Trafikreglering i Eckerö i helgen

Eckerö kommun meddelar att trafiken i Eckerö kommer regleras under veckoslutet, i samband med arrangerandet av Käringsund Triathlon.

På fredag 28 augusti stängs ca 300 meter av Käringsundsvägen närmast Käringsund resort av mellan kl 16.30 och 19. Samma sträcka är också avstängd på lördag mellan kl 10 och 17. På lördag stängs också ett av körfälten på Käringsundsvägen av mellan kl 12.20 och 16 eftersom det kommer användas som tävlingsbana för cykelloppet.

Trafiken på dessa vägar regleras under tiden med trafikvakter och följebil.

På lördag mellan kl 10 och 17 sänks även hastighetsbegränsningen på delar av Torpvägen, Eckerövägen och Skeppsviksvägen till 50 km/h. Trafiken kan vid behov komma att regleras med hjälp av trafikvakter.

Alla trafikanter uppmanas att följa vägmärken och trafikanvisningar på plats samt att köra försiktigt och ta hänsyn till medtrafikanter, publik och loppdeltagare.