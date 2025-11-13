66 miljoner i samfundsskatt från Åland ifjol – vi har hela listan

14:52 torsdag, 13 november, 2025
    Åländska företag och föreningar betalade sammanlagt 66,5 miljoner i samfundsskatt år 2024. Här kan du söka bland dem alla!

    Eftersom listorna är hämtade från Skatteförvaltningen är vissa ortsnamn på finska. Siffrorna framför ortsnamnen är kommunkoder.

    Bolag/förening Beskattningskommun Beskattningsbar inkomst Debiterade skatter
    Ålandsbanken Abp 478 Maarianhamina 68 532 545 9 048 398
    Orkla Suomi Finland Oy Ab 478 Maarianhamina 40 827 309 8 168 462
    Lundquist Shipping Company Limited Utlandsregistrerat 23 986 455 4 800 291
    Ångfartygs Aktiebolaget Alfa 478 Maarianhamina 21 965 913 4 396 183
    Shinobu Shipping Company Limited Utlandsregistrerat 18 517 237 3 706 447
    Rederiaktiebolaget Eckerö 043 Eckerö 18 084 880 3 619 976
    Rederiaktiebolaget Hildegaard 478 Maarianhamina 16 832 822 3 369 564
    Ålandsbanken Fondbolag Ab 478 Maarianhamina 11 919 136 2 360 780
    Colorant Chromatics Ab 736 Saltvik 9 089 226 1 820 845
    Alandia Försäkring Abp 478 Maarianhamina 8 862 605 1 744 081
    Andelsbanken för Åland 478 Maarianhamina 7 459 352 1 494 870
    Ålands Skärgårdsrederi Ab 295 Kumlinge 7 112 489 1 425 498
    Eriksson Bygg Ab 478 Maarianhamina 4 575 594 918 119
    Brändö Lax Ab 035 Brändö 4 448 242 892 648
    North Sea Shuttle Company Limited Utlandsregistrerat 3 629 575 728 915
    Trivsel Ab 170 Jomala 3 205 295 644 059
    Nordic Trout Ab 062 Föglö 2 596 077 522 215
    Rafael Investering Ab 478 Maarianhamina 2 348 289 404 407
    Ålands Penningautomatförening 478 Maarianhamina 2 250 568 453 114
    Optinova Godby Ab 060 Finström 1 945 569 392 114
    Ålands Telekommunikation Ab 478 Maarianhamina 1 835 257 370 051
    Mariehamns Energi Ab 478 Maarianhamina 1 756 555 354 311
    Ab Mariehamns Parti 478 Maarianhamina 1 689 723 340 945
    Optinova Holding Ab 478 Maarianhamina 1 562 499 242 750
    Varuboden på Åland Ab 170 Jomala 1 399 375 282 875
    Ab Samseglingsagenturen 478 Maarianhamina 1 255 049 226 300
    PAF-Consulting Abp 170 Jomala 1 249 702 252 940
    Holmbergs fastighets Ab 478 Maarianhamina 1 123 806 204 279
    Carl Rundberg Ab 170 Jomala 1 081 121 219 224
    Optinova Jomala Ab 170 Jomala 933 642 189 728
    Mariehamns Telefon Ab 478 Maarianhamina 904 141 183 828
    Aktiebolaget Svenpab 478 Maarianhamina 892 721 119 908
    Hugoil ab 478 Maarianhamina 889 460 157 090
    Carinita Ab 076 Hammarland 788 212 153 035
    Harrys El Ab 478 Maarianhamina 776 890 158 062
    ViskoTeepak Holding Ab Ltd 478 Maarianhamina 756 095 153 830
    Crosskey Banking Solutions Ab Ltd 478 Maarianhamina 707 162 143 873
    Ab Mathias Eriksson 478 Maarianhamina 664 639 135 219
    Cityläkarna Mariehamn Ab 478 Maarianhamina 661 985 134 679
    Ålands VVS-Kylcenter Ab 478 Maarianhamina 657 538 131 976
    Mariehamns Bioenergi Ab 478 Maarianhamina 656 997 133 664
    CL Group Ab 478 Maarianhamina 627 447 127 650
    Park Alandia Hotell Ab 478 Maarianhamina 610 422 122 164
    Fastighetsaktiebolaget Torggatan 6 i Mariehamn 478 Maarianhamina 587 881 119 599
    J & L Shipping Ab 478 Maarianhamina 576 565 117 296
    Åland Hotel Group ÅHG Ab 478 Maarianhamina 560 308 113 988
    HP Kyla & Värme Ab 478 Maarianhamina 548 066 111 496
    Berndtsson Invest Åland Ab 060 Finström 532 674 106 926
    Baltic Group Ab 478 Maarianhamina 513 878 101 726
    Holmbergs Ab 478 Maarianhamina 511 483 104 052
    Ålands Tidnings-Tryckeri Aktiebolag 478 Maarianhamina 480 996 97 848
    Miro-Transport Ab 170 Jomala 471 954 96 008
    Solel Åland Ab 478 Maarianhamina 471 933 96 003
    Byggpartner Åland Ab 170 Jomala 457 264 93 018
    Varggropens Sand Ab 076 Hammarland 450 152 91 571
    Husell Invest AB 478 Maarianhamina 447 432 67 972
    Investment Ab Karvik 478 Maarianhamina 447 414 20 953
    JANKI AB 771 Sund 447 044 90 938
    Långnäs hamn Ab 438 Lumparland 444 327 90 386
    Evolver Investment Group Ab 478 Maarianhamina 436 680 88 829
    Oy ViskoTeepak Ab 478 Maarianhamina 424 123 86 274
    EL & LJUS experten Åland Ab 417 Lemland 418 043 85 037
    Svinryggens Deponi Ab 170 Jomala 417 597 84 946
    Flisö Fisk Ab 062 Föglö 408 319 83 058
    Ålands Skogsindustrier Ab 060 Finström 401 819 81 735
    Ålands Schakt Ab 478 Maarianhamina 386 074 78 531
    Trean ab 478 Maarianhamina 384 269 76 272
    Moma Ab 478 Maarianhamina 378 015 71 055
    Mariehamns hamn Ab 478 Maarianhamina 374 658 76 208
    Mariannes Tandklinik AB 478 Maarianhamina 374 406 75 885
    Consilia Solutions Holding Ab 478 Maarianhamina 373 762 76 026
    Rundbergs Bil & Service Ab 478 Maarianhamina 368 076 74 868
    Gjut och Betong Investeringsaktiebolag 478 Maarianhamina 367 985 68 378
    Hags Ab 478 Maarianhamina 366 538 69 613
    BEWE Commerce Ab 478 Maarianhamina 354 116 63 332
    Järsö Invest Ab 478 Maarianhamina 340 556 69 268
    Investmentbolaget Torggatan 14 Ab 478 Maarianhamina 340 552 69 267
    Tenala Invest Ab 478 Maarianhamina 340 550 69 267
    Tenala Buccaneers Ab 478 Maarianhamina 340 549 69 267
    Hjortö Invest Ab 478 Maarianhamina 339 589 69 071
    Ålands Apoteksvaror Ab 478 Maarianhamina 339 027 68 957
    Åkeri Per-Erik Mattsson Ab 060 Finström 338 843 66 248
    W.J. Dahlman Ab 478 Maarianhamina 335 088 68 155
    Åland Post Ab 170 Jomala 332 050 67 537
    Mariehamns Elementbyggen Ab 170 Jomala 315 572 64 184
    Ålands Trålfiske Ab 478 Maarianhamina 309 940 63 038
    Allbygg Ab 478 Maarianhamina 308 746 62 795
    MT Casino Ab 478 Maarianhamina 307 074 62 038
    Ålbiocom Ab 771 Sund 305 387 62 102
    Föglö Invest Ab 062 Föglö 303 247 51 542
    Silva Capital Ab 170 Jomala 302 602 60 440
    Alandia Tech Trade Ab 478 Maarianhamina 295 762 60 153
    Ahlsell Åland Ab 170 Jomala 286 534 58 275
    Flygfyrens Stållager Ab 170 Jomala 285 168 57 997
    AMT Fish Ab 062 Föglö 273 685 50 054
    BBM Consulting Ab 478 Maarianhamina 272 870 55 494
    All-Mek Ab 478 Maarianhamina 268 071 54 517
    Oy Trailer-Link Ab 478 Maarianhamina 266 048 53 828
    Fastighetsbyrå Karlsson Ab 478 Maarianhamina 265 053 49 990
    HB-Handels Ab 478 Maarianhamina 263 563 53 600
    Ålands Trädgårdshall Andelslag 170 Jomala 258 000 52 468
    DAX Trading Ab 478 Maarianhamina 257 494 52 365
    Siljan Konsult Ab 170 Jomala 252 938 51 438
    Tvåan ab 478 Maarianhamina 252 618 51 334
    Mike Alpha Ab 478 Maarianhamina 251 774 51 201
    Mike Charlie Ab 478 Maarianhamina 251 774 51 201
    Baltic Capital Ab 478 Maarianhamina 251 561 43 953
    Fastighetsaktiebolaget Klintens Servicecenter i Mariehamn 478 Maarianhamina 245 718 48 326
    KG Transport och Gräv Ab 060 Finström 245 000 62 073
    Storgårds lantbruk Ab 736 Saltvik 241 616 49 134
    Begravningsbyrå Nocturne Ab 478 Maarianhamina 240 843 48 977
    Ålands Företagsbyrå Ab 478 Maarianhamina 234 316 47 648
    Bo-Bil Ab Mariehamn 478 Maarianhamina 233 497 46 718
    Horsvik Ab 766 Sottunga 227 935 44 796
    Divaltium Ab 170 Jomala 227 489 42 906
    Canard Ab 478 Maarianhamina 227 167 46 193
    H-Fastigheter Ab 478 Maarianhamina 225 295 42 755
    Iwa CafÈ & Mat Ab 170 Jomala 222 655 45 275
    Fastighets Ab Atum 478 Maarianhamina 218 819 44 495
    Revisa Ab 170 Jomala 216 722 44 068
    Lindström Åland Ab 478 Maarianhamina 216 360 43 994
    Zero Ventures Ab 478 Maarianhamina 216 053 43 932
    Byggkontroll Åland Ab 478 Maarianhamina 210 329 42 767
    BLOMSTRINGE AB 170 Jomala 207 757 42 244
    F-Fast Ab 478 Maarianhamina 206 311 41 949
    Alandia Security Ab 478 Maarianhamina 205 400 40 888
    AXrent Ab 478 Maarianhamina 204 553 41 592
    Prompt ab 478 Maarianhamina 203 062 39 429
    Klintens Schakt Ab 478 Maarianhamina 199 994 40 664
    Alandia All Tech Ab 170 Jomala 197 245 40 104
    OX2 Åland Ab 478 Maarianhamina 192 356 39 110
    Hermans & Revisorernas Ab 478 Maarianhamina 190 777 38 788
    DKCO Advokatbyrå Ab 478 Maarianhamina 184 855 37 583
    Advokatbyrå Carlsson Wingert Ab 478 Maarianhamina 183 238 37 254
    Storfjärdens Fisk Ab 043 Eckerö 182 689 37 142
    Abra automation Ab 478 Maarianhamina 182 306 37 064
    Qurera AB 478 Maarianhamina 181 549 36 910
    JK Seasalt Oy 766 Sottunga 179 535 36 500
    Mike Bravo Ab 478 Maarianhamina 176 715 35 926
    November Sierra Ab 478 Maarianhamina 176 715 35 926
    Guld Viva Ab 478 Maarianhamina 176 034 35 888
    Föglöbutiken Ab 062 Föglö 173 542 35 281
    Evolver Equity Ab 478 Maarianhamina 172 794 35 129
    Prosapia Ab 478 Maarianhamina 172 176 32 256
    Mariehamns Bilhall Ab 478 Maarianhamina 169 681 34 495
    Niska Export Ab 478 Maarianhamina 165 141 33 571
    Fastighets Ab Norrböle 478 Maarianhamina 163 531 32 706
    Mariehamns Motorcompany Holding Ab 478 Maarianhamina 163 332 33 203
    Godbyläkarna AB 060 Finström 157 695 32 056
    Byggträ, U. Simons Ab 478 Maarianhamina 157 195 31 954
    Ålands Fordonsskadecenter Ab 478 Maarianhamina 157 135 31 942
    Inter Handling Åland Ab 478 Maarianhamina 155 744 31 659
    Bäck Advokatbyrå Ab – Bäck Asianajotoimisto Oy 170 Jomala 153 952 31 294
    Hugo Andersson Ab 076 Hammarland 153 797 31 263
    MARIEHAMNS ELKONSULT Ab 170 Jomala 152 722 30 432
    Alandia Air Ab 478 Maarianhamina 149 939 30 478
    Fina Fisken Åland Ab 170 Jomala 149 229 30 333
    Västra Hamnens Restaurangdrift Ab 478 Maarianhamina 147 764 30 035
    Vibb Ab 478 Maarianhamina 146 069 29 690
    Björnviken Holding Ab 043 Eckerö 141 417 26 770
    Ålands Lås & Säkerhet Ab 478 Maarianhamina 140 727 28 603
    Godby Shipping Ab 478 Maarianhamina 140 507 28 558
    Arkitektbyrå Tiina Holmberg Ab 478 Maarianhamina 137 037 27 852
    BI Solutions AB 478 Maarianhamina 136 350 27 712
    Mariehamns Tryckeri Ab 478 Maarianhamina 136 006 27 642
    Alandia Investment Center Ab 478 Maarianhamina 135 910 27 623
    Kalmers Ab 478 Maarianhamina 135 475 27 534
    Mariehamns Kontorsmaskiner Ab 478 Maarianhamina 134 046 27 243
    JFS El & Energi Ab 062 Föglö 132 615 26 952
    HOT Hjälpmedel & Ortopedisk Teknik Ab 478 Maarianhamina 131 284 26 681
    A1K PARTNERS AB 478 Maarianhamina 129 254 26 268
    Rollic Ab 478 Maarianhamina 128 325 26 079
    Apollo Space Coordination AB 060 Finström 126 908 25 791
    Bedris Måleri & Bygg Ab 478 Maarianhamina 126 085 25 623
    Kalmers Meko Ab 478 Maarianhamina 125 014 25 405
    Byggfirma Christer Gustavsson Ab 478 Maarianhamina 124 872 25 376
    Axtours.ax Ab 478 Maarianhamina 124 020 25 203
    Granna Ab 060 Finström 119 530 23 945
    AXrent Lager Holding Ab 478 Maarianhamina 118 682 24 117
    Åkeri Jan Widman Ab 076 Hammarland 118 565 24 093
    GA Bygg Ab 417 Lemland 116 292 23 630
    SuomiVita Oy 170 Jomala 116 031 23 577
    Oy MakMik Ab 478 Maarianhamina 115 701 16 499
    Ålands Turisminvest Ab 043 Eckerö 115 630 23 496
    Jade Holding AB 766 Sottunga 113 385 23 039
    Ålands Tandvård Ab 478 Maarianhamina 112 134 22 784
    Eckerö Linjen Ab 043 Eckerö 111 552 17 144
    Knegar’n Ab 478 Maarianhamina 111 345 22 624
    Landskapets fastighetsverk 478 Maarianhamina 111 180 5 270
    Hjortö stugor & stockhus Ab 736 Saltvik 110 829 22 519
    Mickos’s RitateljÈ & Arkitektstudio Ab 478 Maarianhamina 108 529 22 051
    Inred Ab 478 Maarianhamina 107 374 21 390
    REP VVS AB 170 Jomala 107 200 21 780
    Elidma Ab 478 Maarianhamina 105 770 21 489
    Woiva AB 060 Finström 105 327 21 399
    PBKonsult Ab 478 Maarianhamina 103 616 21 051
    Sandströms Bygg Ab 170 Jomala 102 371 20 798
    Wåge & Co Ab 478 Maarianhamina 101 890 20 271
    Brändö Andelshandel 035 Brändö 101 784 20 678
    Ab Matdivisionen 478 Maarianhamina 100 158 20 347
    Ulvbane Ab 736 Saltvik 100 000 25 315
    Karlssons Schakt & Transport Ab 170 Jomala 99 334 20 180
    Fastighets Ab Strandgatan 23 i Mariehamn 478 Maarianhamina 99 049 20 122
    Mariehamns Seglarförening rf 478 Maarianhamina 98 527 14 933
    Scandibygg Ab 478 Maarianhamina 98 349 19 979
    Bamböle Skog Ab 060 Finström 98 303 19 661
    BEVSMART Ab 478 Maarianhamina 98 039 19 916
    Terminal Ab Mariehamn 478 Maarianhamina 97 662 16 483
    Klintens kontors- och industrifastigheter Ab 478 Maarianhamina 97 329 19 466
    Vind AX Ab 043 Eckerö 97 145 19 734
    Bomec Åland Ab 060 Finström 95 925 19 486
    Ronnys-Mek Ab 736 Saltvik 95 306 19 360
    Ålands Persienn Ab 170 Jomala 94 875 19 272
    AL MARE CONSULTING AB 478 Maarianhamina 94 691 19 235
    Emiraten ab 170 Jomala 93 771 19 047
    Lisco Bok och Papper Ab 478 Maarianhamina 93 123 18 916
    Apollonia Operations AB 060 Finström 92 451 18 779
    Ålands Vatten Ab 170 Jomala 91 333 18 551
    Audiotrade Åland Ab 478 Maarianhamina 91 311 18 647
    Baltic Bygg Alandia Ab 170 Jomala 91 076 18 499
    S-Z Dental Ab 478 Maarianhamina 90 023 18 285
    Haglund Holding Ab 478 Maarianhamina 89 702 18 219
    Bra Möbler på Åland Ab 478 Maarianhamina 89 564 18 191
    Ålandsbaronen Ab 478 Maarianhamina 89 212 18 120
    Karlssons Kiropraktor Klinik Ab 478 Maarianhamina 89 150 17 715
    Komulainens Bygg & Entreprenad Ab 060 Finström 88 481 17 971
    Be Ro Ma Ab 478 Maarianhamina 87 320 15 681
    Byggservice Vårdö Ab 941 Vårdö 86 701 17 609
    Matligan Ab 478 Maarianhamina 86 352 17 538
    Norrut Åland Ab 065 Geta 85 914 17 449
    Boatside Åland Ab 478 Maarianhamina 85 447 17 354
    Dominantti Ab 060 Finström 85 000 21 513
    Skärgårdshugg Ab 062 Föglö 84 980 15 781
    Sektor Nordic Ab 478 Maarianhamina 84 399 17 140
    Gottby Matt och Tapet Ab 170 Jomala 83 898 17 038
    Grönalund Ab 170 Jomala 83 702 4 153
    Fennomarc Ab 170 Jomala 82 419 15 731
    Olgas Åker Ab 170 Jomala 81 578 16 566
    Fastighets Ab TTT 478 Maarianhamina 81 418 16 533
    Sigges Verkstad Ab 478 Maarianhamina 81 372 16 624
    Capinova Oy Ab 771 Sund 81 012 16 451
    Alandia Map Ab 478 Maarianhamina 80 154 16 276
    Jomala Församling 170 Jomala 80 019 3 793
    Axoft Ab 060 Finström 78 820 16 005
    IRLEKA Ab 478 Maarianhamina 78 422 15 924
    DC Svets Ab 478 Maarianhamina 77 548 15 746
    Fysio Åland Ab 478 Maarianhamina 77 388 15 713
    Åländska Segelsällskapet rf 478 Maarianhamina 76 677 3 868
    Matkreatören i Mariehamn Ab 478 Maarianhamina 76 495 15 532
    Norra Bergshöjden Ab 076 Hammarland 76 325 15 497
    Kenneths VVS Ab 417 Lemland 75 966 15 424
    Klingbergs Plåtslageri Ab 170 Jomala 74 960 15 219
    KungsHolmen Ab 060 Finström 74 932 1 309
    E-Meal Ab 478 Maarianhamina 74 645 15 155
    Sparhallen Åland Ab 170 Jomala 73 714 14 966
    Baltic Trading Company Ab 478 Maarianhamina 72 992 14 819
    Svinö Stugby Ab 438 Lumparland 72 860 14 792
    AB Klintens Plåt 170 Jomala 71 957 14 608
    Sunds Buss & Lastbilstransporter AB 771 Sund 71 797 14 576
    Finströms kommunaltekniska Ab 060 Finström 71 516 14 519
    Hammarlands HP Holding Ab 478 Maarianhamina 71 012 14 516
    Albin Invest Ab 771 Sund 70 857 14 384
    Mar-Ken Ab 076 Hammarland 70 834 11 259
    Ab Notberg 478 Maarianhamina 70 608 0
    Wiklöf Hotel Services Ab Oy 478 Maarianhamina 70 426 14 297
    Nems Ab 478 Maarianhamina 70 322 12 947
    Donalds Arkitekter Ab 478 Maarianhamina 70 285 14 268
    SINECURA AB 478 Maarianhamina 68 237 13 851
    Hyris Ab 478 Maarianhamina 66 628 13 524
    Cantrax Ab 170 Jomala 65 524 13 299
    Renovator Mariehamn Ab 478 Maarianhamina 65 292 13 240
    Mickes Mat Ab 060 Finström 64 354 13 061
    Vård-Invest Ab 941 Vårdö 63 508 12 566
    JM Produkt Ab 170 Jomala 63 019 12 889
    ZOOligan Ab 478 Maarianhamina 62 801 12 745
    Tandhygienisten, Kerstin Ekström Ab 478 Maarianhamina 62 146 11 928
    Fastighets Ab Bygg-Dax 478 Maarianhamina 61 720 12 525
    Lawhill Ab 478 Maarianhamina 61 021 3 300
    AXOS Ab 478 Maarianhamina 60 442 0
    Ålands Elcenter Ab 170 Jomala 60 333 11 937
    Dahltech Ab 941 Vårdö 59 988 12 173
    K-G Eriksson Trading Ab 478 Maarianhamina 59 650 12 104
    Turing Ab 478 Maarianhamina 59 355 12 044
    Fastighets Ab Västra Utfarten 478 Maarianhamina 58 813 11 933
    Norra Ålands församling 060 Finström 58 633 2 779
    Oy Zoo Arkki-Zoo Arken Ab 478 Maarianhamina 58 120 11 792
    Rosenblad’s Ab 478 Maarianhamina 58 093 11 787
    Snälla Tandfen Ab 478 Maarianhamina 57 666 11 700
    STEEL FM AB 478 Maarianhamina 57 666 11 700
    Roger Eklund Ab 478 Maarianhamina 57 524 11 671
    Hugos Fastigheter Ab 076 Hammarland 57 340 11 634
    Straitrock analys Ab 478 Maarianhamina 57 070 11 579
    Sama Dental Ab 478 Maarianhamina 57 035 11 572
    Fastighets Ab Mejeritomten i Mariehamn 478 Maarianhamina 56 538 11 471
    Heavenroose Dental Care Ab 478 Maarianhamina 56 490 11 461
    Dino’s Ab 478 Maarianhamina 55 554 11 270
    Ab Lyckliga Gatan 478 Maarianhamina 55 396 11 238
    Energiprestanda Ab 478 Maarianhamina 54 659 11 088
    Merrem Ab 478 Maarianhamina 54 429 11 041
    Noble Management & Invest Ab 060 Finström 54 421 11 040
    Alandia Business Alliance Ab 478 Maarianhamina 54 284 11 012
    EK-MED Ab 478 Maarianhamina 54 048 10 830
    Eklund & Son Ab 043 Eckerö 53 806 10 915
    Sunes Rör Ab 043 Eckerö 53 357 10 823
    Bygglovet på Åland Ab 478 Maarianhamina 53 242 10 800
    Magazine Promotion Services Ab Oy 478 Maarianhamina 53 127 11 215
    MIDAX AB 478 Maarianhamina 52 963 10 743
    Rönnhem Ab 170 Jomala 52 186 10 585
    Nordiska Matkompaniet Ab 771 Sund 51 722 10 490
    KEA Aktiebolag 417 Lemland 51 380 10 421
    Mira Food Ab 170 Jomala 51 102 10 364
    Bellof Island Oy 478 Maarianhamina 49 940 10 088
    Bomanson & Co Ab 478 Maarianhamina 49 939 9 988
    Ålands Desk-Top Consulting Ab 478 Maarianhamina 49 584 6 714
    Hammarhugg Ab 076 Hammarland 49 439 9 888
    Aktiebolaget Lyyski Fastigheter 170 Jomala 49 382 9 876
    Bomans Trafikskola Ab 478 Maarianhamina 49 341 9 868
    Ålands Hugg Ab 076 Hammarland 49 340 9 868
    Sotare Lars Häggblom Ab 076 Hammarland 49 275 9 855
    Scintilla Ab 478 Maarianhamina 48 820 9 764
    Eriksson Capital Ab 060 Finström 48 555 9 711
    Ålands Turist & Konferens Ab 170 Jomala 48 525 9 705
    Vivere Ab 736 Saltvik 47 991 9 598
    JWS Burger AB 478 Maarianhamina 47 770 9 554
    Emilas Holding Ab 478 Maarianhamina 47 496 7 646
    Ab Meklas 478 Maarianhamina 47 323 9 465
    Ålands Pälsodlarförening r.f. 478 Maarianhamina 46 551 8 623
    SpoREko Ab 170 Jomala 46 189 9 238
    Byggtjänst Erik Hjärne Ab 170 Jomala 46 138 8 887
    Investål Ab 478 Maarianhamina 45 908 9 182
    Ab Färgdvärgen 478 Maarianhamina 45 860 9 172
    Västersol Ab 170 Jomala 45 215 9 043
    Cityjuristerna Ab 478 Maarianhamina 45 212 9 042
    LM Plåt & Laser Ab 736 Saltvik 45 049 9 010
    EnjoyÅland Ab 170 Jomala 44 580 8 916
