada Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Cimerint Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|CL Education Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Cleopatra Spa & Friskvård Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Close Enough rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|CMALT korporation AB
|417 Lemland
|0
|0
|CoachInvestor Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Coldeco Oy Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Concept II Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Concept Matar Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|CONNY HENRIX Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Consita-Finans Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Consult It Nordic Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Consulting†Fredrik†Lundberg†Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Content Creators Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Contra Invest Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Controltower Finland Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Cor et pulm Invest AB
|478 Maarianhamina
|0
|0
|CoreTech-IT Ab
|417 Lemland
|0
|0
|CR Affärskonsult Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|CR Holding Ab
|417 Lemland
|0
|0
|CTM Invest Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|CV Nikulas Kompetens AB
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Cview Holding Ab Ltd
|478 Maarianhamina
|0
|0
|CW Företagstjänster Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|CW Golf Ab
|771 Sund
|0
|0
|D & S Management Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Daglösa Bys Samfällighet
|736 Saltvik
|0
|0
|Dahlsborg Ab
|417 Lemland
|0
|0
|Dalkarby byalag r.f.
|170 Jomala
|0
|0
|Damas Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|DASA HOLDING AB
|170 Jomala
|0
|0
|Data IO Europe Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Dataskydd Åland Ab
|062 Föglö
|0
|100
|DC Company Ab
|060 Finström
|0
|0
|de Utvecklingsstördas Väl på Åland r.f.
|478 Maarianhamina
|0
|0
|DEAB Fastighet Ab
|170 Jomala
|0
|0
|DEAB Konsult Geoteknik Ab
|170 Jomala
|0
|0
|DEAB Konsult Projektering Ab
|170 Jomala
|0
|0
|DeCuro AB
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Deductive Labs Ab Ltd
|478 Maarianhamina
|0
|100
|Deep Oil Ab Ltd
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Degerby Invest Ab
|062 Föglö
|0
|0
|Degerby Lotsudden Ab
|062 Föglö
|0
|0
|Degersands Camping & CafÈ AB
|043 Eckerö
|0
|0
|Degerö Byalag r.f.
|062 Föglö
|0
|0
|Dekoora AB
|170 Jomala
|0
|0
|Delfs Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Delvik Marina rf
|771 Sund
|0
|0
|Delägarlaget för Björkö byns fiskelag och samfällda
|295 Kumlinge
|0
|0
|Demayaheya Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Den Inre Oasen rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Den åländska tankesmedjan Policylabbet Granit rf
|417 Lemland
|0
|0
|Denko Holding Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Dennis & Macke Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Dennis Jansson Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Dental Center Mariehamn Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|DentalHälsa Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|DestiMan Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Destination Kökar AB
|318 Kökar
|0
|0
|Diabetesföreningen på Åland rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Dieselfabriken Eckerö Ab
|043 Eckerö
|0
|0
|Dillen Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Direct international Ventilation AB
|170 Jomala
|0
|0
|Dirty Dyk Ab
|736 Saltvik
|0
|0
|DiscCounter Oy
|417 Lemland
|0
|0
|Disponenta Ab
|478 Maarianhamina
|0
|100
|Divealand Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Djurgårdens Fiskesamfällighet
|771 Sund
|0
|0
|Djurhjälpen på Åland Ab
|736 Saltvik
|0
|0
|Djurlyckan Ab
|170 Jomala
|0
|0
|DN Entreprenad AB
|170 Jomala
|0
|0
|Dolad Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Domum Alandia Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Donburi Torii Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Donningfishing Ab
|076 Hammarland
|0
|0
|Doppingen Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Dotnich Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Dreamteam ax AB
|170 Jomala
|0
|0
|Du Nord Invest Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Dur-Rackarna rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Dykbolaget på Åland Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Dånö Fastighetsförvaltning Ab
|065 Geta
|0
|0
|E K Lyft Ab
|170 Jomala
|0
|0
|E.M Ekonomi & Kommunikation AB
|417 Lemland
|0
|0
|East Data Consulting Ab Ltd
|417 Lemland
|0
|0
|Eckerö Cruising Club rf
|043 Eckerö
|0
|0
|Eckerö Hembygdsförening r.f.
|043 Eckerö
|0
|0
|Eckerö Hotell & Restaurang Ab
|043 Eckerö
|0
|0
|Eckerö Idrottsklubb rf
|043 Eckerö
|0
|0
|Eckerö kommun
|043 Eckerö
|0
|0
|Eckerö Link Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Eckerö Marthaförening rf
|043 Eckerö
|0
|0
|Eckerö Ungdomsförening r.f.
|043 Eckerö
|0
|0
|Eckeröhallen Ab
|043 Eckerö
|0
|0
|ECO FOOD i Mariehamn Products Ab Oy
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Eco Food products in scandinavia AB OY
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ecomar Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ediboard Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Edibooking Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Edith’s Vintage & Design Ab
|417 Lemland
|0
|0
|Eelex AB
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Eevax Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Effector Scandinavia Ab Ltd
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Egard AB
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Einar Holmberg Ab
|035 Brändö
|0
|0
|Ekesund Ab
|771 Sund
|0
|0
|EKO Redovisning Ab
|060 Finström
|0
|0
|Ekoforia Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ekogården Ab
|736 Saltvik
|0
|0
|Ekological Tecnology Europe Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ekologiska Odlarna på Åland.rf
|076 Hammarland
|0
|0
|Ekonomistudion Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Ekstrand Racing Ab
|170 Jomala
|0
|0
|El-Man Konsult Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|ElCartera Ab
|062 Föglö
|0
|0
|ElecTech Marine Ab Ltd
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Elementa Scandinavia Ab Ltd
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Elins Juice Oy
|060 Finström
|0
|0
|Elprojektören LG Ab
|060 Finström
|0
|0
|Emaare Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|eMarine Engineering Åland Ab
|736 Saltvik
|0
|0
|Embo Invest Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Emilio Eklund Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|EmmaLi Gruppen Ab
|417 Lemland
|0
|0
|Emmaus Ab Pierre
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Emmaus Åland rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|En Trappa Upp Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Energi-Och Miljötekniska Föreningen i Landskapet Åland rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Energikontroll Ab Åland
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Engblom & FrantzÈn AB
|060 Finström
|0
|0
|Engströms Maskin- & Lantbrukstjänster Ab
|065 Geta
|0
|0
|Enklinge fiskprodukter Ab
|295 Kumlinge
|0
|0
|Enklinge Forell Ab
|295 Kumlinge
|0
|0
|Enklinge Hembygdsförening r.f.
|295 Kumlinge
|0
|0
|Enklinge Marthaförening R. F.
|295 Kumlinge
|0
|0
|Enklingebutiken Ab
|295 Kumlinge
|0
|100
|Envoltura Oy
|295 Kumlinge
|0
|0
|EORAK Oy
|035 Brändö
|0
|0
|Er Bil Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Erik&Elias Oy
|076 Hammarland
|0
|100
|Eriksberg AB
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Eriksberg Invest Ab
|736 Saltvik
|0
|0
|Eriksgård Ab
|076 Hammarland
|0
|0
|ES Power Åland Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Eson Fastigheter Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Etuiet Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Eulalia Ab
|170 Jomala
|0
|0
|EV Trading Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Evangeliföreningens Ålandskrets rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Eves Agro Ab
|318 Kökar
|0
|0
|Evolver Equity GP II AB
|478 Maarianhamina
|0
|0
|F-MOB Ab Ltd (FRAN Multi Oil Burner Aktiebolag)
|478 Maarianhamina
|0
|0
|FAB Emmaus Norrböle
|478 Maarianhamina
|0
|0
|FAB KILEN
|478 Maarianhamina
|0
|0
|FAB MK AB
|170 Jomala
|0
|0
|Fackorganisationen för offentligt anställda på Åland FOA-Å rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Factotus Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Falken båtupplevelser Ab
|035 Brändö
|0
|0
|Familjehemsföreningen på Åland r.f.
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Fananamma Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Farahani Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Fareata Ab
|043 Eckerö
|0
|0
|Fartygsföreningen Linden rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Fast Ab Havsglimt
|478 Maarianhamina
|0
|0
|FastFeed AB
|076 Hammarland
|0
|0
|Fastighet Ab Meridionale
|417 Lemland
|0
|0
|Fastighets Ab Björnsnäs
|318 Kökar
|0
|0
|Fastighets Ab Borgmästaren
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Fastighets Ab Brandkåristen
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Fastighets Ab Bärvägen
|060 Finström
|0
|0
|Fastighets Ab Dalkarbyvägen 7 i Mariehamn
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Fastighets Ab Dalnäs
|478 Maarianhamina
|0
|1 077
|Fastighets Ab Enebo
|417 Lemland
|0
|0
|Fastighets Ab Enggården
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Fastighets Ab Enklingehus
|736 Saltvik
|0
|0
|Fastighets Ab Fridhem i Lemland
|417 Lemland
|0
|0
|Fastighets Ab Fyren Hammarland
|076 Hammarland
|0
|100
|Fastighets Ab Förvaltaren
|478 Maarianhamina
|0
|100
|Fastighets Ab ƒngsvägen 11
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Fastighets Ab GE
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Fastighets Ab Godby Park
|060 Finström
|0
|0
|Fastighets Ab Godbycenter
|060 Finström
|0
|0
|Fastighets Ab Granholm
|417 Lemland
|0
|0
|Fastighets Ab Gripen
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Fastighets Ab Hagsun
|736 Saltvik
|0
|0
|Fastighets Ab Handelslänken 1
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Fastighets Ab Havsgatan 24
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Fastighets Ab Horsklint
|318 Kökar
|0
|0
|Fastighets Ab Hullberga
|035 Brändö
|0
|0
|Fastighets Ab Idrottsgatan 13
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Fastighets Ab Jomalabostäder
|170 Jomala
|0
|0
|Fastighets Ab Jordgubbslandet
|170 Jomala
|0
|0
|Fastighets Ab Köpbacka
|318 Kökar
|0
|0
|Fastighets Ab Lemlandshus
|417 Lemland
|0
|0
|Fastighets Ab Långben
|043 Eckerö
|0
|0
|Fastighets Ab Mariegatan 48
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Fastighets Ab Marklint
|766 Sottunga
|0
|0
|Fastighets Ab Marstad
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Fastighets AB Mejeribackan
|417 Lemland
|0
|0
|Fastighets Ab Meristorp
|417 Lemland
|0
|0
|FASTIGHETS AB MILDRED & NAEMI
|417 Lemland
|0
|0
|Fastighets Ab Murargränd 1 i Mariehamn
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Fastighets Ab Norrskog
|736 Saltvik
|0
|0
|Fastighets Ab Norråker i Saltvik
|170 Jomala
|0
|0
|Fastighets Ab Nymars
|766 Sottunga
|0
|0
|Fastighets Ab Nåtö-Strömmar
|417 Lemland
|0
|0
|Fastighets Ab Postvägen i Finström
|060 Finström
|0
|0
|Fastighets Ab Ribacken
|736 Saltvik
|0
|0
|Fastighets Ab Röjholm I i Lemland
|417 Lemland
|0
|0
|Fastighets Ab Röjholm II i Lemland
|417 Lemland
|0
|0
|Fastighets Ab Röjholm III i Lemland
|417 Lemland
|0
|0
|Fastighets Ab Savoy
|060 Finström
|0
|0
|Fastighets Ab Segelmakargatan 4
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Fastighets Ab Sippan i Mariehamn
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Fastighets Ab Sittkoffska Gården
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Fastighets Ab Sjötuna
|417 Lemland
|0
|0
|Fastighets Ab Smultronbacken
|170 Jomala
|0
|0
|Fastighets Ab Småtalls
|295 Kumlinge
|0
|0
|Fastighets Ab Snellmansstigen 1 i Jomala
|170 Jomala
|0
|0
|Fastighets Ab Snellmansstigen 3 i Jomala
|170 Jomala
|0
|0
|Fastighets Ab Snickerivägen
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Fastighets Ab Snäckan
|417 Lemland
|0
|0
|Fastighets Ab Storagatan 20
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Fastighets Ab Strandgatan 20
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Fastighets Ab Strandgränd 2 i Mariehamn
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Fastighets Ab Söderkåkar
|417 Lemland
|0
|100
|Fastighets Ab Torggatan 54
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Fastighets Ab Torggatan 56
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Fastighets Ab Torsholma bostäder
|035 Brändö
|0
|0
|Fastighets Ab Uppgårdsvägen
|060 Finström
|0
|0
|Fastighets Ab Vesterböte
|035 Brändö
|0
|0
|Fastighets Ab Vågmästaren
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Fastighets Ab Västerbergen
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Fastighets Ab Ålands Turisthotell
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Fastighets Ab Åsgården i Jomala
|170 Jomala
|0
|0
|Fastighets Ab Örsundet Södra
|076 Hammarland
|0
|0
|Fastighetsaktiebolaget JKT Invest
|060 Finström
|0
|0
|Fastighetsaktiebolaget Kubiken
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Fastighetsaktiebolaget Kurant
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Fastighetsaktiebolaget Mejerigatan Hammarland
|076 Hammarland
|0
|0
|Fastighetsaktiebolaget Möckelö
|170 Jomala
|0
|0
|Fastighetsaktiebolaget Villa West
|478 Maarianhamina
|0
|0
|FAWETO INVEST AB
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ferry-Go-Round Oy
|295 Kumlinge
|0
|0
|Ffc:s Lokalorganisation på Åland r.f.
