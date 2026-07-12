Sättningsskador utredda i Eckerö skola

Under våren 2025 upptäckte personal mindre sättningsskador i Eckerö skolas byggnad. Efter utredning konstateras att sättningarna är knappt mätbara och byggnaden säker.

Den tekniska förvaltningen dokumenterade skadorna och sättningsdetaljerna, därefter anlitades externa konsulter för bedömning av riskbilden och byggnadens säkerhet för driften.

”Efter att inmätning av sättningar har gjorts under en sex månaders period och samtliga uppföljningar har utvärderats, kan nu konstateras att sättningarna är inte av betydande karaktär”, konstateras i byggnadsnämndens protokoll.

Det finns enligt rapport bara minimala förändringar i sättningarna och skolan är fortfarande säker för användning. Rekommendation från konsulten är nu att göra en marksondering (borrningar) runt om skolan för att undersöka den specifika markbeskaffenheten och därmed få bättre insikt i risker och förväntade händelser i framtiden.

Samtidigt kan projektering av återställningen påbörjas, den täcks av befintligt anslag för underhåll av fastigheten i skolans driftsbudget.

Byggnadstekniska nämnden beslutade att ge kommunteknikern i uppdrag att begära offerter för återställningsarbeten men nämnden anser inte att marksonderingen är nödvändigt då rapporten konstaterar att sättningarna knappt var mätbara.