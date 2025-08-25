President Stubb: När Ryssland inte tar ansvar för Östersjön faller ansvaret på oss

Ditt namn

Din e-post

Ämne

Ditt meddelande (valfritt)



President Alexander Stubb inledde sitt öppningstal personligt och avslappnat med att beskriva Klobben , som han besökte under söndagen, som en gömd pärla, och berätta om sin golfrunda med de unga ålänningarna Alma och Hugo.

Han övergår ändå snart till den internationella politiken och ett av BSPC:s (Parlamentariska Östersjökonferensens) viktiga temaområden: säkerhetspolitik. Han betonar att när Ryssland inte tar ansvar för det gemensamma Östersjön, så faller ansvaret på de andra länderna runt havet. Det kräver samarbete mellan regeringar och parlamentariker.

Alexander Stubb säger att fredsmedling handlar om tålamod och att de senaste månadernas arbete krävt hårt arbete och att de kommande veckorna fortsätter kräva hårt arbete. Målet måste vara att Ukraina ska få behålla sin integritet.

Alexander Stubb berör också riskerna med skuggflottan och dess miljörisker. Han avslutar med att säga att han är stolt över Åland, som är en unik, demilitariserad, autonom och svensktalande ö och en perfekt plats för BSPC-konferensen.