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Fiera Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|FIFAX Abp
|043 Eckerö
|0
|0
|Filipertan Ab
|043 Eckerö
|0
|0
|Filmhuset Bio Savoy Ab
|736 Saltvik
|0
|0
|Filmklubben Chaplin rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Finlands Röda Kors Brändö avdelning
|035 Brändö
|0
|0
|Finlands Röda Kors Lumparlands avdelning
|438 Lumparland
|0
|0
|Finlands Röda Kors Mariehamns Avdelning
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Finlands Röda Kors Ålands distrikt
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Finlands Röda Kors, Jomala avdelning
|170 Jomala
|0
|0
|Finn Stud Products Ab
|478 Maarianhamina
|0
|100
|Finn-Hus AX Ab
|941 Vårdö
|0
|0
|Finnö bys fiskelag och samfällda
|065 Geta
|0
|0
|Finnö Fiske och Byalag rf
|318 Kökar
|0
|0
|Finnö Stugby Ab
|065 Geta
|0
|0
|Finnö Vattensammanslutning
|065 Geta
|0
|0
|Finströms bygg ab
|060 Finström
|0
|0
|Finströms bygg ab konkursbo
|060 Finström
|0
|0
|Finströms Frivilliga Brandkår r.f.
|060 Finström
|0
|0
|Finströms Jaktvårdsförening
|060 Finström
|0
|0
|Finströms kommun
|060 Finström
|0
|0
|Finströms Sjöscouter r.f.
|060 Finström
|0
|0
|Finströms Sångkör rf
|060 Finström
|0
|0
|Finströms Ungdomsförening r.f.
|060 Finström
|0
|0
|Finsund Ab
|771 Sund
|0
|0
|Fint på Åland Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Fintermos Oy
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Firma TR Ab
|076 Hammarland
|0
|0
|Fiskefartyget Seagull Ab
|043 Eckerö
|0
|0
|Fiskehamnen Åland Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Fiskelyckan Ab
|318 Kökar
|0
|0
|Fiskö bys fiskelag och samfällda
|035 Brändö
|0
|0
|Fixarn Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|FKM konsult AB
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Flat Nose Consulting AB
|076 Hammarland
|0
|100
|Flera Röster rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Flipsite Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Fluctus Psykologi Ab
|318 Kökar
|0
|0
|Flygande Matkassen Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Flygfältets Reseservice Ab Mariehamn
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Flyttligan Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Folkdansarna på Åland rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Folkes Hus Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Folkmusiklaget Kvinnfolk rf
|170 Jomala
|0
|0
|Foodbrands Nordic Oy
|035 Brändö
|0
|0
|Football Club Åland r.f.
|771 Sund
|0
|0
|Forn Föreningen Fibula Saltvik
|736 Saltvik
|0
|0
|Forsete Invest Ab
|065 Geta
|0
|0
|Fotograf Daniel Eriksson My Eyes Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Fraenkus ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Frebbenby Bys Samfällighet
|076 Hammarland
|0
|0
|FredChillTM OY
|170 Jomala
|0
|0
|Fredsfast Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Freiman Pianoteknik Ab
|076 Hammarland
|0
|0
|Fri Från Narkotika-Åland rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Friska Bin Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|FRK Eckerös avdelning
|043 Eckerö
|0
|0
|FRK Finströms avdelningen
|060 Finström
|0
|0
|From The Island Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Från Hand Till Hand rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|FS Links Ab
|062 Föglö
|0
|0
|FTB Management Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Fuengirola Consulting Ab
|065 Geta
|0
|0
|Furulund Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Fyndet/Olivia Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Färjsundsterminalen AB
|060 Finström
|0
|0
|Föglö Hembygdsförening r.f.
|062 Föglö
|0
|0
|Föglö Jaktvårdsförening
|062 Föglö
|0
|0
|Föglö Living Ab
|062 Föglö
|0
|0
|Föglö teaterförening rf.
|062 Föglö
|0
|0
|Föglö Ungdomsförening r.f.
|062 Föglö
|0
|0
|Föglö Ungdomsförenings Idrottsavdelning rf
|062 Föglö
|0
|0
|För Norrfinström r.f.
|060 Finström
|0
|0
|Föreningen Bild och Form r.f.
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Föreningen Folkhälsan i Finström rf
|060 Finström
|0
|0
|Föreningen Folkhälsan i Föglö rf
|062 Föglö
|0
|0
|Föreningen Folkhälsan i Jomala rf
|170 Jomala
|0
|0
|Föreningen Folkhälsan i Mariehamn rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Föreningen Folkhälsan i Saltvik rf
|736 Saltvik
|0
|0
|Föreningen for nordisk matkultur
|771 Sund
|0
|0
|Föreningen Franciskus på Kökar rf
|318 Kökar
|0
|0
|Föreningen för Arbetssökande på Åland, Ffa rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Föreningen för Brändö Hemgård r.f.
|035 Brändö
|0
|0
|Föreningen för högtidlighållande av Ålands självstyrelse och demitalisering
|060 Finström
|0
|0
|Föreningen för vård i livet rf
|035 Brändö
|0
|0
|Föreningen för Ålands Framtid r.f.
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Föreningen för Ålands Hemgård r.f.
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Föreningen Godbynejdens Centralantenn
|060 Finström
|0
|0
|Föreningen Hem och skola Vid Vårdö Grundskola rf
|941 Vårdö
|0
|0
|Föreningen Hem och Skola vid Ålands lyceum r.f.
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Föreningen Kappsäcksteatern rf
|076 Hammarland
|0
|0
|Föreningen Neptunus rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Föreningen Ordet rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Föreningen SANCT OLOF rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Föreningen Skärgårdmuseer rf
|318 Kökar
|0
|0
|Föreningen Stora Båtskär rf
|417 Lemland
|0
|0
|Föreningen Teater Alandica rf
|318 Kökar
|0
|0
|Föreningen Upplev Eckerö rf
|043 Eckerö
|0
|0
|Föreningen Ålands projektkör rf.
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Föreningen Ålandsfåret rf.
|060 Finström
|0
|0
|Föreningen Åva Byalag rf
|035 Brändö
|0
|0
|Företagsam Skärgård rf
|766 Sottunga
|0
|0
|Förvaltningsbolaget D. Widman Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|ƒgarstrategi Norden AB
|417 Lemland
|0
|0
|ƒgir Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|ƒlvdalens Trädgård Ab
|060 Finström
|0
|0
|G Mattssons Mureri Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Game Room Amusement Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Garantiföreningen för Daghemmet Solrosen r.f.
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Garantiföreningen för Matsmårs r.f.
|062 Föglö
|0
|0
|GASEXPERT AX AB
|478 Maarianhamina
|0
|0
|GB Nordic Ab
|170 Jomala
|0
|0
|GE-NSB Crew Management Ab Ltd
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Gennebygruppen Ab
|941 Vårdö
|0
|0
|GESCO Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Gesterby Mjölk Ab
|771 Sund
|0
|0
|Geta Frivilliga Brandkår r.f.
|065 Geta
|0
|0
|Geta Företagarförening rf
|065 Geta
|0
|0
|Geta Gräv Ab
|065 Geta
|0
|0
|Geta Jaktvårdsförening
|065 Geta
|0
|0
|Geta kommun
|065 Geta
|0
|0
|Geta Sockensällskap rf
|065 Geta
|0
|0
|Geta Ungdomsförening r.f.
