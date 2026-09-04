Foto: Matilda SaulMarknadsdomstolens beslut att upphäva stadens upphandling av företagshälsovården ska tas upp i stadsstyrelsen. Tf stadsdirektören Emma Dahléns förslag är att inte överklaga, utan göra en ny upphandling. Tf stadsdirektören om Marknadsdomstolens beslut: Nästa upphandling blir mer genomtänkt Nyheter 10:52 fredag, 4 september, 2026 DELA Facebook Mer läsning Marknadsdomstolen river upp stadens upphandling av företagshälsovård Staden utreder möjlighet att köpa Bifas fastighet Att flytta Österleden är en bra idé