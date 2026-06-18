Sparhallengubben är tillbaka – och extra säkrad

Nu är Sparhallengubben tillbaka på sin plats. Denna gång är han snyggare än någonsin – nyslipad, nymålad och för första gången fastsvetsad.

På onsdagskvällen sattes Sparhallengubben tillbaka på sin rätta plats. Han har varit borta i nästan sex månader till följd av stormen Hannes, som drog fram i mellandagarna 2025. Då blåste han ner och ena armen gick helt av och den andra handen gick halvt av.

Casper Velander är en av de personer som arbetat med att fixa Sparhallengubben.

– Den hade jättemycket skador sen tidigare också, men nu är den helt nedslipad och nymålad. Nu svetsar vi även fast den som den inte varit tidigare, säger Casper Velander, och fortsätter:

– Den har tidigare stått på ett rör men röret gick av, så nu bränner vi fast den och gör allt för att det ska bli bättre. Det är även rostfri stål. Förut var den fast med vajrar men nu har vi satt grova kättingar i marken för att den ska hållas på plats bättre.