|065 Geta
|0
|0
|Getaboden Ab
|065 Geta
|0
|0
|Getas Fyr Oy
|065 Geta
|0
|0
|Getur Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Gingersnap Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Girarna Ab
|065 Geta
|0
|0
|GM Konsult Åland Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|GOA CafÈ Basecamp Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Godby Hotell Ab
|060 Finström
|0
|0
|Golf Trotters Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Gottby Frivilliga Brandkår rf
|170 Jomala
|0
|0
|Gottbys Samfällda
|170 Jomala
|0
|0
|Granlids ƒppel Ab
|941 Vårdö
|0
|0
|Granlunda Gård Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Great Burger Åland Ab
|170 Jomala
|0
|0
|GREEN MEAN MACHINE MARIEHAMN
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Greenstep Åland Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Grelsby Kungsgård Ab
|060 Finström
|0
|0
|Grelsby Strand Ab
|065 Geta
|0
|0
|Gripenbergs entreprenad Ab
|043 Eckerö
|0
|0
|Gripenbergs VVS Ab
|043 Eckerö
|0
|0
|Growthitude Ab
|170 Jomala
|0
|100
|Grundsunda Bys Fiskesamfällighet
|941 Vårdö
|0
|0
|Grundsunda Vatten
|941 Vårdö
|0
|0
|Grändens Fiskesamtällighet
|060 Finström
|0
|0
|Gröna korgen Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|GrönaKoppen AB
|065 Geta
|0
|0
|Gröndahl-holding Ab
|736 Saltvik
|0
|0
|GS Maritime Safety Ab
|295 Kumlinge
|0
|0
|GT Holding Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|GullansCare AB
|170 Jomala
|0
|0
|Gunsta Invest Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Guseri Ab
|438 Lumparland
|0
|0
|GVF ÅLAND Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Gård Syrenbacken Ab
|076 Hammarland
|0
|0
|Gårdsbacken Ab
|417 Lemland
|0
|0
|Gäddviken turisthotell & stugor Ab
|076 Hammarland
|0
|0
|Gästgivars Agri Ab
|060 Finström
|0
|0
|Görans Fasad & Bygg Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|H Holding group Ab
|736 Saltvik
|0
|100
|H Q Trucking Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|H2H Nordic AB
|771 Sund
|0
|0
|Hafab Ab
|043 Eckerö
|0
|0
|Haga Kungsgård Lantbruk Ab
|736 Saltvik
|0
|0
|Hagaby fiskelag
|736 Saltvik
|0
|0
|Hagström Holding Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Hajmat Holding Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Hallonbacken Ab
|060 Finström
|0
|0
|Hammaren Fastigheter Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Hammarhem AB
|076 Hammarland
|0
|0
|Hammarland kommun
|076 Hammarland
|0
|0
|Hammarlands Frivilliga Brandkår r.f.
|076 Hammarland
|0
|0
|Hammarlands Idrottsklubb r.f.
|076 Hammarland
|0
|0
|Hammarlands Jaktvårdsförening rf
|076 Hammarland
|0
|0
|Hammarlands Marthaförening rf
|076 Hammarland
|0
|0
|Hammarlands Torp Byalag r.f.
|076 Hammarland
|0
|0
|Hammarlands Torp Bys Samfällda Områden
|076 Hammarland
|0
|0
|Hammarlands Ungdomsförening r.f.
|076 Hammarland
|0
|0
|Hamnkrogen Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Hamnutsikten Ab
|065 Geta
|0
|0
|Handelshuset Grinden Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Handelsplats Syd Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Handelsplats Väst Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Handelsplats Öst Ab
|170 Jomala
|0
|0
|HANKEYHTYMƒ Oy
|035 Brändö
|0
|0
|Hantverksföreningen Östra Smedjan rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Hantverkshuset Ab
|417 Lemland
|0
|0
|Happy Bubbles Åland AB
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Haraldsby Byalag rf
|736 Saltvik
|0
|0
|Harley Rental AB
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Hasselbacken Invest Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Hasseln Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Havremoped Holding Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Havsgrund Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Havsklippan Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Havspaviljongen Ab
|318 Kökar
|0
|0
|Havsvidden Ab
|065 Geta
|0
|0
|Havsvidden Management Ab
|065 Geta
|0
|0
|HBK Maritime Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|HD Projekt & Planering Ab
|736 Saltvik
|0
|0
|HDG-Journalistik Ab
|043 Eckerö
|0
|100
|HealFitRition Oy
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Heavenly Senses Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Heikka Ab
|035 Brändö
|0
|0
|Heimåt kapital Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Heinakroon Ab
|043 Eckerö
|0
|100
|Heiniö Invest Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Hellesby fastigheter Ab
|076 Hammarland
|0
|0
|Hellesby fiskesamfällighet
|076 Hammarland
|0
|0
|Hellesby Holding Ab
|076 Hammarland
|0
|0
|Hellman Invest Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Hellsö Fiskelag och Samfällda
|318 Kökar
|0
|0
|Hellöbulten Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Helmer Invest Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Helsö-Österbygge byalag rf
|318 Kökar
|0
|0
|Hembageriet Amalia Ab
|417 Lemland
|0
|0
|Hembygdens Väl i Kumlinge r.f.
|295 Kumlinge
|0
|0
|Hembygdens Väl rf
|941 Vårdö
|0
|0
|Hembygdens Vänner i Sottunga r.f.
|766 Sottunga
|0
|0
|Hembygdens Vänner R. F.
|170 Jomala
|0
|0
|Hemligan Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Hemre Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Hemslöjdsgillet i Mariehamn r.f.
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Henkes Maskin & Bemanning Ab
|076 Hammarland
|0
|0
|Henriks Bygg Ab
|941 Vårdö
|0
|0
|Henriksson & Henriksson Ab
|062 Föglö
|0
|0
|Hillbilly Solar Ab
|736 Saltvik
|0
|0
|Hilti Fightcenter Åland rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Hiro Ab
|060 Finström
|0
|0
|Hjalmars Hus Ab
|736 Saltvik
|0
|0
|HJR Invest Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|HK Katten Ab
|771 Sund
|0
|100
|Holmströms Plast Ab
|170 Jomala
|0
|0
|HOOKED FISHING & CONSULTING AB
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Horniaks Bygg, Målning, Tvätt och Renovering Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Horsholma bys fiskelag och samfällda
|062 Föglö
|0
|0
|Hotell Arkipelag Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Hotell Elvira Ab
|043 Eckerö
|0
|0
|Hugos Invest Ab
|076 Hammarland
|0
|0
|Hullby Vatten c/o Diana Lindman
|736 Saltvik
|0
|0
|Hulta samfällda vattenområden
|771 Sund
|0
|0
|Humell-Invest Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Humla AB
|076 Hammarland
|0
|0
|Humlegården Ab
|295 Kumlinge
|0
|0
|Hunt it Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Husell Holdings AB
|417 Lemland
|0
|0
|Husfixarna Ab
|076 Hammarland
|0
|0
|Hållbart initiativ rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Hållbart Åland rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Håwe-bil Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Höglund Invest Oy Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Högtek rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|ICM Consulting Ab
|065 Geta
|0
|0
|Idrottsföreningen Finströms Kamraterna r.f.
|060 Finström
|0
|0
|Idrottsföreningen Start i Geta rf
|065 Geta
|0
|0
|IF Friskis&Svettis Mariehamn rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|IFF Nordic Ab
|736 Saltvik
|0
|0
|IFK Mariehamn Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|IFK MARIEHAMN FOTBOLL R.F
|478 Maarianhamina
|0
|0
|IFK Mariehamn Ishockey r.f.
|478 Maarianhamina
|0
|0
|IL MARATI Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ilmatar Bothnia & Bothnia West Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ilmatar Offshore Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ilmatar Stormskär & Väderskär Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ilmatar Vågskär Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|implementa Ab
|170 Jomala
|0
|0
|In Via Ab
|295 Kumlinge
|0
|0
|Inductive Holding Ab
|736 Saltvik
|0
|0
|Industrifastighetsaktiebolaget Fabriksgatan 8
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Inficon Aaland Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Infra Åland rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Inno TankBulk Ab
|043 Eckerö
|0
|0
|Inova Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Inpex Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Inpro Borrteknik Åland Ab
|771 Sund
|0
|0
|Insab Ab
|417 Lemland
|0
|0
|Institutet för Levande Föda på Åland Ab
|035 Brändö
|0
|0
|Insula Taxi Ab
|035 Brändö
|0
|0
|Insula Taxi Ab konkursbo
|035 Brändö
|0
|0
|Intermezzokören rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|International Rescue Organization Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Intresseföreningen för Ålands Jord- och Skogsbruk r.f.
|438 Lumparland
|0
|0
|Investeringsbolaget Elexa Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|InvestiAX Ab
|076 Hammarland
|0
|0
|Investico Capital AB
|170 Jomala
|0
|0
|INVESTOR LEMLAND AB
|417 Lemland
|0
|0
|Investvet Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|IP-Connect AB
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Irogen Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Island Artworks and Design Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|It-bolaget Åland Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|J Larsson Konsult AB
|170 Jomala
|0
|0
|J:s terapier Ab
|076 Hammarland
|0
|0
|J&F-Export
|060 Finström
|0
|100
|Jack of all trades AB
|170 Jomala
|0
|0
|Jamasu-Invest Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Jannax Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Janor Data Ab
|076 Hammarland
|0
|0
|Jans Grävservice Ab
|417 Lemland
|0
|0
|Jazzklubben på Åland rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Jehovas Vittnen, Mariehamns Församling – Jehovan Todistajien Maarianhaminan seur
|478 Maarianhamina
|0
|0
|JF-Lager och service Ab
|438 Lumparland
|0
|0
|JFM-Bygg Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|JFS Fastigheter Ab
|062 Föglö
|0
|0
|JFS Holding Ab
|062 Föglö
|0
|0
|Jibben Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Jim Löfgren Ab
|076 Hammarland
|0
|0
|JK ECO GREEN på Åland Ab
|060 Finström
|0
|0
|JLG-Invest Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|JM Tak Ab
|170 Jomala
|0
|0
|JM von Schantz Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|JO Consulting Ab
|771 Sund
|0
|0
|Joddelministeriet AB
|065 Geta
|0
|0
|Jodin Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Johan.B Engineering AB
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Johannes Mattsson Holding Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Johanssons Vinkelboda Ab
|060 Finström
|0
|0
|Johnny Nordman Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Johtec Ab
|766 Sottunga
|0
|0
|Joker Dart Club r.f
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Jomala Energi Ab
|170 Jomala
|0
|100
|Jomala Frivilliga Brand och Räddningskår rf
|170 Jomala
|0
|0
|JOMALA JAKTVÅRDSFÖRENING
|170 Jomala
|0
|0
|Jomala Skogsentreprenad Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Jomala Skyservice Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Jomala Sorterarandelslag
|170 Jomala
|0
|0
|Jonatan Vördgren Holding Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Jorid Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Josefina Consulting Ab
|060 Finström
|0
|0
|Jovick Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|JP Agentur Ab
|478 Maarianhamina
|0
|150
|JP Fastigheter AB
|076 Hammarland
|0
|0
|JP Nya Medier Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|JPW Holding Ab
|170 Jomala
|0
|0
|JRS Wellness Ab
|043 Eckerö
|0
|0
|JS EMC Ab
|318 Kökar
|0
|0
|JS SolidTrade Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|JS Trädgårdsservice konkurssipesä
|170 Jomala
|0
|0
|Jstäd & Allservice Ab
|060 Finström
|0
|0
|JT Holding AB
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Judys Hantverk & Inredning Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Julius Sundbloms Minnesstiftelse sr
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Junior Chamber International Mariehamn rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Juridisk byrå Ken Lindberg Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Juridisk byrå Svante Fagerlund Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Juristbyrå Björkqvist & Björkqvist Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Jurmo bys samfällighet
|035 Brändö
|0
|0
|Jurmo Ungdomsförening r.f.
|035 Brändö
|0
|0
|Jurmo Vatten
|035 Brändö
|0
|0
|Just Consulting Ab
|076 Hammarland
|0
|0
|Justus bygg och montering Ab
|478 Maarianhamina
|0
|100
|Jägerströms Bilskrot Ab
|736 Saltvik
|0
|0
|Järsö-Nåtö Ungdoms- och hembygdsförening r.f.
|417 Lemland
|0
|0
|K A FRAKT AB ÅLAND
|076 Hammarland
|0
|0
|KAAS eco Service Ab
|295 Kumlinge
|0
|0
|KalÈns Ab
|043 Eckerö
|0
|0
|Kallas Consulting Ab
|941 Vårdö
|0
|0
|Kallas Stadskrog Ab
|941 Vårdö
|0
|0
|Kallsö bys fiskelag och samfällda
|062 Föglö
|0
|0
|KalmArena Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Kamomi Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|KANO Bygg Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Karateklubb Ogawa r.f.