    FFSL Holding Ab 170 Jomala 44 412 8 250
    Gita Salongen Ab 478 Maarianhamina 44 107 8 821
    Byggerål Ab 478 Maarianhamina 44 091 7 268
    Liftraser Ab 478 Maarianhamina 44 057 8 911
    Ålands Sjötrafik Ab 318 Kökar 42 347 8 469
    Ab Badhusberget 478 Maarianhamina 42 291 7 333
    Blissmo Ab 060 Finström 42 216 8 443
    Ab Lantbruk Åland 170 Jomala 42 147 8 429
    Skogs Järven Ab 076 Hammarland 42 026 8 405
    Ab Signatur B 417 Lemland 42 009 8 043
    Ålround Ab 170 Jomala 41 951 8 390
    HyrMax Ab 170 Jomala 41 853 8 371
    Mike Whiskey Ab 478 Maarianhamina 41 421 8 284
    Björlin GITech Ab 771 Sund 41 261 8 252
    TomKonsult Ab 417 Lemland 40 541 8 108
    Föglö Fastighets Ab 062 Föglö 40 382 8 076
    Struktura Design Ab 065 Geta 40 014 8 003
    Tomtens Mjölk AB 736 Saltvik 39 859 7 972
    EVVE Ab 478 Maarianhamina 39 112 7 822
    Ekonomi Resurs Ab Ben Henriksson 478 Maarianhamina 39 006 7 801
    Madeleine Sandell Ab 170 Jomala 38 714 7 743
    Alandia Tug AB 417 Lemland 38 618 7 724
    Emretsson byggprodukter Ab 736 Saltvik 38 227 7 645
    GLASSBAREN AB 478 Maarianhamina 37 633 7 527
    BL Struktur AB 478 Maarianhamina 37 304 7 461
    Bomans Stugor Ab 060 Finström 37 205 7 441
    Fastighets Ab Byggpartner 170 Jomala 37 195 7 439
    Rickert-Olsson konsulter AB 170 Jomala 37 184 7 437
    Affes Sjömaskiner Ab 417 Lemland 37 130 7 426
    Garcia Sahlin Ab 065 Geta 37 101 7 420
    Ålands Tipset Ab 478 Maarianhamina 36 957 7 391
    GeHo Ab 478 Maarianhamina 36 902 7 380
    Soltuna Ab 065 Geta 36 411 7 282
    Landsbygdens Skattetjänst Ab 170 Jomala 36 134 7 227
    LÖFBACKA TRADITIONSBYGG AB 043 Eckerö 36 056 7 211
    Global offshore project consulting Ab 478 Maarianhamina 36 034 7 307
    Asfalt AX Ab 478 Maarianhamina 36 015 7 303
    Ålands Juristcenter Ab 076 Hammarland 35 845 7 169
    Norrkusten Ab 065 Geta 35 490 5 967
    Aneta Invest Ab 170 Jomala 35 379 6 050
    Din Veterinär Åland AB 060 Finström 35 258 7 052
    Finbo Fastigheter Ab 170 Jomala 35 000 8 750
    Turhörnan Åland AB 478 Maarianhamina 35 000 8 750
    JS Entreprenad Ab 043 Eckerö 34 834 6 967
    Tank invest Ab 941 Vårdö 34 814 6 219
    LA Blommor Ab 478 Maarianhamina 34 276 6 855
    Jakt- och Fiskebutiken ƒventyret Ab 478 Maarianhamina 34 212 6 842
    RH-Traktor Ab 076 Hammarland 34 189 6 838
    Fastighets Ab Söderby Center 417 Lemland 34 056 6 811
    BFR Holding Ab 478 Maarianhamina 33 972 6 794
    Bryggan Fastigheter Aktiebolag 417 Lemland 33 917 6 783
    By Julietta Ab 478 Maarianhamina 33 732 6 746
    Fastighets Ab Capitolium 478 Maarianhamina 33 412 6 682
    Ålands södra skärgårdsförsamling 062 Föglö 33 223 1 575
    LBJ Agenturer Ab 478 Maarianhamina 33 193 6 345
    Nordpolen tjänster Ab 478 Maarianhamina 33 100 6 620
    Öhmans Bil Ab 170 Jomala 33 023 6 605
    Loikas agenturer Ab 170 Jomala 32 642 6 344
    Charlies pizza och restaurang Ab 060 Finström 32 357 6 471
    TCC Ålclean Ab 043 Eckerö 32 248 6 450
    Ragnarinvest Ab 478 Maarianhamina 32 229 6 446
    Bo Cap Ab 318 Kökar 32 196 6 439
    Fluid Konsulter AB 478 Maarianhamina 32 114 6 423
    GridLink Ab 062 Föglö 32 058 6 412
    SSK Byggservice AB 170 Jomala 31 976 6 395
    BRONGE AB 043 Eckerö 31 805 6 361
    Votum Ab 478 Maarianhamina 31 733 6 347
    Dax Agenturer Ab 478 Maarianhamina 31 712 6 342
    Rörbolaget Åland Ab 170 Jomala 31 679 6 336
    Arritas Ab 478 Maarianhamina 31 591 6 318
    PsyCura Ax AB 060 Finström 31 310 6 262
    Seamlessales Holding AB 076 Hammarland 31 238 6 248
    Dånö Strandvillor Ab 736 Saltvik 31 179 6 236
    Lindro Konsult Ab 170 Jomala 30 867 4 434
    Utskärgårdstjänster ab Kumlinge 295 Kumlinge 30 861 6 172
    PerNord Ab 478 Maarianhamina 30 680 6 136
    Ab Feja Oy 478 Maarianhamina 30 451 6 090
    JM Mat & Bak Ab 170 Jomala 30 250 4 925
    Lemland-Lumparlands Församling 417 Lemland 30 241 1 433
    N. Häggbloms Åkeri Ab 043 Eckerö 30 078 6 016
    Hastersboda fiskelag och samfällighet 062 Föglö 30 075 7 970
    Edge Print Oy Ab 478 Maarianhamina 29 972 5 994
    Gester Consulting and Investment Ab 478 Maarianhamina 29 954 5 829
    Infrateknik Åland Ab 478 Maarianhamina 29 711 5 942
    Alandia All Ting Ab 062 Föglö 29 614 5 863
    Käringsunds Camping Ab 043 Eckerö 29 524 5 905
    JoHo Pyro Professional Fireworks AB 478 Maarianhamina 29 459 5 992
    Lost Inn Ab 060 Finström 29 334 5 867
    Fastighets Ab Opalen 478 Maarianhamina 29 162 5 832
    Culing Ab 478 Maarianhamina 29 084 3 373
    Multitronic Åland Ab 478 Maarianhamina 29 019 5 804
    Brink Tec Ab 060 Finström 28 717 5 743
    Ålands Turistservice ab 478 Maarianhamina 28 583 5 717
    Mariehamns Motorcompany Ab 478 Maarianhamina 28 371 5 674
    Bomanson Fastigheter Ab 478 Maarianhamina 28 288 5 658
    Aaland Process Machinery Ab Ltd 170 Jomala 28 185 5 637
    utred ab 478 Maarianhamina 27 925 5 585
    Junior S Ab 478 Maarianhamina 27 846 5 569
    Bosses Gräv Ab 060 Finström 27 759 5 552
    Fastighets Ab Skarpansvägen 26 i Mariehamn 478 Maarianhamina 27 630 5 526
    GAPAB Ab 417 Lemland 27 483 5 497
    TT Ålands Tandläkarna Ab 478 Maarianhamina 27 359 5 472
    Alandia Engineering Marine Ab 478 Maarianhamina 27 248 5 450
    Energipartner Åland Ab 736 Saltvik 27 062 5 412
    Haga Norra Ab 076 Hammarland 26 840 5 368
    Alandia Relining Ab 170 Jomala 26 698 5 340
    Quick Consulting Ab Ltd 736 Saltvik 26 505 5 301
    Zappab Ab 043 Eckerö 26 423 4 846
    Living V & I Ab 478 Maarianhamina 26 415 5 283
    Real Photography Ab 478 Maarianhamina 26 369 5 274
    Eljest-Invest Ab 478 Maarianhamina 26 088 4 435
    Fastighets Ab Farmen 170 Jomala 25 896 5 179
    Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland rf 478 Maarianhamina 25 777 1 222
    MAVI-INVEST AB 060 Finström 25 639 1 722
    Sea North Ab 060 Finström 25 107 5 021
    HallÈns Agenturer Ab 478 Maarianhamina 25 032 4 452
    MN Måleri Ab 170 Jomala 24 458 4 892
    Yachtech AB Ltd 478 Maarianhamina 24 447 4 889
    Tjudö Vingård Ab 060 Finström 24 300 4 860
    Hilanders VVS Ab 043 Eckerö 24 296 4 859
    Cach invest Ab 170 Jomala 23 747 4 749
    Juridisk byrå Vindicera Ab 478 Maarianhamina 23 622 4 724
    SM Elektro Ab 170 Jomala 23 349 4 670
    ACS-Infinity Ab Oy Ltd 478 Maarianhamina 23 332 4 666
    Soder Ab 478 Maarianhamina 23 324 4 665
    GE Shipping Ab Ltd 478 Maarianhamina 23 254 2 533
    WL Invest Ab 170 Jomala 23 041 4 708
    FutureYou Ab Åland 478 Maarianhamina 22 860 4 572
    InNORDIC AB 478 Maarianhamina 22 739 4 548
    Solhagens gård Ab 771 Sund 22 735 4 547
    Fastighets Ab Utsikten 170 Jomala 22 490 4 498
    Saku Medical Ab 478 Maarianhamina 22 429 4 486
    Konditori Choklad Ab 478 Maarianhamina 22 388 4 478
    Hus & Fritidscenter Åland Ab 478 Maarianhamina 22 377 4 475
    Jomala Bil & Lackservice Ab 076 Hammarland 22 264 4 453
    Majeng Ab 478 Maarianhamina 22 189 4 438
    Mariehamns Tidningstjänst Ab 478 Maarianhamina 22 072 4 414
    Lager 43 Ab 478 Maarianhamina 22 013 4 503
    Ax Sjöentreprenader AB 417 Lemland 21 548 4 310
    Försäkringsjuridik N. GrunÈr Ab 478 Maarianhamina 21 501 4 300
    Eckerö-Hammarlands församling 076 Hammarland 21 408 1 015
    Storby Byalag 043 Eckerö 21 250 5 631
    Björkmans Plåtslageri Ab 736 Saltvik 20 974 4 195
    Teknikpartner Åland Ab 478 Maarianhamina 20 958 4 192
    Gardomum Ab 478 Maarianhamina 20 952 4 190
    Axiotex Ab 478 Maarianhamina 20 770 3 964
    Christians Ekotjänster Ab 478 Maarianhamina 20 653 4 131
    Moderamen Ab 478 Maarianhamina 20 646 4 129
    Bärgarn Ab 478 Maarianhamina 20 583 4 117
    SV Bygg Ab 170 Jomala 20 408 4 082
    Hammarstrand Ab 076 Hammarland 20 290 4 058
    Björn ide Ab 736 Saltvik 20 243 4 049
    Ålands Centralandelslag, ÅCA 170 Jomala 20 004 4 001
    Bergkullaby Ab 736 Saltvik 20 000 5 000
    Mariehamns Raggarklubb Oldtime Cruisers 478 Maarianhamina 20 000 5 000
    Ålandsbussen Ab 478 Maarianhamina 19 924 3 985
    Fastighets Ab Björkgården 065 Geta 19 911 3 982
    Crestum Ab 170 Jomala 19 843 3 969
    Serendio Ab 478 Maarianhamina 19 790 3 958
    Kattnäs Camping Ab 076 Hammarland 19 496 3 899
    Ab Drängarna Åland 771 Sund 19 463 3 893
    KT Åland Ab 478 Maarianhamina 19 430 3 886
    Åstorpa Redovisningsbyrå Ab 170 Jomala 19 369 3 259
    Hebo-Rör Ab 736 Saltvik 19 300 3 860
    Besiktningshuset AB 043 Eckerö 19 185 2 273
    Wellmountain Ab 478 Maarianhamina 19 129 3 826
    LEE Wind Energy Solutions Ab 417 Lemland 19 111 3 822
    Lindroos Invest Ab 076 Hammarland 19 083 3 817
    Gerhards Foto Ab 478 Maarianhamina 18 927 3 785
    Ålands biobränsle Ab 060 Finström 18 861 3 772
    Feel Good Åland Ab 478 Maarianhamina 18 785 3 757
    Stormskärs Växthus Ab 941 Vårdö 18 760 3 852
    Treb Ab 478 Maarianhamina 18 703 3 719
    Bröderna Eriksson Ab 478 Maarianhamina 18 650 3 730
    Embarsund Ab 062 Föglö 18 637 3 727
    Mariehamns Ingenjörskonsult Ab 478 Maarianhamina 18 603 3 721
    Bra Fastigheter i Svibydal Ab 478 Maarianhamina 18 601 2 842
    Snäckö Invest Ab 478 Maarianhamina 18 490 3 698
    Hälsofabriken Ab 478 Maarianhamina 18 264 3 653
    Juhler Ab 478 Maarianhamina 18 257 3 651
    P-O Karlsson Ab 417 Lemland 18 194 3 639
    Brell AB 478 Maarianhamina 18 056 3 611
    Blombergs Måleri Ab 076 Hammarland 17 990 3 598
    Jomala Taxi Ab 170 Jomala 17 970 3 594
    Eckerö Camping & Stugor Ab 043 Eckerö 17 835 3 567
    Djupsund Analytics Ab 170 Jomala 17 810 3 562
    Saltviks Församling 736 Saltvik 17 762 942
    EK-Teknik Ab 295 Kumlinge 17 761 3 552
    Felican Ab 771 Sund 17 712 3 542
    Knubbe Ab 170 Jomala 17 704 3 541
    TT Åland Ab 478 Maarianhamina 17 674 3 535
    TRANVIKS BYGG AB 771 Sund 17 592 3 518
    Smak av Åland AB 060 Finström 17 425 3 485
    Nora-hus Ab 170 Jomala 17 249 3 450
    DW Trading Ab 478 Maarianhamina 17 038 3 408
    VillaVi Ab 060 Finström 16 902 3 380
    AX Utveckling Ab 478 Maarianhamina 16 886 3 377
    Asce Ab Ltd 478 Maarianhamina 16 708 3 342
    Vidar Holding Ab Ltd 478 Maarianhamina 16 706 3 341
    NALLES AB 043 Eckerö 16 705 3 341
    LHIP Research and Analysis Ab 771 Sund 16 636 3 327
    Stiftelsen Sjökvarteret i Mariehamn sr 478 Maarianhamina 16 552 3 310
    PBS Superwise Ab 478 Maarianhamina 16 529 3 306
    Godbygg Ab 060 Finström 16 527 3 305
    Kastelholms Lantbruksservice Ab 771 Sund 16 461 3 292
    Eklunds Åkeri Ab 043 Eckerö 16 413 3 283
    Droskan Taxi Ab 065 Geta 16 358 3 272
    Bröderna Fagerström Ab 736 Saltvik 16 319 3 264
    Ålands Linfärjetrafik Ab 941 Vårdö 16 305 3 261
    Mickes Taxi Ab 170 Jomala 16 287 3 257
    Rökeri Kiosken Ab 478 Maarianhamina 16 276 3 255
    Fastighetsaktiebolaget R. Palmer 060 Finström 16 224 3 245
    Eklund Electrical Service Ab Ltd 478 Maarianhamina 16 192 3 238
    Sundby gård Ab 771 Sund 16 180 3 236
    Eckerö Line Ab Oy 478 Maarianhamina 16 175 3 235
    Advokatbyrå Widman & Co Ab 478 Maarianhamina 16 110 3 222
    BK-Fastigheter Ab 035 Brändö 16 104 3 221
    Karlssons Infra Ab 170 Jomala 16 056 3 211
    Fredrik Rosenqvist Ab 060 Finström 16 036 3 207
    Westerdahl Engineering Ab 478 Maarianhamina 16 024 3 205
    Strandlunda Holding Ab 170 Jomala 15 995 2 293
    Godby Kongresshotell Ab 060 Finström 15 883 1 462
    Orrdalsbo Ab 478 Maarianhamina 15 850 3 170
    Häggblom Strategy Consulting Ab 941 Vårdö 15 815 3 163
    Föglö Allservice Ab 062 Föglö 15 516 3 103
    Tredax Ab 417 Lemland 15 439 3 088
    Polka Dot Ab 170 Jomala 15 281 3 056
    Mariterra Ab 736 Saltvik 15 250 3 050
    First Principles Ab 478 Maarianhamina 15 245 3 049
    Tajcum Ab 478 Maarianhamina 15 209 3 042
    Vesterkalmare byalag 170 Jomala 15 196 4 027
    JansÈns Bergsprängning Ab 170 Jomala 15 186 3 037
    MY-06 Ab 478 Maarianhamina 15 072 3 014
    Färjsundets Seglarförening-F.S.F. rf 060 Finström 15 029 3 006
    AxSmart 062 Föglö 15 000 3 750
    Henderssons Lantbrukstjänst Ab 076 Hammarland 15 000 3 750
    LMJ HOLDING AB 478 Maarianhamina 15 000 3 750
    Skärgårdskonsulterna Ab 060 Finström 15 000 3 750
    Brainvest AB 170 Jomala 14 962 2 992
    CL Invest Ab 478 Maarianhamina 14 885 2 590
    PLV-Holding Ab 478 Maarianhamina 14 757 2 951
    Karlsgård Ab 170 Jomala 14 709 2 942
    Lax Capital Ab 318 Kökar 14 662 2 932
    AB MICBRO 478 Maarianhamina 14 560 2 912
    AX Ombyggnads Ab 170 Jomala 14 517 2 903
    Respond4You Ab 478 Maarianhamina 14 463 2 893
    Therese Andersson Media AB 478 Maarianhamina 14 374 2 875
    Köks-Meny Storkök Ab 478 Maarianhamina 14 359 2 872
    Fågelbergets investerings AB 170 Jomala 14 112 1 621
    Möckelö samfällda land- och vatten 170 Jomala 14 079 3 731
    Målar-Fix Ab 478 Maarianhamina 14 060 2 812
    Plantbiten Ab 766 Sottunga 14 010 2 802
    Fyris Ab 043 Eckerö 13 961 2 792
    AGraceinvest Ab 417 Lemland 13 902 2 781
    Alandia FlowDog Ab 736 Saltvik 13 890 2 778
    Englunds Transport Ab 035 Brändö 13 826 2 765
    Ålandsbonden Ab 170 Jomala 13 816 2 763
    Ab Oskars Agenturer Oy Ltd 478 Maarianhamina 13 670 2 734
    Dedalo Oy 478 Maarianhamina 13 461 2 692
    SaarCap Ab 170 Jomala 13 414 2 683
    Radspakr Ab 043 Eckerö 13 408 2 682
    Mariehamns Dataprodukter Ab 478 Maarianhamina 13 402 2 680
    Chili Ink Ab 478 Maarianhamina 13 363 2 673
    Bruson Invest Ab 478 Maarianhamina 13 206 2 641
    Din Fastighet Ab 478 Maarianhamina 13 086 2 617
    WINTER AGENCY ÅLAND AB 478 Maarianhamina 13 045 2 609
    Ab Sveden 478 Maarianhamina 13 034 0
    Skåtar Ab 170 Jomala 13 015 2 603
    Kökar Havspaviljong Ab 318 Kökar 13 006 2 601
    Åland Tourist Map Ab 478 Maarianhamina 12 863 2 573
    Hammarhagen Ab 060 Finström 12 709 2 542
    Plåtslageri K. Björling Ab 065 Geta 12 702 2 540
    Simbelmyne Ab 478 Maarianhamina 12 648 2 530
    Skylten Reklamaktiebolag 478 Maarianhamina 12 644 2 529
    FUNNEL 4 YOU Ab 478 Maarianhamina 12 585 2 517
    Ålands Stenhuggeri Ab 478 Maarianhamina 12 561 2 512
    Vest Bygg Ab 076 Hammarland 12 503 1 104
    Andersson Invest Ab 478 Maarianhamina 12 415 2 483
    Rubber Åland Ab 736 Saltvik 12 312 2 462
    Alandia Online Solutions Ab 478 Maarianhamina 12 286 2 457
    Finink Oy 478 Maarianhamina 12 089 2 418
    Financial Freedom Ab 478 Maarianhamina 12 029 2 406
    Bamböle Såg Ab 060 Finström 12 006 2 401
    Åland Travel ab 771 Sund 11 883 2 377
    Kronan i Mariehamn Ab 478 Maarianhamina 11 824 2 365
    Ålands Psykiatritjänster Ab 478 Maarianhamina 11 699 2 340
    Fastighets Ab Vikingagränd 4, Mariehamn 478 Maarianhamina 11 646 2 329
    Kumlinge Stugor Ab 295 Kumlinge 11 562 2 312
    Gun Lindmans Hälso- och Sjukvårdsservice Ab 035 Brändö 11 554 2 311
    Chilibolaget Ab 478 Maarianhamina 11 485 2 297
    Eriks Glas Ab 170 Jomala 11 374 2 275
    Investstedt Ab 170 Jomala 11 320 2 264
    VA Teknik Ab 170 Jomala 11 234 2 247
    Erlandsson & Erlandsson Ab 478 Maarianhamina 11 153 2 231
    Soleba Ab 170 Jomala 11 092 2 218
    KA Dentalservice Ab 478 Maarianhamina 11 052 2 210
    Axu Invest Ab 478 Maarianhamina 10 940 2 188
    JISS Solution Ab 478 Maarianhamina 10 918 2 284
    K.J Marineconsulting Ab 478 Maarianhamina 10 872 1 900
    AteljÈ Pli Ab 478 Maarianhamina 10 811 2 162
    J&B Bygg AB 478 Maarianhamina 10 752 2 150
    Opus Marcus Ab 478 Maarianhamina 10 702 2 140
    El & Byggteknik på Åland Ab 170 Jomala 10 642 2 128
    Kurt’s TV-butik Ab 478 Maarianhamina 10 504 2 101
    Fastighets Ab Borgen i Jomala 170 Jomala 10 462 2 092
    Fastighets Ab Hammarlund 076 Hammarland 10 426 2 085
    Esox Åland Ab 043 Eckerö 10 248 2 050
    Björkkö Ab 478 Maarianhamina 10 219 2 144
    OXEN AB 170 Jomala 10 204 2 041
    LEDAX Ab 170 Jomala 10 178 2 036
    NXT Media Ab 478 Maarianhamina 10 122 2 024
    Fastighets Ab Grandell 478 Maarianhamina 10 119 2 024
    Högmans måleri Ab 170 Jomala 10 008 2 002
    ACURAAX Ab 170 Jomala 10 000 2 500
    AlandTech Ab 478 Maarianhamina 10 000 2 500
    Alfreds agenturer Ab 478 Maarianhamina 10 000 2 500
    Axparts Ab 170 Jomala 10 000 2 500
    CV Food AB 478 Maarianhamina 10 000 2 500
    Fantax Ab 478 Maarianhamina 10 000 2 500
    Fastighets Ab Birgine 478 Maarianhamina 10 000 2 500
    Fastighets AB Jordgubben 478 Maarianhamina 10 000 2 500
    Hägnaden Ab 736 Saltvik 10 000 2 500
    JSL Fastigheter Ab 478 Maarianhamina 10 000 2 500
    Porslinax Oy 478 Maarianhamina 10 000 2 500
    VeloxAirsoft Oy 478 Maarianhamina 10 000 2 500
    Webbax Ab 478 Maarianhamina 10 000 2 500
    Ålands Discgolf Förbund rf 478 Maarianhamina 10 000 2 500
    Åländska taxitjänster Ab 060 Finström 10 000 2 500
    Leons Hus Ab 736 Saltvik 9 925 1 985
    Bråttö Fiskelag 062 Föglö 9 730 2 578
    Fastighets Ab Spiran 076 Hammarland 9 702 1 940
    Bygg&Marin aktiebolag 295 Kumlinge 9 590 1 918
    Professional Events Åland Ab 076 Hammarland 9 531 1 906
    Alfa Svartsmara Ab 060 Finström 9 516 1 903
    Ålands Servicecenter Ab 170 Jomala 9 461 1 892
    Villa Valentina Ab 417 Lemland 9 447 1 889
    Eklunds Entreprenad Eckerö Ab 043 Eckerö 9 433 1 887
    Skarpnåtö samfällda landområden 076 Hammarland 9 392 2 589
    MASL Ab 478 Maarianhamina 9 291 1 858
    Henrik’s Puts & Fix Ab 060 Finström 9 250 1 850
    Mariehamns Persondatorer Ab 478 Maarianhamina 9 217 1 843
    Lignells Läkartjänst Ab 478 Maarianhamina 9 154 1 831
    Skandinavisk Byggkonsult Ab 076 Hammarland 9 109 1 822
    Kyander†consulting†AB 170 Jomala 9 098 1 820
    Yuki Invest Oy Ab 478 Maarianhamina 9 008 1 088
    Spikat AB 736 Saltvik 8 839 1 768
    JURIDISK BYRÅ CH. JANSSON AB 170 Jomala 8 802 1 335
    Överby Byalag 043 Eckerö 8 795 2 331
    Alterator AB 043 Eckerö 8 730 1 746
    Ab L. Hilander 060 Finström 8 664 1 733
    Energikompaniet aktiebolag 295 Kumlinge 8 645 1 729
    Hammar Projekt Ab 478 Maarianhamina 8 547 1 709
    Omtu AB 478 Maarianhamina 8 521 1 704
    No 1, Lindström & Co Ab 478 Maarianhamina 8 519 1 704
    Kubik skog & maskin AB 170 Jomala 8 515 1 703
    Dagny Ab 417 Lemland 8 504 1 701
    Fastighetsaktiebolaget ASP Huset 478 Maarianhamina 8 425 1 685
    JEAB Entreprenad Ab 076 Hammarland 8 403 1 681
    Tim Granesäter Ab 478 Maarianhamina 8 314 1 663
    Erik Rustner Tandläkare Ab 478 Maarianhamina 8 312 895
    AE Bilverkstad Ab 170 Jomala 8 275 1 655
    Ålandsbrödet Ab 060 Finström 8 226 1 645
    FAB HeJo Ab 736 Saltvik 8 222 1 644
    Lindqvist & Oivo Ab 478 Maarianhamina 8 037 1 607
    Goodfood Mariehamn Ab 478 Maarianhamina 8 036 1 607
    El-ledarna Ab 478 Maarianhamina 8 018 1 604
    Djurholms Fisk Ab 035 Brändö 7 982 1 596
    Trender Moda Ab 478 Maarianhamina 7 947 1 589
    Glada Muu Ab 478 Maarianhamina 7 939 1 588
    AJ1-Invest Ab 478 Maarianhamina 7 932 1 586
    Jimmys Restaurangservice Ab 170 Jomala 7 894 1 579
    Enghamn Ab 295 Kumlinge 7 841 1 568
