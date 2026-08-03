Jägarna är beredda på vargjakt

Joel Karlsson, ordförande för Eckerö jaktvårdsförening, säger att beredskapen är hög för att ge sig ut på skyddsjakt. Han berättar också att det länge varit känt att det funnits varg i Eckerö:

– Jag såg en bild från norra Eckerö med två vargar för flera månader sedan.

När Nyan når Joel Karlsson på måndag eftermiddag ligger han och de andra i startgroparna för att ge sig ut och leta efter vargen som gav sig på Jonas Grönlunds får vid vandringsleden Långnäs i Kyrkoby. Men först måste det fattas ett formellt beslut av minister Josefsson, säger han:

– Vi har inte hört något från landskapet ännu och det är de som måste fatta beslutet innan vi kan göra något. Men visst är vi beredda, bara vi får ett utlåtande om vad det är som gäller.

Han menar dock att det i nuläget är svårt att att spåra vargen upp så här flera dagar senare.

– Det blir väl att sitta i skjuttorn och lura, och ser vi spår får man ju fara ut med hund och söka.

Hur jagar man varg på sommaren?

– Du måste ha tur och komma på ett färskt spår. Annars är det ju bara att fara runt och titta, att söka observationer. Kameror är ju bra, för då har man ju exakt datum och klockslag. Och så kan man ju gå med hund som spårar.

Ville leka?

Joel Karlsson är förvånad över antalet rivna får: 17 stycken. Han förstår inte varför vargen betett sig på det viset.

– Det verkar nästan som om den bara ville leka och se hur många den klarade av att ta. Det verkar ju inte vettigt att den gör på det där viset.

Att det rör sig om varg är han övertygad om – och kanske inte bara en.

– Det finns bevis. Jag pratade senast i förra veckan med en i Kyrkoby som hade sett spillning som det till och med verkade finnas älghår i. Och så finns det finns bilder. Jag såg en bild från norra Eckerö med två vargar för flera månader sedan och har vi otur kan det vara tre också.

Kände till

Han berättar att det på landskapsregeringen sedan länge varit känt att det funnits varg i Eckerö.

– De har varit medvetna om det tidigt. Jag skickade en bild till Roger Gustavsson i maj på en varg som vi såg i Torp, där jag bor. Vi har varit medvetna om det sedan mars-april.

Borde man ha börjat med skyddsjakt preventivt redan före attacken?

– Min personliga åsikt är ja. Då skulle vi slippa sånt här. Och vargen hör ju inte till den åländska faunan direkt.

Så var tror du att vargarna finns nu?

– De kan ju gå långa sträckor och springa tvärs över hela Åland. Men de stannar väl där de har bra med mat för tillfället.