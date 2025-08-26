Säkerhetspolitik var temat för 34:e BSPC Nyheter

Årets upplaga av parlamentariska Östersjökonferensen startade i lagtingshuset på måndagen. Dagen till ära var bland andra Finlands president Alexander Stubb samt Yulia Navalnaya, den ryska oppositionspolitikern Aleksej Navalnyjs änka, på plats och höll öppningstal som till stor del handlade om det säkerhets­politiska läget i Europa.

Temat för årets Östersjökonferens är i huvudsak det säkerhetspolitiska läget, skydd av viktig infrastruktur samt miljö- och klimatfrågor.

Konferensen inleddes med att Alfons Röblom, president för årets Östersjökonferens, välkomnade alla deltagare och lyfte hur viktigt det är med parlamentariska samarbeten i tider av kris.

– I kriser kan rättvisa lösningar endast komma till genom dialoger och samarbete som alla involverade parter kan acceptera, sade Alfons Röblom och lyfte samtidigt upp Ålands­exemplet som en fredlig lösning på en ­potentiell konflikt.

Därefter tog Finlands president Alexander Stubb plats i talarbåset och inledde sitt öppningstal personligt och avslappnat med att beskriva Klobben, som han besökte under söndagen, som en gömd pärla.

Men han övergick snabbt till den internationella politiken och ett av BSPC:s temaområden: säkerhetspolitik.

– Så länge Ryssland inte tar ansvar för säkerheten och tryggheten för det gemensamma Östersjön så faller ansvaret på oss. Vilket kräver samarbeten mellan både regeringar och parlament, sade Stubb.

”Frontlinjen av vår säkerhet”

Han tog även upp att medling handlar om tålamod och att målet måste vara att Ukraina ska få behålla sin integritet.

Alexander Stubb berörde också riskerna med skuggflottan och dess miljörisker. Han avslutade med att säga att han är stolt över Åland, som är en unik, demilitariserad, autonom och svensk­talande ö och en perfekt plats för BSPC-konferensen.

Efter Alexander Stubbs tal var Antoņina Ņenaševa, Lettlands vice talman, nästa person att hålla tal.

– Vi möts i en tid där Östersjön inte bara är en sjö som förenar oss det är också frontlinjen av vår säkerhet, sade hon och fortsatte:

– Kriget i Ukraina visar oss varje dag att om Ryssland inte stoppas så kommer förstörelsen spridas vidare.

Även hon tog upp att Åland är en unik symbol och en region där demilitarisering och autonomi har resulterat i fred i över hundra år.

”Putin är inte hela Ryssland”

Yulia Navalnaya, den ryska oppositionspolitikern Aleksej Navalnyjs änka, samt ledare för Antikorrutioonsstiftelsen höll det sista öppningstalet på konferensen.

Hon började med att tacka för inbjudan och berättade att det var självklart för henne att tacka ja till att hålla ett tal på konferensen.

– Jag ser detta som ett tecken på att ni fortfarande ser Ryssland som en del av Östersjöregionen och att ni förstår att Putin inte är hela Ryssland och att hans regim inte kan representera de sanna intressena för vårt land och folk, sade Yulia Navalnaya, och fortsatte:

– Jag är här för att representera ett Ryssland utan Putin. Ett normalt Ryssland som i dag har blivit tystat. Ett Ryssland vars söner och döttrar blivit mördade, fängslade och tvingats till exil av Putins regim. Men också ett Ryssland som fortfarande har hopp och håller kvar drömmen om att Ryssland kan bli ett normalt europeiskt land. Ett land som inte är för krig. Ett land som samarbetar med sina grannländer.

Hon passade även på att ge en känga till västvärlden, som i många år höll för öronen när Putins motståndare varnade för hur farlig han är.

– Vi har varnat för hur farlig Putin är i flera år och ingenstans fick vi lika mycket stöd som vi fick från länderna kring Östersjön. Men tyvärr togs inte våra varningar på allvar globalt. Vilket vi betalar ett högt pris för i dag. Så länge Putin har makten kommer det inte bli fred eller samarbete. Det vill jag att alla ska förstå.

Hon avslutade talet med att berätta att det finns hopp om en tid där Ryssland tar tillbaka sin demokrati.

– Även efter flera år av propaganda och hjärntvättning så vill de flesta ryssarna ha fred, samarbete och goda relationerna med grannländerna i Europa. Det kommer att komma en tid där Ryssland tar tillbaka demokratin och jag kommer göra allt i min makt för att den tiden ska komma så snart som möjligt.