    Sax Man Ab 478 Maarianhamina 7 670 1 534
    Oy CMX Finland Ab 478 Maarianhamina 7 611 1 522
    Brändö bys fiskelag och samfällda 035 Brändö 7 594 2 013
    M.B Bygg Ab 170 Jomala 7 562 1 512
    Lina Sandell Ab 478 Maarianhamina 7 550 1 510
    KVINNOKLINIKEN-AX Ab 170 Jomala 7 545 1 509
    Skärgårdsvärme Ab 035 Brändö 7 436 1 487
    Cristallic J.R. Ab 417 Lemland 7 385 1 477
    Gästhem Jomala Gård AB 170 Jomala 7 359 1 472
    Sportfiskeområde Eckerökortet 043 Eckerö 7 315 1 463
    Rask Business Partner Ab 478 Maarianhamina 7 290 1 458
    Sagojord Nordisk Scenkonst AB 478 Maarianhamina 7 257 1 451
    Johannesskär Ab 065 Geta 7 241 1 448
    Wikens Wänner r.f. 941 Vårdö 7 200 341
    J.S. Däck Ab 170 Jomala 7 016 1 403
    Radonax Ab 065 Geta 6 990 1 398
    Agatrans Ab 170 Jomala 6 938 1 388
    Beauty Hair & Make Up Studio Ab 478 Maarianhamina 6 918 1 384
    Tjudö Marketing Ab 060 Finström 6 891 1 378
    Tältfixarna Åland AB 736 Saltvik 6 811 1 362
    Leovind AB 417 Lemland 6 722 1 344
    Hang Loose Ab 478 Maarianhamina 6 717 1 343
    Lundbergs revisions- och konsultbyrå Ab 771 Sund 6 657 1 331
    Sunds Schakt Ab 771 Sund 6 632 1 326
    Gottskär Ab 318 Kökar 6 612 1 322
    Magictan Finland Ab 478 Maarianhamina 6 575 1 315
    LaMason management Ab 478 Maarianhamina 6 556 727
    DsignGarden Ab 170 Jomala 6 453 1 291
    Pingstförsamlingen på Åland r.f. 478 Maarianhamina 6 451 306
    Kodeo Labs Ab 170 Jomala 6 406 1 281
    Holdit Ab 478 Maarianhamina 6 405 1 281
    Västerfjärdens Bygg & Entreprenad AB 062 Föglö 6 376 1 275
    Lagurina Ab 478 Maarianhamina 6 333 1 267
    Evert’s Ab 417 Lemland 6 243 1 249
    FranzÈn Redovisning Oy 060 Finström 6 154 1 231
    Centrum i Mariehamn Ab 478 Maarianhamina 6 086 1 217
    Bryggeri Ab Bock – Wasa 417 Lemland 6 078 1 216
    STECO Ab 295 Kumlinge 6 049 1 210
    KJ-Restaurants Ab 478 Maarianhamina 6 008 1 202
    Konsulterna Åland AB 478 Maarianhamina 5 996 1 199
    Arritech Ab 170 Jomala 5 985 1 197
    Alltvätten Ab 736 Saltvik 5 963 1 193
    Fastighets Ab Tallhyddan 035 Brändö 5 866 1 173
    Larsson Holding Ab 170 Jomala 5 866 1 173
    Lecapital Ab 478 Maarianhamina 5 856 1 171
    Consilia Solutions Ab 478 Maarianhamina 5 810 1 162
    Marina Hamnsundet Ab 736 Saltvik 5 806 1 161
    owlandit.ax ab 043 Eckerö 5 761 1 152
    Sonboda Bys fiskelag 062 Föglö 5 759 1 526
    Mitec Marine Ab 170 Jomala 5 757 1 151
    Ålands Simförening rf 478 Maarianhamina 5 742 1 148
    Rosteriverket AB 478 Maarianhamina 5 681 1 136
    Bergö Fiskelag 060 Finström 5 662 1 500
    JS Lagerhotell Ab 043 Eckerö 5 655 1 131
    PamCap Ab 478 Maarianhamina 5 654 1 131
    Kitro Ab 478 Maarianhamina 5 627 1 125
    UNDER YTAN Ab 417 Lemland 5 568 1 114
    Kompaniet AB Eriksson’s fastighetsservice 478 Maarianhamina 5 519 1 104
    MECAX Consulting AB 170 Jomala 5 460 1 092
    Backmans Optik Ab 478 Maarianhamina 5 435 1 087
    Salong Cut Ab 170 Jomala 5 362 1 172
    Husdoktorn Ab 478 Maarianhamina 5 353 1 071
    Ålands Näringsliv rf 478 Maarianhamina 5 344 49
    Tallberga Såg Ab 060 Finström 5 312 1 062
    AX Hiss Ab 417 Lemland 5 279 1 056
    LICA Style Ab 478 Maarianhamina 5 279 1 056
    Fastighets Ab Hos 478 Maarianhamina 5 276 1 055
    Ålands dyk & ribcharter AB 478 Maarianhamina 5 267 1 153
    HS Consulting Ab 170 Jomala 5 266 1 053
    Finn-Pentagon Holding Ab 478 Maarianhamina 5 252 1 050
    Möbelbutiken Ab i Mariehamn 170 Jomala 5 241 1 048
    Bamböle Fiskevårdsförening 060 Finström 5 227 1 385
    JneTech Ab 766 Sottunga 5 193 1 039
    Finn Flyer Marina Ab 076 Hammarland 5 176 1 035
    Bodisco Investments Ab 043 Eckerö 5 158 1 032
    Vigulant Ab 478 Maarianhamina 5 113 1 023
    T&M Bokföring Ab 478 Maarianhamina 5 082 1 016
    Succedo Invest & Consulting Oy Ab 478 Maarianhamina 5 040 1 008
    Bogskär Ab 478 Maarianhamina 5 032 1 006
    Schaumans Redovisning Ab 417 Lemland 4 978 996
    Ålands Senap Ab 060 Finström 4 941 663
    Lingam Ab 478 Maarianhamina 4 913 983
    Zetterman Ab 478 Maarianhamina 4 806 961
    Åva Fiskesamfällighet 035 Brändö 4 793 1 270
    Fananamma Food Ab 170 Jomala 4 783 957
    Lundqvist Rederierna ab 478 Maarianhamina 4 765 953
    Konstant Hundra Procent Ab 941 Vårdö 4 671 934
    Bolecta Ab 736 Saltvik 4 662 932
    LAFSBÖLE Fri Tid AB 736 Saltvik 4 636 813
    Eriksson Holding Ab 438 Lumparland 4 609 922
    Godby Fiskesamfällighet 060 Finström 4 594 1 217
    Fotoklubben Obscura rf 478 Maarianhamina 4 554 1 011
    Kal-Marine Ab 170 Jomala 4 532 906
    Ab Kon-Ing Oy 478 Maarianhamina 4 514 903
    Ålands varuautomater Ab 478 Maarianhamina 4 512 902
    Riskkontroll Åland Ab 170 Jomala 4 499 900
    JanMar Ab 295 Kumlinge 4 462 892
    Wurma Ab 043 Eckerö 4 422 884
    Mattssons Isolering Ab 060 Finström 4 400 880
    Eklunds Fastigheter Ab 766 Sottunga 4 353 871
    My Ak Ab 478 Maarianhamina 4 283 857
    STORFORS & CO AB 478 Maarianhamina 4 282 856
    Ab Pärlan i Mariehamn 478 Maarianhamina 4 269 854
    Zebrabil Ab 478 Maarianhamina 4 256 851
    Trä-montage Ab 417 Lemland 4 243 849
    Märrskatehöjden Ab 417 Lemland 4 227 845
    Remarine Ab 170 Jomala 4 194 839
    Germundö Alpin r.f. 736 Saltvik 4 191 838
    B-Mix Ab 478 Maarianhamina 4 180 836
    Ålands Karamelleriet Ab 771 Sund 4 160 832
    AX-Bygg Ab 170 Jomala 4 151 830
    Alandia Bygg & Konstruktion Ab 771 Sund 4 063 637
    Andelslaget Ålands Maskinring 060 Finström 4 059 812
    OAK Trädgårdsservice Ab 170 Jomala 4 049 810
    Citymäklaren Ab 478 Maarianhamina 4 036 792
    Fastighets Ab Gula Huset 1c 170 Jomala 4 031 806
    JBOLAGET AB 478 Maarianhamina 3 983 797
    Aktiebolaget Disab 170 Jomala 3 948 790
    Nord-Marin Småbåtsvarvet Ab 478 Maarianhamina 3 907 781
    Goru Ab 478 Maarianhamina 3 865 773
    LM-Finans Ab 076 Hammarland 3 853 441
    CL Fastigheter Ab 478 Maarianhamina 3 831 0
    Alandia Easy Wash Ab 478 Maarianhamina 3 825 765
    Food’n’Joy Ab 478 Maarianhamina 3 812 762
    Brilliant Business Ab 478 Maarianhamina 3 800 760
    AXEkonomi Ab 295 Kumlinge 3 791 758
    Strömma fiskelag 076 Hammarland 3 781 1 002
    Sottunga Andelshandel 766 Sottunga 3 758 752
    Nima Ab 478 Maarianhamina 3 752 750
    Ndlovu Ab 478 Maarianhamina 3 693 739
    MHD Advokatbyrå Ab 478 Maarianhamina 3 655 731
    Södra Brändö Turistservice Ab 035 Brändö 3 596 719
    Kråkskärs Fritidsområde Ab 043 Eckerö 3 593 719
    Baltic Produkter Ab 478 Maarianhamina 3 574 715
    Brändö Fiskecenter Ab 035 Brändö 3 547 709
    Ståhlmans Ab 170 Jomala 3 472 694
    REDO Ekonomilösningar Ab 478 Maarianhamina 3 397 679
    Mephoto Ab 478 Maarianhamina 3 381 676
    Consens Åland Ab 043 Eckerö 3 358 772
    Joan-Nordic Consulting Ab 438 Lumparland 3 348 670
    REDEKO Ab 170 Jomala 3 332 666
    Uotila Invest Ab 478 Maarianhamina 3 320 664
    Sandbergs Transport & Service ab 035 Brändö 3 296 659
    Finholma bys fiskelag 062 Föglö 3 287 871
    MaPa Fishing Team Ab 170 Jomala 3 274 655
    Mariehamns Datahus AB 478 Maarianhamina 3 274 655
    Trade It Åland Ab 771 Sund 3 269 654
    AX Logopedi Ab 478 Maarianhamina 3 219 644
    Ålands Electro Company Eleco Ab 478 Maarianhamina 3 218 644
    Kjälls ab 295 Kumlinge 3 141 628
    Ålands Neurologiska Förening rf 478 Maarianhamina 3 134 149
    LMA-Konsult Ab 478 Maarianhamina 3 129 626
    Lemberg & Lemberg Ab 478 Maarianhamina 3 111 622
    Solbacka Smycken Ab 170 Jomala 3 106 621
    Jannes Plåt Ab 170 Jomala 3 067 613
    JMF Möbel Ab 736 Saltvik 3 056 521
    My Company Ab 478 Maarianhamina 2 998 600
    Torsholma Fiske- och Byalag 035 Brändö 2 931 777
    LYYSKI BOSTƒDER AB 170 Jomala 2 902 580
    Hygglit Ab 478 Maarianhamina 2 829 566
    Waterworx Ab 076 Hammarland 2 782 556
    Fastighets Ab Olofsnäs 065 Geta 2 771 654
    Humlan Ab 417 Lemland 2 730 546
    Fraktkontor Ab 478 Maarianhamina 2 650 530
    Öjens Vattenandelslag 065 Geta 2 648 530
    Avloppsexperten Åland Ab 060 Finström 2 641 528
    Ålands skid- och skidskyttecentrum AB 170 Jomala 2 618 524
    Systemteknik Ab i Eckerö 043 Eckerö 2 589 518
    Disponenthuset på Åland Ab 478 Maarianhamina 2 561 512
    Krister Englund & Co Ab 035 Brändö 2 542 509
    JAXSO Ab 043 Eckerö 2 494 499
    ermida Ab 417 Lemland 2 453 591
    EC Redovisning Ab 170 Jomala 2 450 490
    Axbil Alandia Ab 417 Lemland 2 428 586
    Ab Station L 417 Lemland 2 421 484
    Fastighets Ab Reviret 478 Maarianhamina 2 417 483
    Ådit ab 170 Jomala 2 401 480
    Axbuss Ab 170 Jomala 2 387 477
    Marin Teknik OTL Ab 478 Maarianhamina 2 385 477
    Vilma Alandia Group Ab Oy 478 Maarianhamina 2 378 476
    HS Craft AB 170 Jomala 2 336 467
    Bamböle samfällda land och vattenområden 060 Finström 2 329 617
    MH Marinteknik AB 417 Lemland 2 308 462
    RS Stickfri möbel och inredningssnickeri AB 060 Finström 2 267 453
    CLT Åland Ab 417 Lemland 2 243 449
    Eklunds Bygg Ab 766 Sottunga 2 233 447
    SARAX Holding AB 170 Jomala 2 232 446
    Fastighets Ab Laurenska Gården i Mariehamn 478 Maarianhamina 2 226 445
    Bara Klippning Ab 478 Maarianhamina 2 222 444
    Jomala Bys Samfällda 170 Jomala 2 201 583
    Mariehamns Rederiaktiebolag 478 Maarianhamina 2 139 0
    Gustav Group Ab 478 Maarianhamina 2 124 425
    Critical Tech Ab 318 Kökar 2 102 420
    Go Optimal AB OY 478 Maarianhamina 2 065 413
    Yttre & Inre Hållbarhet Ab 478 Maarianhamina 2 027 405
    Tandhygienist Åland Ab 478 Maarianhamina 2 019 404
    Kappahl Åland Ab 478 Maarianhamina 2 004 401
    LATS.AX AB 478 Maarianhamina 2 002 400
    Zainez Ab 478 Maarianhamina 2 000 400
    Skarpnåtö Fiskelag 076 Hammarland 1 983 525
    Torpars Fastighets Ab 941 Vårdö 1 983 497
    HOPP ÅLAND AB 478 Maarianhamina 1 972 394
    Guidos Management Service Ab 478 Maarianhamina 1 970 394
    Sunds Byggtjänst Ab 771 Sund 1 959 392
    TCA Svets & Konstruktion Ab 060 Finström 1 912 382
    Insula Consulting AB 478 Maarianhamina 1 858 372
    Möckelby Fastighets Ab 170 Jomala 1 854 371
    Confido Bokföringsbyrå Ab 478 Maarianhamina 1 851 370
    NH Konsult Ab 170 Jomala 1 850 370
    Hellestorp bys fiskelag och samfällda 417 Lemland 1 849 490
    SR-Mechanical Ab 478 Maarianhamina 1 835 367
    Kalmers Trading Ab 478 Maarianhamina 1 807 361
    Peruna Deep Consulting Ab 076 Hammarland 1 797 359
    Oland Trade House Ab 043 Eckerö 1 795 359
    Coemere Investments Ab 478 Maarianhamina 1 782 0
    Ålands Elektrolindning AB 478 Maarianhamina 1 778 356
    F:ma Markus Andersson Ab 771 Sund 1 739 348
    Ab CD-Partner Finland Oy 417 Lemland 1 735 347
    Murman på Åland Ab 170 Jomala 1 697 339
    Hampf Transport Ab 035 Brändö 1 643 329
    Rehab City Ab 478 Maarianhamina 1 625 325
    Williams Buss Ab 043 Eckerö 1 608 322
    Trädgårdsspecialisten i Saltvik AB 736 Saltvik 1 600 320
    PR-trans Ab 170 Jomala 1 589 318
    C-Line Ab 060 Finström 1 578 316
    Tomas Lyyski Ab 170 Jomala 1 569 314
    Algots Varv Ab 478 Maarianhamina 1 518 304
    Oy Fennorail Ab Ltd 478 Maarianhamina 1 515 303
    Byggnadsbyrå C. Eklund Ab 060 Finström 1 480 296
    AX Klabben Ab 736 Saltvik 1 475 295
    Viggossi Ab 736 Saltvik 1 440 288
    STEN Skomakeri Ab 478 Maarianhamina 1 401 280
    Salminens Ab 771 Sund 1 326 265
    Eckerö Shipping Ab Ltd 478 Maarianhamina 1 299 260
    Noatun Vindpark Norra Ab 478 Maarianhamina 1 293 259
    Noatun Vindpark Södra Ab 478 Maarianhamina 1 281 256
    Önningeby Samfällda 170 Jomala 1 279 339
    Eckerö Båtförening rf 043 Eckerö 1 237 247
    Markkontroll Åland Ab 170 Jomala 1 200 240
    Långbergsöda Samfällda 736 Saltvik 1 194 316
    PåVäg AB 736 Saltvik 1 172 234
    Julles CafÈ & Konditori Ab 736 Saltvik 1 158 232
    International Consumer (IC) Enterprises Finland Oy 478 Maarianhamina 1 066 213
    Blomsterlunds Bygg Ab 170 Jomala 1 065 213
    Byggnadsbyrå J. Bergman Ab 170 Jomala 1 055 211
    Rendicon Oy 478 Maarianhamina 1 034 178
    Isaksö bys samfällighet 065 Geta 1 026 272
    Torp Bys Samfällda 170 Jomala 1 021 271
    Ericalund Ab 478 Maarianhamina 994 299
    Bodisco Ventures AB 043 Eckerö 934 187
    Ehns Ab 478 Maarianhamina 914 183
    Karlby Samfällda vattenområde 318 Kökar 913 242
    Staff-Ax Ab 771 Sund 904 181
    Alandia Trading AB 478 Maarianhamina 892 278
    AX Systems Ab 065 Geta 877 175
    NE invest Oy 170 Jomala 855 171
    Skönhetsmagasinet Åland Ab 478 Maarianhamina 851 170
    Xylogik Ab 417 Lemland 805 161
    Alandia Trade Center Ab 478 Maarianhamina 793 159
    Anders Å Karlsson Ab 417 Lemland 783 157
    Hummelholms glasskiosk Ab 035 Brändö 766 153
    Brandbolaget på Åland Ab 170 Jomala 751 150
    Larstad Ab 478 Maarianhamina 747 299
    Fastighets Ab Skogshyddsvägen 5 478 Maarianhamina 740 148
    Gavi Capital Ab 478 Maarianhamina 724 145
    Västerfjärdens Fastigheter AB 062 Föglö 723 145
    Bellof Motorsport Ab 170 Jomala 711 242
    Föreningen för Matts-Jans Hemgård rf 060 Finström 700 240
    Gripenberg Performance Ab 043 Eckerö 683 137
    AB Norrängens Biprodukter 170 Jomala 682 136
    Utrusta Ab 478 Maarianhamina 678 136
    Österkalmare Samfällda Vattenområden 170 Jomala 674 179
    G&B i Jomala Ab 170 Jomala 649 130
    Visit.ax Ab 062 Föglö 645 129
    Kungsöby Samfällda 170 Jomala 639 169
    MEQ Consulting Ab 478 Maarianhamina 631 126
    BCs Byggtjänster Ab 170 Jomala 625 125
    Hasses Ur och Guld Ab 478 Maarianhamina 615 123
    Nötö Bys Fiskelag 062 Föglö 583 154
    Ålands Vindkraft Ab 478 Maarianhamina 541 108
    SNBLL Software Ab 478 Maarianhamina 496 0
    Ekonomikompaniet Ab 060 Finström 494 99
    Alandia Retail Center Ab 478 Maarianhamina 493 99
    Axpect Ab 478 Maarianhamina 463 93
    Hästö-Nygård Ab 766 Sottunga 455 91
    Ålands Bygg Fastighets Ab 478 Maarianhamina 454 91
    MT Fastigheter Ab 478 Maarianhamina 425 85
    Kundresan Ab 478 Maarianhamina 421 84
    PL-S Konsult Ab 170 Jomala 421 84
    Agri Maskin Ab 060 Finström 389 78
    Rörläggare Egeland Ab 076 Hammarland 381 76
    Alltidiköket Ab 478 Maarianhamina 371 74
    Kim Lindström Invest Ab 076 Hammarland 363 73
    SAMFƒLLD SKOG, MOSSNƒSET 076 Hammarland 344 91
    NTG Alandia Ab 170 Jomala 326 65
    Djurmo Turism Ab 035 Brändö 323 65
    Viking Line Buss Ab 478 Maarianhamina 308 62
    Litora Ab 170 Jomala 307 61
    Hexax Group Oy 478 Maarianhamina 300 60
    Vargö konsulting Ab 170 Jomala 297 59
    Toböle bys samfällighet 736 Saltvik 293 78
    Rolf Widman Ab 736 Saltvik 272 54
    AXfastighet Ab 478 Maarianhamina 256 51
    FRAN Ab 478 Maarianhamina 243 49
    HJ Marine consulting Ab 170 Jomala 243 49
    Björnhuvud bys fiskelag och samfällda 043 Eckerö 237 63
    Lumpo Bys Fiskevårdssammanslutning 438 Lumparland 236 63
    Ålands Skaleri Ab 076 Hammarland 230 46
    Zenit Fastigheter Ab 478 Maarianhamina 229 46
    Brattvall Holding Ab 771 Sund 226 45
    Ålands Juristkonsult Ab 478 Maarianhamina 221 44
    Fastighets Ab Asksäter 060 Finström 160 32
    Divisio Ab 771 Sund 148 30
    Alandiamade 4U Ab 478 Maarianhamina 139 28
    Uvars AB 060 Finström 124 25
    Mörkös vattenandelslag 417 Lemland 104 21
    JO Maskiner Ab 478 Maarianhamina 98 20
    Firma Bertel Sund Ab 065 Geta 83 117
    K. Neovius Ab 478 Maarianhamina 83 17
    Jessica Nylund AB 478 Maarianhamina 65 13
    Kajs Bygg AB 478 Maarianhamina 64 13
    Fastighets Ab Gröninge 478 Maarianhamina 45 9
    Ålands Flygklubb r.f 478 Maarianhamina 44 9
    Tidningstryckarna på Åland Ab 478 Maarianhamina 44 9
    Ab Långören 035 Brändö 40 8
    Novab Ab 736 Saltvik 40 8
    Dalkarby Samfällt 170 Jomala 33 9
    Ekonomica Ab Åland 478 Maarianhamina 32 6
    Norrgården Ab 736 Saltvik 29 6
    Fastighets Ab Tallängen 295 Kumlinge 28 6
    FAB Uppgårdsvägen 18 Ab 478 Maarianhamina 27 5
    Wård – Wind Ab 941 Vårdö 25 5
    Fastighets Ab Karlbergsvägen 1 Mariehamn 478 Maarianhamina 23 5
    On Fleek Åland Ab 170 Jomala 22 4
    Lagret AB 478 Maarianhamina 19 4
    Fastighets Ab Ålandsvägen 48 170 Jomala 11 2
    Storagatan 3 AB 478 Maarianhamina 9 2
    Klintcenter Ab 478 Maarianhamina 6 1
    Ålands Pressdistribution Ab 478 Maarianhamina 5 1
    Clemes Ab 478 Maarianhamina 4 1
    Andelslaget Odlarringen 043 Eckerö 3 1
    Rafaels Export Ab 170 Jomala 3 1
    Fastighets Ab Blåa Huset 1d 170 Jomala 2 0
    Fastighets Ab Nygatan 7 478 Maarianhamina 1 0
    ¡lenskur islandshästförening rf 478 Maarianhamina 0 0
    36 Productions Ab 478 Maarianhamina 0 0
    A. Palmer Sailing Ab Ltd 478 Maarianhamina 0 0
    A.K. Förvaltning Ab 417 Lemland 0 0
    A.K. Montage Ab 417 Lemland 0 0
    A20 Marketing 478 Maarianhamina 0 0
    A3 Investments Ab Ltd 295 Kumlinge 0 0
    A4 Invest Ab 478 Maarianhamina 0 0
    AAD invest AB 060 Finström 0 0
    Ab Alandia Engineering Oy 478 Maarianhamina 0 0
    AB Bergbo Stugor 043 Eckerö 0 0
    Ab Bra-Kök 478 Maarianhamina 0 0
    Ab Deep Water Invest Ltd 478 Maarianhamina 0 0
    Ab Duvan 478 Maarianhamina 0 0
    Ab Eka Jansson 736 Saltvik 0 0
    Ab Friluftsentreprenörerna S.G.U. 478 Maarianhamina 0 0
    Ab Grand Group Ltd 438 Lumparland 0 0
    Ab Gransjö 062 Föglö 0 0
    Ab Kallas SkärGård Ab 941 Vårdö 0 0
    Ab KBTterapi.ax 478 Maarianhamina 0 0
    Ab Krokius 170 Jomala 0 0
    Ab Lindan Konsult 060 Finström 0 0
    Ab Midnight Holding 417 Lemland 0 0
    Ab Navitrade Ltd 478 Maarianhamina 0 0
    AB Nordic Business Venture Management and Consulting Group 478 Maarianhamina 0 0
    Ab Nyboviken 043 Eckerö 0 0
    Ab Plasto Oy Ltd 478 Maarianhamina 0 0
    Ab Praestonius Oy, Ltd 170 Jomala 0 0
    Ab Rafael 170 Jomala 0 0
    Ab Reltima Ltd 170 Jomala 0 558
    Ab Scibo 478 Maarianhamina 0 0
    Ab Sever Union 478 Maarianhamina 0 0
    Ab Skärgårdsflyg 478 Maarianhamina 0 0
    Ab Skärgårdssmak Oy 478 Maarianhamina 0 0
    Ab Softbreeze Ltd 478 Maarianhamina 0 0
    AB Spanvinavia SA 478 Maarianhamina 0 100
    Ab Storagatan 14 478 Maarianhamina 0 0
    Ab Tallships Ltd 478 Maarianhamina 0 0
    Ab VP Ultra 417 Lemland 0 0
    Ab Ålands TV 478 Maarianhamina 0 0
    ABC-BYGG AB 478 Maarianhamina 0 0
    ABW Holding Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Acernis Ab 478 Maarianhamina 0 0
    ACS Clean Tech Ab 060 Finström 0 0
    ACS Clean Tech Ab konkursbo 060 Finström 0 0
    ACT-Åland Consulting, Travel & Event Ab 478 Maarianhamina 0 0
    ACT-Åland Consulting, Travel & Event Ab konkurssipesä 478 Maarianhamina 0 0
    AD VVS Ab 736 Saltvik 0 0
    Adamant SOC Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Addera Mera AB 478 Maarianhamina 0 0
    Adfenix Finland Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Adriatic Trade Ab 417 Lemland 0 0
    Afrika.ax rf 478 Maarianhamina 0 0
    Aftonsol på Tellholm Ab 076 Hammarland 0 0
    Agility.Ax rf 478 Maarianhamina 0 0
    Ahlström Homestead Ab 076 Hammarland 0 0