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Karbovik Ab
|417 Lemland
|0
|0
|KaRe Edutainment Ab
|060 Finström
|0
|0
|Karlssons bygg och gräv Ab
|417 Lemland
|0
|0
|Karlssons Gräv Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Karlvillas Ab
|318 Kökar
|0
|0
|Karmatek Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Kastelholmsnejdens byalag rf
|771 Sund
|0
|0
|Kasvikens vattenandelslag
|060 Finström
|0
|100
|Katthjälpen rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|KEB Invest Ab
|035 Brändö
|0
|0
|Kent Saarinen AB
|170 Jomala
|0
|100
|KEO Rederi AB
|170 Jomala
|0
|0
|Khani Bita konkursbo
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Killnoise OY
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Kimona Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Kims Reklam & Lack Ab
|170 Jomala
|0
|0
|KK-huset i Mariehamn Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|KL Con Oy
|478 Maarianhamina
|0
|0
|KLAB Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Klaod Ab
|736 Saltvik
|0
|0
|Kleven Förvaltning Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Kloink Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Kläppen Ab
|035 Brändö
|0
|0
|KNK Turistservice Ab
|766 Sottunga
|0
|0
|Knut Åland Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Kobba Hoppers MC-veteranerna rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Kobba Klintars Vänner r.f.
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Kobbgrund Konsultbyrå Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Kock & Vin Ab
|060 Finström
|0
|0
|Kodarklubben r.f
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Kombo Åland Ab
|043 Eckerö
|0
|0
|Kombuchafabriken Åland Ab
|736 Saltvik
|0
|0
|Komfort Hus Ab
|076 Hammarland
|0
|0
|Kommunalförbundet för Ålands Miljöservice
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Kommunalstyrelsen i Föglö
|062 Föglö
|0
|0
|Kommunernas socialtjänst k.f.
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Kommunikationsinfrastruktur på Kökar Ab
|318 Kökar
|0
|0
|Kompani Nord Teaterförening rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Konsenshus Projekt Ab
|736 Saltvik
|0
|0
|Konsulthuset Åland Ab
|941 Vårdö
|0
|0
|Korniks Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Korsö Fiskelag
|035 Brändö
|0
|0
|KP-Engineering Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|KPMG Alandia Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Kraftnät Åland AB
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Kran Åland AB
|043 Eckerö
|0
|0
|Kranis Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Krigsveteranerna på Åland r.f.
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Krillem Ab
|771 Sund
|0
|0
|Krisgruppen rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Krisso Holding Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Kristina Janssons bokföring Ab
|736 Saltvik
|0
|0
|KRK-lnvest Ab
|736 Saltvik
|0
|0
|Krogstad Bro-byalag r.f.
|438 Lumparland
|0
|0
|Krokvik Invest Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Krutgubbarna Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Kulteater r.f.
|076 Hammarland
|0
|0
|Kulturfestival på Åland r.f.
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Kulturföreningen Katrina rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Kulturföreningen på riktigt rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Kulturföreningen Ström rf
|060 Finström
|0
|0
|Kulturföreningen Tunagården rf.
|060 Finström
|0
|0
|Kumlinge Andelshandel
|295 Kumlinge
|0
|0
|Kumlinge byalag rf.
|295 Kumlinge
|0
|0
|Kumlinge Fiskelag
|295 Kumlinge
|0
|0
|Kumlinge Forell Ab
|295 Kumlinge
|0
|0
|Kumlinge Fritid Ab
|295 Kumlinge
|0
|0
|Kumlinge Jaktvårdsförening
|295 Kumlinge
|0
|0
|Kumlinge kommun
|295 Kumlinge
|0
|0
|Kumlinge Ungdomsförening rf Sammanslutningen Oregistrerade Föreningen
|295 Kumlinge
|0
|0
|Kummelkobb Ab
|062 Föglö
|0
|0
|Kungshaga Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Kunskapens Hus på Lappo Ab
|035 Brändö
|0
|0
|KV Lackvård AB
|771 Sund
|0
|0
|Kvarnbo Gästhem Ab
|736 Saltvik
|0
|0
|Kvarnskärens Vind Ab
|295 Kumlinge
|0
|0
|Kvarnström & LundÈn Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|KVARS Ab/Oy
|170 Jomala
|0
|0
|KVP Investment Ab Oy
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Kyrkoby Byalag
|043 Eckerö
|0
|0
|Käringsunds Marina Ab
|043 Eckerö
|0
|0
|Kökar kommun
|318 Kökar
|0
|0
|Kökar skärgårdsbutik AB
|318 Kökar
|0
|0
|Kökar Ungdomsförening rf
|318 Kökar
|0
|0
|Kökarkultur rf
|318 Kökar
|0
|0
|Kökars Hembygdsförening rf
|318 Kökar
|0
|0
|Köket Restaurang & Catering Åland AB
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Köpbacka rum & servering AB
|318 Kökar
|0
|0
|LA.MI.AN Ab
|438 Lumparland
|0
|0
|Labatyd Ab
|060 Finström
|0
|0
|Ladyhus Ab
|438 Lumparland
|0
|0
|LadyTeam Mariehamn ishockey rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Lakehill Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Landskapet Ålands Pensionsfond
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Landskapet Ålands pensionsfond Fastighetsförvaltning Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|LANDSKAPSVETERINƒR’N Oy VetKarr Ab Ltd
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Lappböle/Sundby byars fiskelag
|771 Sund
|0
|0
|Lappo Handelslag
|035 Brändö
|0
|0
|Lappo Mekanik Ab
|035 Brändö
|0
|0
|Lappo sportfiskevatten Ab
|035 Brändö
|0
|0
|Lappo Ungdomsförening r.f.
|035 Brändö
|0
|0
|Lappoföretagarnas Fastighets Ab
|035 Brändö
|0
|0
|Laskea Consulting Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Lassa-Långnäs Föreningen Kyrkoby rf
|043 Eckerö
|0
|0
|Lax & Axberg Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|LCONT… Ab
|170 Jomala
|0
|0
|LE Bygg och Kakel Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Le-Sol Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Lead Invest Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Leakomatic Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Lease-e Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Leftorium AB
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Legasus Ab
|417 Lemland
|0
|0
|Lekland Åland Ab
|043 Eckerö
|0
|0
|Leksakshuset Lekia Åland Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|LekÅland Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Lemböte Fiskesamhällighet
|417 Lemland
|0
|0
|Lemeo Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Lemlands Idrottsförening r.f.
|417 Lemland
|0
|0
|Lemlands Jaktvårdsförening
|417 Lemland
|0
|0
|Lemlands kommun
|417 Lemland
|0
|0
|Lemlands Ungdomsförening rf
|417 Lemland
|0
|0
|Lenn-Invest Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Lenstopia AB
|478 Maarianhamina
|0
|100
|Lerita Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Leva BörMan Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Librico Ab
|417 Lemland
|0
|0
|Lifax Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Lillemor von Köhler Ålrit Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Lillkringlan Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|LiMiSaThree Ab
|043 Eckerö
|0
|0
|LinCap Ab
|076 Hammarland
|0
|0
|Lindan Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|LindÈnkonsult, Herbert LindÈn Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Lindholm & Lindholm Consulting AB
|295 Kumlinge
|0
|0
|Lindströms Fortune Ab
|060 Finström
|0
|0
|Lion Music Ab Ltd
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Lions Club Mariehamn r.f.
|478 Maarianhamina
|0
|0
|LIONS CLUB ÅLAND FREJA rf
|170 Jomala
|0
|0
|Lions Club Åland Södra r.f
|076 Hammarland
|0
|0
|Livskraft Ab
|170 Jomala
|0
|0
|LJ Trading Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|LKS ledarcoach Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|LNGMike Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Logen nr 34 Peter Ålänning av Finland I.O.O.F. rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Lokalkraft Leader Åland rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Lombardi Advisory Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Losdros Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Lotsberget Ab
|478 Maarianhamina
|0
|100
|Lu-Tec Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Lugn & Ro AB
|043 Eckerö
|0
|0
|Lumenvik Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Lumparby Fiskelag
|438 Lumparland
|0
|0
|LumparLab
|438 Lumparland
|0
|0
|Lumparland Lagret Ab
|438 Lumparland
|0
|0
|LUMPARLANDS JAKTVÅRDSFÖRENING
|438 Lumparland
|0
|0
|Lumparlands kommun
|438 Lumparland
|0
|0
|Lumparlands Såg Ab
|417 Lemland
|0
|0
|Lumparlands Ungdomsförening R. F.
|438 Lumparland
|0
|0
|Lumparsund Ab
|438 Lumparland
|0
|0
|Lundberg Engineering Oy
|060 Finström
|0
|0
|Lundberg Invest Ab
|060 Finström
|0
|0
|Lundqvist Rederiernas Pensionsstiftelse R S
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Lunmatic Ab
|170 Jomala
|0
|0
|LW Bränsletransport Ab
|170 Jomala
|0
|0
|LW Invest Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Lyyski Capital I Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Lyyski Holding Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Långvikens Stugor Ab
|060 Finström
|0
|1 250
|Läderbiten på Åland Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Löfö bys samfälligheter
|941 Vårdö
|0
|0
|M-Job Ab
|417 Lemland
|0
|0
|M.A.T-Fish Ab Oy
|062 Föglö
|0
|0
|MAAX Invest Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Mad Hatter Oy
|076 Hammarland
|0
|0
|Magenta ProForma AB
|060 Finström
|0
|0
|Magic Table Holding Ab
|318 Kökar
|0
|0
|Majanns Livs och Skor AB
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Majliden Ab
|318 Kökar
|0
|0
|Mammon-Invest Ab
|060 Finström
|0
|0
|Manna Invest Ab
|318 Kökar
|0
|100
|Mannerheimin Lastensuojeluliiton Maarianhaminan yhdistys ry
|478 Maarianhamina
|0
|0
|MansÈn Invest Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Manskören Åländska Sångare Mås rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|MAR Trading Ab L Perander
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Marby Byalag
|043 Eckerö
|0
|0
|Mare Invest Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Mariehamn Lawn-tennis Klubb rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Mariehamns Bilcenter Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Mariehamns Bygg & betong Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Mariehamns Centralantennaktiebolag
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Mariehamns Diakoniförening rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Mariehamns Församling
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Mariehamns Grönsaker Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Mariehamns Handelsagenturer Ab
|941 Vårdö
|0
|0
|Mariehamns Kvartetten rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Mariehamns Missionsförsamling r.f.
