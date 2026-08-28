Så här blir trafiken under streetrace – se karta

Delar av Hammarlandsvägen stängs av under årets streetrace från klockan 7 till 20. Ålands Motorklubb rf informerar att man stänger av först efter att Eckerölinjens morgonbuss har passerat.

Vid regn och dåligt väder kommer evenemanget i stället att äga rum söndag 30 augusti kl. 9.00-18.00. Landskapsregeringen har i ett utskick ombett trafikanter ”köra försiktigt, följa skyltarnas och trafikvakternas anvisningar”.

Landskapet informerar också i sitt utskick att man lanserat en ny karttjänst som visar samtliga aktuella störningar i vägnätet. Den hittas här: Karttjänst