    Ahveniset r.y 478 Maarianhamina 0 0
    Aikido Åland rf 771 Sund 0 0
    airAX Air Services Ab 060 Finström 0 0
    AJM Invest Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Akerniest Ab 060 Finström 0 0
    Aktiebolaget Lådan 478 Maarianhamina 0 0
    Aktiebolaget Marknadshuset 478 Maarianhamina 0 0
    Aktieägarföreningen Viking rf 478 Maarianhamina 0 0
    Aktiv Sandösund Ab 941 Vårdö 0 0
    Aktiva Redovisning Åland Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Aktivmusik Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Aland Advanced Water Technology Ab 438 Lumparland 0 0
    Aland eco-tec Ab 062 Föglö 0 100
    Alandia Asset Management Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Alandia Big Band r.f. 478 Maarianhamina 0 0
    Alandia Communication Systems Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Alandia Contractor Ab 035 Brändö 0 0
    Alandia Corporate Performance Management Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Alandia EV Charging Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Alandia Fonder Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Alandia Forel Ab 043 Eckerö 0 0
    Alandia Greenhouse AB 478 Maarianhamina 0 0
    Alandia Holding Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Alandia Kapitalförvaltning Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Alandia Limfog Ab 076 Hammarland 0 0
    Alandia marin & maskin Ab 043 Eckerö 0 0
    Alandia Partners Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Alandia Service Ab 318 Kökar 0 0
    Alandia Square Dancers ry 478 Maarianhamina 0 0
    Alandia Strings r.f 478 Maarianhamina 0 0
    Alandia Top Show Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Alandia Tourist Trade Ab 478 Maarianhamina 0 100
    Alandia Towing Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Alandia Triathlon rf 043 Eckerö 0 0
    Alandia Veterinärklinik Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Alandia Weldtech Ab 060 Finström 0 0
    Alandica Bugg rf 478 Maarianhamina 0 0
    Alegro AB 170 Jomala 0 0
    Alfsol AB 736 Saltvik 0 0
    Algots Hus Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Allwinds Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Aluwood Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Alvicon Holding Ab 170 Jomala 0 0
    Alwa Invest Ab 170 Jomala 0 0
    Amalias Fastigheter Ab 417 Lemland 0 0
    Amered Ab 076 Hammarland 0 0
    AmmoniQ Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Andelslaget BKF Brändö-Kumlinge Fiber 035 Brändö 0 0
    Andelslaget Bocknäs Vatten 736 Saltvik 0 0
    Andelslaget Brändö Företagstjänst 035 Brändö 0 0
    Andelslaget Handkraft 736 Saltvik 0 0
    Andelslaget Lappo vatten och miljö (ALV&M) 035 Brändö 0 0
    Andelslaget Lumparlands torksammanslutning 438 Lumparland 0 0
    Andelslaget Sundets Vatten 771 Sund 0 0
    Andelslaget Tjenan Vatten 736 Saltvik 0 0
    Andelslaget Torsholma Vatten 035 Brändö 0 0
    Andersons Förvaltnings Ab 736 Saltvik 0 100
    Anderssons VVS-Service Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Andersö Fisk Ab 065 Geta 0 0
    Andromeda Invest Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Anette Lindqvist Ab 060 Finström 0 0
    Anita Group Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Annas Vatten Ab 065 Geta 0 0
    Annmade Ab 417 Lemland 0 0
    Anonform AB 771 Sund 0 0
    Ansavi Ab 478 Maarianhamina 0 0
    antbrams ab 478 Maarianhamina 0 0
    April Kommunikation Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Apriori Ab 941 Vårdö 0 0
    APTwood Ab 170 Jomala 0 0
    Aranyx Ab 170 Jomala 0 100
    Arbetarnas Bildningsförbund på Åland r.f. 478 Maarianhamina 0 0
    Arbetula Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Arcekturus Ab 035 Brändö 0 0
    Archipelago Pares rf 941 Vårdö 0 0
    Arcom Ekonomi Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Aretec Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Art Work Design’s Åland Ab Ltd 170 Jomala 0 0
    Arvika Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Ascensor Ab 771 Sund 0 0
    Asociatia romanilor de pe Åland rf 478 Maarianhamina 0 0
    ASP Åland Ab 170 Jomala 0 0
    Asterholma Byalag rf 035 Brändö 0 0
    Asterholma Specialtransport Ab 035 Brändö 0 0
    Asterholma Turism & Fastigheter AB 035 Brändö 0 0
    Asterholma Vindenergi Ab 035 Brändö 0 0
    ASTERION DM Finland Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Astrakan Invest Ab 941 Vårdö 0 0
    Avarum Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Avitax Assistenthjälp på Åland Oy 478 Maarianhamina 0 0
    AWL-Fastighets Ab 736 Saltvik 0 0
    Ax Alfa Gamma Media Ab 736 Saltvik 0 0
    AX Byggentreprenad Ab 076 Hammarland 0 0
    AX Eckerö Golf Ab 065 Geta 0 0
    AX Finans Ab 478 Maarianhamina 0 0
    AX Installatören Ab 065 Geta 0 0
    Ax Invest Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Ax Konsult & Gräv Ab 771 Sund 0 0
    AX Kontroll Ab 170 Jomala 0 0
    AX Nordström Ab 478 Maarianhamina 0 0
    AX Sales Ab 771 Sund 0 0
    AX Schaktkompaniet Ab 076 Hammarland 0 0
    AX Service Ab 076 Hammarland 0 0
    AX Stone Ab 076 Hammarland 0 0
    AX Vulcanus Ab 065 Geta 0 0
    AX-Entreprenad Ab 170 Jomala 0 0
    ax-stallions ab 417 Lemland 0 0
    AX-Triton Invest Ab 065 Geta 0 0
    AXator Ab 170 Jomala 0 0
    Axceed Ab 478 Maarianhamina 0 0
    AXCON AB 478 Maarianhamina 0 0
    Axel Eriksson & Co Ab 060 Finström 0 0
    Axentum Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Axgard Ab 478 Maarianhamina 0 0
    AXGES Ab 478 Maarianhamina 0 0
    AxnRide RY 417 Lemland 0 0
    Axora Ab 736 Saltvik 0 0
    Axplore Ab 076 Hammarland 0 0
    AXPROBUS Ab 060 Finström 0 0
    Axsafe Ab 170 Jomala 0 100
    Axventure Ab 060 Finström 0 0
    B.K. Komet r.f. 478 Maarianhamina 0 0
    Baan Na Food Oy 035 Brändö 0 100
    Backas Brink Ab 170 Jomala 0 0
    Backman Holding Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Bagarstugan Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Bagdash Ab 478 Maarianhamina 0 100
    Baggholma samfällighet 035 Brändö 0 0
    Bakland Ab 295 Kumlinge 0 0
    Baltic Environment Solutions Ab 035 Brändö 0 0
    Baltic FR8 Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Baltic Naval Solutions Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Baltic Resources Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Baltic Sea Trading Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Barconsult-Finland Ab 043 Eckerö 0 0
    Bastö Andrum Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Bastö Hotell & Stugby Ab 060 Finström 0 0
    Bastö Hotell AB 478 Maarianhamina 0 0
    BD Redovisning Ab 076 Hammarland 0 0
    Beauty Therapy ax Ab 076 Hammarland 0 100
    Bellac Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Bellarino Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Bellarino Ab konkursbo 478 Maarianhamina 0 0
    Bengt Granholm Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Bengts Holding Ab 318 Kökar 0 0
    Bergkullastiftelsen sr 736 Saltvik 0 500
    Bergs Transport Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Bergsutsikten Ab 065 Geta 0 0
    Berhen Group AB 062 Föglö 0 0
    Bertby & Vassböle Fiskelag 736 Saltvik 0 0
    Bertby Samfällda 736 Saltvik 0 0
    Bertel Wickström & Co Ab 478 Maarianhamina 0 0
    BerthÈn Mare Marin Ab 478 Maarianhamina 0 0
    BESAPP Ab 035 Brändö 0 0
    Beshi Dental Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Bestyr Ab 478 Maarianhamina 0 0
    BGT Security Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Bifa Ab Bilfirma 478 Maarianhamina 0 0
    Bifa Bike Åland Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Bila Ab, Bil & Lantbruk 170 Jomala 0 0
    Bildoktorn Ab 170 Jomala 0 0
    Bilskadecenter Åland Ab 170 Jomala 0 0
    Bilverkstan i Mariehamn Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Bimelix Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Bimpen Ab 076 Hammarland 0 0
    BioEnerMart Ab 771 Sund 0 0
    Birka Sjöfartsintresse RF 478 Maarianhamina 0 0
    BJ Holding Ab 060 Finström 0 0
    Bjarne Sjölund Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Bjärströms Bys Fiskelag 060 Finström 0 0
    Bjärströms Bys Samfällighet 060 Finström 0 0
    Björkberg Ab 076 Hammarland 0 0
    Björkslingan Ab 170 Jomala 0 0
    Björkö byalag rf 295 Kumlinge 0 0
    Björkö Fisk Ab 035 Brändö 0 0
    BjörnEs Måleri Ab 417 Lemland 0 0
    BK Smash Åland rf 478 Maarianhamina 0 0
    BlackEye Capital Ab 170 Jomala 0 0
    BLK Trading Ltd Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Bobbne Ab 076 Hammarland 0 0
    Bobiten Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Boland kiinteistöt Oy 478 Maarianhamina 0 100
    Bolvägen Invest AB 060 Finström 0 0
    Boman & Sundberg Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Bomanson Holding Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Bomarsundssällskapet r.f. 771 Sund 0 0
    Bonnläpparna Ab 736 Saltvik 0 0
    Boomar International Ab 736 Saltvik 0 0
    Borgast Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Borreliagruppen på Åland rf 478 Maarianhamina 0 0
    Bostadslaget Ab 060 Finström 0 0
    Bovik Byaförening rf 076 Hammarland 0 0
    Bovik M Fl Byars Fiskelag 076 Hammarland 0 0
    Boviks bygg och allservice Ab 076 Hammarland 0 0
    Brandkåren Eckerö rf 043 Eckerö 0 0
    Brink Tec Service Ab 060 Finström 0 0
    Brudhäll Ab 318 Kökar 0 0
    Brändö Biografförening rf 035 Brändö 0 0
    Brändö bostadsrättsförening 035 Brändö 0 0
    Brändö Brew Ab 035 Brändö 0 0
    Brändö Byalag rf 035 Brändö 0 0
    Brändö Bygg Ab 035 Brändö 0 0
    Brändö Fritidsservice Ab 035 Brändö 0 0
    Brändö Hembygdsförening rf 035 Brändö 0 0
    Brändö idrottsklubb BIK rf 035 Brändö 0 0
    Brändö Kommun 035 Brändö 0 0
    Brändö Populärmusik rf. 035 Brändö 0 0
    Brändö Verkstan Ab 035 Brändö 0 0
    Brändö-Kumlinge församling 035 Brändö 0 0
    Brändötrafiken AB 035 Brändö 0 0
    Budgetrent Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Bumic Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Butikslokal Skarpans Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Butterhill Ab 941 Vårdö 0 0
    by TiinaM AB 478 Maarianhamina 0 0
    Bygg & Måleri Pekka Niemi Ab 170 Jomala 0 0
    Bygg & Måleri R. Karlsson Ab 170 Jomala 0 0
    Byggeriet Ab 170 Jomala 0 0
    Byggex Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Byggfast Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Bygghansa Ab 062 Föglö 0 0
    Bygghantering Nyholm Ab 043 Eckerö 0 0
    Bygghm ab 060 Finström 0 0
    Byggkonsult Björn Holmström Ab 170 Jomala 0 0
    Byggnadsfirma Hans Mattsson Ab 060 Finström 0 0
    Byggnadsfirma Hans Mattsson Ab konkursbo 060 Finström 0 0
    Byggnadsvårdssällskapet på Åland 478 Maarianhamina 0 0
    Byggtema Ab 065 Geta 0 0
    ByteJot AB 478 Maarianhamina 0 0
    Båkan Ab 035 Brändö 0 0
    BÅT & PENNA AB 035 Brändö 0 0
    Båthuset i Mariehamn Ab 478 Maarianhamina 0 0
    bärkraft.ax Åland rf 478 Maarianhamina 0 0
    C w tecab Ab 065 Geta 0 0
    Caelum Oy 478 Maarianhamina 0 0
    Cainby Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Calle & Co Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Calliflow Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Cantilena r.f. 736 Saltvik 0 0
    Carelian Caviar Marketing Ab 478 Maarianhamina 0 2 677
    Carl Oscar Dannströms Aktiebolag 170 Jomala 0 0
    Carus Ab Ltd 478 Maarianhamina 0 0
    Carus Ferry Ab Ltd 478 Maarianhamina 0 0
    Carusl-PBS Invest Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Caspeco Ab 417 Lemland 0 0
    Catch Invest Ab 060 Finström 0 0
    Cavannus Ab 478 Maarianhamina 0 0
    CB Konstruktion Ab 478 Maarianhamina 0 0
    CC i Geta Ab 065 Geta 0 0
    CDON Alandia Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Celeste Ab 478 Maarianhamina 0 0
    CG Engineering Ab 062 Föglö 0 0
    Chibo Holdings Ab Ltd 478 Maarianhamina 0 0
    Chokladbiten D&W Ab 060 Finström 0 0
    Ciceron Data Ab 170 Jomala 0 0
    Cikada Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Cimerint Ab 478 Maarianhamina 0 0
    CL Education Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Cleopatra Spa & Friskvård Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Close Enough rf 478 Maarianhamina 0 0
    CMALT korporation AB 417 Lemland 0 0
    CoachInvestor Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Coldeco Oy Ab 170 Jomala 0 0
    Concept II Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Concept Matar Ab 478 Maarianhamina 0 0
    CONNY HENRIX Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Consita-Finans Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Consult It Nordic Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Consulting†Fredrik†Lundberg†Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Content Creators Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Contra Invest Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Controltower Finland Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Cor et pulm Invest AB 478 Maarianhamina 0 0
    CoreTech-IT Ab 417 Lemland 0 0
    CR Affärskonsult Ab 478 Maarianhamina 0 0
    CR Holding Ab 417 Lemland 0 0
    CTM Invest Ab 478 Maarianhamina 0 0
    CV Nikulas Kompetens AB 478 Maarianhamina 0 0
    Cview Holding Ab Ltd 478 Maarianhamina 0 0
    CW Företagstjänster Ab 478 Maarianhamina 0 0
    CW Golf Ab 771 Sund 0 0
    D & S Management Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Daglösa Bys Samfällighet 736 Saltvik 0 0
    Dahlsborg Ab 417 Lemland 0 0
    Dalkarby byalag r.f. 170 Jomala 0 0
    Damas Ab 478 Maarianhamina 0 0
    DASA HOLDING AB 170 Jomala 0 0
    Data IO Europe Ab 170 Jomala 0 0
    Dataskydd Åland Ab 062 Föglö 0 100
    DC Company Ab 060 Finström 0 0
    de Utvecklingsstördas Väl på Åland r.f. 478 Maarianhamina 0 0
    DEAB Fastighet Ab 170 Jomala 0 0
    DEAB Konsult Geoteknik Ab 170 Jomala 0 0
    DEAB Konsult Projektering Ab 170 Jomala 0 0
    DeCuro AB 478 Maarianhamina 0 0
    Deductive Labs Ab Ltd 478 Maarianhamina 0 100
    Deep Oil Ab Ltd 478 Maarianhamina 0 0
    Degerby Invest Ab 062 Föglö 0 0
    Degerby Lotsudden Ab 062 Föglö 0 0
    Degersands Camping & CafÈ AB 043 Eckerö 0 0
    Degerö Byalag r.f. 062 Föglö 0 0
    Dekoora AB 170 Jomala 0 0
    Delfs Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Delvik Marina rf 771 Sund 0 0
    Delägarlaget för Björkö byns fiskelag och samfällda 295 Kumlinge 0 0
    Demayaheya Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Den Inre Oasen rf 478 Maarianhamina 0 0
    Den åländska tankesmedjan Policylabbet Granit rf 417 Lemland 0 0
    Denko Holding Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Dennis & Macke Ab 170 Jomala 0 0
    Dennis Jansson Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Dental Center Mariehamn Ab 478 Maarianhamina 0 0
    DentalHälsa Ab 478 Maarianhamina 0 0
    DestiMan Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Destination Kökar AB 318 Kökar 0 0
    Diabetesföreningen på Åland rf 478 Maarianhamina 0 0
    Dieselfabriken Eckerö Ab 043 Eckerö 0 0
    Dillen Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Direct international Ventilation AB 170 Jomala 0 0
    Dirty Dyk Ab 736 Saltvik 0 0
    DiscCounter Oy 417 Lemland 0 0
    Disponenta Ab 478 Maarianhamina 0 100
    Divealand Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Djurgårdens Fiskesamfällighet 771 Sund 0 0
    Djurhjälpen på Åland Ab 736 Saltvik 0 0
    Djurlyckan Ab 170 Jomala 0 0
    DN Entreprenad AB 170 Jomala 0 0
    Dolad Ab 170 Jomala 0 0
    Domum Alandia Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Donburi Torii Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Donningfishing Ab 076 Hammarland 0 0
    Doppingen Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Dotnich Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Dreamteam ax AB 170 Jomala 0 0
    Du Nord Invest Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Dur-Rackarna rf 478 Maarianhamina 0 0
    Dykbolaget på Åland Ab 170 Jomala 0 0
    Dånö Fastighetsförvaltning Ab 065 Geta 0 0
    E K Lyft Ab 170 Jomala 0 0
    E.M Ekonomi & Kommunikation AB 417 Lemland 0 0
    East Data Consulting Ab Ltd 417 Lemland 0 0
    Eckerö Cruising Club rf 043 Eckerö 0 0
    Eckerö Hembygdsförening r.f. 043 Eckerö 0 0
    Eckerö Hotell & Restaurang Ab 043 Eckerö 0 0
    Eckerö Idrottsklubb rf 043 Eckerö 0 0
    Eckerö kommun 043 Eckerö 0 0
    Eckerö Link Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Eckerö Marthaförening rf 043 Eckerö 0 0
    Eckerö Ungdomsförening r.f. 043 Eckerö 0 0
    Eckeröhallen Ab 043 Eckerö 0 0
    ECO FOOD i Mariehamn Products Ab Oy 478 Maarianhamina 0 0
    Eco Food products in scandinavia AB OY 478 Maarianhamina 0 0
    Ecomar Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Ediboard Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Edibooking Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Edith’s Vintage & Design Ab 417 Lemland 0 0
    Eelex AB 478 Maarianhamina 0 0
    Eevax Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Effector Scandinavia Ab Ltd 478 Maarianhamina 0 0
    Egard AB 478 Maarianhamina 0 0
    Einar Holmberg Ab 035 Brändö 0 0
    Ekesund Ab 771 Sund 0 0
    EKO Redovisning Ab 060 Finström 0 0
    Ekoforia Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Ekogården Ab 736 Saltvik 0 0
    Ekological Tecnology Europe Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Ekologiska Odlarna på Åland.rf 076 Hammarland 0 0
    Ekonomistudion Ab 170 Jomala 0 0
    Ekstrand Racing Ab 170 Jomala 0 0
    El-Man Konsult Ab 478 Maarianhamina 0 0
    ElCartera Ab 062 Föglö 0 0
    ElecTech Marine Ab Ltd 478 Maarianhamina 0 0
    Elementa Scandinavia Ab Ltd 478 Maarianhamina 0 0
    Elins Juice Oy 060 Finström 0 0
    Elprojektören LG Ab 060 Finström 0 0
    Emaare Ab 478 Maarianhamina 0 0
    eMarine Engineering Åland Ab 736 Saltvik 0 0
    Embo Invest Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Emilio Eklund Ab 478 Maarianhamina 0 0
    EmmaLi Gruppen Ab 417 Lemland 0 0
    Emmaus Ab Pierre 478 Maarianhamina 0 0
    Emmaus Åland rf 478 Maarianhamina 0 0
    En Trappa Upp Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Energi-Och Miljötekniska Föreningen i Landskapet Åland rf 478 Maarianhamina 0 0
    Energikontroll Ab Åland 478 Maarianhamina 0 0
    Engblom & FrantzÈn AB 060 Finström 0 0
    Engströms Maskin- & Lantbrukstjänster Ab 065 Geta 0 0
    Enklinge fiskprodukter Ab 295 Kumlinge 0 0
    Enklinge Forell Ab 295 Kumlinge 0 0
    Enklinge Hembygdsförening r.f. 295 Kumlinge 0 0
    Enklinge Marthaförening R. F. 295 Kumlinge 0 0
    Enklingebutiken Ab 295 Kumlinge 0 100
    Envoltura Oy 295 Kumlinge 0 0
    EORAK Oy 035 Brändö 0 0