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Mariehamns Ord & Ton Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Mariehamns Pensionärsförening r.f.
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Mariehamns Spräng Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Mariehamns stad
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Mariehamns Strategiklubb rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Mariehamns Taxi Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Mariehamns Taxi Service Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Mariehamns Telefon Ab:s Pensionsstiftelse r.f.
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Mariehamns Tull
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Mariehamns Tvätt Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Mariehamns Ungdomsorkester r.f.
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Mariehem Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Mariehus Ab
|478 Maarianhamina
|0
|100
|Mariena Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Mariepark Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Mariepark Retail Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|MARILAW AB
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Marin & Industri-Teknik MK Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Marin och motorshoppen Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Marinbolaget Åland Ab
|060 Finström
|0
|0
|Marine Charging Point Ab Oy
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Marineparts Holding Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Marinlagret Möckelö Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Marjolar Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|MarPo Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Marskogens Ab
|060 Finström
|0
|0
|Martins Resor Ab
|736 Saltvik
|0
|0
|Marvik Partners Ab
|076 Hammarland
|0
|0
|MaSa Bygg AB
|170 Jomala
|0
|0
|Maskin-Import, Holger Sjöström Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Massage & Wellness Åland Ab
|065 Geta
|0
|0
|Mastberget Ab
|478 Maarianhamina
|0
|100
|Matbanken på Åland rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Matboden i Lumparland Ab
|438 Lumparland
|0
|0
|Matgrossisten Åland Ab
|417 Lemland
|0
|0
|Mathantverkare på Åland rf
|438 Lumparland
|0
|0
|Mattsson Holding Ab
|060 Finström
|0
|0
|Matverket Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Maxx Nauta Labore Ab
|170 Jomala
|0
|0
|MB Redovisning Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|MBS Maritime Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|MD Svets & Service Ab
|170 Jomala
|0
|0
|MeBoon AB
|060 Finström
|0
|0
|Mecona Ab
|043 Eckerö
|0
|0
|Medical Serve Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Medimar Scandinavia Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Megasize Reklam Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Mellangårds Service Ab
|060 Finström
|0
|0
|Melpal Trading Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|MentorMind Oy
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Mercedes Chokladfabrik Ab
|417 Lemland
|0
|0
|MERIDIANA eko ab
|295 Kumlinge
|0
|0
|MGB Fastigheter Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|MH Disponent & Konsult AB
|478 Maarianhamina
|0
|0
|MI-Data Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Milli & Molly Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Minerva Invest Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Miniatyrstadens Vänner rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Minimax Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Missionskyrkan på Åland
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Mitt Åland rf
|060 Finström
|0
|0
|MJ HOLMBORG AB
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Mjuk Invest Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|MKAB Holding Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|MKN-Invest Ab
|060 Finström
|0
|0
|MMEL Ab
|736 Saltvik
|0
|0
|Modebutiken Åland Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Moderat Samling för Åland rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Mojjen Ab
|043 Eckerö
|0
|0
|Monitor Management Consulting Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Monks Consulting Ab
|771 Sund
|0
|0
|Mor & Dotter Ab
|438 Lumparland
|0
|0
|Moss + Sea Ab
|295 Kumlinge
|0
|0
|Motax Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|MRH Entreprenad & Fastighets Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Mson Invest Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Mulingskär Ab
|941 Vårdö
|0
|0
|Murar Micke Ab
|043 Eckerö
|0
|0
|My Nordic Health Ab
|062 Föglö
|0
|0
|My Åland Ab Ltd
|065 Geta
|0
|0
|Måleri F. Blomberg AB
|076 Hammarland
|0
|0
|Måleri Jansson & Karlsson Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Mäklarhuset Åland Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Mätkonsult Åland Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Möckelö-Sviby byaförening rf
|170 Jomala
|0
|0
|Mörby samfällighet
|076 Hammarland
|0
|0
|Nabbens Vänner rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Natura Consult Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Navito Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|NCC Åland Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Nesklepp Ab
|318 Kökar
|0
|0
|Nikapack Ab
|035 Brändö
|0
|0
|Ning Food Ab
|060 Finström
|0
|0
|NiWi Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Nixons Ab
|170 Jomala
|0
|100
|Noatun Norra Distribution Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Nobel Fastigheter Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Noginvest AB
|318 Kökar
|0
|0
|Nonna Rina AB
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Nord Måleri Ab
|771 Sund
|0
|0
|Nordbergs Stugor Ab
|295 Kumlinge
|0
|0
|Nordchill Oy
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Nordens Institut på Åland
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Nordic Blues Sushi Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Nordic Blues Sushi Ab konkursbo
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Nordic Mold Tools Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Nordic Mystery Shopping Suomi Oy Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Nordic Nightmare Ab
|438 Lumparland
|0
|0
|Nordin’s AB
|043 Eckerö
|0
|0
|NORDIPOINT AB
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Nordisk Spisimport ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Nordiska Fastigheter Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Nordiskt Byggmaterial Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Nordiskt Material Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Nordmec Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Normapak Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Norra Lemlands älg jaktlag r.f
|417 Lemland
|0
|0
|Norra Ålands Avloppsvatten Ab
|060 Finström
|0
|0
|Norra Ålands Pensionärer rf
|060 Finström
|0
|100
|Norra Ålands utbildningsdistrikt kf.
|060 Finström
|0
|0
|Norrby samfällda land o vattenområden
|417 Lemland
|0
|0
|Norrböle Business Park Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Norrfjärden Ab
|035 Brändö
|0
|0
|Norrhavets Sjötransport Ab
|076 Hammarland
|0
|0
|Norrsjövikens Stugor Ab
|736 Saltvik
|0
|0
|Norrsken Fastigheter Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Norrö Ab
|060 Finström
|0
|0
|Notvikens Stugor & Camping Ab
|043 Eckerö
|0
|0
|Nova Alandia Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Nova Perch Ab
|035 Brändö
|0
|0
|Novamare Partners Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Noviembre AB
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Nunneberga Ab
|062 Föglö
|0
|0
|Nya Ålands Tidningsaktiebolag
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Nybonds i Krogstad rf
|438 Lumparland
|0
|0
|Nygatan12 Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Nygårds Sommarö AB
|062 Föglö
|0
|0
|Nyponax Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Nääs och Laby Fiskelag / Samfällighet
|736 Saltvik
|0
|0
|O3Rent Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Oasen boende- och vårdcenter k.f.
|170 Jomala
|0
|0
|Octego Ab
|736 Saltvik
|0
|0
|Odlingens Vänner rf.
|170 Jomala
|0
|0
|OJDA AB
|478 Maarianhamina
|0
|0
|OK Transport Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Olgat Ab
|318 Kökar
|0
|0
|Olivers Service Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Olles El Ab
|060 Finström
|0
|0
|Olofsnäs/Skinnarböle fiskesamfällighet
|065 Geta
|0
|0
|Omhulda AB
|736 Saltvik
|0
|0
|Op Handelspartner Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Open Water Brewery AB
|417 Lemland
|0
|0
|Opera Alandia Understödsförening r.f
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Operaföreningen JOEL rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Optimus Möbler Oy
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Orient Masala Ab
|170 Jomala
|0
|0
|OrientKitchen AB
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Orrön Energy Finland Oy
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Otto Finans Ab
|417 Lemland
|0
|0
|Owlhill Invest Ab
|170 Jomala
|0
|0
|OX2 Grönt Åland Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Oy Doratone Ab
|065 Geta
|0
|100
|Oy Långbrok Ab
|035 Brändö
|0
|100
|Oy Maniola Ab Ltd
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Oy MN-Nordina Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Oy Nimix Finland Ab
|043 Eckerö
|0
|0
|Oy Ohhoh Ab
|417 Lemland
|0
|0
|Oy Skinnars Ab
|318 Kökar
|0
|0
|Oy Trendum Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Oy Viking Tours Ruotsinmatkat – Sverigecenter Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Oy World Trade Brokers WTB Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|P Sjolund Invest Ab
|043 Eckerö
|0
|0
|PA Johansson Ab
|941 Vårdö
|0
|0
|Padelcenter Åland AB
|170 Jomala
|0
|0
|PalÈn Sam Kristian konkursbo
|170 Jomala
|0
|0
|Palm Fysioterapi AB
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Pandax Ab Ltd
|065 Geta
|0
|0
|Panzerprint International Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Parcatum Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Part In Properties Ab
|438 Lumparland
|0
|0
|Patina Åland Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Patriks Måleri Ab
|170 Jomala
|0
|100
|PB Hantverkarna Ab
|438 Lumparland
|0
|0
|Pectus 24 Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Pectus Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Pectus Consulting Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Pectus Invest Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Pecunia Control Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Pedago Interaktiv Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Peders Aplagård Ab
|318 Kökar
|0
|0
|Peters Bygg Ab
|318 Kökar
|0
|0
|Pettböle Vind Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Pihlajapuro Holding Oy Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Pikaia Ab
|295 Kumlinge
|0
|100
|Pinturas Ab
|736 Saltvik
|0
|0
|Pizza 24 AB
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Planbygg ab
|170 Jomala
|0
|0
|Plasto Holding Ab
|478 Maarianhamina
|0
|11 738
|PLAYCATION AB
|478 Maarianhamina
|0
|100
|PNM – Chipsters Oy
|478 Maarianhamina
|0
|0
|PNM Gourmet Oy
|035 Brändö
|0
|0
|PNM-Holding Oy
|035 Brändö
|0
|0
|Pocke P Ab
|295 Kumlinge
|0
|0
|POCKETHYLLAN FINLAND AB
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Point of Insight Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Pointblank Marketing Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Pointblank Retail Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Porko & Porko Business Consultants Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Power Club Åland rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Powerboat Åland rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|ppmClean Ab
|035 Brändö
|0
|0
|PR Byggnadsmaterial Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Premont Ab
|478 Maarianhamina
|0
|100
|Primabil Åland Ab
|478 Maarianhamina
|0
|100
|PrimaLube Ab
|478 Maarianhamina
|0
|100
|Prime Rehab Åland Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Producentansvar Åland Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Producenter Utan Fast Förbindelse (Puff) rf
|766 Sottunga
|0
|0
|Profinab Finland Oy
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Projektkonsult Åland Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Property & Racing Invest AB
|170 Jomala
|0
|0
|ProPolish Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|PUH Fastighetsförvaltning Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Pumped Hydro Storage Båtskär Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Punainen Omena Oy
|478 Maarianhamina
|0
|0
|PusselFamiljen rf Mariehamn
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Pålsböle nejdens byalag r.f.
