Tonåring våldtog litet skolbarn – tog kontakt utanför skola

I början av juni hölls en rättegång mot en tonåring som åtalas för grovt sexuellt övergrepp mot barn och grov våldtäkt mot barn. Målsägandes ombud samt landskapsåklagare yrkade på stängda dörrar – men sade bägge att fallet är av offentligt intresse. Den svarande dök upp till rättegången helt täckt med huvtröja, handskar, solglasögon och munskydd.

– Det är avskyvärda brottsmisstankar som ska avhandlas idag, sade Markus Hamro-Drotz, som företrädde målsägande.

Han och ledande landskapsåklagaren Henrik Lindeman var samstämmiga i att rättegången skulle hållas bakom stängda dörrar.

– Det är ett stort offentligt intresse, men samtidigt är målsägande väldigt ung, sade Lindeman.

På onsdagen kom domen. Den unga mannen dömdes för grov våldtäkt mot barn och dömdes till tre år och 4 månaders ovillkorligt fängelse. Yrkandet om grovt sexuellt övergrepp kunde inte styrkas bortom allt rimligt tvivel att det gått till så som åklagaren framfört.

Målsägande har i videoförhör, dagen efter händelserna, berättat att hon lekt med vänner och sedan gått ensam till en lekpark utanför en skola. Där hade hon träffat på tonåringen. Enligt målsägande ska den unga mannen ha börjat vidröra henne redan vid skolan och förmått henne ta av sig byxorna, men kort därefter genomfördes en grov våldtäkt hemma hos mannen.

Enligt strafflagen ska den som har samlag med ett barn under 16 år ska för våldtäkt mot barn dömas till fängelse i minst två och högst 10 år.

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