    Er Bil Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Erik&Elias Oy 076 Hammarland 0 100
    Eriksberg AB 478 Maarianhamina 0 0
    Eriksberg Invest Ab 736 Saltvik 0 0
    Eriksgård Ab 076 Hammarland 0 0
    ES Power Åland Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Eson Fastigheter Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Etuiet Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Eulalia Ab 170 Jomala 0 0
    EV Trading Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Evangeliföreningens Ålandskrets rf 478 Maarianhamina 0 0
    Eves Agro Ab 318 Kökar 0 0
    Evolver Equity GP II AB 478 Maarianhamina 0 0
    F-MOB Ab Ltd (FRAN Multi Oil Burner Aktiebolag) 478 Maarianhamina 0 0
    FAB Emmaus Norrböle 478 Maarianhamina 0 0
    FAB KILEN 478 Maarianhamina 0 0
    FAB MK AB 170 Jomala 0 0
    Fackorganisationen för offentligt anställda på Åland FOA-Å rf 478 Maarianhamina 0 0
    Factotus Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Falken båtupplevelser Ab 035 Brändö 0 0
    Familjehemsföreningen på Åland r.f. 478 Maarianhamina 0 0
    Fananamma Ab 170 Jomala 0 0
    Farahani Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Fareata Ab 043 Eckerö 0 0
    Fartygsföreningen Linden rf 478 Maarianhamina 0 0
    Fast Ab Havsglimt 478 Maarianhamina 0 0
    FastFeed AB 076 Hammarland 0 0
    Fastighet Ab Meridionale 417 Lemland 0 0
    Fastighets Ab Björnsnäs 318 Kökar 0 0
    Fastighets Ab Borgmästaren 478 Maarianhamina 0 0
    Fastighets Ab Brandkåristen 478 Maarianhamina 0 0
    Fastighets Ab Bärvägen 060 Finström 0 0
    Fastighets Ab Dalkarbyvägen 7 i Mariehamn 478 Maarianhamina 0 0
    Fastighets Ab Dalnäs 478 Maarianhamina 0 1 077
    Fastighets Ab Enebo 417 Lemland 0 0
    Fastighets Ab Enggården 478 Maarianhamina 0 0
    Fastighets Ab Enklingehus 736 Saltvik 0 0
    Fastighets Ab Fridhem i Lemland 417 Lemland 0 0
    Fastighets Ab Fyren Hammarland 076 Hammarland 0 100
    Fastighets Ab Förvaltaren 478 Maarianhamina 0 100
    Fastighets Ab ƒngsvägen 11 478 Maarianhamina 0 0
    Fastighets Ab GE 478 Maarianhamina 0 0
    Fastighets Ab Godby Park 060 Finström 0 0
    Fastighets Ab Godbycenter 060 Finström 0 0
    Fastighets Ab Granholm 417 Lemland 0 0
    Fastighets Ab Gripen 478 Maarianhamina 0 0
    Fastighets Ab Hagsun 736 Saltvik 0 0
    Fastighets Ab Handelslänken 1 478 Maarianhamina 0 0
    Fastighets Ab Havsgatan 24 478 Maarianhamina 0 0
    Fastighets Ab Horsklint 318 Kökar 0 0
    Fastighets Ab Hullberga 035 Brändö 0 0
    Fastighets Ab Idrottsgatan 13 478 Maarianhamina 0 0
    Fastighets Ab Jomalabostäder 170 Jomala 0 0
    Fastighets Ab Jordgubbslandet 170 Jomala 0 0
    Fastighets Ab Köpbacka 318 Kökar 0 0
    Fastighets Ab Lemlandshus 417 Lemland 0 0
    Fastighets Ab Långben 043 Eckerö 0 0
    Fastighets Ab Mariegatan 48 478 Maarianhamina 0 0
    Fastighets Ab Marklint 766 Sottunga 0 0
    Fastighets Ab Marstad 478 Maarianhamina 0 0
    Fastighets AB Mejeribackan 417 Lemland 0 0
    Fastighets Ab Meristorp 417 Lemland 0 0
    FASTIGHETS AB MILDRED & NAEMI 417 Lemland 0 0
    Fastighets Ab Murargränd 1 i Mariehamn 478 Maarianhamina 0 0
    Fastighets Ab Norrskog 736 Saltvik 0 0
    Fastighets Ab Norråker i Saltvik 170 Jomala 0 0
    Fastighets Ab Nymars 766 Sottunga 0 0
    Fastighets Ab Nåtö-Strömmar 417 Lemland 0 0
    Fastighets Ab Postvägen i Finström 060 Finström 0 0
    Fastighets Ab Ribacken 736 Saltvik 0 0
    Fastighets Ab Röjholm I i Lemland 417 Lemland 0 0
    Fastighets Ab Röjholm II i Lemland 417 Lemland 0 0
    Fastighets Ab Röjholm III i Lemland 417 Lemland 0 0
    Fastighets Ab Savoy 060 Finström 0 0
    Fastighets Ab Segelmakargatan 4 478 Maarianhamina 0 0
    Fastighets Ab Sippan i Mariehamn 478 Maarianhamina 0 0
    Fastighets Ab Sittkoffska Gården 478 Maarianhamina 0 0
    Fastighets Ab Sjötuna 417 Lemland 0 0
    Fastighets Ab Smultronbacken 170 Jomala 0 0
    Fastighets Ab Småtalls 295 Kumlinge 0 0
    Fastighets Ab Snellmansstigen 1 i Jomala 170 Jomala 0 0
    Fastighets Ab Snellmansstigen 3 i Jomala 170 Jomala 0 0
    Fastighets Ab Snickerivägen 478 Maarianhamina 0 0
    Fastighets Ab Snäckan 417 Lemland 0 0
    Fastighets Ab Storagatan 20 478 Maarianhamina 0 0
    Fastighets Ab Strandgatan 20 478 Maarianhamina 0 0
    Fastighets Ab Strandgränd 2 i Mariehamn 478 Maarianhamina 0 0
    Fastighets Ab Söderkåkar 417 Lemland 0 100
    Fastighets Ab Torggatan 54 478 Maarianhamina 0 0
    Fastighets Ab Torggatan 56 478 Maarianhamina 0 0
    Fastighets Ab Torsholma bostäder 035 Brändö 0 0
    Fastighets Ab Uppgårdsvägen 060 Finström 0 0
    Fastighets Ab Vesterböte 035 Brändö 0 0
    Fastighets Ab Vågmästaren 478 Maarianhamina 0 0
    Fastighets Ab Västerbergen 478 Maarianhamina 0 0
    Fastighets Ab Ålands Turisthotell 478 Maarianhamina 0 0
    Fastighets Ab Åsgården i Jomala 170 Jomala 0 0
    Fastighets Ab Örsundet Södra 076 Hammarland 0 0
    Fastighetsaktiebolaget JKT Invest 060 Finström 0 0
    Fastighetsaktiebolaget Kubiken 478 Maarianhamina 0 0
    Fastighetsaktiebolaget Kurant 478 Maarianhamina 0 0
    Fastighetsaktiebolaget Mejerigatan Hammarland 076 Hammarland 0 0
    Fastighetsaktiebolaget Möckelö 170 Jomala 0 0
    Fastighetsaktiebolaget Villa West 478 Maarianhamina 0 0
    FAWETO INVEST AB 478 Maarianhamina 0 0
    Ferry-Go-Round Oy 295 Kumlinge 0 0
    Ffc:s Lokalorganisation på Åland r.f. 478 Maarianhamina 0 0
    Fiera Ab 478 Maarianhamina 0 0
    FIFAX Abp 043 Eckerö 0 0
    Filipertan Ab 043 Eckerö 0 0
    Filmhuset Bio Savoy Ab 736 Saltvik 0 0
    Filmklubben Chaplin rf 478 Maarianhamina 0 0
    Finlands Röda Kors Brändö avdelning 035 Brändö 0 0
    Finlands Röda Kors Lumparlands avdelning 438 Lumparland 0 0
    Finlands Röda Kors Mariehamns Avdelning 478 Maarianhamina 0 0
    Finlands Röda Kors Ålands distrikt 478 Maarianhamina 0 0
    Finlands Röda Kors, Jomala avdelning 170 Jomala 0 0
    Finn Stud Products Ab 478 Maarianhamina 0 100
    Finn-Hus AX Ab 941 Vårdö 0 0
    Finnö bys fiskelag och samfällda 065 Geta 0 0
    Finnö Fiske och Byalag rf 318 Kökar 0 0
    Finnö Stugby Ab 065 Geta 0 0
    Finnö Vattensammanslutning 065 Geta 0 0
    Finströms bygg ab 060 Finström 0 0
    Finströms bygg ab konkursbo 060 Finström 0 0
    Finströms Frivilliga Brandkår r.f. 060 Finström 0 0
    Finströms Jaktvårdsförening 060 Finström 0 0
    Finströms kommun 060 Finström 0 0
    Finströms Sjöscouter r.f. 060 Finström 0 0
    Finströms Sångkör rf 060 Finström 0 0
    Finströms Ungdomsförening r.f. 060 Finström 0 0
    Finsund Ab 771 Sund 0 0
    Fint på Åland Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Fintermos Oy 478 Maarianhamina 0 0
    Firma TR Ab 076 Hammarland 0 0
    Fiskefartyget Seagull Ab 043 Eckerö 0 0
    Fiskehamnen Åland Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Fiskelyckan Ab 318 Kökar 0 0
    Fiskö bys fiskelag och samfällda 035 Brändö 0 0
    Fixarn Ab 478 Maarianhamina 0 0
    FKM konsult AB 478 Maarianhamina 0 0
    Flat Nose Consulting AB 076 Hammarland 0 100
    Flera Röster rf 478 Maarianhamina 0 0
    Flipsite Ab 170 Jomala 0 0
    Fluctus Psykologi Ab 318 Kökar 0 0
    Flygande Matkassen Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Flygfältets Reseservice Ab Mariehamn 478 Maarianhamina 0 0
    Flyttligan Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Folkdansarna på Åland rf 478 Maarianhamina 0 0
    Folkes Hus Ab 170 Jomala 0 0
    Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Folkmusiklaget Kvinnfolk rf 170 Jomala 0 0
    Foodbrands Nordic Oy 035 Brändö 0 0
    Football Club Åland r.f. 771 Sund 0 0
    Forn Föreningen Fibula Saltvik 736 Saltvik 0 0
    Forsete Invest Ab 065 Geta 0 0
    Fotograf Daniel Eriksson My Eyes Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Fraenkus ab 478 Maarianhamina 0 0
    Frebbenby Bys Samfällighet 076 Hammarland 0 0
    FredChillTM OY 170 Jomala 0 0
    Fredsfast Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Freiman Pianoteknik Ab 076 Hammarland 0 0
    Fri Från Narkotika-Åland rf 478 Maarianhamina 0 0
    Friska Bin Ab 478 Maarianhamina 0 0
    FRK Eckerös avdelning 043 Eckerö 0 0
    FRK Finströms avdelningen 060 Finström 0 0
    From The Island Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Från Hand Till Hand rf 478 Maarianhamina 0 0
    FS Links Ab 062 Föglö 0 0
    FTB Management Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Fuengirola Consulting Ab 065 Geta 0 0
    Furulund Ab 170 Jomala 0 0
    Fyndet/Olivia Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Färjsundsterminalen AB 060 Finström 0 0
    Föglö Hembygdsförening r.f. 062 Föglö 0 0
    Föglö Jaktvårdsförening 062 Föglö 0 0
    Föglö Living Ab 062 Föglö 0 0
    Föglö teaterförening rf. 062 Föglö 0 0
    Föglö Ungdomsförening r.f. 062 Föglö 0 0
    Föglö Ungdomsförenings Idrottsavdelning rf 062 Föglö 0 0
    För Norrfinström r.f. 060 Finström 0 0
    Föreningen Bild och Form r.f. 478 Maarianhamina 0 0
    Föreningen Folkhälsan i Finström rf 060 Finström 0 0
    Föreningen Folkhälsan i Föglö rf 062 Föglö 0 0
    Föreningen Folkhälsan i Jomala rf 170 Jomala 0 0
    Föreningen Folkhälsan i Mariehamn rf 478 Maarianhamina 0 0
    Föreningen Folkhälsan i Saltvik rf 736 Saltvik 0 0
    Föreningen for nordisk matkultur 771 Sund 0 0
    Föreningen Franciskus på Kökar rf 318 Kökar 0 0
    Föreningen för Arbetssökande på Åland, Ffa rf 478 Maarianhamina 0 0
    Föreningen för Brändö Hemgård r.f. 035 Brändö 0 0
    Föreningen för högtidlighållande av Ålands självstyrelse och demitalisering 060 Finström 0 0
    Föreningen för vård i livet rf 035 Brändö 0 0
    Föreningen för Ålands Framtid r.f. 478 Maarianhamina 0 0
    Föreningen för Ålands Hemgård r.f. 478 Maarianhamina 0 0
    Föreningen Godbynejdens Centralantenn 060 Finström 0 0
    Föreningen Hem och skola Vid Vårdö Grundskola rf 941 Vårdö 0 0
    Föreningen Hem och Skola vid Ålands lyceum r.f. 478 Maarianhamina 0 0
    Föreningen Kappsäcksteatern rf 076 Hammarland 0 0
    Föreningen Neptunus rf 478 Maarianhamina 0 0
    Föreningen Ordet rf 478 Maarianhamina 0 0
    Föreningen SANCT OLOF rf 478 Maarianhamina 0 0
    Föreningen Skärgårdmuseer rf 318 Kökar 0 0
    Föreningen Stora Båtskär rf 417 Lemland 0 0
    Föreningen Teater Alandica rf 318 Kökar 0 0
    Föreningen Upplev Eckerö rf 043 Eckerö 0 0
    Föreningen Ålands projektkör rf. 478 Maarianhamina 0 0
    Föreningen Ålandsfåret rf. 060 Finström 0 0
    Föreningen Åva Byalag rf 035 Brändö 0 0
    Företagsam Skärgård rf 766 Sottunga 0 0
    Förvaltningsbolaget D. Widman Ab 478 Maarianhamina 0 0
    ƒgarstrategi Norden AB 417 Lemland 0 0
    ƒgir Ab 478 Maarianhamina 0 0
    ƒlvdalens Trädgård Ab 060 Finström 0 0
    G Mattssons Mureri Ab 170 Jomala 0 0
    Game Room Amusement Ab 170 Jomala 0 0
    Garantiföreningen för Daghemmet Solrosen r.f. 478 Maarianhamina 0 0
    Garantiföreningen för Matsmårs r.f. 062 Föglö 0 0
    GASEXPERT AX AB 478 Maarianhamina 0 0
    GB Nordic Ab 170 Jomala 0 0
    GE-NSB Crew Management Ab Ltd 478 Maarianhamina 0 0
    Gennebygruppen Ab 941 Vårdö 0 0
    GESCO Ab 170 Jomala 0 0
    Gesterby Mjölk Ab 771 Sund 0 0
    Geta Frivilliga Brandkår r.f. 065 Geta 0 0
    Geta Företagarförening rf 065 Geta 0 0
    Geta Gräv Ab 065 Geta 0 0
    Geta Jaktvårdsförening 065 Geta 0 0
    Geta kommun 065 Geta 0 0
    Geta Sockensällskap rf 065 Geta 0 0
    Geta Ungdomsförening r.f. 065 Geta 0 0
    Getaboden Ab 065 Geta 0 0
    Getas Fyr Oy 065 Geta 0 0
    Getur Ab 170 Jomala 0 0
    Gingersnap Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Girarna Ab 065 Geta 0 0
    GM Konsult Åland Ab 478 Maarianhamina 0 0
    GOA CafÈ Basecamp Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Godby Hotell Ab 060 Finström 0 0
    Golf Trotters Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Gottby Frivilliga Brandkår rf 170 Jomala 0 0
    Gottbys Samfällda 170 Jomala 0 0
    Granlids ƒppel Ab 941 Vårdö 0 0
    Granlunda Gård Ab 170 Jomala 0 0
    Great Burger Åland Ab 170 Jomala 0 0
    GREEN MEAN MACHINE MARIEHAMN 478 Maarianhamina 0 0
    Greenstep Åland Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Grelsby Kungsgård Ab 060 Finström 0 0
    Grelsby Strand Ab 065 Geta 0 0
    Gripenbergs entreprenad Ab 043 Eckerö 0 0
    Gripenbergs VVS Ab 043 Eckerö 0 0
    Growthitude Ab 170 Jomala 0 100
    Grundsunda Bys Fiskesamfällighet 941 Vårdö 0 0
    Grundsunda Vatten 941 Vårdö 0 0
    Grändens Fiskesamtällighet 060 Finström 0 0
    Gröna korgen Ab 478 Maarianhamina 0 0
    GrönaKoppen AB 065 Geta 0 0
    Gröndahl-holding Ab 736 Saltvik 0 0
    GS Maritime Safety Ab 295 Kumlinge 0 0
    GT Holding Ab 478 Maarianhamina 0 0
    GullansCare AB 170 Jomala 0 0
    Gunsta Invest Ab 170 Jomala 0 0
    Guseri Ab 438 Lumparland 0 0
    GVF ÅLAND Ab 170 Jomala 0 0
    Gård Syrenbacken Ab 076 Hammarland 0 0
    Gårdsbacken Ab 417 Lemland 0 0
    Gäddviken turisthotell & stugor Ab 076 Hammarland 0 0
    Gästgivars Agri Ab 060 Finström 0 0
    Görans Fasad & Bygg Ab 478 Maarianhamina 0 0
    H Holding group Ab 736 Saltvik 0 100
    H Q Trucking Ab 478 Maarianhamina 0 0
    H2H Nordic AB 771 Sund 0 0
    Hafab Ab 043 Eckerö 0 0
    Haga Kungsgård Lantbruk Ab 736 Saltvik 0 0
    Hagaby fiskelag 736 Saltvik 0 0
    Hagström Holding Ab 170 Jomala 0 0
    Hajmat Holding Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Hallonbacken Ab 060 Finström 0 0
    Hammaren Fastigheter Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Hammarhem AB 076 Hammarland 0 0
    Hammarland kommun 076 Hammarland 0 0
    Hammarlands Frivilliga Brandkår r.f. 076 Hammarland 0 0
    Hammarlands Idrottsklubb r.f. 076 Hammarland 0 0
    Hammarlands Jaktvårdsförening rf 076 Hammarland 0 0
    Hammarlands Marthaförening rf 076 Hammarland 0 0
    Hammarlands Torp Byalag r.f. 076 Hammarland 0 0
    Hammarlands Torp Bys Samfällda Områden 076 Hammarland 0 0
    Hammarlands Ungdomsförening r.f. 076 Hammarland 0 0
    Hamnkrogen Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Hamnutsikten Ab 065 Geta 0 0
    Handelshuset Grinden Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Handelsplats Syd Ab 170 Jomala 0 0
    Handelsplats Väst Ab 170 Jomala 0 0
    Handelsplats Öst Ab 170 Jomala 0 0
    HANKEYHTYMƒ Oy 035 Brändö 0 0
    Hantverksföreningen Östra Smedjan rf 478 Maarianhamina 0 0
    Hantverkshuset Ab 417 Lemland 0 0
    Happy Bubbles Åland AB 478 Maarianhamina 0 0
    Haraldsby Byalag rf 736 Saltvik 0 0
    Harley Rental AB 478 Maarianhamina 0 0
    Hasselbacken Invest Ab 170 Jomala 0 0
    Hasseln Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Havremoped Holding Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Havsgrund Ab 170 Jomala 0 0
    Havsklippan Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Havspaviljongen Ab 318 Kökar 0 0
    Havsvidden Ab 065 Geta 0 0
    Havsvidden Management Ab 065 Geta 0 0
    HBK Maritime Ab 478 Maarianhamina 0 0
    HD Projekt & Planering Ab 736 Saltvik 0 0
    HDG-Journalistik Ab 043 Eckerö 0 100
    HealFitRition Oy 478 Maarianhamina 0 0
    Heavenly Senses Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Heikka Ab 035 Brändö 0 0
    Heimåt kapital Ab 170 Jomala 0 0
    Heinakroon Ab 043 Eckerö 0 100
    Heiniö Invest Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Hellesby fastigheter Ab 076 Hammarland 0 0
    Hellesby fiskesamfällighet 076 Hammarland 0 0
    Hellesby Holding Ab 076 Hammarland 0 0
    Hellman Invest Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Hellsö Fiskelag och Samfällda 318 Kökar 0 0
    Hellöbulten Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Helmer Invest Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Helsö-Österbygge byalag rf 318 Kökar 0 0
    Hembageriet Amalia Ab 417 Lemland 0 0
    Hembygdens Väl i Kumlinge r.f. 295 Kumlinge 0 0
    Hembygdens Väl rf 941 Vårdö 0 0
    Hembygdens Vänner i Sottunga r.f. 766 Sottunga 0 0
    Hembygdens Vänner R. F. 170 Jomala 0 0
    Hemligan Ab 170 Jomala 0 0
    Hemre Ab 170 Jomala 0 0
    Hemslöjdsgillet i Mariehamn r.f. 478 Maarianhamina 0 0
    Henkes Maskin & Bemanning Ab 076 Hammarland 0 0
    Henriks Bygg Ab 941 Vårdö 0 0
    Henriksson & Henriksson Ab 062 Föglö 0 0
    Hillbilly Solar Ab 736 Saltvik 0 0
    Hilti Fightcenter Åland rf 478 Maarianhamina 0 0
    Hiro Ab 060 Finström 0 0
    Hjalmars Hus Ab 736 Saltvik 0 0
    HJR Invest Ab 478 Maarianhamina 0 0
    HK Katten Ab 771 Sund 0 100
    Holmströms Plast Ab 170 Jomala 0 0
    HOOKED FISHING & CONSULTING AB 478 Maarianhamina 0 0
    Horniaks Bygg, Målning, Tvätt och Renovering Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Horsholma bys fiskelag och samfällda 062 Föglö 0 0
    Hotell Arkipelag Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Hotell Elvira Ab 043 Eckerö 0 0
    Hugos Invest Ab 076 Hammarland 0 0
    Hullby Vatten c/o Diana Lindman 736 Saltvik 0 0
    Hulta samfällda vattenområden 771 Sund 0 0
    Humell-Invest Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Humla AB 076 Hammarland 0 0
    Humlegården Ab 295 Kumlinge 0 0
    Hunt it Ab 170 Jomala 0 0
    Husell Holdings AB 417 Lemland 0 0
    Husfixarna Ab 076 Hammarland 0 0
    Hållbart initiativ rf 478 Maarianhamina 0 0
    Hållbart Åland rf 478 Maarianhamina 0 0
    Håwe-bil Ab 170 Jomala 0 0
    Höglund Invest Oy Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Högtek rf 478 Maarianhamina 0 0
    ICM Consulting Ab 065 Geta 0 0
    Idrottsföreningen Finströms Kamraterna r.f. 060 Finström 0 0
    Idrottsföreningen Start i Geta rf 065 Geta 0 0
    IF Friskis&Svettis Mariehamn rf 478 Maarianhamina 0 0
    IFF Nordic Ab 736 Saltvik 0 0
    IFK Mariehamn Ab 478 Maarianhamina 0 0
    IFK MARIEHAMN FOTBOLL R.F 478 Maarianhamina 0 0
    IFK Mariehamn Ishockey r.f. 478 Maarianhamina 0 0
    IL MARATI Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Ilmatar Bothnia & Bothnia West Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Ilmatar Offshore Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Ilmatar Stormskär & Väderskär Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Ilmatar Vågskär Ab 478 Maarianhamina 0 0
    implementa Ab 170 Jomala 0 0
    In Via Ab 295 Kumlinge 0 0
    Inductive Holding Ab 736 Saltvik 0 0
    Industrifastighetsaktiebolaget Fabriksgatan 8 478 Maarianhamina 0 0
    Inficon Aaland Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Infra Åland rf 478 Maarianhamina 0 0
    Inno TankBulk Ab 043 Eckerö 0 0
    Inova Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Inpex Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Inpro Borrteknik Åland Ab 771 Sund 0 0
    Insab Ab 417 Lemland 0 0
    Institutet för Levande Föda på Åland Ab 035 Brändö 0 0
    Insula Taxi Ab 035 Brändö 0 0
    Insula Taxi Ab konkursbo 035 Brändö 0 0