|060 Finström
|0
|0
|Påsen Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|QOM Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Qpon Ab
|062 Föglö
|0
|0
|Quaestor Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Quentik Marine Ab
|060 Finström
|0
|0
|Qvadrat Bygg Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|R.Palmer Veterinärpraktik ab
|060 Finström
|0
|0
|Rafab Ab
|417 Lemland
|0
|0
|Raka Rör Investeringsaktiebolag
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Rakennusliiton osasto n:o 205 ry
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Rakinvestering Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ramslo Ab
|417 Lemland
|0
|0
|Rangsby och Lagmansby samfälda
|736 Saltvik
|0
|0
|RBS Värme Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|RCR Holding AB
|170 Jomala
|0
|0
|Reactive Group Oy
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Rebeccas Frisör & Fransstylist Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Rebeckalägret nr 6 Maria Nycklar I.O.O.F. rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|RECO Equestrian Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Rederi Ab Lillgaard
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Rederi Ab Skärgårdstrafik
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Rederi Ab Väderskär
|941 Vårdö
|0
|0
|Rederiaktiebolaget Gustaf Erikson
|478 Maarianhamina
|0
|150
|Refuture Ventures Ab, Mariehamn
|478 Maarianhamina
|0
|100
|Relining service AB
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Remus AB
|170 Jomala
|0
|0
|RenaHem Åland Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Rent & Invest Roiab Ab
|771 Sund
|0
|0
|Restaurang Glada Laxen Ab
|295 Kumlinge
|0
|0
|Restaurang Nautical Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Revisionsbyrå Erika Sjölund Ab
|438 Lumparland
|0
|0
|RIB-Kyl Ab
|736 Saltvik
|0
|0
|Ridklubben Sleipner r.f.
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Rimagården Ab
|771 Sund
|0
|0
|Ro-No Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Rob And Holding Ab
|736 Saltvik
|0
|0
|Robbans service Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Rock ’n Roll CafÈ Åland Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Rofast Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ronen Ab
|295 Kumlinge
|0
|0
|Rorsmannen Fastigheter Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Rosebo Konserv Ab
|417 Lemland
|0
|0
|Rosenbacken Ab
|941 Vårdö
|0
|0
|Rosenbergs Trafikskola Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Rosjö Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Rostedt Holding AB
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Roto construction Ab
|417 Lemland
|0
|0
|RoxIT Ab
|771 Sund
|0
|0
|RTS Trading Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Rundhusbyn Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Rundqvist Invest Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|RunicaPress AB
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Rustik Åland Ab
|295 Kumlinge
|0
|0
|Rustner Holding Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Rysskläpp AB
|318 Kökar
|0
|0
|Rädda Barnen på Åland rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Rädda Bertby VIKEN rf
|736 Saltvik
|0
|0
|Rädda Lumparn rf
|417 Lemland
|0
|0
|Röda Korset Saltviks avdelningen
|736 Saltvik
|0
|0
|Röde Orm Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|RÖF-Invest Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Rönnbackskär Ab
|318 Kökar
|0
|0
|Rörvik Stugby Ab
|065 Geta
|0
|100
|S-Crosskey Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Saarinen & Åkerblom Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|SafariFoto Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Saggö skärgårdsstiftelse sr
|736 Saltvik
|0
|0
|Sagulins Snickeri Ab
|478 Maarianhamina
|0
|100
|SAJ Instrument Ab
|170 Jomala
|0
|0
|SAL Fastigheter Ab
|478 Maarianhamina
|0
|100
|Sales Dynamic International Ab (S.D.I.)
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Sally Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Salt Konsthantverk Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|SALTVIKS JAKTVÅRDSFÖRENING
|736 Saltvik
|0
|0
|Saltviks kommun
|736 Saltvik
|0
|0
|Saltö Ab
|478 Maarianhamina
|0
|100
|Samba Media Group Ab
|417 Lemland
|0
|0
|Samfällda Norrbacka Hemman
|295 Kumlinge
|0
|0
|Samfälligheten för Ödkarby Sålis och Ovanåker Byar i Saltvik
|736 Saltvik
|0
|0
|Sanda Fastighets Ab
|062 Föglö
|0
|0
|Sandströms Fastighets Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Sandvik hällor AB
|318 Kökar
|0
|0
|Sandösunds Produkter Ab
|941 Vårdö
|0
|0
|Sanic CMJ Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|SAT Ab (Sjölund Arkitektur och Teknik Aktiebolag)
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Savantone Invest Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|SB Fastigheter Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|SC Capital Ab
|478 Maarianhamina
|0
|100
|SC Codefactory Ab
|062 Föglö
|0
|0
|Scandenergy Contracting Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Schuetten Consulting Ab Ltd
|771 Sund
|0
|0
|Scoutkåren Ålandsflickorna
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Sea Lines Services Finland Oy
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Sea Lines Shipping Finland Oy
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Sea Meadow AB
|736 Saltvik
|0
|0
|Seabris Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Seainvest Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|SeaSide Singers rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Segelföreningen Storbåten r.f.
|766 Sottunga
|0
|0
|Segeljaktsföreningen Alanta r.f
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Seglinge Andelshandel
|295 Kumlinge
|0
|0
|Seglinge Byalag rf
|295 Kumlinge
|0
|0
|Seglinge fiskelag och samfällda vatten
|295 Kumlinge
|0
|0
|Selecta Mariehamn Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Servacon Holding OY
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Servercontainer Nordic Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Servermapper Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Servicekompaniet Åland Ab
|417 Lemland
|0
|0
|Servicepunkten på Åland Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Servicetjänster Åland Ab
|417 Lemland
|0
|0
|Servios Åland Ab
|170 Jomala
|0
|0
|SG Capital Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|SH Ståhl Konsult Ab
|438 Lumparland
|0
|0
|Shanty Society Pommern rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|SHANTYGRUPPEN ROLLING HOME R.F
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Sharebook Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Shineschia Ab
|060 Finström
|0
|0
|Shipit Oy Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Sibby Fiskelag och samfällighet
|771 Sund
|0
|0
|Sigges Gräv Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Silfver Konsult Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Silverskär Ab
|736 Saltvik
|0
|0
|Silverstrand Ab
|417 Lemland
|0
|0
|Simka Ab
|295 Kumlinge
|0
|0
|Simskäla By Fiskelag
|941 Vårdö
|0
|0
|SindÈns bygg Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Sire Forest Ab Ltd
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Sire Securities Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Sisa Ab
|771 Sund
|0
|0
|Sixtens Grävtjänst Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Sjuksköterskeföreningen på Åland r.f.
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Sjöbackastigen Ab
|060 Finström
|0
|0
|Sjöbodskogens stugor Ab
|043 Eckerö
|0
|0
|Sjöboviken Ab
|065 Geta
|0
|0
|Sjöfararkapellet i Sjökvarteret r.f.
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Sjöstrand Förvaltning Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Sjöströms Bygg Ab
|060 Finström
|0
|0
|Sjöströms Gräv Ab
|043 Eckerö
|0
|0
|Sjöströms Gräv Ab konkursbo
|043 Eckerö
|0
|0
|SK8 Åland rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Skagul Invest Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Skapa Åland rf
|170 Jomala
|0
|0
|Skarpnåtö Hemgårdsförening rf
|076 Hammarland
|0
|0
|Skeppargården Pellas rf
|417 Lemland
|0
|0
|Skeppsföreningen ”Albanus” rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|SkoMax Ab
|170 Jomala
|0
|0
|SKUNK – skärgårdsungdomarnas intresseorganisation rf
|295 Kumlinge
|0
|0
|Sky Crest Europe Ab Ltd
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Skåhla rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Skärgårdsinvest Ab
|062 Föglö
|0
|0
|Skärgårdsliv ITiden Ab
|035 Brändö
|0
|0
|Skärgårdslängtan Föglö Wärdshus Ab
|062 Föglö
|0
|0
|Skärgårdsull Ab
|076 Hammarland
|0
|0
|Skördefestens vänner rf
|170 Jomala
|0
|0
|Skötbredan Ab
|035 Brändö
|0
|0
|SL MÅLERI AB
|170 Jomala
|0
|0
|Slateplex AB
|170 Jomala
|0
|0
|Släktgården Norrgårds rf
|417 Lemland
|0
|0
|Smakupplevelser på Åland AB
|043 Eckerö
|0
|0
|Smakverket Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Smart Holding Ab
|060 Finström
|0
|0
|SMVO AB
|170 Jomala
|0
|0
|Snaps Ab
|076 Hammarland
|0
|0
|Snax Ab
|478 Maarianhamina
|0
|100
|Snellman Investment Ab
|478 Maarianhamina
|0
|100
|Snickarboden Ab, Krister Lindberg
|170 Jomala
|0
|0
|Snäckö bys fiskelag
|065 Geta
|0
|0
|Snäckö hav & land AB
|065 Geta
|0
|0
|Socialmissionen på Åland rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Sofias Bokföring Ab
|170 Jomala
|0
|0
|SolarEq Ab
|170 Jomala
|0
|0
|SolarWave Alandia Ab
|043 Eckerö
|0
|0
|Solbacka bygg Ab
|043 Eckerö
|0
|0
|Solberget Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Solen Tours Oy Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Solhus Åland Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Solidcap Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Solliden AB
|417 Lemland
|0
|0
|Solpark Åland Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Solstrand Invest Ab
|736 Saltvik
|0
|0
|Solvik Fisk Ab – Solvikin Kala Oy
|065 Geta
|0
|0
|Solvik Stugor Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|SOLÖ-byalag r.f.
|736 Saltvik
|0
|0
|SOS Bilservice Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Sottunga Hembygdsförening r.f.
