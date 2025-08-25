Stubb är ”inte optimistisk”om ett ryskt-ukrainskt möte Nyheter

Det blir mycket utrikespolitik när president Alexander Stubb möter pressen under måndagens Ålandsbesök. Den annars så optimistiska Stubb är ”inte optimistisk” när det gäller att få Putin och Zelenskyj att mötas.

Efter överläggningar med Ålands politiska ledning i GE-villan i Mariehamn träffar han finländska och åländska medier i snålblåsten utanför. De allra flesta inrikesfrågor avvisar han, mer eller mindre bryskt.

Vad är nästa steg i processen att få fred i Ukraina?

– När vi var i Washington var vårt mål att upprätthålla fredsprocessen och se till att saker går åt ett bättre håll, framför allt mellan president Trump och president Zelenskyj. Där tycker jag att vi lyckades, säger presidenten.

Han räknar upp resultatet från mötet i tre punkter.

– Det första är att vi börjat förbereda säkerhetsgarantier som stöder Ukraina på en konkret nivå. De diskussionerna är på gång. Det andra, som är mer ett direkt svar på din fråga, är tanken att ha ett bilateralt möte mellan president Putin och Zelenskyj. Deadline är om en vecka, på måndag. Jag är inte optimistisk om att det kommer ske, inte minst med tanke på uttalanden från Rysslands utrikesminister Lavrov. Det tredje vi åstadkom var en tanke om ett trilateralt möte mellan Putin, Trump och Zelenskyj. Just nu ser jag inte det som en möjlighet. Vi jobbar varje dag med frågan. Senast i dag (läs i måndags, reds.anm.) har jag varit i kontakt med Trump. I förrgår var jag i kontakt med Zelenskyj. Vi försöker få saker att gå i rätt riktning.

På en fråga från tidningen Ålands reporter Nina Smeds om hur han ser på sin roll i förhandlingarna om Ukraina tonar han ner sin betydelse.

– Jag ser min roll mer som en tolk mellan Ukraina och USA och mellan USA och Europa. Det att vi får vara med i de här diskussionerna har kanske mycket att göra med mitt personliga förhållande med både president Trump och president Zelenskyj. Vi hoppas att den rollen fortsätter ännu en tid framåt, men vi måste vara realistiska och förstå att rollen tar slut sedan när förhandlingarna är över.

På en direkt fråga om presidenten har planer på att träffa Rysslands president Putin kommer ett snabbt och rakt nej, sådana planer finns inte.

Svälten i Gaza

Gör Finland tillräckligt för att få slut på svälten i Gaza, där svälten nu ligger på den högsta nivån på skalan?

– Det är inte bara en humanitär katastrof utan ett misslyckande av mänskligheten att vi inte fått kontroll på situationen. Det Israel gör strider mot all internationell lag. Finland jobbar hårt i kulisserna och på andra sätt för att underlätta för den humanitära situationen i Gaza och för att hitta en stig mot fred och en tvåstatsmodell.

– Samtidigt har diplomati mycket med påverkningsmöjligheter att göra. Just nu har vi fler möjligheter att påverka kriget mellan Ryssland och Ukraina än kriget i Gaza, men vi gör allt vi kan för båda frågorna.

Finland köper fortfarande vapen från Israel. Är det moraliskt riktigt?

– Som överbefälhavare ser jag att det viktigaste för oss är Finlands suveränitet och om och när vi behöver vissa vapenslag från olika länder, så köper vi dem.

Skuggflotta och demilitarisering

Uppgifterna i finländska medier på måndagsmorgonen om att ett fartyg som misstänks höra till den ryska skuggflottan är på väg till Vasa, kommenterar presidenten med att man följer med uppdateringarna om fartyget.

En fråga om paret Stubbs sons praktikplats vid Utrikesministeriet – att sonen fått praktikplatsen har lett omfattande till kritik och ärendet utreds nu av Justitieombudsmannen – avvisar Stubb. Han konstaterar bara att han respekterar medias frihet, men säger att han alltid försökt hålla sonen utanför offentligheten och att han hoppas att media kan lämna honom utanför offentligheten i framtiden.

”Sover lugnt”

Alexander Stubb uttalar också, efter en fråga om samarbetet mellan Åland och Finland om beredskap, sitt stöd för demilitariseringen och att Finland är mån om att hjälpa till om det uppstår en kris på Åland.

– Jag sover mycket lugnt om nätterna, säger han.

Från finsk media ställs en fråga om det ryska konsulatet i Mariehamn. Där svarar presidenten bara kort att den rapport som beställdes av föregångaren Sauli Niinistö klargjorde läget och att han inte haft anledning att ändra på Finlands linje.

Gällande måndagens överläggning med landskapsregeringen, talmanstrion och riksdagsledamoten Mats Löfström kommenterar han bara att de haft bra diskussioner om de väsentligaste Ålandsfrågorna just nu.

– Vi har mycket nära kontakt, och det har varit ett bra besök.