    Intermezzokören rf 478 Maarianhamina 0 0
    International Rescue Organization Ab 170 Jomala 0 0
    Intresseföreningen för Ålands Jord- och Skogsbruk r.f. 438 Lumparland 0 0
    Investeringsbolaget Elexa Ab 478 Maarianhamina 0 0
    InvestiAX Ab 076 Hammarland 0 0
    Investico Capital AB 170 Jomala 0 0
    INVESTOR LEMLAND AB 417 Lemland 0 0
    Investvet Ab 478 Maarianhamina 0 0
    IP-Connect AB 478 Maarianhamina 0 0
    Irogen Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Island Artworks and Design Ab 478 Maarianhamina 0 0
    It-bolaget Åland Ab 478 Maarianhamina 0 0
    J Larsson Konsult AB 170 Jomala 0 0
    J:s terapier Ab 076 Hammarland 0 0
    J&F-Export 060 Finström 0 100
    Jack of all trades AB 170 Jomala 0 0
    Jamasu-Invest Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Jannax Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Janor Data Ab 076 Hammarland 0 0
    Jans Grävservice Ab 417 Lemland 0 0
    Jazzklubben på Åland rf 478 Maarianhamina 0 0
    Jehovas Vittnen, Mariehamns Församling – Jehovan Todistajien Maarianhaminan seur 478 Maarianhamina 0 0
    JF-Lager och service Ab 438 Lumparland 0 0
    JFM-Bygg Ab 478 Maarianhamina 0 0
    JFS Fastigheter Ab 062 Föglö 0 0
    JFS Holding Ab 062 Föglö 0 0
    Jibben Ab 170 Jomala 0 0
    Jim Löfgren Ab 076 Hammarland 0 0
    JK ECO GREEN på Åland Ab 060 Finström 0 0
    JLG-Invest Ab 478 Maarianhamina 0 0
    JM Tak Ab 170 Jomala 0 0
    JM von Schantz Ab 478 Maarianhamina 0 0
    JO Consulting Ab 771 Sund 0 0
    Joddelministeriet AB 065 Geta 0 0
    Jodin Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Johan.B Engineering AB 478 Maarianhamina 0 0
    Johannes Mattsson Holding Ab 170 Jomala 0 0
    Johanssons Vinkelboda Ab 060 Finström 0 0
    Johnny Nordman Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Johtec Ab 766 Sottunga 0 0
    Joker Dart Club r.f 478 Maarianhamina 0 0
    Jomala Energi Ab 170 Jomala 0 100
    Jomala Frivilliga Brand och Räddningskår rf 170 Jomala 0 0
    JOMALA JAKTVÅRDSFÖRENING 170 Jomala 0 0
    Jomala Skogsentreprenad Ab 170 Jomala 0 0
    Jomala Skyservice Ab 170 Jomala 0 0
    Jomala Sorterarandelslag 170 Jomala 0 0
    Jonatan Vördgren Holding Ab 170 Jomala 0 0
    Jorid Ab 170 Jomala 0 0
    Josefina Consulting Ab 060 Finström 0 0
    Jovick Ab 478 Maarianhamina 0 0
    JP Agentur Ab 478 Maarianhamina 0 150
    JP Fastigheter AB 076 Hammarland 0 0
    JP Nya Medier Ab 478 Maarianhamina 0 0
    JPW Holding Ab 170 Jomala 0 0
    JRS Wellness Ab 043 Eckerö 0 0
    JS EMC Ab 318 Kökar 0 0
    JS SolidTrade Ab 478 Maarianhamina 0 0
    JS Trädgårdsservice konkurssipesä 170 Jomala 0 0
    Jstäd & Allservice Ab 060 Finström 0 0
    JT Holding AB 478 Maarianhamina 0 0
    Judys Hantverk & Inredning Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Julius Sundbloms Minnesstiftelse sr 478 Maarianhamina 0 0
    Junior Chamber International Mariehamn rf 478 Maarianhamina 0 0
    Juridisk byrå Ken Lindberg Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Juridisk byrå Svante Fagerlund Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Juristbyrå Björkqvist & Björkqvist Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Jurmo bys samfällighet 035 Brändö 0 0
    Jurmo Ungdomsförening r.f. 035 Brändö 0 0
    Jurmo Vatten 035 Brändö 0 0
    Just Consulting Ab 076 Hammarland 0 0
    Justus bygg och montering Ab 478 Maarianhamina 0 100
    Jägerströms Bilskrot Ab 736 Saltvik 0 0
    Järsö-Nåtö Ungdoms- och hembygdsförening r.f. 417 Lemland 0 0
    K A FRAKT AB ÅLAND 076 Hammarland 0 0
    KAAS eco Service Ab 295 Kumlinge 0 0
    KalÈns Ab 043 Eckerö 0 0
    Kallas Consulting Ab 941 Vårdö 0 0
    Kallas Stadskrog Ab 941 Vårdö 0 0
    Kallsö bys fiskelag och samfällda 062 Föglö 0 0
    KalmArena Ab 170 Jomala 0 0
    Kamomi Ab 478 Maarianhamina 0 0
    KANO Bygg Ab 170 Jomala 0 0
    Karateklubb Ogawa r.f. 478 Maarianhamina 0 0
    Karbovik Ab 417 Lemland 0 0
    KaRe Edutainment Ab 060 Finström 0 0
    Karlssons bygg och gräv Ab 417 Lemland 0 0
    Karlssons Gräv Ab 170 Jomala 0 0
    Karlvillas Ab 318 Kökar 0 0
    Karmatek Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Kastelholmsnejdens byalag rf 771 Sund 0 0
    Kasvikens vattenandelslag 060 Finström 0 100
    Katthjälpen rf 478 Maarianhamina 0 0
    KEB Invest Ab 035 Brändö 0 0
    Kent Saarinen AB 170 Jomala 0 100
    KEO Rederi AB 170 Jomala 0 0
    Khani Bita konkursbo 478 Maarianhamina 0 0
    Killnoise OY 478 Maarianhamina 0 0
    Kimona Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Kims Reklam & Lack Ab 170 Jomala 0 0
    KK-huset i Mariehamn Ab 478 Maarianhamina 0 0
    KL Con Oy 478 Maarianhamina 0 0
    KLAB Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Klaod Ab 736 Saltvik 0 0
    Kleven Förvaltning Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Kloink Ab 170 Jomala 0 0
    Kläppen Ab 035 Brändö 0 0
    KNK Turistservice Ab 766 Sottunga 0 0
    Knut Åland Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Kobba Hoppers MC-veteranerna rf 478 Maarianhamina 0 0
    Kobba Klintars Vänner r.f. 478 Maarianhamina 0 0
    Kobbgrund Konsultbyrå Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Kock & Vin Ab 060 Finström 0 0
    Kodarklubben r.f 478 Maarianhamina 0 0
    Kombo Åland Ab 043 Eckerö 0 0
    Kombuchafabriken Åland Ab 736 Saltvik 0 0
    Komfort Hus Ab 076 Hammarland 0 0
    Kommunalförbundet för Ålands Miljöservice 478 Maarianhamina 0 0
    Kommunalstyrelsen i Föglö 062 Föglö 0 0
    Kommunernas socialtjänst k.f. 478 Maarianhamina 0 0
    Kommunikationsinfrastruktur på Kökar Ab 318 Kökar 0 0
    Kompani Nord Teaterförening rf 478 Maarianhamina 0 0
    Konsenshus Projekt Ab 736 Saltvik 0 0
    Konsulthuset Åland Ab 941 Vårdö 0 0
    Korniks Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Korsö Fiskelag 035 Brändö 0 0
    KP-Engineering Ab 478 Maarianhamina 0 0
    KPMG Alandia Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Kraftnät Åland AB 478 Maarianhamina 0 0
    Kran Åland AB 043 Eckerö 0 0
    Kranis Ab 170 Jomala 0 0
    Krigsveteranerna på Åland r.f. 478 Maarianhamina 0 0
    Krillem Ab 771 Sund 0 0
    Krisgruppen rf 478 Maarianhamina 0 0
    Krisso Holding Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Kristina Janssons bokföring Ab 736 Saltvik 0 0
    KRK-lnvest Ab 736 Saltvik 0 0
    Krogstad Bro-byalag r.f. 438 Lumparland 0 0
    Krokvik Invest Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Krutgubbarna Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Kulteater r.f. 076 Hammarland 0 0
    Kulturfestival på Åland r.f. 478 Maarianhamina 0 0
    Kulturföreningen Katrina rf 478 Maarianhamina 0 0
    Kulturföreningen på riktigt rf 478 Maarianhamina 0 0
    Kulturföreningen Ström rf 060 Finström 0 0
    Kulturföreningen Tunagården rf. 060 Finström 0 0
    Kumlinge Andelshandel 295 Kumlinge 0 0
    Kumlinge byalag rf. 295 Kumlinge 0 0
    Kumlinge Fiskelag 295 Kumlinge 0 0
    Kumlinge Forell Ab 295 Kumlinge 0 0
    Kumlinge Fritid Ab 295 Kumlinge 0 0
    Kumlinge Jaktvårdsförening 295 Kumlinge 0 0
    Kumlinge kommun 295 Kumlinge 0 0
    Kumlinge Ungdomsförening rf Sammanslutningen Oregistrerade Föreningen 295 Kumlinge 0 0
    Kummelkobb Ab 062 Föglö 0 0
    Kungshaga Ab 170 Jomala 0 0
    Kunskapens Hus på Lappo Ab 035 Brändö 0 0
    KV Lackvård AB 771 Sund 0 0
    Kvarnbo Gästhem Ab 736 Saltvik 0 0
    Kvarnskärens Vind Ab 295 Kumlinge 0 0
    Kvarnström & LundÈn Ab 478 Maarianhamina 0 0
    KVARS Ab/Oy 170 Jomala 0 0
    KVP Investment Ab Oy 478 Maarianhamina 0 0
    Kyrkoby Byalag 043 Eckerö 0 0
    Käringsunds Marina Ab 043 Eckerö 0 0
    Kökar kommun 318 Kökar 0 0
    Kökar skärgårdsbutik AB 318 Kökar 0 0
    Kökar Ungdomsförening rf 318 Kökar 0 0
    Kökarkultur rf 318 Kökar 0 0
    Kökars Hembygdsförening rf 318 Kökar 0 0
    Köket Restaurang & Catering Åland AB 478 Maarianhamina 0 0
    Köpbacka rum & servering AB 318 Kökar 0 0
    LA.MI.AN Ab 438 Lumparland 0 0
    Labatyd Ab 060 Finström 0 0
    Ladyhus Ab 438 Lumparland 0 0
    LadyTeam Mariehamn ishockey rf 478 Maarianhamina 0 0
    Lakehill Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Landskapet Ålands Pensionsfond 478 Maarianhamina 0 0
    Landskapet Ålands pensionsfond Fastighetsförvaltning Ab 478 Maarianhamina 0 0
    LANDSKAPSVETERINƒR’N Oy VetKarr Ab Ltd 478 Maarianhamina 0 0
    Lappböle/Sundby byars fiskelag 771 Sund 0 0
    Lappo Handelslag 035 Brändö 0 0
    Lappo Mekanik Ab 035 Brändö 0 0
    Lappo sportfiskevatten Ab 035 Brändö 0 0
    Lappo Ungdomsförening r.f. 035 Brändö 0 0
    Lappoföretagarnas Fastighets Ab 035 Brändö 0 0
    Laskea Consulting Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Lassa-Långnäs Föreningen Kyrkoby rf 043 Eckerö 0 0
    Lax & Axberg Ab 478 Maarianhamina 0 0
    LCONT… Ab 170 Jomala 0 0
    LE Bygg och Kakel Ab 170 Jomala 0 0
    Le-Sol Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Lead Invest Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Leakomatic Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Lease-e Ab 170 Jomala 0 0
    Leftorium AB 478 Maarianhamina 0 0
    Legasus Ab 417 Lemland 0 0
    Lekland Åland Ab 043 Eckerö 0 0
    Leksakshuset Lekia Åland Ab 478 Maarianhamina 0 0
    LekÅland Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Lemböte Fiskesamhällighet 417 Lemland 0 0
    Lemeo Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Lemlands Idrottsförening r.f. 417 Lemland 0 0
    Lemlands Jaktvårdsförening 417 Lemland 0 0
    Lemlands kommun 417 Lemland 0 0
    Lemlands Ungdomsförening rf 417 Lemland 0 0
    Lenn-Invest Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Lenstopia AB 478 Maarianhamina 0 100
    Lerita Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Leva BörMan Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Librico Ab 417 Lemland 0 0
    Lifax Ab 170 Jomala 0 0
    Lillemor von Köhler Ålrit Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Lillkringlan Ab 478 Maarianhamina 0 0
    LiMiSaThree Ab 043 Eckerö 0 0
    LinCap Ab 076 Hammarland 0 0
    Lindan Ab 478 Maarianhamina 0 0
    LindÈnkonsult, Herbert LindÈn Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Lindholm & Lindholm Consulting AB 295 Kumlinge 0 0
    Lindströms Fortune Ab 060 Finström 0 0
    Lion Music Ab Ltd 478 Maarianhamina 0 0
    Lions Club Mariehamn r.f. 478 Maarianhamina 0 0
    LIONS CLUB ÅLAND FREJA rf 170 Jomala 0 0
    Lions Club Åland Södra r.f 076 Hammarland 0 0
    Livskraft Ab 170 Jomala 0 0
    LJ Trading Ab 478 Maarianhamina 0 0
    LKS ledarcoach Ab 478 Maarianhamina 0 0
    LNGMike Ab 170 Jomala 0 0
    Logen nr 34 Peter Ålänning av Finland I.O.O.F. rf 478 Maarianhamina 0 0
    Lokalkraft Leader Åland rf 478 Maarianhamina 0 0
    Lombardi Advisory Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Losdros Ab 170 Jomala 0 0
    Lotsberget Ab 478 Maarianhamina 0 100
    Lu-Tec Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Lugn & Ro AB 043 Eckerö 0 0
    Lumenvik Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Lumparby Fiskelag 438 Lumparland 0 0
    LumparLab 438 Lumparland 0 0
    Lumparland Lagret Ab 438 Lumparland 0 0
    LUMPARLANDS JAKTVÅRDSFÖRENING 438 Lumparland 0 0
    Lumparlands kommun 438 Lumparland 0 0
    Lumparlands Såg Ab 417 Lemland 0 0
    Lumparlands Ungdomsförening R. F. 438 Lumparland 0 0
    Lumparsund Ab 438 Lumparland 0 0
    Lundberg Engineering Oy 060 Finström 0 0
    Lundberg Invest Ab 060 Finström 0 0
    Lundqvist Rederiernas Pensionsstiftelse R S 478 Maarianhamina 0 0
    Lunmatic Ab 170 Jomala 0 0
    LW Bränsletransport Ab 170 Jomala 0 0
    LW Invest Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Lyyski Capital I Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Lyyski Holding Ab 170 Jomala 0 0
    Långvikens Stugor Ab 060 Finström 0 1 250
    Läderbiten på Åland Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Löfö bys samfälligheter 941 Vårdö 0 0
    M-Job Ab 417 Lemland 0 0
    M.A.T-Fish Ab Oy 062 Föglö 0 0
    MAAX Invest Ab 170 Jomala 0 0
    Mad Hatter Oy 076 Hammarland 0 0
    Magenta ProForma AB 060 Finström 0 0
    Magic Table Holding Ab 318 Kökar 0 0
    Majanns Livs och Skor AB 478 Maarianhamina 0 0
    Majliden Ab 318 Kökar 0 0
    Mammon-Invest Ab 060 Finström 0 0
    Manna Invest Ab 318 Kökar 0 100
    Mannerheimin Lastensuojeluliiton Maarianhaminan yhdistys ry 478 Maarianhamina 0 0
    MansÈn Invest Ab 170 Jomala 0 0
    Manskören Åländska Sångare Mås rf 478 Maarianhamina 0 0
    MAR Trading Ab L Perander 478 Maarianhamina 0 0
    Marby Byalag 043 Eckerö 0 0
    Mare Invest Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Mariehamn Lawn-tennis Klubb rf 478 Maarianhamina 0 0
    Mariehamns Bilcenter Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Mariehamns Bygg & betong Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Mariehamns Centralantennaktiebolag 478 Maarianhamina 0 0
    Mariehamns Diakoniförening rf 478 Maarianhamina 0 0
    Mariehamns Församling 478 Maarianhamina 0 0
    Mariehamns Grönsaker Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Mariehamns Handelsagenturer Ab 941 Vårdö 0 0
    Mariehamns Kvartetten rf 478 Maarianhamina 0 0
    Mariehamns Missionsförsamling r.f. 478 Maarianhamina 0 0
    Mariehamns Ord & Ton Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Mariehamns Pensionärsförening r.f. 478 Maarianhamina 0 0
    Mariehamns Spräng Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Mariehamns stad 478 Maarianhamina 0 0
    Mariehamns Strategiklubb rf 478 Maarianhamina 0 0
    Mariehamns Taxi Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Mariehamns Taxi Service Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Mariehamns Telefon Ab:s Pensionsstiftelse r.f. 478 Maarianhamina 0 0
    Mariehamns Tull 478 Maarianhamina 0 0
    Mariehamns Tvätt Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Mariehamns Ungdomsorkester r.f. 478 Maarianhamina 0 0
    Mariehem Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Mariehus Ab 478 Maarianhamina 0 100
    Mariena Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Mariepark Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Mariepark Retail Ab 478 Maarianhamina 0 0
    MARILAW AB 478 Maarianhamina 0 0
    Marin & Industri-Teknik MK Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Marin och motorshoppen Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Marinbolaget Åland Ab 060 Finström 0 0
    Marine Charging Point Ab Oy 478 Maarianhamina 0 0
    Marineparts Holding Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Marinlagret Möckelö Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Marjolar Ab 478 Maarianhamina 0 0
    MarPo Ab 170 Jomala 0 0
    Marskogens Ab 060 Finström 0 0
    Martins Resor Ab 736 Saltvik 0 0
    Marvik Partners Ab 076 Hammarland 0 0
    MaSa Bygg AB 170 Jomala 0 0
    Maskin-Import, Holger Sjöström Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Massage & Wellness Åland Ab 065 Geta 0 0
    Mastberget Ab 478 Maarianhamina 0 100
    Matbanken på Åland rf 478 Maarianhamina 0 0
    Matboden i Lumparland Ab 438 Lumparland 0 0
    Matgrossisten Åland Ab 417 Lemland 0 0
    Mathantverkare på Åland rf 438 Lumparland 0 0
    Mattsson Holding Ab 060 Finström 0 0
    Matverket Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Maxx Nauta Labore Ab 170 Jomala 0 0
    MB Redovisning Ab 478 Maarianhamina 0 0
    MBS Maritime Ab 478 Maarianhamina 0 0
    MD Svets & Service Ab 170 Jomala 0 0
    MeBoon AB 060 Finström 0 0
    Mecona Ab 043 Eckerö 0 0
    Medical Serve Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Medimar Scandinavia Ab 170 Jomala 0 0
    Megasize Reklam Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Mellangårds Service Ab 060 Finström 0 0
    Melpal Trading Ab 478 Maarianhamina 0 0
    MentorMind Oy 478 Maarianhamina 0 0
    Mercedes Chokladfabrik Ab 417 Lemland 0 0
    MERIDIANA eko ab 295 Kumlinge 0 0
    MGB Fastigheter Ab 478 Maarianhamina 0 0
    MH Disponent & Konsult AB 478 Maarianhamina 0 0
    MI-Data Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Milli & Molly Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Minerva Invest Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Miniatyrstadens Vänner rf 478 Maarianhamina 0 0
    Minimax Ab 170 Jomala 0 0
    Missionskyrkan på Åland 478 Maarianhamina 0 0
    Mitt Åland rf 060 Finström 0 0
    MJ HOLMBORG AB 478 Maarianhamina 0 0
    Mjuk Invest Ab 478 Maarianhamina 0 0
    MKAB Holding Ab 478 Maarianhamina 0 0
    MKN-Invest Ab 060 Finström 0 0
    MMEL Ab 736 Saltvik 0 0
    Modebutiken Åland Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Moderat Samling för Åland rf 478 Maarianhamina 0 0
    Mojjen Ab 043 Eckerö 0 0
    Monitor Management Consulting Ab 170 Jomala 0 0
    Monks Consulting Ab 771 Sund 0 0
    Mor & Dotter Ab 438 Lumparland 0 0
    Moss + Sea Ab 295 Kumlinge 0 0
    Motax Ab 478 Maarianhamina 0 0
    MRH Entreprenad & Fastighets Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Mson Invest Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Mulingskär Ab 941 Vårdö 0 0
    Murar Micke Ab 043 Eckerö 0 0
    My Nordic Health Ab 062 Föglö 0 0
    My Åland Ab Ltd 065 Geta 0 0
    Måleri F. Blomberg AB 076 Hammarland 0 0
    Måleri Jansson & Karlsson Ab 170 Jomala 0 0
    Mäklarhuset Åland Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Mätkonsult Åland Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Möckelö-Sviby byaförening rf 170 Jomala 0 0
    Mörby samfällighet 076 Hammarland 0 0
    Nabbens Vänner rf 478 Maarianhamina 0 0
    Natura Consult Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Navito Ab 478 Maarianhamina 0 0
    NCC Åland Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Nesklepp Ab 318 Kökar 0 0
    Nikapack Ab 035 Brändö 0 0
    Ning Food Ab 060 Finström 0 0
    NiWi Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Nixons Ab 170 Jomala 0 100
    Noatun Norra Distribution Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Nobel Fastigheter Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Noginvest AB 318 Kökar 0 0
    Nonna Rina AB 478 Maarianhamina 0 0
    Nord Måleri Ab 771 Sund 0 0
    Nordbergs Stugor Ab 295 Kumlinge 0 0
    Nordchill Oy 478 Maarianhamina 0 0
    Nordens Institut på Åland 478 Maarianhamina 0 0
    Nordic Blues Sushi Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Nordic Blues Sushi Ab konkursbo 478 Maarianhamina 0 0
    Nordic Mold Tools Ab 170 Jomala 0 0
    Nordic Mystery Shopping Suomi Oy Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Nordic Nightmare Ab 438 Lumparland 0 0
    Nordin’s AB 043 Eckerö 0 0
    NORDIPOINT AB 478 Maarianhamina 0 0
    Nordisk Spisimport ab 478 Maarianhamina 0 0
