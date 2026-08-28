Skyddsjakten på varg utökas – gäller nu hela Åland

Nu får skyddsjakt på varg bedrivas på hela Åland. Det har landskapsregeringen beslutat om i dag, den 28 augusti. Tidigare tilläts skyddsjakt inom Eckerö kommun.

Enligt landskapsregeringens regler för skyddsjakten gäller den tillsvidare för två vargar. Jakten får bedrivas under perioden 28 augusti till 31 december 2026.

”Jakt får bedrivas på varg inom respektive jaktvårdsförenings förvaltningsområde. Utan hinder av detta får dock jakten fortsätta oberoende av kommungränser om en jakt som inletts på en varg som observerats i en kommun, går utanför den aktuella kommunens gränser. Jakten får också återupptas på samma spår följande dag om jakten har avbrutits på grund av mörkrets inbrott.”