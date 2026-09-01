Vilket är Ålands största parti just nu?

Liberalerna och Obunden samling tävlade om att ligga i topp i gallupmätningarna hela våren. I gallupen i maj var det Katrin Sjögren som hade störst stöd. Frågan är hur det ser ut nu?

Sommarpausen är över och Åland Gallup är tillbaka. Under tiden har Liberalernas långvariga ordförande Katrin Sjögren sagt att hon stiger av som partiordförande, Obundnas röstmagnet Stellan Egeland meddelat att han inte ställer upp i nästa lagtingsval och i dagens tidning meddelar Stephan Toivonen att Åländsk demokrati ställer upp i valet.

Vid sidan av de enskilda politikernas förehavanden har upphandlingen av skärgårdstrafiken fortsatt engagera och oppositionen hotar med misstroendeomröstning, samtidigt som den politiska hösten och regeringens sista år inleds.

Hur påverkar allt detta opinionsläget? Det återstår att se. Åland Gallup är öppen att delta i fram till onsdag kväll.

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Mässling och vaccin

Nya Åland ställer även frågor om man oroas över mässling och om vaccin mot mässling borde vara obligatoriskt för alla som kan ta det.

Det ställs även en fråga om kommuner och kommunfusioner och om upphandlingen av skärgårdstrafiken borde pausas av lantrådet.

Åland Gallup är öppen fram till onsdag kväll 23.59.

Åland Gallup görs av Mats Adamczak och genomförs så att deltagarna själv söker upp gallupen. Svaren viktas enligt kön, ålder, bostadsort och hur man röstat i det senaste valet.