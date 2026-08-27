Fråga om vaccintvång i Åland Gallup

Oroar mässlingsutbrottet dig? Borde mässlingsvaccinet vara obligatoriskt? Det är två av frågorna i den första gallupen efter sommaruppehållet.

Den 21 augusti meddelade THL att en person som rest med färja mellan Sverige och Åland i mitten av augusti insjuknat i mässling. I Sverige pågår ett mässlingsutbrott med totalt 35 smittade efter festivalen Urkult i Västernorrland i Sverige.

Mot den bakgrunden ställer Nya Åland frågor om både oro för mässlingen och vaccinering i Åland Gallup. Den första gäller oro för ett omfattande mässlingsutbrott, den andra om det borde vara obligatoriskt att vaccinera sig mot mässlingen för alla som kan vaccinera sig.

I den andra frågan finns en graderad skala med svarsalternativ med två ja-alternativ: ”ja, jag tillhör en riskgrupp” och ”ja, flockimmunitet är viktigare än individens rätt att bestämma över sin egen kropp”.

Det finns även tre nej-alternativ: ”nej, det är viktigt att vaccinera sig men det ska vara frivilligt”, ”nej, rätten att få bestämma över sin egen kropp är viktigare än flockimmunitet” samt ”nej, jag tror vaccin gör mer skada än nytta”. Förstås finns även ett ”kan inte ta ställning”-alternativ.

Läs mer om mässling och mässlingvaccinet i faktarutan. All fakta är från Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Kommuner och upphandlingen

Vid sidan av den vanliga frågan om vilket parti man skulle rösta på om det var val till lagtinget i dag, ställs även frågor om kommunerna och om den stora upphandlingen av skärgårdstrafiken som landskapsregeringen nu jobbar med.

Gällande kommunerna, som är folkets fråga, gäller det om ens egen hemkommun borde gå ihop med en annan kommun. Gällande upphandlingen frågas om man tycker att lantrådet borde pausa upphandlingen. Frågeställare är Stephan Toivonen och Åländsk demokrati.

Åland Gallup är öppen fram till onsdag kväll 23.59.

Så här deltar du Man hittar gallupen HÄR. Skriv in din mobilnummer, men lämna bort den första nollan. Klicka på ’skicka verifieringskod’. Du kan använda både ett finländskt och svenskt mobilnummer. Du får ett sms med en verifieringskod som du ska skriva in i nästa steg, sedan kan du svara på frågorna. Det är gratis att delta. Du kan enbart delta en gång. Om du får ett felmeddelande om att du redan deltagit (men inte gjort det) kan du pröva starta om din webbläsare. Du deltar anonymt, eftersom alla deltagare anonymiseras så snart verifieringskoden skickats med hjälp av en utomstående tjänst.

Det här är Åland Gallup Åland Gallup görs av Mats Adamczak, statistiker, och modellen har utvecklats kontinuerligt sedan starten 2018. Åland Gallup görs genom att deltagarna själv söker upp gallupen eller prenumererar på den. Svaren viktas enligt kön, ålder, bostadsort och hur man röstat i det senaste valet. Viktning innebär att svar får större eller mindre betydelse beroende på om en viss grupp är överrepresenterad. Antalet osäkra väljare är gallupens akilleshäl. Under mandatperioden är en högre andel väljarna osäkra, medan andelen minskar i närheten till val.