|766 Sottunga
|0
|0
|Sottunga Kommun
|766 Sottunga
|0
|0
|Sottunga Skärgårdsturism Ab
|766 Sottunga
|0
|0
|Specialistläkaren VKAB Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Spellby Ab
|736 Saltvik
|0
|0
|Sporres Ekoisolering & Bygg Ab
|076 Hammarland
|0
|0
|Sportdykarklubben Nautilus rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Sportkompaniet Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Sportula Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Spot the Orange Ab
|060 Finström
|0
|0
|Sprängarn Åland Ab
|771 Sund
|0
|0
|ST Fastigheter Ab
|478 Maarianhamina
|0
|150
|St Mårtenskören
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Stadsträdgården Holding Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Stall JoY’s Handikappridklubb rf
|076 Hammarland
|0
|0
|Stalldalen Ab
|736 Saltvik
|0
|0
|Stallhagen Ab
|060 Finström
|0
|0
|StallhagenUpplevelser Ab
|060 Finström
|0
|0
|Start Consulting Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Statens ämbetsverk på Åland
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Stekarn Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Stenbacken AB
|062 Föglö
|0
|0
|Stenius & Kalm AB
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Stenius AB
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Stenius AB konkursbo
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Stenkleven Ab
|062 Föglö
|0
|0
|Stenroos Investments Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Stentorpa Holding Ab
|736 Saltvik
|0
|0
|Stenudda Ab
|060 Finström
|0
|0
|Stiftelsen Edit och Levi Erikssons minnesfond sr
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Stiftelsen Emelia sr
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Stiftelsen för främjande av åländsk historisk forskning sr
|076 Hammarland
|0
|0
|Stiftelsen för Önningebymuseet sr
|170 Jomala
|0
|0
|Stiftelsen Hemmet sr
|417 Lemland
|0
|0
|Stiftelsen Hilda och Gustaf Eriksons samt Gustaf Adolf Eriksons understödsfond s
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Stiftelsen Mariehamns FBK sr
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Stiftelsen Norrskatan sr
|771 Sund
|0
|0
|Stiftelsen ReGeneration 2030 sr
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Stiftelsen Securitas sr
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Stiftelsen Åland Island Games 1991 sr
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Stiftelsen Ålands Cancerfond sr
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Stiftelsen Ålands Fotografiska Museum sr
|060 Finström
|0
|0
|Stiftelsen Ålands fredsinstitut sr
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Stiftelsen Ålands Jakt- och Fiskemuseum sr
|043 Eckerö
|0
|0
|Stiftelsen Ålands jord- och skogsbruksmuseum sr
|065 Geta
|0
|0
|Stiftelsen Ålands Sjöfartsmuseum sr
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Stiftelsen Ålands Vänner sr
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Stiftelsen Ålandsfonden för Östersjöns framtid sr
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Stig Byman Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Storbacka Invest Ab
|060 Finström
|0
|0
|Storby Fastighets Ab
|043 Eckerö
|0
|0
|Storby Vatten
|043 Eckerö
|0
|0
|Storeax Ab
|043 Eckerö
|0
|0
|Storklobb Ab
|062 Föglö
|0
|0
|Stormfast Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Storå Rör Åland Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Strandbaren Åland Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Strandbo Ab i Brändö
|035 Brändö
|0
|0
|Strandco Oy
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Strandin Ab
|736 Saltvik
|0
|0
|Strandnäs Hem och Skola rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Strandnäs Matbar och CafÈ Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Strandslingans Småbåtshamn andelslag
|170 Jomala
|0
|0
|Stråh Handelsträdgård Ab
|478 Maarianhamina
|0
|100
|Studio 11 Hår & Make Up Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Studio Wickström AB
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Studio Å Ab
|295 Kumlinge
|0
|0
|Studio Ö Aktiebolag
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Studio36 Interior & Design Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Stuga & ƒventyr Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Sture Carlsons stiftelse sr
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Stångskär Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|städpartio Oy
|170 Jomala
|0
|0
|Städsystem i Mariehamn Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Stödföreningen för Husbandet rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Stödföreningen för Ålands Jakt- och Fiskemuseum r.f.
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Stödföreningen för Ålands Operafestival rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Stödföreningen Ålands Barnfond rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Subsea – Åland Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Sund Kultur rf.
|771 Sund
|0
|0
|Sundbloms Såg Ab
|062 Föglö
|0
|0
|Sundets Bygg Ab
|771 Sund
|0
|0
|Sundets vatten, Ingmar Lindeman & Co
|771 Sund
|0
|0
|Sunds Frivilliga Brandkår rf
|771 Sund
|0
|0
|Sunds Företagarklubb rf
|771 Sund
|0
|0
|Sunds Idrottsförening r.f.
|771 Sund
|0
|0
|Sunds Jaktvårdsförening
|771 Sund
|0
|0
|Sunds kommun
|771 Sund
|0
|0
|Sunny Anna Travel & Tourism Management Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Susannes B & B, Hälsa & Utveckling Ab
|076 Hammarland
|0
|0
|Sushibiten i Mariehamn Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Sushifabriken Åland Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Svalan & Martofs Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Svartsmara By Samfällighet
|060 Finström
|0
|0
|Svea Invest Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Sven-Erik och Lena Holmbergs stiftelse sr
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Sviby Aviation Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Sviby Samfällt
|170 Jomala
|0
|0
|Svinö Byalag rf
|438 Lumparland
|0
|0
|Svinö Bys Vattensamfällighet
|438 Lumparland
|0
|0
|Svinö Fiskelag
|438 Lumparland
|0
|0
|SVS Åland Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Swingskeppet rf.
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Switor Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Syrrans Ab
|060 Finström
|0
|0
|Sångföreningen Triolen r.f.
|417 Lemland
|0
|0
|Sångvik rf
|736 Saltvik
|0
|0
|Sällskapet Bel Canto Alandia r.f.
|043 Eckerö
|0
|0
|Söderby Samfällda, Lemland
|417 Lemland
|0
|0
|Söderlunds Bok & Papper Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|SÖDERÅKERSVƒGENS ENSKILDA VƒG
|043 Eckerö
|0
|0
|Södra Finströms Byalag r.f.
|060 Finström
|0
|0
|Södra Labbholms vattenandelslag
|417 Lemland
|0
|0
|Södra Lemlands Marthaförening r.f.
|417 Lemland
|0
|0
|Södra Marsunds Fiskevårdsförening
|076 Hammarland
|0
|0
|Södra Vårdö Ungdomsförening Böljan r.f.
|941 Vårdö
|0
|0
|Södragatan26 Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|T-Trål Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Tacticus Ab Ltd
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Tai Chi föreningen Vita Tranan rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Takanoha Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Takvård Åland Ab
|736 Saltvik
|0
|0
|Tallbackens lager och fastighets Ab i Jomala
|170 Jomala
|0
|0
|Tallum Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Tandkliniken Pia Holmqvist Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|TARA Trading Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Taxibolaget 22100 Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|TB MARIN SERVICE AB
|478 Maarianhamina
|0
|0
|TBF-Fix Ab
|941 Vårdö
|0
|0
|TBL Brunnsborrning Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Tdl Sofia Sjölund Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Team Tactics Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Teaterföreningen Kuling r.f.
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Tec Green Holding Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Tech-Ax Ab
|060 Finström
|0
|0
|Techno Trade International Oy Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Tehys fackavdelning på Åland rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Teir Invest Ab
|060 Finström
|0
|0
|TEJ INVEST AB
|478 Maarianhamina
|0
|0
|TEMA rekreation och hälsa AB
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Tengsöda Fiskelag och samfällda
|736 Saltvik
|0
|0
|Tengsöda och Långbergsöda Byalag r.f.
|736 Saltvik
|0
|0
|Terrana Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|TextureWave AB
|170 Jomala
|0
|0
|Thyra Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ties Ab
|417 Lemland
|0
|0
|Tilgmann Oy Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Tindra Productions Ab
|736 Saltvik
|0
|0
|Tipitents AB
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Tjudö samfällda land o vattenområden
|060 Finström
|0
|0
|Tjänstemän vid Ålands landskapsförvaltning TÅLC rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Tm-tält & fix AB
|478 Maarianhamina
|0
|0
|TNTEC.AB
|076 Hammarland
|0
|0
|To Do Aland Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Todin Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Tolk AX Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Tom Häggblom Ab
|417 Lemland
|0
|0
|Tomsu Invest Ab
|065 Geta
|0
|0
|Tomte Gård Ab
|060 Finström
|0
|0
|Tonik Invest Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Tonys Gräv Ab
|060 Finström
|0
|0
|Tonårsbutiken Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Torbjörn Anderssons Pälsdjursfarm Ab
|170 Jomala
|0
|0
|ToRo Tug Ab
|417 Lemland
|0
|0
|ToRo Tug Holding Ab
|417 Lemland
|0
|0
|Torp Bys Fiskelag
|043 Eckerö
|0
|0
|Torparnas Byaförening rf
|043 Eckerö
|0
|0
|Torpbys Samfällighet
|043 Eckerö
|0
|0
|Torsholma Fisk och Grönsaker Ab
|035 Brändö
|0
|0
|Torsholma Ungdomsförening r.f.
|035 Brändö
|0
|0
|Trafikskola Spoof Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Transgroup Ab Ltd
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Transmar Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Tranvik Samfällighet
|771 Sund
|0
|0
|Tranviks Samfällda vattenområden
|771 Sund
|0
|0
|Trifolium Åland Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|True Automation Oy Ab
|478 Maarianhamina
|0
|100
|Trygginvest Ab
|478 Maarianhamina
|0
|900
|Träbiten Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Trädgårdsföreningen Mullvaden rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Träffpunkt Ungdom r.f.
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Trägo Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Träningsverket Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Träteknik Åland Ab
|736 Saltvik
|0
|0
|Tuna El& Bygg Ab
|060 Finström
|0
|0
|Turinvest Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Tuva Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Två Krögare Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Two sharp noses Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|U & B Byggpoolen Ab
|771 Sund
|0
|0
|UI Media Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ulfsby Gård Restaurang Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Ulmus Consulting Ab
|736 Saltvik
|0
|0
|Ung Resurs rf.
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ursprungsliv AB
|478 Maarianhamina
|0
|0
|UVB TMI Konsult Åland Ab
|417 Lemland
|0
|0
|V & D Service Ab
|771 Sund
|0
|0
|Valdemarsällskapet rf
|060 Finström
|0
|0
|Vargskärs byalagförening rf
|062 Föglö
|0
|0
|Vecte Ab
|478 Maarianhamina
|0
|150
|Vectra Energy Services Ab Ltd
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Vegamind Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|VeroMedia Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Vestan Holding Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Vestansunda Samfällda Land- och Vattenområde
|170 Jomala
|0
|0
|Vestergeta Vattensammanslutning
|065 Geta
|0
|0
|Vibbo Lax Ab
|941 Vårdö
|0
|0
|VICKSTROM CONSULTING AB
|170 Jomala
|0
|0
|Victory Invest Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Vikhan Projekt AB
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Viking Line Abp
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Vikingaåsens antennförening rf
|170 Jomala
|0
|0
|Viktor Crafts & Design Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Viktors smaker Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Villaro AB
|076 Hammarland
|0
|0
|Villes Byggservice Ab
|060 Finström
|0
|0
|Vincent Alandia Invest Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Vinnarskap Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Visit Åland rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Visor så in i Norden rf
|295 Kumlinge
|0
|0
|Vivakören rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Viztours Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Volontära Norden AB
|170 Jomala
|0
|0
|Vuxna på Stan rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|VVS Experten Åland Ab
|941 Vårdö
|0
|0
|VVS-Konsultbyrå Bo Berndtson Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Våffelrakan Ab
|076 Hammarland
|0
|0
|Vårdbolaget Futurum Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Vårdö Båtvarv Ab
|941 Vårdö
|0
|0
|Vårdö Församling
|941 Vårdö
|0
|0
|Vårdö Idrottskamrater r.f.
