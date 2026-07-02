Så framskrider arbetet med Granöfjärden

Efter mediakontakter och skrivelser har arbetet med att åtgärda Granöfjärden tagit fart i Lemland. Nu ska man göra rapport om avloppen runt fjärden och eventuella breddningar av pumpstationen ska kollas upp. Man ska även titta på vattenförbättringsprojekt.

Efter flera försök till opinionsbildning och respons från landskapsregeringen och Lemlands kommun överlämnade boende runt Granöfjärden i Lemland till slut en skrivelse till berörda ministrar i mars i år. Skrivelsen riktades till både landskapsregeringen och Lemlands kommun som de boende anser inte tar det ansvar man borde göra. Mot landskapet vill man se att någon avdelning tar ansvar för Granöfjärden och att den tas in på en kontrollista och att fjärdens skick och vattenkvalité mäts.

Ett möte mellan tjänstemän på landskapsregeringen och vid Lemland kommun hölls den 28 april där man skulle försöka komma till samsyn. På senaste byggnadstekniska nämndens möte där man nådde beslut om dessa punkter:

1) Nämnden delges svaret på den inkomna namnlistan med begäran om åtgärder då svaret är klart.

2) Tekniska chefen ges i uppdrag att återkomma till nämnden med en beskrivning och rapport över det kommunala avloppsarrangemangena runt Granöfjärden. Eventuell breddning vid punpstation vid Granöfjärden kollas upp.

3) Miljöinspektören ges i uppdrag att återkomma till nämnden med information om åtgärder alla runt Granöfjärden kan tänka på i vardagen.

4) Förslaget att göra en utredning om eventuella föroreningskällor samt utvidgat provtagningsprogram i Granöfjärden skjuts till budgetbehandlingen för år 2027.

5) Information om villkor och konsekvenser gällande anslutning till kommunalt avlopp delges de fastighetsägare vid Granöfjärden som ännu inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet.

6) Nämnden önskar att landskapsregeringen arbetar för en förbättrad genomströmning mellan Granöfjärden och Järsöfjärden, till exempel som ett vattenförbättringsprojekt.