Så här blir trafiken under streetrace – se karta

19:32 fredag, 28 augusti, 2026
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Delar av Hammarlandsvägen stängs av under årets streetrace från klockan 7 till 20. Ålands Motorklubb rf informerar att man stänger av först efter att Eckerölinjens morgonbuss har passerat.

Vid regn och dåligt väder kommer evenemanget i stället att äga rum söndag 30 augusti kl. 9.00-18.00. 

Landskapsregeringen har i ett utskick ombett trafikanter ”köra försiktigt, följa skyltarnas och trafikvakternas anvisningar”.

Landskapet informerar också i sitt utskick att man lanserat en ny karttjänst som visar samtliga aktuella störningar i vägnätet. Den hittas här: Karttjänst

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TEXT:

Heidi Hendersson

heidi.hendersson@nyan.ax
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