|941 Vårdö
|0
|0
|Vårdö jaktvårdsförening
|941 Vårdö
|0
|0
|Vårdö kommun
|941 Vårdö
|0
|0
|Vårdö Marthaförening r.f.
|941 Vårdö
|0
|0
|Vårdö Närbutik Ab
|941 Vårdö
|0
|0
|Vårdöby Fiskelag
|941 Vårdö
|0
|0
|Väderudden Ab
|035 Brändö
|0
|0
|Väglaget Storskäret
|170 Jomala
|0
|0
|Västerro Ab
|417 Lemland
|0
|0
|Västervik-Trading Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Västra Saltviks Frivilliga Brand- och Räddningskår rf
|736 Saltvik
|0
|0
|Västra Saltviks Väl r.f.
|736 Saltvik
|0
|0
|Västra Sunds Marthaförening r.f.
|771 Sund
|0
|0
|Västra Sunds Vatten
|771 Sund
|0
|0
|Waldorf Åland r.f
|478 Maarianhamina
|0
|0
|wellComing Ab
|736 Saltvik
|0
|0
|WEMARIN AB
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Wessingsboda bys fiskelag och samfällda
|417 Lemland
|0
|0
|Westanträsk bys samfällda landområden
|060 Finström
|0
|0
|Westerberg Trading Oy
|478 Maarianhamina
|0
|100
|Wickströms Optik Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Widmans Betong Ab
|736 Saltvik
|0
|0
|Wiklund Management Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Wiklöf Holding Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Wiklöv & Lundqvist Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Wilu Ab
|438 Lumparland
|0
|0
|Windjammer Media Ab
|736 Saltvik
|0
|0
|WiPa Invest Åland Ab
|417 Lemland
|0
|0
|WL – Åland AB
|478 Maarianhamina
|0
|0
|WMP Capital Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Worklandia Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|WZ Viktualier Ab
|478 Maarianhamina
|0
|100
|WZ Viktualier Ab Konkursbo
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Wårdö Handels Ab
|941 Vårdö
|0
|0
|Wårdö Kulturförening RF
|941 Vårdö
|0
|0
|Wårdö Kulturstiftelse sr
|941 Vårdö
|0
|0
|Xmont Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|YEPP AGENCY AB
|060 Finström
|0
|0
|Yoga Samprema Ab
|060 Finström
|0
|0
|YOMA Ab
|076 Hammarland
|0
|0
|Yourex Finland OY
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ytterby Byalag
|170 Jomala
|0
|0
|Ytterst Ab
|318 Kökar
|0
|0
|Zenit Syd Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Zetterström Racing & Media Ab Ltd
|170 Jomala
|0
|0
|Åda Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|ÅHG Holding Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Åkeri L. Gustavsson Ab
|062 Föglö
|0
|0
|Åkeri Söderström & Karlsson Ab
|438 Lumparland
|0
|0
|Åland Action Art rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Åland Autismspektrumförening r.f.
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Åland Consulting Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Åland Consulting Ab konkursbo
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Åland Distillery Ab
|771 Sund
|0
|0
|Åland Event Ab
|043 Eckerö
|0
|0
|Åland expeditions Ab Oy
|736 Saltvik
|0
|0
|Åland Invest ab
|170 Jomala
|0
|0
|Åland Jazz rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Åland lslamik Och Kulturell Föreningen rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Åland Orcas rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Åland Quality Living Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|ÅLAND RING – ÅLAND MOTOR EVENTS AB
|043 Eckerö
|0
|0
|Åland Unique AB
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Åland United
|417 Lemland
|0
|0
|Åland Yachts Ab
|438 Lumparland
|0
|0
|Ålands Aktiesparare rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ålands Alltjänst Ab
|076 Hammarland
|0
|0
|Ålands amatörastronomer rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ålands Apoteks Produkter Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ålands Barnmorskeförening rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ålands Bemanning och Transport AB
|076 Hammarland
|0
|0
|Ålands Bemanning och Transport AB konkursbo
|076 Hammarland
|0
|0
|Ålands Betodlareförening r.f.
|060 Finström
|0
|0
|Ålands Betonghus Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Ålands Bil & Maskin Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Ålands Bil & Plåt Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ålands Bil o Delar Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Ålands Biljardklubb rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ålands Biodlarförening rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ålands Björntjänster Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ålands Bokföring Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ålands Bostadsrättsförening
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ålands Botjänst Ab
|076 Hammarland
|0
|0
|Ålands Brand- och Räddningsförbund rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ålands Brukarförening rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ålands Bruks- och Sällskapshundklubb r.f.
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ålands Bygg Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ålands Bönetjänst rf
|417 Lemland
|0
|0
|Ålands Cancerförening r.f
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ålands centrum för självstyrt lärande rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ålands Curling AB
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ålands Curlingklubb rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ålands djurskyddsförening rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ålands Ekonomikonsult Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ålands Elab Aktiebolag
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ålands Elandelslag
|170 Jomala
|0
|0
|Ålands Eltekniska Förening r.f.
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ålands Energi- och Sjöfartstekniska Förening ÅESF rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ålands Fackliga Semesterorganisation r.f.
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ålands Fackskollärare rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ålands Fastighets Ab
|060 Finström
|0
|521
|Ålands Fastighetskonsult Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ålands feministparaply
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ålands Fiskare rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ålands Fiskevårdsförening rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ålands Fiskodlarförening r.f.
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ålands Floristerna Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ålands Folkdräkts- och Kulturförening
|170 Jomala
|0
|0
|Ålands folkrederi aktiebolag
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ålands Fountainhouse förening rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ålands Frimärkssamlarförening rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ålands Frukt- och Bärodlarförening rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ålands Fågelskyddsförening r.f
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ålands Fåravelsförening rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ålands Färg & Tapet Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ålands företagshälsovård
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ålands Försäkringar Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ålands Garveri aktiebolag
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ålands Golfklubb rf
|771 Sund
|0
|0
|Ålands Handelskammare rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ålands Handikappförbund r.f.
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ålands Hematologi- och Onkologicentrum Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ålands Hemgårdsförbund rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ålands Hudvårdscenter Ab
|438 Lumparland
|0
|0
|Ålands Hushållningssällskap rf
|170 Jomala
|0
|0
|Ålands Hälso- och Sjukvård
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ålands HälsoAlternativ rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ålands Hästsportsförening rf.
|060 Finström
|0
|0
|Ålands Idrottscenter AB
|060 Finström
|0
|0
|Ålands Industri Arbetare rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ålands Investerings Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ålands Ishockeydomare rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ålands Klätterklubb rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ålands Kommunförbund
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ålands Kontrollförening rf
|060 Finström
|0
|0
|Ålands Kraftsportklubb r.f.
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ålands krematorie- och minneslundsförening rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|ÅLANDS KULTURFRƒMJANDE R.F
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ålands kulturstiftelse sr
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ålands Landskapsregering
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ålands Ljud & Ljus Teknik Ab
|170 Jomala
|0
|0
|Ålands Lärarförening rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ålands Marin-Fisk Ab
|295 Kumlinge
|0
|0
|Ålands Marinhistoriska Sällskap rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ålands Media Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ålands Miljö och Ekoisolering Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ålands Motorcompany Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ålands Motorklubb r.f.
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ålands Musik-Shop Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ålands Mångkulturella förening rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ålands Natur och Miljö r.f.
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ålands Nautical Club r.f.
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ålands Näringslivs Servicebolag Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ålands OK Service Ab
|771 Sund
|0
|0
|Ålands organiserade fiskeguider rf
|170 Jomala
|0
|100
|Ålands plåt & ventilationsteknik Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ålands Polisförening r.f.
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ålands Producentförbund r.f.
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ålands Psykologförening rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ålands Radio och Tv Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ålands Radioamatörer rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ålands Retrieverförening rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ålands ridkonstförening rf
|736 Saltvik
|0
|0
|Ålands Räddningshundsklubb rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ålands Scoutdistrikt
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ålands Seminförening r.f.
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ålands Sjöfartsläroverks Nautiska Elevförbund rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ålands Sjöräddningssällskap rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ålands Sjötransporter AB
|417 Lemland
|0
|0
|Ålands Skeppsbefälhavare-Förening r.f.
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ålands Skogsvårdsförening rf
|060 Finström
|0
|0
|Ålands Skogsägare Andelslag
|060 Finström
|0
|0
|Ålands Skötbåtsförening rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ålands Slöjd och Konsthantverk rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ålands Specialpedagogiska förening r.f.
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ålands Sportskytteförening rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ålands Spränglager Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ålands Symfoniorkesterförening rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ålands Sång- och Musikförbund rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|ÅLANDS TEKNIKKLUSTER RF
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ålands Telefonandelslag
|170 Jomala
|0
|0
|Ålands Telehistoriska förening rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ålands Tomtplanering A.b.
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ålands Trafikskolornas förening rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ålands Trivselväxter Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ålands Utemiljö Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ålands Utvecklings Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ålands Veteran traktorklubb rf
|170 Jomala
|0
|0
|Ålands Viltvårdare r.f
|438 Lumparland
|0
|0
|Ålands Vindenergi Andelslag
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ålands Vårdförbund
|060 Finström
|0
|0
|Ålands Yrkesbilägarförening Åybf rf
|170 Jomala
|0
|0
|Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ålandsbanken Abps Pensionsstiftelse Rs
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ålandsbanken Fonder III Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ålandsbanken Fonder IV Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ålandsbanken Merituuli I Syöttörahasto GP Oy
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ålandsbanken Merituuli I Syöttörahasto LP Oy
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ålandsbostäder Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ålandstryckeriet Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Ålclean Åland Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Åländsk Demokrati
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Åländsk Demokrati rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Åländska hbt-föreningen Regnbågsfyren rf
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Åländska Hem Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Åländska IT-lösningar Ab (AITL)
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Åsbacka Fastigheter Ab
|076 Hammarland
|0
|0
|Öfverboda fiskelag och samfällda
|318 Kökar
|0
|0
|Öke Stugby Ab
|060 Finström
|0
|0
|Önningeby Hembygdsförening rf
|170 Jomala
|0
|0
|Önningebymuseets vänner rf
|170 Jomala
|0
|0
|Öppet Åland Ab
|417 Lemland
|0
|0
|Östan Konsult Ab
|736 Saltvik
|0
|0
|Österbygge naturskyddsförening r.f
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Östersocknens Byalag r.f.
|062 Föglö
|0
|0
|Östra Saltviks Frivilliga Brandkår rf
|736 Saltvik
|0
|0
|Östra Saltviks Ungdomsförening r.f.
|736 Saltvik
|0
|0
|Överbacka Ab
|043 Eckerö
|0
|0
|Övernäsgården Ab
|478 Maarianhamina
|0
|0
|Överängs Kvarn Ab
|736 Saltvik
|0
|0