Temporär trafikreglering vid triathlon i Eckerö

Från och med eftermiddagen fredag den 28 augusti, till och med lördag den 29 augusti sker temporär trafikreglering på del av Käringsundsvägen i och med idrottsevenemanget Käringsund Triathlon.

Det meddelar Eckerö kommun i ett utskick. Begränsningarna görs enligt följande:

Fredag 28 augusti kl. 16:30 – 19:00 samt lördag 29 augusti kl. 10:00-17:00 stängs en ca 300m lång del av Käringsundsvägen tillfälligt av, närmast Käringsund resort. Under avstängningen leds trafiken om via Käringsund Resorts område och regleras med trafikvakter och följebil

Lördag 29 augusti kl. 12:20 – 16:00 stängs ett av körfälten tillfälligt av på Käringsundsvägen. Det avstängda körfältet kommer att användas som tävlingsbana för cykelloppet. Under tiden körfältet är avstängt leds fordonstrafiken i det östra körfältet och fordonstrafiken regleras med trafikvakter och följebil.

Lördag 29 augusti kl.10:00 – 17:00 sänks hastighetsbegränsningen temporärt till 50 km/h på del av Torpvägen från anslutningen till Eckerövägen och fram till Skeppsviksvägen. Trafiken vid de två anslutningarna kan även vid behov regleras med hjälp av trafikvakter.

Ålands landskapsregering uppmanar trafikanter att följ trafikanvisningar och vägmärken på plats och att köra försiktigt och ta hänsyn till medtrafikanter, publik och loppdeltagare.