    Nordiska Fastigheter Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Nordiskt Byggmaterial Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Nordiskt Material Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Nordmec Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Normapak Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Norra Lemlands älg jaktlag r.f 417 Lemland 0 0
    Norra Ålands Avloppsvatten Ab 060 Finström 0 0
    Norra Ålands Pensionärer rf 060 Finström 0 100
    Norra Ålands utbildningsdistrikt kf. 060 Finström 0 0
    Norrby samfällda land o vattenområden 417 Lemland 0 0
    Norrböle Business Park Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Norrfjärden Ab 035 Brändö 0 0
    Norrhavets Sjötransport Ab 076 Hammarland 0 0
    Norrsjövikens Stugor Ab 736 Saltvik 0 0
    Norrsken Fastigheter Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Norrö Ab 060 Finström 0 0
    Notvikens Stugor & Camping Ab 043 Eckerö 0 0
    Nova Alandia Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Nova Perch Ab 035 Brändö 0 0
    Novamare Partners Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Noviembre AB 478 Maarianhamina 0 0
    Nunneberga Ab 062 Föglö 0 0
    Nya Ålands Tidningsaktiebolag 478 Maarianhamina 0 0
    Nybonds i Krogstad rf 438 Lumparland 0 0
    Nygatan12 Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Nygårds Sommarö AB 062 Föglö 0 0
    Nyponax Ab 170 Jomala 0 0
    Nääs och Laby Fiskelag / Samfällighet 736 Saltvik 0 0
    O3Rent Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Oasen boende- och vårdcenter k.f. 170 Jomala 0 0
    Octego Ab 736 Saltvik 0 0
    Odlingens Vänner rf. 170 Jomala 0 0
    OJDA AB 478 Maarianhamina 0 0
    OK Transport Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Olgat Ab 318 Kökar 0 0
    Olivers Service Ab 170 Jomala 0 0
    Olles El Ab 060 Finström 0 0
    Olofsnäs/Skinnarböle fiskesamfällighet 065 Geta 0 0
    Omhulda AB 736 Saltvik 0 0
    Op Handelspartner Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Open Water Brewery AB 417 Lemland 0 0
    Opera Alandia Understödsförening r.f 478 Maarianhamina 0 0
    Operaföreningen JOEL rf 478 Maarianhamina 0 0
    Optimus Möbler Oy 478 Maarianhamina 0 0
    Orient Masala Ab 170 Jomala 0 0
    OrientKitchen AB 478 Maarianhamina 0 0
    Orrön Energy Finland Oy 478 Maarianhamina 0 0
    Otto Finans Ab 417 Lemland 0 0
    Owlhill Invest Ab 170 Jomala 0 0
    OX2 Grönt Åland Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Oy Doratone Ab 065 Geta 0 100
    Oy Långbrok Ab 035 Brändö 0 100
    Oy Maniola Ab Ltd 478 Maarianhamina 0 0
    Oy MN-Nordina Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Oy Nimix Finland Ab 043 Eckerö 0 0
    Oy Ohhoh Ab 417 Lemland 0 0
    Oy Skinnars Ab 318 Kökar 0 0
    Oy Trendum Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Oy Viking Tours Ruotsinmatkat – Sverigecenter Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Oy World Trade Brokers WTB Ab 478 Maarianhamina 0 0
    P Sjolund Invest Ab 043 Eckerö 0 0
    PA Johansson Ab 941 Vårdö 0 0
    Padelcenter Åland AB 170 Jomala 0 0
    PalÈn Sam Kristian konkursbo 170 Jomala 0 0
    Palm Fysioterapi AB 478 Maarianhamina 0 0
    Pandax Ab Ltd 065 Geta 0 0
    Panzerprint International Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Parcatum Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Part In Properties Ab 438 Lumparland 0 0
    Patina Åland Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Patriks Måleri Ab 170 Jomala 0 100
    PB Hantverkarna Ab 438 Lumparland 0 0
    Pectus 24 Ab 170 Jomala 0 0
    Pectus Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Pectus Consulting Ab 170 Jomala 0 0
    Pectus Invest Ab 170 Jomala 0 0
    Pecunia Control Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Pedago Interaktiv Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Peders Aplagård Ab 318 Kökar 0 0
    Peters Bygg Ab 318 Kökar 0 0
    Pettböle Vind Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Pihlajapuro Holding Oy Ab 170 Jomala 0 0
    Pikaia Ab 295 Kumlinge 0 100
    Pinturas Ab 736 Saltvik 0 0
    Pizza 24 AB 478 Maarianhamina 0 0
    Planbygg ab 170 Jomala 0 0
    Plasto Holding Ab 478 Maarianhamina 0 11 738
    PLAYCATION AB 478 Maarianhamina 0 100
    PNM – Chipsters Oy 478 Maarianhamina 0 0
    PNM Gourmet Oy 035 Brändö 0 0
    PNM-Holding Oy 035 Brändö 0 0
    Pocke P Ab 295 Kumlinge 0 0
    POCKETHYLLAN FINLAND AB 478 Maarianhamina 0 0
    Point of Insight Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Pointblank Marketing Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Pointblank Retail Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Porko & Porko Business Consultants Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Power Club Åland rf 478 Maarianhamina 0 0
    Powerboat Åland rf 478 Maarianhamina 0 0
    ppmClean Ab 035 Brändö 0 0
    PR Byggnadsmaterial Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Premont Ab 478 Maarianhamina 0 100
    Primabil Åland Ab 478 Maarianhamina 0 100
    PrimaLube Ab 478 Maarianhamina 0 100
    Prime Rehab Åland Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Producentansvar Åland Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Producenter Utan Fast Förbindelse (Puff) rf 766 Sottunga 0 0
    Profinab Finland Oy 478 Maarianhamina 0 0
    Projektkonsult Åland Ab 170 Jomala 0 0
    Property & Racing Invest AB 170 Jomala 0 0
    ProPolish Ab 478 Maarianhamina 0 0
    PUH Fastighetsförvaltning Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Pumped Hydro Storage Båtskär Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Punainen Omena Oy 478 Maarianhamina 0 0
    PusselFamiljen rf Mariehamn 478 Maarianhamina 0 0
    Pålsböle nejdens byalag r.f. 060 Finström 0 0
    Påsen Ab 478 Maarianhamina 0 0
    QOM Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Qpon Ab 062 Föglö 0 0
    Quaestor Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Quentik Marine Ab 060 Finström 0 0
    Qvadrat Bygg Ab 478 Maarianhamina 0 0
    R.Palmer Veterinärpraktik ab 060 Finström 0 0
    Rafab Ab 417 Lemland 0 0
    Raka Rör Investeringsaktiebolag 478 Maarianhamina 0 0
    Rakennusliiton osasto n:o 205 ry 478 Maarianhamina 0 0
    Rakinvestering Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Ramslo Ab 417 Lemland 0 0
    Rangsby och Lagmansby samfälda 736 Saltvik 0 0
    RBS Värme Ab 478 Maarianhamina 0 0
    RCR Holding AB 170 Jomala 0 0
    Reactive Group Oy 478 Maarianhamina 0 0
    Rebeccas Frisör & Fransstylist Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Rebeckalägret nr 6 Maria Nycklar I.O.O.F. rf 478 Maarianhamina 0 0
    RECO Equestrian Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Rederi Ab Lillgaard 478 Maarianhamina 0 0
    Rederi Ab Skärgårdstrafik 478 Maarianhamina 0 0
    Rederi Ab Väderskär 941 Vårdö 0 0
    Rederiaktiebolaget Gustaf Erikson 478 Maarianhamina 0 150
    Refuture Ventures Ab, Mariehamn 478 Maarianhamina 0 100
    Relining service AB 478 Maarianhamina 0 0
    Remus AB 170 Jomala 0 0
    RenaHem Åland Ab 170 Jomala 0 0
    Rent & Invest Roiab Ab 771 Sund 0 0
    Restaurang Glada Laxen Ab 295 Kumlinge 0 0
    Restaurang Nautical Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Revisionsbyrå Erika Sjölund Ab 438 Lumparland 0 0
    RIB-Kyl Ab 736 Saltvik 0 0
    Ridklubben Sleipner r.f. 478 Maarianhamina 0 0
    Rimagården Ab 771 Sund 0 0
    Ro-No Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Rob And Holding Ab 736 Saltvik 0 0
    Robbans service Ab 170 Jomala 0 0
    Rock ’n Roll CafÈ Åland Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Rofast Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Ronen Ab 295 Kumlinge 0 0
    Rorsmannen Fastigheter Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Rosebo Konserv Ab 417 Lemland 0 0
    Rosenbacken Ab 941 Vårdö 0 0
    Rosenbergs Trafikskola Ab 170 Jomala 0 0
    Rosjö Ab 170 Jomala 0 0
    Rostedt Holding AB 478 Maarianhamina 0 0
    Roto construction Ab 417 Lemland 0 0
    RoxIT Ab 771 Sund 0 0
    RTS Trading Ab 170 Jomala 0 0
    Rundhusbyn Ab 170 Jomala 0 0
    Rundqvist Invest Ab 478 Maarianhamina 0 0
    RunicaPress AB 478 Maarianhamina 0 0
    Rustik Åland Ab 295 Kumlinge 0 0
    Rustner Holding Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Rysskläpp AB 318 Kökar 0 0
    Rädda Barnen på Åland rf 478 Maarianhamina 0 0
    Rädda Bertby VIKEN rf 736 Saltvik 0 0
    Rädda Lumparn rf 417 Lemland 0 0
    Röda Korset Saltviks avdelningen 736 Saltvik 0 0
    Röde Orm Ab 478 Maarianhamina 0 0
    RÖF-Invest Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Rönnbackskär Ab 318 Kökar 0 0
    Rörvik Stugby Ab 065 Geta 0 100
    S-Crosskey Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Saarinen & Åkerblom Ab 478 Maarianhamina 0 0
    SafariFoto Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Saggö skärgårdsstiftelse sr 736 Saltvik 0 0
    Sagulins Snickeri Ab 478 Maarianhamina 0 100
    SAJ Instrument Ab 170 Jomala 0 0
    SAL Fastigheter Ab 478 Maarianhamina 0 100
    Sales Dynamic International Ab (S.D.I.) 478 Maarianhamina 0 0
    Sally Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Salt Konsthantverk Ab 478 Maarianhamina 0 0
    SALTVIKS JAKTVÅRDSFÖRENING 736 Saltvik 0 0
    Saltviks kommun 736 Saltvik 0 0
    Saltö Ab 478 Maarianhamina 0 100
    Samba Media Group Ab 417 Lemland 0 0
    Samfällda Norrbacka Hemman 295 Kumlinge 0 0
    Samfälligheten för Ödkarby Sålis och Ovanåker Byar i Saltvik 736 Saltvik 0 0
    Sanda Fastighets Ab 062 Föglö 0 0
    Sandströms Fastighets Ab 170 Jomala 0 0
    Sandvik hällor AB 318 Kökar 0 0
    Sandösunds Produkter Ab 941 Vårdö 0 0
    Sanic CMJ Ab 478 Maarianhamina 0 0
    SAT Ab (Sjölund Arkitektur och Teknik Aktiebolag) 478 Maarianhamina 0 0
    Savantone Invest Ab 478 Maarianhamina 0 0
    SB Fastigheter Ab 478 Maarianhamina 0 0
    SC Capital Ab 478 Maarianhamina 0 100
    SC Codefactory Ab 062 Föglö 0 0
    Scandenergy Contracting Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Schuetten Consulting Ab Ltd 771 Sund 0 0
    Scoutkåren Ålandsflickorna 478 Maarianhamina 0 0
    Sea Lines Services Finland Oy 478 Maarianhamina 0 0
    Sea Lines Shipping Finland Oy 478 Maarianhamina 0 0
    Sea Meadow AB 736 Saltvik 0 0
    Seabris Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Seainvest Ab 478 Maarianhamina 0 0
    SeaSide Singers rf 478 Maarianhamina 0 0
    Segelföreningen Storbåten r.f. 766 Sottunga 0 0
    Segeljaktsföreningen Alanta r.f 478 Maarianhamina 0 0
    Seglinge Andelshandel 295 Kumlinge 0 0
    Seglinge Byalag rf 295 Kumlinge 0 0
    Seglinge fiskelag och samfällda vatten 295 Kumlinge 0 0
    Selecta Mariehamn Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Servacon Holding OY 478 Maarianhamina 0 0
    Servercontainer Nordic Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Servermapper Ab 170 Jomala 0 0
    Servicekompaniet Åland Ab 417 Lemland 0 0
    Servicepunkten på Åland Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Servicetjänster Åland Ab 417 Lemland 0 0
    Servios Åland Ab 170 Jomala 0 0
    SG Capital Ab 478 Maarianhamina 0 0
    SH Ståhl Konsult Ab 438 Lumparland 0 0
    Shanty Society Pommern rf 478 Maarianhamina 0 0
    SHANTYGRUPPEN ROLLING HOME R.F 478 Maarianhamina 0 0
    Sharebook Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Shineschia Ab 060 Finström 0 0
    Shipit Oy Ab 170 Jomala 0 0
    Sibby Fiskelag och samfällighet 771 Sund 0 0
    Sigges Gräv Ab 170 Jomala 0 0
    Silfver Konsult Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Silverskär Ab 736 Saltvik 0 0
    Silverstrand Ab 417 Lemland 0 0
    Simka Ab 295 Kumlinge 0 0
    Simskäla By Fiskelag 941 Vårdö 0 0
    SindÈns bygg Ab 170 Jomala 0 0
    Sire Forest Ab Ltd 478 Maarianhamina 0 0
    Sire Securities Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Sisa Ab 771 Sund 0 0
    Sixtens Grävtjänst Ab 170 Jomala 0 0
    Sjuksköterskeföreningen på Åland r.f. 478 Maarianhamina 0 0
    Sjöbackastigen Ab 060 Finström 0 0
    Sjöbodskogens stugor Ab 043 Eckerö 0 0
    Sjöboviken Ab 065 Geta 0 0
    Sjöfararkapellet i Sjökvarteret r.f. 478 Maarianhamina 0 0
    Sjöstrand Förvaltning Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Sjöströms Bygg Ab 060 Finström 0 0
    Sjöströms Gräv Ab 043 Eckerö 0 0
    Sjöströms Gräv Ab konkursbo 043 Eckerö 0 0
    SK8 Åland rf 478 Maarianhamina 0 0
    Skagul Invest Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Skapa Åland rf 170 Jomala 0 0
    Skarpnåtö Hemgårdsförening rf 076 Hammarland 0 0
    Skeppargården Pellas rf 417 Lemland 0 0
    Skeppsföreningen ”Albanus” rf 478 Maarianhamina 0 0
    SkoMax Ab 170 Jomala 0 0
    SKUNK – skärgårdsungdomarnas intresseorganisation rf 295 Kumlinge 0 0
    Sky Crest Europe Ab Ltd 478 Maarianhamina 0 0
    Skåhla rf 478 Maarianhamina 0 0
    Skärgårdsinvest Ab 062 Föglö 0 0
    Skärgårdsliv ITiden Ab 035 Brändö 0 0
    Skärgårdslängtan Föglö Wärdshus Ab 062 Föglö 0 0
    Skärgårdsull Ab 076 Hammarland 0 0
    Skördefestens vänner rf 170 Jomala 0 0
    Skötbredan Ab 035 Brändö 0 0
    SL MÅLERI AB 170 Jomala 0 0
    Slateplex AB 170 Jomala 0 0
    Släktgården Norrgårds rf 417 Lemland 0 0
    Smakupplevelser på Åland AB 043 Eckerö 0 0
    Smakverket Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Smart Holding Ab 060 Finström 0 0
    SMVO AB 170 Jomala 0 0
    Snaps Ab 076 Hammarland 0 0
    Snax Ab 478 Maarianhamina 0 100
    Snellman Investment Ab 478 Maarianhamina 0 100
    Snickarboden Ab, Krister Lindberg 170 Jomala 0 0
    Snäckö bys fiskelag 065 Geta 0 0
    Snäckö hav & land AB 065 Geta 0 0
    Socialmissionen på Åland rf 478 Maarianhamina 0 0
    Sofias Bokföring Ab 170 Jomala 0 0
    SolarEq Ab 170 Jomala 0 0
    SolarWave Alandia Ab 043 Eckerö 0 0
    Solbacka bygg Ab 043 Eckerö 0 0
    Solberget Ab 170 Jomala 0 0
    Solen Tours Oy Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Solhus Åland Ab 170 Jomala 0 0
    Solidcap Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Solliden AB 417 Lemland 0 0
    Solpark Åland Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Solstrand Invest Ab 736 Saltvik 0 0
    Solvik Fisk Ab – Solvikin Kala Oy 065 Geta 0 0
    Solvik Stugor Ab 478 Maarianhamina 0 0
    SOLÖ-byalag r.f. 736 Saltvik 0 0
    SOS Bilservice Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Sottunga Hembygdsförening r.f. 766 Sottunga 0 0
    Sottunga Kommun 766 Sottunga 0 0
    Sottunga Skärgårdsturism Ab 766 Sottunga 0 0
    Specialistläkaren VKAB Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Spellby Ab 736 Saltvik 0 0
    Sporres Ekoisolering & Bygg Ab 076 Hammarland 0 0
    Sportdykarklubben Nautilus rf 478 Maarianhamina 0 0
    Sportkompaniet Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Sportula Ab 170 Jomala 0 0
    Spot the Orange Ab 060 Finström 0 0
    Sprängarn Åland Ab 771 Sund 0 0
    ST Fastigheter Ab 478 Maarianhamina 0 150
    St Mårtenskören 478 Maarianhamina 0 0
    Stadsträdgården Holding Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Stall JoY’s Handikappridklubb rf 076 Hammarland 0 0
    Stalldalen Ab 736 Saltvik 0 0
    Stallhagen Ab 060 Finström 0 0
    StallhagenUpplevelser Ab 060 Finström 0 0
    Start Consulting Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Statens ämbetsverk på Åland 478 Maarianhamina 0 0
    Stekarn Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Stenbacken AB 062 Föglö 0 0
    Stenius & Kalm AB 478 Maarianhamina 0 0
    Stenius AB 478 Maarianhamina 0 0
    Stenius AB konkursbo 478 Maarianhamina 0 0
    Stenkleven Ab 062 Föglö 0 0
    Stenroos Investments Ab 170 Jomala 0 0
    Stentorpa Holding Ab 736 Saltvik 0 0
    Stenudda Ab 060 Finström 0 0
    Stiftelsen Edit och Levi Erikssons minnesfond sr 478 Maarianhamina 0 0
    Stiftelsen Emelia sr 478 Maarianhamina 0 0
    Stiftelsen för främjande av åländsk historisk forskning sr 076 Hammarland 0 0
    Stiftelsen för Önningebymuseet sr 170 Jomala 0 0
    Stiftelsen Hemmet sr 417 Lemland 0 0
    Stiftelsen Hilda och Gustaf Eriksons samt Gustaf Adolf Eriksons understödsfond s 478 Maarianhamina 0 0
    Stiftelsen Mariehamns FBK sr 478 Maarianhamina 0 0
    Stiftelsen Norrskatan sr 771 Sund 0 0
    Stiftelsen ReGeneration 2030 sr 478 Maarianhamina 0 0
    Stiftelsen Securitas sr 478 Maarianhamina 0 0
    Stiftelsen Åland Island Games 1991 sr 478 Maarianhamina 0 0
    Stiftelsen Ålands Cancerfond sr 478 Maarianhamina 0 0
    Stiftelsen Ålands Fotografiska Museum sr 060 Finström 0 0
    Stiftelsen Ålands fredsinstitut sr 478 Maarianhamina 0 0
    Stiftelsen Ålands Jakt- och Fiskemuseum sr 043 Eckerö 0 0
    Stiftelsen Ålands jord- och skogsbruksmuseum sr 065 Geta 0 0
    Stiftelsen Ålands Sjöfartsmuseum sr 478 Maarianhamina 0 0
    Stiftelsen Ålands Vänner sr 478 Maarianhamina 0 0
    Stiftelsen Ålandsfonden för Östersjöns framtid sr 478 Maarianhamina 0 0
    Stig Byman Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Storbacka Invest Ab 060 Finström 0 0
    Storby Fastighets Ab 043 Eckerö 0 0
    Storby Vatten 043 Eckerö 0 0
    Storeax Ab 043 Eckerö 0 0
    Storklobb Ab 062 Föglö 0 0
    Stormfast Ab 170 Jomala 0 0
    Storå Rör Åland Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Strandbaren Åland Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Strandbo Ab i Brändö 035 Brändö 0 0
    Strandco Oy 478 Maarianhamina 0 0
    Strandin Ab 736 Saltvik 0 0
    Strandnäs Hem och Skola rf 478 Maarianhamina 0 0
    Strandnäs Matbar och CafÈ Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Strandslingans Småbåtshamn andelslag 170 Jomala 0 0
    Stråh Handelsträdgård Ab 478 Maarianhamina 0 100
    Studio 11 Hår & Make Up Ab 170 Jomala 0 0
    Studio Wickström AB 478 Maarianhamina 0 0
    Studio Å Ab 295 Kumlinge 0 0
    Studio Ö Aktiebolag 478 Maarianhamina 0 0
    Studio36 Interior & Design Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Stuga & ƒventyr Ab 170 Jomala 0 0
    Sture Carlsons stiftelse sr 478 Maarianhamina 0 0
    Stångskär Ab 478 Maarianhamina 0 0
    städpartio Oy 170 Jomala 0 0
    Städsystem i Mariehamn Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Stödföreningen för Husbandet rf 478 Maarianhamina 0 0
    Stödföreningen för Ålands Jakt- och Fiskemuseum r.f. 478 Maarianhamina 0 0
    Stödföreningen för Ålands Operafestival rf 478 Maarianhamina 0 0
    Stödföreningen Ålands Barnfond rf 478 Maarianhamina 0 0
    Subsea – Åland Ab 170 Jomala 0 0
    Sund Kultur rf. 771 Sund 0 0
    Sundbloms Såg Ab 062 Föglö 0 0
    Sundets Bygg Ab 771 Sund 0 0
    Sundets vatten, Ingmar Lindeman & Co 771 Sund 0 0
    Sunds Frivilliga Brandkår rf 771 Sund 0 0
    Sunds Företagarklubb rf 771 Sund 0 0
    Sunds Idrottsförening r.f. 771 Sund 0 0
    Sunds Jaktvårdsförening 771 Sund 0 0
    Sunds kommun 771 Sund 0 0
    Sunny Anna Travel & Tourism Management Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Susannes B & B, Hälsa & Utveckling Ab 076 Hammarland 0 0
    Sushibiten i Mariehamn Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Sushifabriken Åland Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Svalan & Martofs Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Svartsmara By Samfällighet 060 Finström 0 0
    Svea Invest Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Sven-Erik och Lena Holmbergs stiftelse sr 478 Maarianhamina 0 0
    Sviby Aviation Ab 170 Jomala 0 0
    Sviby Samfällt 170 Jomala 0 0
    Svinö Byalag rf 438 Lumparland 0 0
    Svinö Bys Vattensamfällighet 438 Lumparland 0 0
    Svinö Fiskelag 438 Lumparland 0 0
    SVS Åland Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Swingskeppet rf. 478 Maarianhamina 0 0
    Switor Ab 170 Jomala 0 0
    Syrrans Ab 060 Finström 0 0
    Sångföreningen Triolen r.f. 417 Lemland 0 0
    Sångvik rf 736 Saltvik 0 0
    Sällskapet Bel Canto Alandia r.f. 043 Eckerö 0 0
    Söderby Samfällda, Lemland 417 Lemland 0 0
    Söderlunds Bok & Papper Ab 478 Maarianhamina 0 0
    SÖDERÅKERSVƒGENS ENSKILDA VƒG 043 Eckerö 0 0
    Södra Finströms Byalag r.f. 060 Finström 0 0
    Södra Labbholms vattenandelslag 417 Lemland 0 0
    Södra Lemlands Marthaförening r.f. 417 Lemland 0 0
    Södra Marsunds Fiskevårdsförening 076 Hammarland 0 0
    Södra Vårdö Ungdomsförening Böljan r.f. 941 Vårdö 0 0
    Södragatan26 Ab 478 Maarianhamina 0 0
    T-Trål Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Tacticus Ab Ltd 478 Maarianhamina 0 0
    Tai Chi föreningen Vita Tranan rf 478 Maarianhamina 0 0
    Takanoha Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Takvård Åland Ab 736 Saltvik 0 0
    Tallbackens lager och fastighets Ab i Jomala 170 Jomala 0 0
    Tallum Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Tandkliniken Pia Holmqvist Ab 478 Maarianhamina 0 0
    TARA Trading Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Taxibolaget 22100 Ab 478 Maarianhamina 0 0
    TB MARIN SERVICE AB 478 Maarianhamina 0 0
    TBF-Fix Ab 941 Vårdö 0 0
    TBL Brunnsborrning Ab 170 Jomala 0 0
    Tdl Sofia Sjölund Ab 170 Jomala 0 0
    Team Tactics Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Teaterföreningen Kuling r.f. 478 Maarianhamina 0 0
    Tec Green Holding Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Tech-Ax Ab 060 Finström 0 0
    Techno Trade International Oy Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Tehys fackavdelning på Åland rf 478 Maarianhamina 0 0
    Teir Invest Ab 060 Finström 0 0
    TEJ INVEST AB 478 Maarianhamina 0 0
    TEMA rekreation och hälsa AB 478 Maarianhamina 0 0
    Tengsöda Fiskelag och samfällda 736 Saltvik 0 0
    Tengsöda och Långbergsöda Byalag r.f. 736 Saltvik 0 0
    Terrana Ab 478 Maarianhamina 0 0
    TextureWave AB 170 Jomala 0 0
    Thyra Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Ties Ab 417 Lemland 0 0
    Tilgmann Oy Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Tindra Productions Ab 736 Saltvik 0 0
    Tipitents AB 478 Maarianhamina 0 0
    Tjudö samfällda land o vattenområden 060 Finström 0 0
    Tjänstemän vid Ålands landskapsförvaltning TÅLC rf 478 Maarianhamina 0 0
    Tm-tält & fix AB 478 Maarianhamina 0 0
    TNTEC.AB 076 Hammarland 0 0
    To Do Aland Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Todin Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Tolk AX Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Tom Häggblom Ab 417 Lemland 0 0
    Tomsu Invest Ab 065 Geta 0 0
    Tomte Gård Ab 060 Finström 0 0
    Tonik Invest Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Tonys Gräv Ab 060 Finström 0 0
    Tonårsbutiken Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Torbjörn Anderssons Pälsdjursfarm Ab 170 Jomala 0 0
    ToRo Tug Ab 417 Lemland 0 0
    ToRo Tug Holding Ab 417 Lemland 0 0
    Torp Bys Fiskelag 043 Eckerö 0 0
    Torparnas Byaförening rf 043 Eckerö 0 0
    Torpbys Samfällighet 043 Eckerö 0 0
    Torsholma Fisk och Grönsaker Ab 035 Brändö 0 0
    Torsholma Ungdomsförening r.f. 035 Brändö 0 0
    Trafikskola Spoof Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Transgroup Ab Ltd 478 Maarianhamina 0 0
    Transmar Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Tranvik Samfällighet 771 Sund 0 0
    Tranviks Samfällda vattenområden 771 Sund 0 0
    Trifolium Åland Ab 478 Maarianhamina 0 0
    True Automation Oy Ab 478 Maarianhamina 0 100
    Trygginvest Ab 478 Maarianhamina 0 900
    Träbiten Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Trädgårdsföreningen Mullvaden rf 478 Maarianhamina 0 0
    Träffpunkt Ungdom r.f. 478 Maarianhamina 0 0
    Trägo Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Träningsverket Ab 170 Jomala 0 0
    Träteknik Åland Ab 736 Saltvik 0 0
    Tuna El& Bygg Ab 060 Finström 0 0
    Turinvest Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Tuva Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Två Krögare Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Two sharp noses Ab 478 Maarianhamina 0 0
    U & B Byggpoolen Ab 771 Sund 0 0
    UI Media Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Ulfsby Gård Restaurang Ab 170 Jomala 0 0
    Ulmus Consulting Ab 736 Saltvik 0 0
    Ung Resurs rf. 478 Maarianhamina 0 0
    Ursprungsliv AB 478 Maarianhamina 0 0
    UVB TMI Konsult Åland Ab 417 Lemland 0 0
    V & D Service Ab 771 Sund 0 0
    Valdemarsällskapet rf 060 Finström 0 0
    Vargskärs byalagförening rf 062 Föglö 0 0
    Vecte Ab 478 Maarianhamina 0 150
    Vectra Energy Services Ab Ltd 478 Maarianhamina 0 0
    Vegamind Ab 478 Maarianhamina 0 0
    VeroMedia Ab 170 Jomala 0 0
    Vestan Holding Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Vestansunda Samfällda Land- och Vattenområde 170 Jomala 0 0
    Vestergeta Vattensammanslutning 065 Geta 0 0
    Vibbo Lax Ab 941 Vårdö 0 0
    VICKSTROM CONSULTING AB 170 Jomala 0 0
    Victory Invest Ab 170 Jomala 0 0
    Vikhan Projekt AB 478 Maarianhamina 0 0
    Viking Line Abp 478 Maarianhamina 0 0
    Vikingaåsens antennförening rf 170 Jomala 0 0
    Viktor Crafts & Design Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Viktors smaker Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Villaro AB 076 Hammarland 0 0
    Villes Byggservice Ab 060 Finström 0 0
    Vincent Alandia Invest Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Vinnarskap Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Visit Åland rf 478 Maarianhamina 0 0
    Visor så in i Norden rf 295 Kumlinge 0 0
    Vivakören rf 478 Maarianhamina 0 0
    Viztours Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Volontära Norden AB 170 Jomala 0 0
    Vuxna på Stan rf 478 Maarianhamina 0 0
    VVS Experten Åland Ab 941 Vårdö 0 0
    VVS-Konsultbyrå Bo Berndtson Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Våffelrakan Ab 076 Hammarland 0 0
    Vårdbolaget Futurum Ab 170 Jomala 0 0
    Vårdö Båtvarv Ab 941 Vårdö 0 0
    Vårdö Församling 941 Vårdö 0 0
    Vårdö Idrottskamrater r.f. 941 Vårdö 0 0
    Vårdö jaktvårdsförening 941 Vårdö 0 0
    Vårdö kommun 941 Vårdö 0 0
    Vårdö Marthaförening r.f. 941 Vårdö 0 0
    Vårdö Närbutik Ab 941 Vårdö 0 0
    Vårdöby Fiskelag 941 Vårdö 0 0
    Väderudden Ab 035 Brändö 0 0
    Väglaget Storskäret 170 Jomala 0 0
    Västerro Ab 417 Lemland 0 0
    Västervik-Trading Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Västra Saltviks Frivilliga Brand- och Räddningskår rf 736 Saltvik 0 0
    Västra Saltviks Väl r.f. 736 Saltvik 0 0
    Västra Sunds Marthaförening r.f. 771 Sund 0 0
    Västra Sunds Vatten 771 Sund 0 0
    Waldorf Åland r.f 478 Maarianhamina 0 0
    wellComing Ab 736 Saltvik 0 0
    WEMARIN AB 478 Maarianhamina 0 0
    Wessingsboda bys fiskelag och samfällda 417 Lemland 0 0
    Westanträsk bys samfällda landområden 060 Finström 0 0
    Westerberg Trading Oy 478 Maarianhamina 0 100
    Wickströms Optik Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Widmans Betong Ab 736 Saltvik 0 0
    Wiklund Management Ab 170 Jomala 0 0
    Wiklöf Holding Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Wiklöv & Lundqvist Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Wilu Ab 438 Lumparland 0 0
    Windjammer Media Ab 736 Saltvik 0 0
    WiPa Invest Åland Ab 417 Lemland 0 0
    WL – Åland AB 478 Maarianhamina 0 0
    WMP Capital Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Worklandia Ab 478 Maarianhamina 0 0
    WZ Viktualier Ab 478 Maarianhamina 0 100
    WZ Viktualier Ab Konkursbo 478 Maarianhamina 0 0
    Wårdö Handels Ab 941 Vårdö 0 0
    Wårdö Kulturförening RF 941 Vårdö 0 0
    Wårdö Kulturstiftelse sr 941 Vårdö 0 0
    Xmont Ab 478 Maarianhamina 0 0
    YEPP AGENCY AB 060 Finström 0 0
    Yoga Samprema Ab 060 Finström 0 0
    YOMA Ab 076 Hammarland 0 0
    Yourex Finland OY 478 Maarianhamina 0 0
    Ytterby Byalag 170 Jomala 0 0
    Ytterst Ab 318 Kökar 0 0
    Zenit Syd Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Zetterström Racing & Media Ab Ltd 170 Jomala 0 0
    Åda Ab 478 Maarianhamina 0 0
    ÅHG Holding Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Åkeri L. Gustavsson Ab 062 Föglö 0 0
    Åkeri Söderström & Karlsson Ab 438 Lumparland 0 0
    Åland Action Art rf 478 Maarianhamina 0 0
    Åland Autismspektrumförening r.f. 478 Maarianhamina 0 0
    Åland Consulting Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Åland Consulting Ab konkursbo 478 Maarianhamina 0 0
    Åland Distillery Ab 771 Sund 0 0
    Åland Event Ab 043 Eckerö 0 0
    Åland expeditions Ab Oy 736 Saltvik 0 0
    Åland Invest ab 170 Jomala 0 0
    Åland Jazz rf 478 Maarianhamina 0 0
    Åland lslamik Och Kulturell Föreningen rf 478 Maarianhamina 0 0
    Åland Orcas rf 478 Maarianhamina 0 0
    Åland Quality Living Ab 478 Maarianhamina 0 0
    ÅLAND RING – ÅLAND MOTOR EVENTS AB 043 Eckerö 0 0
    Åland Unique AB 478 Maarianhamina 0 0
    Åland United 417 Lemland 0 0
    Åland Yachts Ab 438 Lumparland 0 0
    Ålands Aktiesparare rf 478 Maarianhamina 0 0
    Ålands Alltjänst Ab 076 Hammarland 0 0
    Ålands amatörastronomer rf 478 Maarianhamina 0 0
    Ålands Apoteks Produkter Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Ålands Barnmorskeförening rf 478 Maarianhamina 0 0
    Ålands Bemanning och Transport AB 076 Hammarland 0 0
    Ålands Bemanning och Transport AB konkursbo 076 Hammarland 0 0
    Ålands Betodlareförening r.f. 060 Finström 0 0
    Ålands Betonghus Ab 170 Jomala 0 0
    Ålands Bil & Maskin Ab 170 Jomala 0 0
    Ålands Bil & Plåt Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Ålands Bil o Delar Ab 170 Jomala 0 0
    Ålands Biljardklubb rf 478 Maarianhamina 0 0
    Ålands Biodlarförening rf 478 Maarianhamina 0 0
    Ålands Björntjänster Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Ålands Bokföring Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Ålands Bostadsrättsförening 478 Maarianhamina 0 0
    Ålands Botjänst Ab 076 Hammarland 0 0
    Ålands Brand- och Räddningsförbund rf 478 Maarianhamina 0 0
    Ålands Brukarförening rf 478 Maarianhamina 0 0
    Ålands Bruks- och Sällskapshundklubb r.f. 478 Maarianhamina 0 0
    Ålands Bygg Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Ålands Bönetjänst rf 417 Lemland 0 0
    Ålands Cancerförening r.f 478 Maarianhamina 0 0
    Ålands centrum för självstyrt lärande rf 478 Maarianhamina 0 0
    Ålands Curling AB 478 Maarianhamina 0 0
    Ålands Curlingklubb rf 478 Maarianhamina 0 0
    Ålands djurskyddsförening rf 478 Maarianhamina 0 0
    Ålands Ekonomikonsult Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Ålands Elab Aktiebolag 478 Maarianhamina 0 0
    Ålands Elandelslag 170 Jomala 0 0
    Ålands Eltekniska Förening r.f. 478 Maarianhamina 0 0
    Ålands Energi- och Sjöfartstekniska Förening ÅESF rf 478 Maarianhamina 0 0
    Ålands Fackliga Semesterorganisation r.f. 478 Maarianhamina 0 0
    Ålands Fackskollärare rf 478 Maarianhamina 0 0
    Ålands Fastighets Ab 060 Finström 0 521
    Ålands Fastighetskonsult Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Ålands feministparaply 478 Maarianhamina 0 0
    Ålands Fiskare rf 478 Maarianhamina 0 0
    Ålands Fiskevårdsförening rf 478 Maarianhamina 0 0
    Ålands Fiskodlarförening r.f. 478 Maarianhamina 0 0
    Ålands Floristerna Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Ålands Folkdräkts- och Kulturförening 170 Jomala 0 0
    Ålands folkrederi aktiebolag 478 Maarianhamina 0 0
    Ålands Fountainhouse förening rf 478 Maarianhamina 0 0
    Ålands Frimärkssamlarförening rf 478 Maarianhamina 0 0
    Ålands Frukt- och Bärodlarförening rf 478 Maarianhamina 0 0
    Ålands Fågelskyddsförening r.f 478 Maarianhamina 0 0
    Ålands Fåravelsförening rf 478 Maarianhamina 0 0
    Ålands Färg & Tapet Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Ålands företagshälsovård 478 Maarianhamina 0 0
    Ålands Försäkringar Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Ålands Garveri aktiebolag 478 Maarianhamina 0 0
    Ålands Golfklubb rf 771 Sund 0 0
    Ålands Handelskammare rf 478 Maarianhamina 0 0
    Ålands Handikappförbund r.f. 478 Maarianhamina 0 0
    Ålands Hematologi- och Onkologicentrum Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Ålands Hemgårdsförbund rf 478 Maarianhamina 0 0
    Ålands Hudvårdscenter Ab 438 Lumparland 0 0
    Ålands Hushållningssällskap rf 170 Jomala 0 0
    Ålands Hälso- och Sjukvård 478 Maarianhamina 0 0
    Ålands HälsoAlternativ rf 478 Maarianhamina 0 0
    Ålands Hästsportsförening rf. 060 Finström 0 0
    Ålands Idrottscenter AB 060 Finström 0 0
    Ålands Industri Arbetare rf 478 Maarianhamina 0 0
    Ålands Investerings Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Ålands Ishockeydomare rf 478 Maarianhamina 0 0
    Ålands Klätterklubb rf 478 Maarianhamina 0 0
    Ålands Kommunförbund 478 Maarianhamina 0 0
    Ålands Kontrollförening rf 060 Finström 0 0
    Ålands Kraftsportklubb r.f. 478 Maarianhamina 0 0
    Ålands krematorie- och minneslundsförening rf 478 Maarianhamina 0 0
    ÅLANDS KULTURFRƒMJANDE R.F 478 Maarianhamina 0 0
    Ålands kulturstiftelse sr 478 Maarianhamina 0 0
    Ålands Landskapsregering 478 Maarianhamina 0 0
    Ålands Ljud & Ljus Teknik Ab 170 Jomala 0 0
    Ålands Lärarförening rf 478 Maarianhamina 0 0
    Ålands Marin-Fisk Ab 295 Kumlinge 0 0
    Ålands Marinhistoriska Sällskap rf 478 Maarianhamina 0 0
    Ålands Media Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Ålands Miljö och Ekoisolering Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Ålands Motorcompany Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Ålands Motorklubb r.f. 478 Maarianhamina 0 0
    Ålands Musik-Shop Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Ålands Mångkulturella förening rf 478 Maarianhamina 0 0
    Ålands Natur och Miljö r.f. 478 Maarianhamina 0 0
    Ålands Nautical Club r.f. 478 Maarianhamina 0 0
    Ålands Näringslivs Servicebolag Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Ålands OK Service Ab 771 Sund 0 0
    Ålands organiserade fiskeguider rf 170 Jomala 0 100
    Ålands plåt & ventilationsteknik Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Ålands Polisförening r.f. 478 Maarianhamina 0 0
    Ålands Producentförbund r.f. 478 Maarianhamina 0 0
    Ålands Psykologförening rf 478 Maarianhamina 0 0
    Ålands Radio och Tv Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Ålands Radioamatörer rf 478 Maarianhamina 0 0
    Ålands Retrieverförening rf 478 Maarianhamina 0 0
    Ålands ridkonstförening rf 736 Saltvik 0 0
    Ålands Räddningshundsklubb rf 478 Maarianhamina 0 0
    Ålands Scoutdistrikt 478 Maarianhamina 0 0
    Ålands Seminförening r.f. 478 Maarianhamina 0 0
    Ålands Sjöfartsläroverks Nautiska Elevförbund rf 478 Maarianhamina 0 0
    Ålands Sjöräddningssällskap rf 478 Maarianhamina 0 0
    Ålands Sjötransporter AB 417 Lemland 0 0
    Ålands Skeppsbefälhavare-Förening r.f. 478 Maarianhamina 0 0
    Ålands Skogsvårdsförening rf 060 Finström 0 0
    Ålands Skogsägare Andelslag 060 Finström 0 0
    Ålands Skötbåtsförening rf 478 Maarianhamina 0 0
    Ålands Slöjd och Konsthantverk rf 478 Maarianhamina 0 0
    Ålands Specialpedagogiska förening r.f. 478 Maarianhamina 0 0
    Ålands Sportskytteförening rf 478 Maarianhamina 0 0
    Ålands Spränglager Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Ålands Symfoniorkesterförening rf 478 Maarianhamina 0 0
    Ålands Sång- och Musikförbund rf 478 Maarianhamina 0 0
    ÅLANDS TEKNIKKLUSTER RF 478 Maarianhamina 0 0
    Ålands Telefonandelslag 170 Jomala 0 0
    Ålands Telehistoriska förening rf 478 Maarianhamina 0 0
    Ålands Tomtplanering A.b. 478 Maarianhamina 0 0
    Ålands Trafikskolornas förening rf 478 Maarianhamina 0 0
    Ålands Trivselväxter Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Ålands Utemiljö Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Ålands Utvecklings Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Ålands Veteran traktorklubb rf 170 Jomala 0 0
    Ålands Viltvårdare r.f 438 Lumparland 0 0
    Ålands Vindenergi Andelslag 478 Maarianhamina 0 0
    Ålands Vårdförbund 060 Finström 0 0
    Ålands Yrkesbilägarförening Åybf rf 170 Jomala 0 0
    Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag 478 Maarianhamina 0 0
    Ålandsbanken Abps Pensionsstiftelse Rs 478 Maarianhamina 0 0
    Ålandsbanken Fonder III Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Ålandsbanken Fonder IV Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Ålandsbanken Merituuli I Syöttörahasto GP Oy 478 Maarianhamina 0 0
    Ålandsbanken Merituuli I Syöttörahasto LP Oy 478 Maarianhamina 0 0
    Ålandsbostäder Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Ålandstryckeriet Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Ålclean Åland Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Åländsk  Demokrati 478 Maarianhamina 0 0
    Åländsk Demokrati rf 478 Maarianhamina 0 0
    Åländska hbt-föreningen Regnbågsfyren rf 478 Maarianhamina 0 0
    Åländska Hem Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Åländska IT-lösningar Ab (AITL) 478 Maarianhamina 0 0
    Åsbacka Fastigheter Ab 076 Hammarland 0 0
    Öfverboda fiskelag och samfällda 318 Kökar 0 0
    Öke Stugby Ab 060 Finström 0 0
    Önningeby Hembygdsförening rf 170 Jomala 0 0
    Önningebymuseets vänner rf 170 Jomala 0 0
    Öppet Åland Ab 417 Lemland 0 0
    Östan Konsult Ab 736 Saltvik 0 0
    Österbygge naturskyddsförening r.f 478 Maarianhamina 0 0
    Östersocknens Byalag r.f. 062 Föglö 0 0
    Östra Saltviks Frivilliga Brandkår rf 736 Saltvik 0 0
    Östra Saltviks Ungdomsförening r.f. 736 Saltvik 0 0
    Överbacka Ab 043 Eckerö 0 0
    Övernäsgården Ab 478 Maarianhamina 0 0
    Överängs Kvarn Ab 736 Saltvik 0 0

